Ръководителят на Центъра за противодействие на дезинформацията Андрей Коваленко е потвърдил в сряда, 28 януари, че Русия е загубила самолетите Су-30 и Су-34. Коваленко коментира загубите на руските самолети в Telegram, без да уточнява подробности, пише Фокус.
По-рано Федоров и свързаният с авиацията канал Fighterbomber намекнаха, че Русия е загубила изтребител-бомбардировач Су-34. Според информация на канала AviVector, Су-34 се е разбил в Курска област поради техническа неизправност, екипажът е загинал.
По-късно украински мониторингови канали също съобщиха, че Русия е загубила Су-30 в южна посока.
Силите за отбрана на Украйна все още не са коментирали официално тази информация.
На 28 януари СБУ съобщи, че през 2025 г. специалните части на "Алфа" са ударили с далекобойни дронове пет руски военни летища, в резултат на което са унищожени 15 самолета и хеликоптера, сред които изтребители и бомбардировачи Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24, МиГ-31, а също и транспортен самолет Ан-26.
От началото на войната в Украйна Русия е загубила 434 бойни самолета, докато страната произвежда значително по-малко.
Тежки загуби в небето! Само за един ден руската бойна авиация загуби Су-30 и Су-34
29 Януари, 2026 13:03 1 017 36
От началото на войната в Украйна Русия е загубила 434 бойни самолета, докато страната произвежда значително по-малко
Ръководителят на Центъра за противодействие на дезинформацията Андрей Коваленко е потвърдил в сряда, 28 януари, че Русия е загубила самолетите Су-30 и Су-34. Коваленко коментира загубите на руските самолети в Telegram, без да уточнява подробности, пише Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДА ПОГЛЕДНА КАЛЕНДАРА
13:05 29.01.2026
2 Ей,Анатолий
13:05 29.01.2026
3 Призрака на Киев
13:06 29.01.2026
4 руский мир
Коментиран от #10, #19
13:06 29.01.2026
5 Гръм и мълнии
13:06 29.01.2026
6 Геймър
13:07 29.01.2026
7 Ортодокс
Коментиран от #28
13:08 29.01.2026
8 Бъдеще
13:08 29.01.2026
9 Механик
Коментиран от #26
13:08 29.01.2026
10 Друже
До коментар #4 от "руский мир":Руските войски бяха в Киев за по-малко, но рошавият ти господар от острова, излъга Зеления наркоман и руснаците се отдръпнаха,знаеш защо. Продължението го виждаме.
Коментиран от #22
13:09 29.01.2026
11 Махараминдри Баба
Фидел Кастро 1992 г.
13:09 29.01.2026
12 Махараминдри Баба
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
13:09 29.01.2026
13 Махараминдри Баба
13:10 29.01.2026
14 аz CВО Победа 80
13:10 29.01.2026
15 Оцет Паниций
13:10 29.01.2026
16 стоян георгиев
13:10 29.01.2026
17 Колко
Аз за един приятел питам ;) ;) ;)
13:11 29.01.2026
18 Че бурек
Ама е верно . И руски блогъри го потвърдиха още вчера .
13:11 29.01.2026
19 Димяща ушанка
До коментар #4 от "руский мир":Утре влизам в Киев с Груз 200!!
13:11 29.01.2026
20 Град Козлодуй
13:12 29.01.2026
21 Лошо Седларов
13:13 29.01.2026
22 руский мир
До коментар #10 от "Друже":3 дни, а?
13:14 29.01.2026
23 Плешива първопричина
13:14 29.01.2026
24 Тов. Членин
13:15 29.01.2026
25 венсериемос
Коментиран от #29, #35, #36
13:15 29.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Значи
А защо нищо не споменавате за
СУ 31,32,33 ?
13:16 29.01.2026
28 Абдал
До коментар #7 от "Ортодокс":Какви ракети те трасат като отдавна ги свършиха и надрусеняка още реве че укро ПВОто е умряло
13:17 29.01.2026
29 леко
До коментар #25 от "венсериемос":.че ще получиш аневризма, за едните копейки...
13:18 29.01.2026
30 Русия
13:18 29.01.2026
31 Тоя център,
13:18 29.01.2026
32 Русия
13:20 29.01.2026
33 Механик
п.п.
Абе, Путин да не е умрял? Пак
13:20 29.01.2026
34 ШЕФА
13:21 29.01.2026
35 Селския бик съм
До коментар #25 от "венсериемос":Така ще ти го намаам,че ще ти изхвръкнат русофилските небивалици през ушите.Семката ти едногънковаРазнира ти главата какво е фашизъм.
13:21 29.01.2026
36 Улав
До коментар #25 от "венсериемос":Не те слуша главата
13:22 29.01.2026