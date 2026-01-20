Новини
Русия нанася масирани удари по военни и стратегически обекти в Украйна
Русия нанася масирани удари по военни и стратегически обекти в Украйна

20 Януари, 2026 13:13

Москва атакува заводи, енергийни и транспортни съоръжения, докато специален пратеник ще обсъди мирния процес със САЩ в Давос

Русия нанася масирани удари по военни и стратегически обекти в Украйна - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия съобщи, че е извършила масивни удари по военни заводи в Украйна, както и по енергийни и транспортни обекти, използвани от украинската армия, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

„В отговор на терористическите атаки на Украйна срещу цивилни обекти на руска територия тази нощ, Въоръжените сили на Руската федерация нанесоха масивен удар с високоточни оръжия с голям обсег на действие, включително наземни и въздушни системи, както и ударни безпилотни летателни апарати“, се посочва в официално изявление на руското Министерство на отбраната.

В документа се уточнява, че руските сили са поразили военни заводи, енергийни и транспортни съоръжения, складове за боеприпаси и цехове за производство на дронове с голям обсег на действие. „Целите на удара са постигнати. Всички определени обекти са унищожени“, добавя министерството.

Междувременно Кремъл обяви, че специалният пратеник на президента Владимир Путин за инвестиции и икономическо сътрудничество, Кирил Дмитриев, може да предостави на САЩ информация относно мирния процес в Украйна.

Дмитриев пристигна днес в Давос, където се провежда Световният икономически форум. По-рано журналистът от „Аксиос“ Барак Равид съобщи, че в рамките на форума Дмитриев ще се срещне със специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и със зетя на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, за да обсъдят американския мирен план за Украйна.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, заяви, че Русия цени получаването на информация за текущите дискусии между представители на САЩ, Европа и Киев относно Украйна.


  • 1 Отец Дионисий

    35 4 Отговор
    Господ да ги благослови!

    Коментиран от #7, #8, #16, #38

    13:14 20.01.2026

  • 2 Европеец

    32 5 Отговор
    Заглавието ми звучи симпатично....

    13:15 20.01.2026

  • 3 Лелее

    6 45 Отговор
    Тук е пълно със смахнати тролове, копейкаджии.

    Коментиран от #10

    13:15 20.01.2026

  • 4 Клати Курти

    20 3 Отговор
    Може ,нанася ,къде етук новината ,кажете само в коя 0аст да пуснем ред сълзи ред соп полли .

    13:16 20.01.2026

  • 5 ИЙЙЙ РАЗКОШ

    31 3 Отговор
    ПО ТОЗИ УБАВ ПОВОД СЕ ПИЙНУВА.

    Коментиран от #13, #27

    13:16 20.01.2026

  • 6 Зло под слънцето

    5 34 Отговор
    Русия - империя на злото!

    Коментиран от #20

    13:17 20.01.2026

  • 7 Лелее

    7 27 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Троле, Господ не благославя убийци и тирани, както и попове с такива виждания.

    13:17 20.01.2026

  • 8 Българин

    6 26 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Ти не си отец, а сатанист.

    13:18 20.01.2026

  • 9 АБВ

    29 3 Отговор
    "Русия нанася масирани удари по военни и стратегически обекти в Украйна
    Москва атакува заводи, енергийни и транспортни съоръжения, докато специален пратеник ще обсъди мирния процес със САЩ в Давос"

    Как бе ? Не може да бъде ! Руснаците удрят само жилищни сгради, болници, детски градини, училища и цивилна инфраструктура ! Я да се корегирате ! Това не е евроатлантическо и политкоректно !

    Коментиран от #30

    13:18 20.01.2026

  • 10 Димитър Георгиев- ДиДи

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "Лелее":

    Сокай бибека муци 👄,ужасно успокоява !От личен опит го казвам

    13:18 20.01.2026

  • 11 Трол

    5 22 Отговор
    Човек може да си помисли, че Русия побеждава.

    Коментиран от #14

    13:18 20.01.2026

  • 12 Истината

    4 18 Отговор
    Чак на четвъртата година ли ги откриха тези обекти?Браво! И това срещу "занулената" армия на Украйна!

    Коментиран от #22

    13:20 20.01.2026

  • 13 Меги от Тервел

    15 21 Отговор

    До коментар #5 от "ИЙЙЙ РАЗКОШ":

    Наздраве 🍷 по добрия повод ,ще налея капачка уиски в кафето ,все пак съм на работа !

    Коментиран от #25

    13:20 20.01.2026

  • 14 АБВ

    22 2 Отговор

    До коментар #11 от "Трол":

    "Човек може да си помисли, че Русия побеждава."

    Чавек, който не може да мисли, счита, че Украйна побеждава.

    13:21 20.01.2026

  • 15 Пешко

    5 14 Отговор
    Да не бъркате? Това да не са обекти в Лисабон и Лондон? Руснаците минаха през Украйна за три дни!

