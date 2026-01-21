Генералният секретар на НАТО за Гренландия: Работим зад кулисите

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви днес, че няма да коментира публично напрежението между САЩ и европейските съюзници по повод искането на американския президент Доналд Тръмп за контрол над Гренландия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Може да бъдете уверени, че работя по този въпрос зад кулисите, но не мога да го направя публично“, каза Рюте по време на дискусионен панел на Световния икономически форум в Давос.

Той добави, че президентът Тръмп и другите лидери са прави да поставят акцент върху Арктика: „Трябва да направим повече там и да защитим региона от руското и китайското влияние. Работим за това, за да гарантираме колективната защита на Арктика.“

Рюте подчерта, че напрежението около Гренландия не трябва да отвлича вниманието на алианса от ключовата задача - защита на Украйна. „Фокусът върху Украйна трябва да бъде приоритет номер едно, тъй като е от решаващо значение за европейската и американската сигурност. Наистина съм разтревожен, че губим фокус, а украинците все още нямат достатъчно средства за противовъздушна отбрана, за да се защитават,“ заяви генералният секретар.