Срещата приключи! Володимир Зеленски и Доналд Тръмп все пак разговаряха на четири очи в Давос

Срещата между американския президент Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски, която се проведе в рамките на Световния икономически форум в Давос, приключи след един час разговори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Укринформ цитира говорителя на украинския президент Сергей Никифоров, който съобщи: "Срещата приключи".
Преди срещата Зеленски беше казал, че три документа, а именно споразумение за мир, гаранции за сигурност и споразумение за просперитет, са почти готови.
След разговора Тръмп каза, че срещата му с украинския президент в Давос е била "много добра" и че посланието му към руския президент Владимир Путин е, че войната в Украйна трябва да приключи.
На срещата не е било обсъждано участието на украинския президент Зеленски в Съвета за мир, учреден на официално събитие в Давос по-рано днес.
Тръмп говори кратко с репортерите след срещата със Зеленски, отбелязва Ройтерс.
62 Още новини от Украйна
Според влиятелния FT, днешната среща е била изключителен провал: Зеленски не е успял да се споразумее за така наречения „фонд за възстановяване на Украйна“ от 800 милиарда долара и „следвоенни гаранции за сигурност“. Документите в този смисъл са били предварително одобрени от администрацията на САЩ, но Тръмп е напуснал срещата на върха, без да ги подпише, съобщава изданието.
Анулирането на документи, одобрени преди това на официално ниво, е още един знак, че разговорът е пропаднал.
17:48 22.01.2026
