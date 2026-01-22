Новини
Срещата приключи! Володимир Зеленски и Доналд Тръмп все пак разговаряха на четири очи в Давос
  Тема: Украйна

Срещата приключи! Володимир Зеленски и Доналд Тръмп все пак разговаряха на четири очи в Давос

22 Януари, 2026 17:11

Преди срещата Зеленски беше казал, че три документа, а именно споразумение за мир, гаранции за сигурност и споразумение за просперитет, са почти готови

Срещата приключи! Володимир Зеленски и Доналд Тръмп все пак разговаряха на четири очи в Давос - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Срещата между американския президент Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски, която се проведе в рамките на Световния икономически форум в Давос, приключи след един час разговори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Укринформ цитира говорителя на украинския президент Сергей Никифоров, който съобщи: "Срещата приключи".

Преди срещата Зеленски беше казал, че три документа, а именно споразумение за мир, гаранции за сигурност и споразумение за просперитет, са почти готови.

След разговора Тръмп каза, че срещата му с украинския президент в Давос е била "много добра" и че посланието му към руския президент Владимир Путин е, че войната в Украйна трябва да приключи.

На срещата не е било обсъждано участието на украинския президент Зеленски в Съвета за мир, учреден на официално събитие в Давос по-рано днес.

Тръмп говори кратко с репортерите след срещата със Зеленски, отбелязва Ройтерс.


  • 1 Рублевка

    23 5 Отговор
    Доларес йок!👿

    Коментиран от #6, #8, #34

    17:13 22.01.2026

  • 2 Пак едно голвмо

    26 4 Отговор
    НИЩО
    Лаладжия и комик,

    Коментиран от #5, #31

    17:14 22.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Едно голямо

    17 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пак едно голвмо":

    НИЩО .

    17:15 22.01.2026

  • 6 Демократичен ЦЕНТър

    3 11 Отговор

    До коментар #1 от "Рублевка":

    Но пък евра, бол

    17:16 22.01.2026

  • 7 Мехмет 🇹🇷 ЕвалаНаТръмп 🇺🇸

    1 14 Отговор
    Българе, Върни се към корените си!



    Стани турчин!

    17:16 22.01.2026

  • 8 Омазана ватенка

    7 20 Отговор

    До коментар #1 от "Рублевка":

    1 милион руснака йок😁

    Коментиран от #11

    17:16 22.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Последния Софиянец

    4 26 Отговор
    Слава на Украйна!

    17:17 22.01.2026

  • 11 Фют

    18 4 Отговор

    До коментар #8 от "Омазана ватенка":

    2.5 млн. укри-йок.

    Коментиран от #61

    17:18 22.01.2026

  • 12 Да,да,прав си, така, е да, прав си

    18 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хаха":

    Слушаме го 4 години...нИ ракети,ни яйца, само лопати,хляб и зъби, бегай да пишеш домашните сега.

    17:18 22.01.2026

  • 13 Дориана

    24 4 Отговор
    Зеленски по трудния начин ще разбере, че е провал отвсякъде. унищожи собствения си народ. Целта му е да завлече и Европа във война. Мир не може да има докато Украйна не се съгласи с условията на Русия.

    Коментиран от #24, #40

    17:19 22.01.2026

  • 14 Рон Джереми

    15 2 Отговор
    След като я няма Мелания, Зеленски я замества.🍌🔞

    17:19 22.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тръмп

    21 1 Отговор
    Украйна, а не Русия, забавя евентуалното сключване на мирно споразумение.

    17:20 22.01.2026

  • 17 Доналд Тръмп офишъл

    13 1 Отговор
    Няма отърване от тоя, 6а ти наркомана алчен

    17:20 22.01.2026

  • 18 Зеления шмъркач

    11 1 Отговор
    пак е крънкал да измъкне няколко милиарда долара от краварника

    Коментиран от #22

    17:22 22.01.2026

  • 19 Ш,аркадаш?

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мехмет 🇹🇷 ЕвалаНаТръмп 🇺🇸":

    Сам си пишеш,сам си отговаряш...не е добре,аби.

    17:23 22.01.2026

  • 20 Ясно

    10 0 Отговор
    Нищо не се разбра от това. Най-вероятно нищо няма да се промени все още.

    17:23 22.01.2026

  • 21 Швейк

    11 1 Отговор
    Разбраха се Земенски да финансира Тръмп за завладяването на Гренландия

    17:23 22.01.2026

  • 22 Коуега

    12 3 Отговор

    До коментар #18 от "Зеления шмъркач":

    Той точи Европа, Тръмп пари не дава.

