Германската армия достигна най-голямата си численост от 12 г.

20 Януари, 2026 17:25 913 27

Германия се стреми да увеличи числеността на армията си до 260 000 души до 2035 г.

Германската армия достигна най-голямата си численост от 12 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Числеността на германските въоръжени сили достигна най-високото си ниво от 12 години насам – 184 200 военнослужещи, заяви днес министърът на отбраната Борис Писториус в интервю за ДПА, предаде БТА.

Активният състав на Бундесвера се е увеличил с около 3000 военнослужещи през 2025 г., което е най-високият брой набрани кадри от 15 години насам, посочи Писториус.

Германия се стреми да увеличи числеността на армията си до 260 000 души до 2035 г. в рамките на новите цели на НАТО, договорени миналата година на фона на нарастващата заплаха от Русия.

След месеци на напрегнати дебати правителството на канцлера Фридрих Мерц възстанови в края на миналата година програма за военна служба. Първоначално схемата е доброволна, но може да стане задължителна, ако набирането на състав спадне под необходимите равнища.


Германия
  • 1 Данко Харсъзина

    13 9 Отговор
    И Вермахта имаше голяма чусленост.
    Путин ще си прибере ГДР.

    Коментиран от #5, #10, #12

    17:27 20.01.2026

  • 2 Факт

    9 4 Отговор
    Като храним Злото от Фактибг!

    17:31 20.01.2026

  • 3 Григор

    11 5 Отговор
    Забелязахте ли каква е числеността? Армията на Франция също не превишава 300 000 души. Зеленски обаче иска армията на Украйна да е 800 000 души!?!? Нещо не разбирам. Всяка армия, особено професионалната е скъпо удоволствие и са необходими много пари. Дори да допуснем, че армията на Украйна няма да е професионална, а наборна, възниква въпросът за парите. Откъде ще се вземат? Кой ще плаща? Нали се сещате,че съвременната техника струва милиарди!

    Коментиран от #9, #25

    17:32 20.01.2026

  • 4 Уса

    10 6 Отговор
    До 10 години Сорос ще е забравен а сина му ще е изтъркал наровете в затвора до кокала.Урсула не я чакат добри старини и само Мерц ще се измъкне с 200 на десен завой,вече го прави.До 10 години няма да има никакво значение за числения състав на армиите а колко от тоя състав ще може да воюва с дронове.Срещу ракетите нямат никакъв шанс Германия е изоставаща в технологиите и една прашка за изстрелване на дронове с два ластика вече не могат да направят,до там се докараха до посредствена зависима държавица

    17:32 20.01.2026

  • 5 Българин

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    ВСУ подкараха вторият милион чувализирани

    17:33 20.01.2026

  • 6 Не е важно

    6 10 Отговор
    колко е голяма армията, а каква е подготовката й, обучението, оръжията и интелекта на командването на тази армия ! Американската, израелската и турската армия например са образец на модерни и силни високотехнологични армии, а Руската армия е на другия полюс - много хора, но куци коне, за нищо не стават.

    Коментиран от #23

    17:33 20.01.2026

  • 7 Знамето!!!

    7 5 Отговор
    Бялото знаме!

    17:33 20.01.2026

  • 8 Дякон Унуфрий Араллампиев

    12 5 Отговор
    Фюрера имаше пет милионна армия Къде е Той къде сте вие Резил

    17:34 20.01.2026

  • 9 Руски колективен крепостен

    6 9 Отговор

    До коментар #3 от "Григор":

    Ние затова живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея.

    17:35 20.01.2026

  • 10 Отец Дионисий

    6 11 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Путин е в мазето чадо мое.Там чака сетният си час чадо мое.Клетата му армия се бие на 10 километра от границата чадо мое.

    17:40 20.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ГДР нема

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Изтърваха го болшевиките, както и целия соц.лагер. Как звучи, а - ЛАГЕР. Да ти напомня нещо?

    17:41 20.01.2026

  • 13 Четвъртия райх

    6 7 Отговор
    Един фюрер една армия една държава..Рим Берлин Токио... Германия има една от най модерно въоръжената армия е света...

    17:43 20.01.2026

  • 14 През ПС война

    4 5 Отговор

    До коментар #11 от "665":

    сме се били с пушки и потури. И числеността е била от значение. Промени се нещото. Виж братушките с много войници, дали им се получава. 4 тодини.

    Коментиран от #24

    17:48 20.01.2026

  • 15 Васил Българобоец българомразец

    5 2 Отговор
    А численноста на войско в миризливп БГ-та?
    5 стотици? 😀🤣

    17:49 20.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Руската пропаганда

    2 5 Отговор

    До коментар #11 от "665":

    Има за цел глупаците.

    17:53 20.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 1426 дни

    2 6 Отговор
    рускитеСвине са избивани като кучета в Донбас.

    17:54 20.01.2026

  • 21 Отец Дионисий

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Мордор":

    От козите са прихванали СПИН руските войници чадо мое.

    17:57 20.01.2026

  • 22 Стига бе

    1 1 Отговор
    Това с или без дивизията която ще защити Гренландия?

    17:57 20.01.2026

  • 23 Гост

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Не е важно":

    Въздух под налягане са посочените от теб армии!
    Важен е опита, а по голям опит от руската армия няма никой, ама никой! За оръжия да не говорим, видяхме какво се случи последните 4 години в Украйна! Щатското и НАТОвско оръжие изяде пердаха от руската лопата! И лопатата не беше бойна, даже!
    А опре ли до защита на родината, по мотивирани от руснаците няма да има! Това не са розовите от прайда, или ония дет разчитат на САЩ да ги пази и ръсят бомбите по цивилни! Говорете си квот искате, фактите обаче говорят друго!

    18:01 20.01.2026

  • 24 665

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "През ПС война":

    Числеността винаги има значение. Русия в Украйна е с 500-700х. , а има теоретично потенциал поне за 10млн. Мислиш ли че тая война щеше още да продължава, ако бяха влезли с едно 5млн? Защо не са е друга тема Апропо , ПСВ е много повече от потури и пушки.
    Това е първата съвременна война, за която никой не е бил подготвен.

    Коментиран от #27

    18:02 20.01.2026

  • 25 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Григор":

    Ние ще работим ,за тях да ни пазят бря .зеления защо постоянно е в самолета и си прави околосветски обиколки ,Ротшилд печата ,дава с лихва оФцете се избиваме ,населението намалява ,оцелелите роби

    18:05 20.01.2026

  • 26 с постоянно прииждащите кафяви пришълци

    1 0 Отговор
    Германската армия достигна най-голямата си численост от 12 г.

    18:09 20.01.2026

  • 27 И що не обърнаха

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "665":

    теорията в практика, а се оставиха така мизерно 4 години.

    18:11 20.01.2026

