Тръмп: Ще разберете докъде мога да стигна с Гренландия, но там ще са във възторг. Доволни ще сме и ние, и НАТО

Съединените щати и НАТО ще постигнат споразумение за бъдещето на Гренландия, което ще удовлетвори и двете страни, каза на пресконференция американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс и БТА.
По-рано през деня Тръмп каза, че "няма връщане назад", що се отнася до целта, която си е поставил за Гренландия, като не изключи употребата на сила за установяване на контрол върху острова.
"Мисля, че ще измислим нещо, което ще направи НАТО и нас много доволни", изтъкна Тръмп.
Американският лидер каза още, че Съединените щати са насрочили голям брой срещи за Гренландия на годишната среща на Световния икономически форум в Швейцария тази седмица.
На въпроса докъде е готов да стигне по отношение на Гренландия, президентът на САЩ Доналд Тръмп отговори: „Ще разберете.“
В отговор на коментара, че Гренландия е заявила ясно, че не иска да бъде част от Съединените щати, шефът на Белия дом отбеляза: „Все още не съм имал възможност да говоря директно с тях. Когато това се случи, съм сигурен, че ще бъдат във възторг.“
Тръмп наскоро заяви, че Гренландия е „жизненоважна“ за САЩ за националната сигурност и създаването на Златния купол, многопластова система за противоракетна отбрана за защита на американския континент. Той също така призова НАТО да ръководи процеса на завладяване на острова.
В писмо до норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, президентът заявява, че „вече не се чувства задължен да мисли изключително за мир по света“, заради липсата на Нобелова награда за мир за прекратяване на конфликти. Той е уверен, че „светът няма да бъде напълно безопасен, докато Съединените щати не получат пълен контрол над Гренландия“.
Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен призова жителите да започнат да се подготвят за евентуална военна инвазия, заявявайки: „Използването на военна сила е малко вероятно, но не може да бъде изключено“.
Великобритания и Дания ще проведат днес разговори за сигурността на Арктика, предаде Ройтерс, като се позова на британското правителство.
Това бе оповестено в момент, в който плановете за Гренландия на американския президент Доналд Тръмп поставят под въпрос исторически съюзи.
Британският министър на отбраната Джон Хийли ще бъде днес в Копенхаген. Той ще участва в обсъждания как европейските страни могат да засилят сигурността на европейска Арктика, която включва Гренландия - самоуправляваща се територия на Дания.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Венецуелците
Коментиран от #18
04:23 21.01.2026
2 Перник
04:25 21.01.2026
3 Петър
Коментиран от #6, #7, #17
04:28 21.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Бе тоя психо
"Ние вече продаваме венецуелския петрол "! ? Типичен рекетьор и мафия. Превзе чужда страна и се хвали, че я ограбва! Тоя в 15-ти век ли е? Пират.
Ами сега, като цял свят започне да не се съобразява с нищо, сво ще стане бе??? Пълен хаос по целия свят!!!
04:46 21.01.2026
6 Коста
До коментар #3 от "Петър":Има ли убити украинци от режима на Тчръмп? Май няма. Значи НЕ е агресор. Абе къв агресор може да е Нобелов лауреат за мир?
Коментиран от #9
04:46 21.01.2026
7 Ще има и още
До коментар #3 от "Петър":Дано се окаже просто търговец - поставяш през другата страна невъзможни, шокиращи условия. Следват преговори, караници, пазарлъци и в резултат постигаш онова, което всъщност тайничко преследваш като цел. Другата страна е щастлива че те е "принудила" да направиш отстъпки, пък че всъщност това е била истинската ти цел - е, това ти си го знаеш само....
Та така - дано е търговец, защото в противен случай си е завършен нов Х...лер !
Коментиран от #11, #15
04:47 21.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ще има и още
До коментар #6 от "Коста":Ха ха ха !!!
04:48 21.01.2026
10 Коста
04:48 21.01.2026
11 Къв търговец?
До коментар #7 от "Ще има и още":Методите, които налага вече рушат правилата на нашия свят по цялата планета. Не ми се мисли, какво ще стане с американци в други страни?
Или техни самолети и кораби? По същите "правила" онези там може просто да ги арестуват, съдят по техните закони нещо си, а корабите и самолетите им да ги конфискуват? И кво? Рижия ще тръгне цял свят да бомбардира, като Иран ли?
Тоя въвежда световен хаос...
04:53 21.01.2026
12 Лъже рижавото
Мисли, че цялата вселена му е длъжна, но скоро ще му разплетат оранжевата кошница.
05:02 21.01.2026
13 Абе айде бегай
И кво става така, а? Само ти си най-големият рекетьор?
05:03 21.01.2026
14 Фарго
05:22 21.01.2026
15 бай Пешо
До коментар #7 от "Ще има и още":Че е търговец, е . Не е губил в своите сделки, та няма и сега. Но това е по-неважното. Системата за защита на САЩ, която той цели с Гренландия, ще е полезна за Европа. А сега всички са национал пазители и със засегнато достойнство. Нали вече бяха летяло едно руски дронове около и над Норвегия, Дания?! Не разбрахте ли това какъв сигнал беше? Русия в съзвучие с Китай точно това им се щеше, да се разсополиви баба Европа и те да я погалят успокояващо и им потръгне без санкции, пак с олигарсите на Путин
05:31 21.01.2026
16 Той
В някакъв негов оранжев свят си е.....
05:41 21.01.2026
17 ганю
До коментар #3 от "Петър":по подходящо е че Тръмп е Хитър Петър,
а не простак като нашите политици
05:56 21.01.2026
18 ганю
До коментар #1 от "Венецуелците":правилен коментар
държава върху демократичен
американски петрол...
тово обикновено не свършва добре за
съответната страна
05:57 21.01.2026