    17:23 22.01.2026

  • 23 Тръмпона

    7 3 Отговор
    пак е изнудвал Зеленски.

    17:24 22.01.2026

  • 24 Във фактологическа грешка си

    5 5 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    Няма загинали евреи във войната между зеленския и шеломовския евреи.

    17:25 22.01.2026

  • 25 Мехмет 🇹🇷 Тръмпоман 🇺🇸

    2 11 Отговор

    До коментар #15 от "Мехмет 🇹🇷 ЕвалаНаТръмп 🇺🇸":

    След като САЩ си вземат Гренландия - Турция ще си вземе България! Евала! 🇹🇷

    Коментиран от #33, #37

    17:25 22.01.2026

  • 26 Владимир Путин, президент

    3 10 Отговор
    Пъхнете Путин в чувала, войната приключва, 140млн узкоглази благославят Тръмп и го канят за Президент.

    17:25 22.01.2026

  • 27 Обещаваш ли

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мехмет 🇹🇷 ЕвалаНаТръмп 🇺🇸":

    свобода на религията, езика, училището , автономно управление?

    Коментиран от #32

    17:26 22.01.2026

  • 28 5ст

    11 1 Отговор
    Зеленко да пита сирийските кюрди, колко струва американската защита от разстояние!

    17:27 22.01.2026

  • 29 гост

    10 1 Отговор
    В Киив - студено, хората мръзнат, не се знае какво от къде ще изскочи и Ту-Туууууууу! В Давос и Маями - топло, добре хранят, охраната пази! Резултатите - на следващата среща, ще протакаме до като можем!

    17:27 22.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Кой,от двамата...?!

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пак едно голвмо":

    Или и...двамата...?!

    17:27 22.01.2026

  • 32 Мехмет 🇹🇷 ЕвалаНаТръмп 🇺🇸

    0 6 Отговор

    До коментар #27 от "Обещаваш ли":

    Да! Да! Evet!!! 🇹🇷

    Коментиран от #43

    17:28 22.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Бууухахахаха

    1 9 Отговор

    До коментар #1 от "Рублевка":

    Една рубла=на 0.011 евро Те това е руски просперитет.

    Коментиран от #39, #42

    17:29 22.01.2026

  • 35 ЯСНО!

    9 0 Отговор
    Тръмп си присламчи редкоземните минерали на Украйна и вече Украйна и Зеленски,не са му интересни...!

    17:30 22.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Тръмп-напред

    7 2 Отговор

    До коментар #34 от "Бууухахахаха":

    Соросоядите скоро по кофите.И рубли им са много.

    Коментиран от #59

    17:35 22.01.2026

  • 40 Тодор Тагарев, военен министър

    1 7 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    "...Зеленски по трудния начин ще разбере, че е провал отвсякъде. унищожи собствения си народ... "

    Тодорке, не Зеленски, не Сирски, не Буданов унищожават и избиват украинския народ, а Путин, Русия и руснаците го унищожават, така както унищожиха комунизма, социализма, България, СССР и Байконур !!!

    17:35 22.01.2026

  • 41 СМЕХОРИИ

    4 0 Отговор
    Както едно време По редица въпроси се взеха съответните решения

    17:35 22.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ха ХаХа

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Мехмет 🇹🇷 ЕвалаНаТръмп 🇺🇸":

    Гяль бори, отур сикиме

    17:37 22.01.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 бай ДОНЧО

    2 0 Отговор
    Адаш, нали преди каза , че няма да го приемаш бе,

    17:37 22.01.2026

  • 46 Разговорът

    5 2 Отговор
    Кровавой клоун:
    - Батя Трамп, дай мне еще трилион доларов! Наша перемога все ближе!
    Президент Донни:
    - Зеля, пора идти домой. Кончай с наркотиками. Договарись с Путина. Если нет - Делтафорс придет, возмут тебе, а потом отправишся в Гуантанаме для лечение.

    Коментиран от #52, #68

    17:38 22.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Атина Палада

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мехмет 🇹🇷 Тръмпоман 🇺🇸":

    България никога не е била част от Турция!
    Турция е заграбила българска земя и да бъде така добра да ни я върне.. Гърция също има да ни връща...Изобщо Жириновски беше прав,когато каза,че България е единствената страна в света ,която граничи само със себе си!

    Коментиран от #60

    17:40 22.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Владимир Путин, президент

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "Разговорът":

    "....Кровавой клоун...."

