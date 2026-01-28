Новини
Свят »
САЩ »
За първи път от 2021 г. курсът на еврото се повиши до 1,20 долара

За първи път от 2021 г. курсът на еврото се повиши до 1,20 долара

28 Януари, 2026 07:04 1 111 31

  • еврозона-
  • евро-
  • долар-
  • пари-
  • икономика

През последните 12 месеца еврото поскъпна с 14%, а швейцарският франк - с 15%

За първи път от 2021 г. курсът на еврото се повиши до 1,20 долара - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За първи път от средата на 2021 г. насам курсът на еврото се повиши вчера до 1,20 долара, което бе предизвикано от оттеглянето на инвеститорите от американския долар, набрало скорост от началото на тази година, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Еврото поскъпна с 1,4% до 1,2049 долара за едно евро, което е най-високата му стойност от юни 2021 г. насам.

Единната европейска валута исторически се търгуваше средно под 1,20 долара за едно евро от създаването ѝ през 1999 г. Но това е много по-ниско от рекордните 1,60 долара за едно евро през 2008 г.

Непредсказуемият подход на президента на САЩ Доналд Тръмп към търговията, международните отношения и фискалната и паричната политика от началото на втория му мандат през 2025 г. накара някои инвеститори да искат да ограничат експозицията си към активи като щатския долар.

Европейските валути основно са облагодетелствани от това намаляване на експозицията към долара. През последните 12 месеца еврото поскъпна с 14%, швейцарският франк - с 15%, а шведската крона - с почти 20%.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Болен мозък

    4 3 Отговор
    Тва е заради БГ....

    07:10 28.01.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    22 6 Отговор
    НЕ еврото се повишава,
    а доларът ПАДА❗

    Коментиран от #24

    07:10 28.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    9 16 Отговор
    БРИКС пуснаха новата си валута Юнит която е единствената в света обезпечена със злато.

    Коментиран от #26

    07:14 28.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тити

    11 3 Отговор
    Курса на еврото се вдига ама и цените ъ нас какъв парадокс.

    07:24 28.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Владо "кошницата"

    5 2 Отговор
    Добре че сме ние !

    07:30 28.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "До увиснали бай х....":

    Аз пък ЗНАМ, че ти дори НЕ ЗНАЕШ значението на този Ник, но това не ти пречи да се мъчиш да го интерпретираш през твоите елементарни порновиждания за смисъла на живота❗

    07:34 28.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 глупости

    6 4 Отговор
    Шефа каза че Еврото умира и ставаме зле като германците. Чудя се накъде да емигрирам, че с това Евро вече не се издържа!

    Коментиран от #20

    07:38 28.01.2026

  • 20 Ами

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "глупости":

    хващай света !

    Коментиран от #23, #29

    07:40 28.01.2026

  • 21 Копейки крепостни,

    7 3 Отговор
    Не е лесна и вашата.

    Коментиран от #25

    07:46 28.01.2026

  • 22 Ехааа

    7 3 Отговор
    Защо така, нали ЕС умираше ? САЩ и Русия щяха да смачкат слаба Европа, какво стана ?

    Коментиран от #27

    07:47 28.01.2026

  • 23 Хи хи

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ами":

    Кой свят ?? Занзибар, Танзания,Гватемала добре ли са ??

    07:49 28.01.2026

  • 24 Хохо Бохо

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Така е ама мисирките не могат да си счупят езика и да хейтят големия брат. Долара се срида и спрямо иената даже

    07:49 28.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Глупости, няма банкя зад нея със златни

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Що само лъжете крепостните??? Или сте си толкова умни и толкова разбирате, нали??? 😂😂🤣🤣🤣😂🤣🤣

    08:01 28.01.2026

  • 27 Гренландски пингвин

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "Ехааа":

    Ако САЩ излязат от НАТО, с Европа е свършено. В момента САЩ продават стари оръжия на европейците, както те продаваха на Югославия и на Украйна. ЕС е в същото положение като двете бивши държави.

    Коментиран от #28

    08:11 28.01.2026

  • 28 Ако ако ако

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Гренландски пингвин":

    Ако е Петък и датата е 22ри и температурата е 14 градуса, а месеца е юни, нашата безаналогова ще направи военни чудеса и ще свърши СВО.

    08:14 28.01.2026

  • 29 прав си

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ами":

    Замислил съм се за Хавана да бягам. Само да им дойде тока, че иначе няма интернет. Питах.Приготвил съм си един терминал от Мъск.

    08:15 28.01.2026

  • 30 Фен

    0 0 Отговор
    А завършете статията де! Значи, лошият Тръмп срина долара, а О Велика Урсула въздигна еврото! Е, сега икономиката на САЩ се развива, а Европа се деиндустриализира, но това е тема за друга медия и за друга аудитория.

    08:16 28.01.2026

  • 31 Пешо от панелката

    0 0 Отговор
    Курсът на долара се ПОНИЖИ срещу всички основни валути, т.е. не еврото се качва, а долара пада.

    08:16 28.01.2026