    13:22 20.01.2026

  • 16 Украйна става Русия,Гренландия става САЩ

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Европа,Европа...другия път

    Коментиран от #39

    13:23 20.01.2026

  • 17 Гощо

    3 13 Отговор
    Аз помислих че са превзели още едно селище от две външни тоалетни и три бараки!

    Коментиран от #23

    13:23 20.01.2026

  • 18 Русия

    12 2 Отговор
    За евро-либерала и фашиста само бой и смъ..... ПОБЕДА

    13:23 20.01.2026

  • 19 Българин

    12 1 Отговор
    В битката за защитата на Православието, до момента Путин е утилизирал 2,4 млн укри!
    Слава России!

    Коментиран от #34

    13:24 20.01.2026

  • 20 Европеец

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "Зло под слънцето":

    Остави Русия, мисли за америкснска(краварска) Гренландия.....

    13:25 20.01.2026

  • 21 Дедо ви...

    11 0 Отговор
    Бреййй да не вярваш. Как този път не са ударили жилищен блок, болница или детска градина, до сега само такива поразяваха. За бандерите работат се запече...

    13:26 20.01.2026

  • 22 Явно

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Истината":

    до сега наистина са ги щадили,за 10 дни ги разбиха.

    13:27 20.01.2026

  • 23 Психо Лог

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "Гощо":

    Споко цуцци 👅,твоя външен кнеффф никой не го закача ,само че внимавай че вътре има глисти големи като смоци ,да не те завлекат надолу .

    13:28 20.01.2026

  • 24 Газохранилищата в ЕС се изпразват

    12 1 Отговор
    ЕС вече е енергийно зависим от САЩ, а от 2027г. - напълно зависим от САЩ.

    На този фон самоубиците в Брюксел се опитват да възразяват на Тръмп за анексирането на Гренландия от САЩ!

    Смех!

    13:29 20.01.2026

  • 25 Лука

    16 9 Отговор

    До коментар #13 от "Меги от Тервел":

    Подкепяш вражеска държава ! Русия отговаря на почти всички критерии за ФАШИСТКА ДЪРЖАВА !

    Коментиран от #29

    13:29 20.01.2026

  • 26 Факт

    14 6 Отговор
    Демагогията, варварството и дъртите лъжи на рашистите (и русофилите) са пословични...

    13:30 20.01.2026

  • 27 Европеец

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "ИЙЙЙ РАЗКОШ":

    Е пиивам от червеното и мезвам с ребърца на яко сръбско..... и хич не мога да мисля за украинските неволи, които им причини зеления диктатор просяк милионер... Е гледам и в телефона от скука....

    Коментиран от #32

    13:31 20.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Лука Оригинала

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Лука":

    Тихо Лука ,пак сгази Лука !Знаеш ли кой е мъжът на Меги,може да ти предложи безплатна разходка в багажник на скъпа лимузина ,гаранция преди да слезеш си напълнил потурите !

    13:33 20.01.2026

  • 30 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "АБВ":

    Прав си.... И аз не мога да повярвам....

    13:33 20.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Последния софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Европеец":

    Наздраве 🍷 приятел ,и аз така скромно го давам !Таз годишната реколта мерло собствено производство просто е прекрасна .

    13:34 20.01.2026

  • 33 Истината

    1 3 Отговор
    Май четвърта година все още са на "три дни" от Киев!

    13:35 20.01.2026

  • 34 Лука

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    В русия НЕ ПОЧИТАТ РОЖДЕСТВО И ВЕЛИКДЕН,през цялата война се лее православна кръв. НЯМА ПРАВОСЛАВИЕ ПРИ РАШИСТИТЕ !

    13:35 20.01.2026

  • 35 Бай дъ уей

    2 0 Отговор
    те,руснаците да вземат да пуснат един 0ре6ник в Дав0с.Точно ей там,дет е целата св0л04 в мире.

    13:35 20.01.2026

  • 36 Анонимен

    0 0 Отговор
    Червенокосият президент и страната на Бялата мечка са се договорили единият да вземе безстопанственият остров,за да утилизира ценната забравена от европейците руда,а другата страна да напредва на запад.Така ще си поделят баницата на света.

    13:35 20.01.2026

  • 37 Механик

    0 0 Отговор
    А вие какво искате да атакува? М?
    Много ясно, че ще ви тумбят. Даже много ви жалят, ако питате мен.

    13:36 20.01.2026

  • 38 Кои?!

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Украинците,или Руснаците...?!

    13:36 20.01.2026

  • 39 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Украйна става Русия,Гренландия става САЩ":

    За да се предотврати тероризма с дронове и животинската русофобия, първо крайна става Русия, а след нея Прибалтика и Молдова. Следващите желаещи да си направят заявки в социалните медии.

    13:37 20.01.2026

