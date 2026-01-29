Новини
Тежки загуби в небето! Само за един ден руската бойна авиация загуби Су-30 и Су-34
  Тема: Украйна

Тежки загуби в небето! Само за един ден руската бойна авиация загуби Су-30 и Су-34

29 Януари, 2026 13:03 1 017 36

От началото на войната в Украйна Русия е загубила 434 бойни самолета, докато страната произвежда значително по-малко

Тежки загуби в небето! Само за един ден руската бойна авиация загуби Су-30 и Су-34 - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Ръководителят на Центъра за противодействие на дезинформацията Андрей Коваленко е потвърдил в сряда, 28 януари, че Русия е загубила самолетите Су-30 и Су-34. Коваленко коментира загубите на руските самолети в Telegram, без да уточнява подробности, пише Фокус.

По-рано Федоров и свързаният с авиацията канал Fighterbomber намекнаха, че Русия е загубила изтребител-бомбардировач Су-34. Според информация на канала AviVector, Су-34 се е разбил в Курска област поради техническа неизправност, екипажът е загинал.

По-късно украински мониторингови канали също съобщиха, че Русия е загубила Су-30 в южна посока.

Силите за отбрана на Украйна все още не са коментирали официално тази информация.

На 28 януари СБУ съобщи, че през 2025 г. специалните части на "Алфа" са ударили с далекобойни дронове пет руски военни летища, в резултат на което са унищожени 15 самолета и хеликоптера, сред които изтребители и бомбардировачи Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24, МиГ-31, а също и транспортен самолет Ан-26.

От началото на войната в Украйна Русия е загубила 434 бойни самолета, докато страната произвежда значително по-малко.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ДА ПОГЛЕДНА КАЛЕНДАРА

    30 12 Отговор
    Днес да не сме 1-ви Април.

    13:05 29.01.2026

  • 2 Ей,Анатолий

    23 6 Отговор
    Стана ли ти печурката от тази новина?

    13:05 29.01.2026

  • 3 Призрака на Киев

    21 8 Отговор
    Да, така беше. И аз бях там, ама като призрак

    13:06 29.01.2026

  • 4 руский мир

    9 25 Отговор
    3 дни, а?

    Коментиран от #10, #19

    13:06 29.01.2026

  • 5 Гръм и мълнии

    26 6 Отговор
    Ония си губят държавата, тоя калъф за два самолета се кефи

    13:06 29.01.2026

  • 6 Геймър

    22 8 Отговор
    А самолетите на плейстешъна ли ли са ги свалили

    13:07 29.01.2026

  • 7 Ортодокс

    7 20 Отговор
    Самолетът Су-30 е свален с ракета Пейтриът над Черно море ,близо до остров Змийний

    Коментиран от #28

    13:08 29.01.2026

  • 8 Бъдеще

    20 6 Отговор
    Направо зеления е пред Кремъл... Поне го давайте на едро, какво си играете с два самолета..

    13:08 29.01.2026

  • 9 Механик

    6 20 Отговор
    Благи вести.

    Коментиран от #26

    13:08 29.01.2026

  • 10 Друже

    20 6 Отговор

    До коментар #4 от "руский мир":

    Руските войски бяха в Киев за по-малко, но рошавият ти господар от острова, излъга Зеления наркоман и руснаците се отдръпнаха,знаеш защо. Продължението го виждаме.

    Коментиран от #22

    13:09 29.01.2026

  • 11 Махараминдри Баба

    13 5 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:09 29.01.2026

  • 12 Махараминдри Баба

    13 6 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:09 29.01.2026

  • 13 Махараминдри Баба

    12 4 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:10 29.01.2026

  • 14 аz CВО Победа 80

    6 9 Отговор
    И тези се налетяха.🤣🤣🤣

    13:10 29.01.2026

  • 15 Оцет Паниций

    6 8 Отговор
    Амин ..

    13:10 29.01.2026

  • 16 стоян георгиев

    5 7 Отговор
    Нищо им няма.

    13:10 29.01.2026

  • 17 Колко

    15 6 Отговор
    ли плащат за подобна фейк-статия !?
    Аз за един приятел питам ;) ;) ;)

    13:11 29.01.2026

  • 18 Че бурек

    7 10 Отговор
    Копей се чуди какво да измучи - едно си баба знае ,едно си баба бае Не е верно .