    Давай посмотрим :

    Путин убил 2млн рускоговорящих, ма е герой да ?
    Зеленски не позволи Русия да завземе Украйна и бил плохой. Pyccкая гoвнoлогика е без аналог 😆👎

    Коментиран от #58

    17:43 22.01.2026

  • 53 Гуджук

    0 2 Отговор

    До коментар #50 от "Пръдлячко":

    Еврото няма покритие,а публата е покрита със злата.
    Комунистическият лев също беше покрит и го пише под черта на всяка банкнота.
    Марш на фронта за оборска тор

    17:44 22.01.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Горски

    1 2 Отговор
    Войната ще приключи когато ПУТИН реши,тоест изтребва гюрлюка в украйна, приключва след което да намине към БРЮКСЕЛ. Лесно ще стане много от еврейците чакат това сами не щат да бъдат свободни и независими вещиците бавно и методично УНИЩОЖАВАТ ЕВРОПА . Спрете да зобите Украйна с пари ,разузнаване и оръжие и може би ще се появи светлина в тунела! ЕДИНСТВЕНИЯТ вариант да има мир по земите на 404 е зеления-фюрер наркоман и пасмината му да бъдат изметени и територията да обяви БЕЗУСЛОВНА капитулация. И този единствен варинат ще се случи. Едниствено зависи кога ще е това. Едва ли ще е утре, защото нацситите няма как да се предат и ще трябва да се пращат с бандера-експрес. Дони нали ти е ясно,че пред останалите номерата ти минават,но не и пред Русия,Китай и Северна Корея,хем го знаеш и пак се правиш на мъж.

    Коментиран от #63

    17:44 22.01.2026

  • 56 доктор

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Ха ХаХа":

    След като бъде избито доволно количество копейки България ще се оправи.

    17:45 22.01.2026

  • 57 Да де

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Ха ХаХа":

    Това ти и другите трима кретена тук го пишете 4 години.
    Къде ви е лева?
    Къде ви е МОЧАТА?

    Коментиран от #64

    17:47 22.01.2026

  • 58 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Владимир Путин, президент":

    Защо писменно поискаха влизане в Нато и нарушила Будапещенския договор където подписаха че Украйнаэще бъде Неутрална държава.

    Коментиран от #65

    17:47 22.01.2026

  • 59 Прудльооо

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Тръмп-напред":

    Кофите са специално запазени за вас,копей. Секнаха рублите.За вас те са като обяд и вечря в Хилтън. Свиквай с миризмата.

    17:47 22.01.2026

  • 60 Галина Колева

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Атина Палада":

    То това е самата истина.Ограбени от всичките си съседи.

    17:48 22.01.2026

  • 61 Ще ти се

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Фют":

    Ама не е тъй . Бая руснак натори транаците в Украйна

    Коментиран от #66

    17:48 22.01.2026

  • 62 Още новини от Украйна

    0 2 Отговор
    Срещата на Тръмп със Зеленски е преминала изключително зле.

    Според влиятелния FT, днешната среща е била изключителен провал: Зеленски не е успял да се споразумее за така наречения „фонд за възстановяване на Украйна“ от 800 милиарда долара и „следвоенни гаранции за сигурност“. Документите в този смисъл са били предварително одобрени от администрацията на САЩ, но Тръмп е напуснал срещата на върха, без да ги подпише, съобщава изданието.

    Анулирането на документи, одобрени преди това на официално ниво, е още един знак, че разговорът е пропаднал.

    17:48 22.01.2026

  • 63 Димитринчо

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Горски":

    Няма да си жив да го видиш.Ха ха.Изветряла иzмет.

    17:49 22.01.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 гру гайтанджиева

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Ха ХаХа":

    Руски фейкове колега.

    Коментиран от #69

    17:51 22.01.2026

  • 66 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Ще ти се":

    3 000 000 укрофашисти загробени

    17:51 22.01.2026

  • 67 Прудльо

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Ха ХаХа":

    Няма как да стане, китайците не ни искат в Сибир,а Украйна не дава Русия нигде да припари.

    17:52 22.01.2026

  • 68 Муухахахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Разговорът":

    Абезян-мешале брътвежи

    17:54 22.01.2026

  • 69 Ъхъ, ъхъ

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "гру гайтанджиева":

    Писменото заявление за влизане на Украйна в НАТО бе публикувано от Политико калтако
    Целият свят го знае

    17:54 22.01.2026

