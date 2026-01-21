Генералният секретар на НАТО за Гренландия: Работим зад кулисите

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви днес, че няма да коментира публично напрежението между САЩ и европейските съюзници по повод искането на американския президент Доналд Тръмп за контрол над Гренландия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Може да бъдете уверени, че работя по този въпрос зад кулисите, но не мога да го направя публично“, каза Рюте по време на дискусионен панел на Световния икономически форум в Давос.
Той добави, че президентът Тръмп и другите лидери са прави да поставят акцент върху Арктика: „Трябва да направим повече там и да защитим региона от руското и китайското влияние. Работим за това, за да гарантираме колективната защита на Арктика.“
Рюте подчерта, че напрежението около Гренландия не трябва да отвлича вниманието на алианса от ключовата задача - защита на Украйна. „Фокусът върху Украйна трябва да бъде приоритет номер едно, тъй като е от решаващо значение за европейската и американската сигурност. Наистина съм разтревожен, че губим фокус, а украинците все още нямат достатъчно средства за противовъздушна отбрана, за да се защитават,“ заяви генералният секретар.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не,че нещо,ама...
12:56 21.01.2026
2 Вашето мнение
Коментиран от #22, #24, #37
12:56 21.01.2026
3 ТАКА Е
Коментиран от #7, #27
12:57 21.01.2026
4 Ха-ха
12:57 21.01.2026
5 Рюте
12:58 21.01.2026
6 Вашето мнение
Коментиран от #9, #34, #40
12:58 21.01.2026
7 Розовото пони Путин 🌈
До коментар #3 от "ТАКА Е":Аз и Песков работим в бункера, за нас така е най-безопасно 🌈😅🌈🥳
Коментиран от #14, #21, #26
12:59 21.01.2026
8 Факт
13:00 21.01.2026
9 Ей, голям страх
До коментар #6 от "Вашето мнение":има Русия от тая Украйна. То бива страх, ама страха на руснаците няма граници .
Коментиран от #11
13:03 21.01.2026
10 Вашето мнение
Коментиран от #52
13:03 21.01.2026
11 Вашето мнение
До коментар #9 от "Ей, голям страх":Толкова ги е страх руснаците, че не могат да настигнат бягащите бандеровци за да им кажат, кл@ун.
Коментиран от #20
13:05 21.01.2026
12 Рютето
Коментиран от #28
13:05 21.01.2026
13 Деций
13:08 21.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 не може да бъде
13:09 21.01.2026
16 ФЕЙК
13:09 21.01.2026
17 Швейк
13:09 21.01.2026
18 хахаха
13:10 21.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Мдаа
До коментар #11 от "Вашето мнение":Така ги настигат от 4 години, че докато ние си пием кафето и си гледаме живота, 2 000 000 руски войници отидоха под земята.
13:10 21.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Нашето мнение
До коментар #2 от "Вашето мнение":Кога най сетне ще се скриеш м.......
13:10 21.01.2026
23 Така
13:10 21.01.2026
24 Европеец
До коментар #2 от "Вашето мнение":Е да го кажа направо, според мен си е направо мъжка проститутка.....
Коментиран от #31, #33
13:10 21.01.2026
25 руската мечка
13:10 21.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Тачо Пармака
13:14 21.01.2026
30 Тачо Пармака
До коментар #28 от "Розовото пони Путин🌈":Котенце 😼Небинарно ла да Посфффириш на Вълшебната Флейта за 5мин .,ще изкараш колко тук за троо лленнее цял ден ,изключвам бонуса - божественият нектар който можеш да получиш като се потрудиш ,кукло!
Коментиран от #36
13:14 21.01.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Алексбг
До коментар #27 от "Бай Котьо":Бат Котьо ти вече си пеее ∆аааа£££,но последно хвани го от порри на жен касси онази уммрррр саната адвокатка от кантората с украинската фондация,дето само Хмммммкаа !Ще ти бъда признателен и малко къдрава вуна моа тии отделя за пресаждане на пушшшш Шивата краа Тунаа !