    Ама е верно . И руски блогъри го потвърдиха още вчера .

    13:11 29.01.2026

  • 19 Димяща ушанка

    5 8 Отговор

    До коментар #4 от "руский мир":

    Утре влизам в Киев с Груз 200!!

    13:11 29.01.2026

  • 20 Град Козлодуй

    3 6 Отговор
    Дано се оправят хората.

    13:12 29.01.2026

  • 21 Лошо Седларов

    7 2 Отговор
    29 януари. Русия предаде на Украйна телата на над 1000 загинали военнослужещи в рамките на Истанбулските споразумения, докато Киев предаде телата на 38 руски войници. Това съобщи помощникът на руския президент Владимир Медински .

    13:13 29.01.2026

  • 22 руский мир

    2 6 Отговор

    До коментар #10 от "Друже":

    3 дни, а?

    13:14 29.01.2026

  • 23 Плешива първопричина

    2 6 Отговор
    Блатните можно повторити скоро ще летят на дирижабли.

    13:14 29.01.2026

  • 24 Тов. Членин

    2 5 Отговор
    Аааааа Ета невазможна ..

    13:15 29.01.2026

  • 25 венсериемос

    6 3 Отговор
    Няма нищо подобно! Ф ашисткса Бандеровска ОКРАИН ЛЪЖЕ!!! Обратното е вярно-ОКРИНА нямя ток, вода, продоволствие от трана на храна.Няма училища-децата не учат.Зелената еуглена-наркоман, да се откаже от охраната на МИ5 и МИ6 и да нраме пушката и до отиде на фронта и да се бие ,ха,ха,ха, против Русия!!! То и Тромпета разбра,че Зелената еуглена е наркоман и че лъже.Сега остава и Мърсул и ЕС ,НАТЮ ,нашия Тиква и Шопара да вдянат ,че да лъжеш и да мамиш е предателство :Първо към България и Българския Народ и Второ:Предателство към Русия и Вл. Вл. Путин

    Коментиран от #29, #35, #36

    13:15 29.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Значи

    1 3 Отговор
    Су - 35 нощес ?
    А защо нищо не споменавате за
    СУ 31,32,33 ?

    13:16 29.01.2026

  • 28 Абдал

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ортодокс":

    Какви ракети те трасат като отдавна ги свършиха и надрусеняка още реве че укро ПВОто е умряло

    13:17 29.01.2026

  • 29 леко

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "венсериемос":

    .че ще получиш аневризма, за едните копейки...

    13:18 29.01.2026

  • 30 Русия

    4 0 Отговор
    Вицовете ви вече досаждат и са крайно елементарни,не сте интересни ! Сменяйте плочата от време на време !

    13:18 29.01.2026

  • 31 Тоя център,

    2 0 Отговор
    е пропагандната машина на нацитата!Но...само с лъжи и дезинформация не става!!!

    13:18 29.01.2026

  • 32 Русия

    2 0 Отговор
    разполага с близо 13 000 от този клас бойни самолети.така че загубата на два или двеста ат тях,не е никак голяма.Дори и да е вярна информацията за свалените 434 самолета от бойната и авиация,от началото на СВО,за Русия не е проблем да ги възстанови в рамките на пет,до седем години.Украйна да му мисли,че от всякъде и обещават ЕФки,ГРИПени,МИРажи,МИГове и накрая все хваща средния.

    13:20 29.01.2026

  • 33 Механик

    2 0 Отговор
    Пак ли свършиха самолетите?
    п.п.
    Абе, Путин да не е умрял? Пак

    13:20 29.01.2026

  • 34 ШЕФА

    3 1 Отговор
    Анатоли Анатоли,не те ли научиха родителите ти и в училище че лъжата НЕ е добродетел ?

    13:21 29.01.2026

  • 35 Селския бик съм

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "венсериемос":

    Така ще ти го намаам,че ще ти изхвръкнат русофилските небивалици през ушите.Семката ти едногънковаРазнира ти главата какво е фашизъм.

    13:21 29.01.2026

  • 36 Улав

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "венсериемос":

    Не те слуша главата

    13:22 29.01.2026

