Подпорна стена изхвърли от релсите пътнически влак край Барселона, машинистът загина, ранените са близо 40

Крайградски влак дерайлира и катастрофира близо до Барселона във вторник вечерта, убивайки машиниста и ранявайки най-малко 37 души, петима от които сериозно, съобщи NEWS9.

Влакът на Rodalies се е сблъскал с подпорна стена, паднала върху релсите между Желида и Сант Садурни, на фона на силни бури, връхлетели североизточна #Испания. Това се случва само дни след сблъсъка на два влака в Южна Испания.

Спешните служби реагираха бързо, като на мястото на инцидента бяха изпратени 11 линейки и 35 пожарни екипа. Всички пътници бяха евакуирани безопасно, включително един, който беше заклещен във влака. Ранените бяха откарани в близките болници в Моисес Броджи, Белвитже и Вила Франка, като шестима са в умерено тежко състояние, а 26 са в по-леко. Властите продължават да оглеждат района, за да изключат евентуални други жертви.

Един човек загина след проливните дъждове в каталунската провинция Жирона, предаде БНР. В рамките на 12 часа са паднали над 180 литра валежи.



Шейсет и три годишен мъж е бил отнесен заедно с колата си от придошлата вода на поток. Сигналът за изчезването му е подаден във вторник рано сутринта.



Заради високото ниво на водата спасителните екипи са били принудени да прекратят наземното издирване и да продължат търсенето от въздуха. Късно вечерта спадането на нивото на потока е позволило на екипите да видят автомобила и да открият жертвата.



Силните дъждове наложиха оставането на учениците в провинция Жирона по домовете им. Броят на сигналите, получени от пожарникарите в Каталуния заради валежите, надхвърля 1200, от които 534 са в провинция Жирона. През целия ден движението по пътищата там беше затруднено, като някои участъци бяха затворени.