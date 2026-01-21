Тръмп: Ще разберете докъде мога да стигна с Гренландия, но там ще са във възторг. Доволни ще сме и ние, и НАТО

Съединените щати и НАТО ще постигнат споразумение за бъдещето на Гренландия, което ще удовлетвори и двете страни, каза на пресконференция американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс и БТА.

По-рано през деня Тръмп каза, че "няма връщане назад", що се отнася до целта, която си е поставил за Гренландия, като не изключи употребата на сила за установяване на контрол върху острова.

"Мисля, че ще измислим нещо, което ще направи НАТО и нас много доволни", изтъкна Тръмп.

Американският лидер каза още, че Съединените щати са насрочили голям брой срещи за Гренландия на годишната среща на Световния икономически форум в Швейцария тази седмица.

На въпроса докъде е готов да стигне по отношение на Гренландия, президентът на САЩ Доналд Тръмп отговори: „Ще разберете.“

В отговор на коментара, че Гренландия е заявила ясно, че не иска да бъде част от Съединените щати, шефът на Белия дом отбеляза: „Все още не съм имал възможност да говоря директно с тях. Когато това се случи, съм сигурен, че ще бъдат във възторг.“

Тръмп наскоро заяви, че Гренландия е „жизненоважна“ за САЩ за националната сигурност и създаването на Златния купол, многопластова система за противоракетна отбрана за защита на американския континент. Той също така призова НАТО да ръководи процеса на завладяване на острова.

В писмо до норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, президентът заявява, че „вече не се чувства задължен да мисли изключително за мир по света“, заради липсата на Нобелова награда за мир за прекратяване на конфликти. Той е уверен, че „светът няма да бъде напълно безопасен, докато Съединените щати не получат пълен контрол над Гренландия“.

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен призова жителите да започнат да се подготвят за евентуална военна инвазия, заявявайки: „Използването на военна сила е малко вероятно, но не може да бъде изключено“.

Великобритания и Дания ще проведат днес разговори за сигурността на Арктика, предаде Ройтерс, като се позова на британското правителство.

Това бе оповестено в момент, в който плановете за Гренландия на американския президент Доналд Тръмп поставят под въпрос исторически съюзи.

Британският министър на отбраната Джон Хийли ще бъде днес в Копенхаген. Той ще участва в обсъждания как европейските страни могат да засилят сигурността на европейска Арктика, която включва Гренландия - самоуправляваща се територия на Дания.