Германската армия достигна най-голямата си численост от 12 г.

Числеността на германските въоръжени сили достигна най-високото си ниво от 12 години насам – 184 200 военнослужещи, заяви днес министърът на отбраната Борис Писториус в интервю за ДПА, предаде БТА.
Активният състав на Бундесвера се е увеличил с около 3000 военнослужещи през 2025 г., което е най-високият брой набрани кадри от 15 години насам, посочи Писториус.
Германия се стреми да увеличи числеността на армията си до 260 000 души до 2035 г. в рамките на новите цели на НАТО, договорени миналата година на фона на нарастващата заплаха от Русия.
След месеци на напрегнати дебати правителството на канцлера Фридрих Мерц възстанови в края на миналата година програма за военна служба. Първоначално схемата е доброволна, но може да стане задължителна, ако набирането на състав спадне под необходимите равнища.
1 Данко Харсъзина
Путин ще си прибере ГДР.
Коментиран от #5, #10, #12
17:27 20.01.2026
2 Факт
17:31 20.01.2026
3 Григор
Коментиран от #9, #25
17:32 20.01.2026
4 Уса
17:32 20.01.2026
5 Българин
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":ВСУ подкараха вторият милион чувализирани
17:33 20.01.2026
6 Не е важно
Коментиран от #23
17:33 20.01.2026
7 Знамето!!!
17:33 20.01.2026
8 Дякон Унуфрий Араллампиев
17:34 20.01.2026
9 Руски колективен крепостен
До коментар #3 от "Григор":Ние затова живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея.
17:35 20.01.2026
10 Отец Дионисий
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Путин е в мазето чадо мое.Там чака сетният си час чадо мое.Клетата му армия се бие на 10 километра от границата чадо мое.
17:40 20.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ГДР нема
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Изтърваха го болшевиките, както и целия соц.лагер. Как звучи, а - ЛАГЕР. Да ти напомня нещо?
17:41 20.01.2026
13 Четвъртия райх
17:43 20.01.2026
14 През ПС война
До коментар #11 от "665":сме се били с пушки и потури. И числеността е била от значение. Промени се нещото. Виж братушките с много войници, дали им се получава. 4 тодини.
Коментиран от #24
17:48 20.01.2026
15 Васил Българобоец българомразец
5 стотици? 😀🤣
17:49 20.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Руската пропаганда
До коментар #11 от "665":Има за цел глупаците.
17:53 20.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 1426 дни
17:54 20.01.2026
21 Отец Дионисий
До коментар #16 от "Мордор":От козите са прихванали СПИН руските войници чадо мое.
17:57 20.01.2026
22 Стига бе
17:57 20.01.2026
23 Гост
До коментар #6 от "Не е важно":Въздух под налягане са посочените от теб армии!
Важен е опита, а по голям опит от руската армия няма никой, ама никой! За оръжия да не говорим, видяхме какво се случи последните 4 години в Украйна! Щатското и НАТОвско оръжие изяде пердаха от руската лопата! И лопатата не беше бойна, даже!
А опре ли до защита на родината, по мотивирани от руснаците няма да има! Това не са розовите от прайда, или ония дет разчитат на САЩ да ги пази и ръсят бомбите по цивилни! Говорете си квот искате, фактите обаче говорят друго!
18:01 20.01.2026
24 665
До коментар #14 от "През ПС война":Числеността винаги има значение. Русия в Украйна е с 500-700х. , а има теоретично потенциал поне за 10млн. Мислиш ли че тая война щеше още да продължава, ако бяха влезли с едно 5млн? Защо не са е друга тема Апропо , ПСВ е много повече от потури и пушки.
Това е първата съвременна война, за която никой не е бил подготвен.
Коментиран от #27
18:02 20.01.2026
25 Kaлпазанин
До коментар #3 от "Григор":Ние ще работим ,за тях да ни пазят бря .зеления защо постоянно е в самолета и си прави околосветски обиколки ,Ротшилд печата ,дава с лихва оФцете се избиваме ,населението намалява ,оцелелите роби
18:05 20.01.2026
26 с постоянно прииждащите кафяви пришълци
18:09 20.01.2026
27 И що не обърнаха
До коментар #24 от "665":теорията в практика, а се оставиха така мизерно 4 години.
18:11 20.01.2026