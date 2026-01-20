"Русия нанася масирани удари по военни и стратегически обекти в Украйна

Русия съобщи, че е извършила масивни удари по военни заводи в Украйна, както и по енергийни и транспортни обекти, използвани от украинската армия, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

„В отговор на терористическите атаки на Украйна срещу цивилни обекти на руска територия тази нощ, Въоръжените сили на Руската федерация нанесоха масивен удар с високоточни оръжия с голям обсег на действие, включително наземни и въздушни системи, както и ударни безпилотни летателни апарати“, се посочва в официално изявление на руското Министерство на отбраната.

В документа се уточнява, че руските сили са поразили военни заводи, енергийни и транспортни съоръжения, складове за боеприпаси и цехове за производство на дронове с голям обсег на действие. „Целите на удара са постигнати. Всички определени обекти са унищожени“, добавя министерството.

Междувременно Кремъл обяви, че специалният пратеник на президента Владимир Путин за инвестиции и икономическо сътрудничество, Кирил Дмитриев, може да предостави на САЩ информация относно мирния процес в Украйна.

Дмитриев пристигна днес в Давос, където се провежда Световният икономически форум. По-рано журналистът от „Аксиос“ Барак Равид съобщи, че в рамките на форума Дмитриев ще се срещне със специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и със зетя на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, за да обсъдят американския мирен план за Украйна.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, заяви, че Русия цени получаването на информация за текущите дискусии между представители на САЩ, Европа и Киев относно Украйна.