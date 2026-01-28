За първи път от 2021 г. курсът на еврото се повиши до 1,20 долара

За първи път от средата на 2021 г. насам курсът на еврото се повиши вчера до 1,20 долара, което бе предизвикано от оттеглянето на инвеститорите от американския долар, набрало скорост от началото на тази година, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Еврото поскъпна с 1,4% до 1,2049 долара за едно евро, което е най-високата му стойност от юни 2021 г. насам.
Единната европейска валута исторически се търгуваше средно под 1,20 долара за едно евро от създаването ѝ през 1999 г. Но това е много по-ниско от рекордните 1,60 долара за едно евро през 2008 г.
Непредсказуемият подход на президента на САЩ Доналд Тръмп към търговията, международните отношения и фискалната и паричната политика от началото на втория му мандат през 2025 г. накара някои инвеститори да искат да ограничат експозицията си към активи като щатския долар.
Европейските валути основно са облагодетелствани от това намаляване на експозицията към долара. През последните 12 месеца еврото поскъпна с 14%, швейцарският франк - с 15%, а шведската крона - с почти 20%.
07:10 28.01.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
а доларът ПАДА❗
Коментиран от #24
07:10 28.01.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #26
07:14 28.01.2026
12 Тити
07:24 28.01.2026
14 Владо "кошницата"
07:30 28.01.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "До увиснали бай х....":Аз пък ЗНАМ, че ти дори НЕ ЗНАЕШ значението на този Ник, но това не ти пречи да се мъчиш да го интерпретираш през твоите елементарни порновиждания за смисъла на живота❗
07:34 28.01.2026
19 глупости
Коментиран от #20
07:38 28.01.2026
20 Ами
До коментар #19 от "глупости":хващай света !
Коментиран от #23, #29
07:40 28.01.2026
21 Копейки крепостни,
Коментиран от #25
07:46 28.01.2026
22 Ехааа
Коментиран от #27
07:47 28.01.2026
23 Хи хи
До коментар #20 от "Ами":Кой свят ?? Занзибар, Танзания,Гватемала добре ли са ??
07:49 28.01.2026
24 Хохо Бохо
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Така е ама мисирките не могат да си счупят езика и да хейтят големия брат. Долара се срида и спрямо иената даже
07:49 28.01.2026
26 Глупости, няма банкя зад нея със златни
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Що само лъжете крепостните??? Или сте си толкова умни и толкова разбирате, нали??? 😂😂🤣🤣🤣😂🤣🤣
08:01 28.01.2026
27 Гренландски пингвин
До коментар #22 от "Ехааа":Ако САЩ излязат от НАТО, с Европа е свършено. В момента САЩ продават стари оръжия на европейците, както те продаваха на Югославия и на Украйна. ЕС е в същото положение като двете бивши държави.
Коментиран от #28
08:11 28.01.2026
28 Ако ако ако
До коментар #27 от "Гренландски пингвин":Ако е Петък и датата е 22ри и температурата е 14 градуса, а месеца е юни, нашата безаналогова ще направи военни чудеса и ще свърши СВО.
08:14 28.01.2026
29 прав си
До коментар #20 от "Ами":Замислил съм се за Хавана да бягам. Само да им дойде тока, че иначе няма интернет. Питах.Приготвил съм си един терминал от Мъск.
08:15 28.01.2026
30 Фен
08:16 28.01.2026
31 Пешо от панелката
08:16 28.01.2026