Коментиран от #46
13:19 21.01.2026
33 хаха🤣
До коментар #24 от "Европеец":как може така де се подиграваш на Пуся, на преклонна възраст е човека 🤣🤣🤣
13:21 21.01.2026
34 Нашето мнение
До коментар #6 от "Вашето мнение":Там зад кулисите не обясняват-ДЕЙСТВАТ!Ако мислиш.че НАТО го е грижа за сигурността на Русия,лъжеше се!Внимавай с пляскането на бузи ,да не го усетиш!!
13:21 21.01.2026
35 РунТавиа
До коментар #27 от "Бай Котьо":Ей разпран Пуешшшиветс ,ела ми се снимай под буйната вуна за фейсо ,отма 15 г си скрил с тази голла крррртуна .Дет казва народа на празна кратуна отгоре нищо не вирее .
13:22 21.01.2026
36 Розовото пони Путин🌈
До коментар #30 от "Тачо Пармака":Ние с Песков също си пием божествен нектар в Бункера и не ни интересува, че милиони руски войници умират на фронта, да се оправят 🌈😅🌈🥳
Коментиран от #41
13:24 21.01.2026
37 По кротко
До коментар #2 от "Вашето мнение":абезян-мешале. Много си дребен!!
13:24 21.01.2026
38 Невероятно, но факт !
13:25 21.01.2026
39 ОНЗИ
До коментар #27 от "Бай Котьо":Еййй ,Пуе Шифффеццц грррр3еннн ,навярно и деца имаш, искаш ли да почнат поуоффф живот в ранна детска възраст ?Не си анонимен и неоткриваем !
13:26 21.01.2026
40 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #6 от "Вашето мнение":Руските марионетки ще се спукат от злоба и яд,че няма да има война за Гренландия.
13:27 21.01.2026
41 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #36 от "Розовото пони Путин🌈":От моя арометен нектар можеш безплатно да пиеш,жълтопаветно козяче ,само мажи хууубаво халл Катта за да няма последствия !
Коментиран от #44
13:28 21.01.2026
42 Отец Дионисий
Коментиран от #45
13:28 21.01.2026
43 Силиций
- Трайте си ,за вас имам нещо специално.....
По-възрастните знаем : този филмов герой , след подобни приказки оставяше другия с пръст в устата
13:28 21.01.2026
44 Иво Димчев
До коментар #41 от "Димитър Георгиев- ДиДи":" Български артист, композитор и изпълнител: Руската ми аудитория, се състои от гей мъже поддръжници на Путин.
Скандалът напоследък обаче не е само в текстовете, а се пренесе и към живите му участия. Посред война, той се отправя към Москва за предстоящите му концерти. Мнозина критикуват решението на провокативния Иво Димчев да изнася представленията си в Русия, а противниците му твърдят, че подобни участия легитимират режим, нарушаващ човешките права. "Официално в Русия властта е враждебна към гей хората, неофициално обаче е съвсем различно", категоричен е изпълнителят. Според него ЛГБТ общността в Русия е огромна, а много от тези хора имат голяма власт в Кремъл, те са в кръга на Путин."
Коментиран от #47, #50
13:29 21.01.2026
45 Ивайло Крачунов
До коментар #42 от "Отец Дионисий":А ,ти Илиане ако си по схватлив всяка сутрин с к....р в г ...за можеш да се събуждаш и да си на седмото небе .
13:31 21.01.2026
46 Бай Котьо
До коментар #32 от "Алексбг":Можеш да ми помогнеш с вълната долу,много пъти си бил там знаеш как съм.Помогни. Бат Котьо е на опресняване в Русия Има много материал за изучаване там.
Коментиран от #49
13:33 21.01.2026
47 Деан Икебаната
До коментар #44 от "Иво Димчев":Небинарен Прррр ∆ льоооо това че смммчешшш хуу ...ещща ,не може да се сравни с таланта на Иво Димчев ,който нямашшш
13:34 21.01.2026
48 хуйхуйхуй
Коментиран от #51
13:35 21.01.2026
49 Алексбг
До коментар #46 от "Бай Котьо":Не стига че Господ те е наказал да си гррррзник ,ами на всичкото и пле Шунннгер !Пляскаттт ли те по голото теме кат те маааат в г300 😂😂😂 ?
13:37 21.01.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Бай Котьо
До коментар #10 от "Вашето мнение":Ела бе ,ще те направя като него,да разбереш
13:42 21.01.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Шопа
13:47 21.01.2026