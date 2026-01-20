"Русия нанася масирани удари по военни и стратегически обекти в Украйна

Русия съобщи, че е извършила масивни удари по военни заводи в Украйна, както и по енергийни и транспортни обекти, използвани от украинската армия, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
„В отговор на терористическите атаки на Украйна срещу цивилни обекти на руска територия тази нощ, Въоръжените сили на Руската федерация нанесоха масивен удар с високоточни оръжия с голям обсег на действие, включително наземни и въздушни системи, както и ударни безпилотни летателни апарати“, се посочва в официално изявление на руското Министерство на отбраната.
В документа се уточнява, че руските сили са поразили военни заводи, енергийни и транспортни съоръжения, складове за боеприпаси и цехове за производство на дронове с голям обсег на действие. „Целите на удара са постигнати. Всички определени обекти са унищожени“, добавя министерството.
Междувременно Кремъл обяви, че специалният пратеник на президента Владимир Путин за инвестиции и икономическо сътрудничество, Кирил Дмитриев, може да предостави на САЩ информация относно мирния процес в Украйна.
Дмитриев пристигна днес в Давос, където се провежда Световният икономически форум. По-рано журналистът от „Аксиос“ Барак Равид съобщи, че в рамките на форума Дмитриев ще се срещне със специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и със зетя на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, за да обсъдят американския мирен план за Украйна.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, заяви, че Русия цени получаването на информация за текущите дискусии между представители на САЩ, Европа и Киев относно Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отец Дионисий
Коментиран от #7, #8, #16, #38
13:14 20.01.2026
2 Европеец
13:15 20.01.2026
3 Лелее
Коментиран от #10
13:15 20.01.2026
4 Клати Курти
13:16 20.01.2026
5 ИЙЙЙ РАЗКОШ
Коментиран от #13, #27
13:16 20.01.2026
6 Зло под слънцето
Коментиран от #20
13:17 20.01.2026
7 Лелее
До коментар #1 от "Отец Дионисий":Троле, Господ не благославя убийци и тирани, както и попове с такива виждания.
13:17 20.01.2026
8 Българин
До коментар #1 от "Отец Дионисий":Ти не си отец, а сатанист.
13:18 20.01.2026
9 АБВ
Москва атакува заводи, енергийни и транспортни съоръжения, докато специален пратеник ще обсъди мирния процес със САЩ в Давос"
Как бе ? Не може да бъде ! Руснаците удрят само жилищни сгради, болници, детски градини, училища и цивилна инфраструктура ! Я да се корегирате ! Това не е евроатлантическо и политкоректно !
Коментиран от #30
13:18 20.01.2026
10 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #3 от "Лелее":Сокай бибека муци 👄,ужасно успокоява !От личен опит го казвам
13:18 20.01.2026
11 Трол
Коментиран от #14
13:18 20.01.2026
12 Истината
Коментиран от #22
13:20 20.01.2026
13 Меги от Тервел
До коментар #5 от "ИЙЙЙ РАЗКОШ":Наздраве 🍷 по добрия повод ,ще налея капачка уиски в кафето ,все пак съм на работа !
Коментиран от #25
13:20 20.01.2026
14 АБВ
До коментар #11 от "Трол":"Човек може да си помисли, че Русия побеждава."
Чавек, който не може да мисли, счита, че Украйна побеждава.
13:21 20.01.2026
15 Пешко
13:22 20.01.2026
16 Украйна става Русия,Гренландия става САЩ
До коментар #1 от "Отец Дионисий":Европа,Европа...другия път
Коментиран от #39
13:23 20.01.2026
17 Гощо
Коментиран от #23
13:23 20.01.2026
18 Русия
13:23 20.01.2026
19 Българин
Слава России!
Коментиран от #34
13:24 20.01.2026
20 Европеец
До коментар #6 от "Зло под слънцето":Остави Русия, мисли за америкснска(краварска) Гренландия.....
13:25 20.01.2026
21 Дедо ви...
13:26 20.01.2026
22 Явно
До коментар #12 от "Истината":до сега наистина са ги щадили,за 10 дни ги разбиха.
13:27 20.01.2026
23 Психо Лог
До коментар #17 от "Гощо":Споко цуцци 👅,твоя външен кнеффф никой не го закача ,само че внимавай че вътре има глисти големи като смоци ,да не те завлекат надолу .
13:28 20.01.2026
24 Газохранилищата в ЕС се изпразват
На този фон самоубиците в Брюксел се опитват да възразяват на Тръмп за анексирането на Гренландия от САЩ!
Смех!
13:29 20.01.2026
25 Лука
До коментар #13 от "Меги от Тервел":Подкепяш вражеска държава ! Русия отговаря на почти всички критерии за ФАШИСТКА ДЪРЖАВА !
Коментиран от #29
13:29 20.01.2026
26 Факт
13:30 20.01.2026
27 Европеец
До коментар #5 от "ИЙЙЙ РАЗКОШ":Е пиивам от червеното и мезвам с ребърца на яко сръбско..... и хич не мога да мисля за украинските неволи, които им причини зеления диктатор просяк милионер... Е гледам и в телефона от скука....
Коментиран от #32
13:31 20.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Лука Оригинала
До коментар #25 от "Лука":Тихо Лука ,пак сгази Лука !Знаеш ли кой е мъжът на Меги,може да ти предложи безплатна разходка в багажник на скъпа лимузина ,гаранция преди да слезеш си напълнил потурите !
13:33 20.01.2026
30 Европеец
До коментар #9 от "АБВ":Прав си.... И аз не мога да повярвам....
13:33 20.01.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Последния софиянец
До коментар #27 от "Европеец":Наздраве 🍷 приятел ,и аз така скромно го давам !Таз годишната реколта мерло собствено производство просто е прекрасна .
13:34 20.01.2026
33 Истината
13:35 20.01.2026
34 Лука
До коментар #19 от "Българин":В русия НЕ ПОЧИТАТ РОЖДЕСТВО И ВЕЛИКДЕН,през цялата война се лее православна кръв. НЯМА ПРАВОСЛАВИЕ ПРИ РАШИСТИТЕ !
13:35 20.01.2026
35 Бай дъ уей
13:35 20.01.2026
36 Анонимен
13:35 20.01.2026
37 Механик
Много ясно, че ще ви тумбят. Даже много ви жалят, ако питате мен.
13:36 20.01.2026
38 Кои?!
До коментар #1 от "Отец Дионисий":Украинците,или Руснаците...?!
13:36 20.01.2026
39 Рублевка
До коментар #16 от "Украйна става Русия,Гренландия става САЩ":За да се предотврати тероризма с дронове и животинската русофобия, първо крайна става Русия, а след нея Прибалтика и Молдова. Следващите желаещи да си направят заявки в социалните медии.
13:37 20.01.2026