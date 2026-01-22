Берлин: Времената се промениха! Германия трябва да започне преговори с Франция по предложението ѝ за ядрен щит

Германия трябва да започне да преговаря с Франция по предложението ѝ за ядрен щит, посочи германският вицеканцлер Ларс Клингбайл пред германското издание "Шпигел", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Франция предложи да направи френския ядрен щит по-ефективен за европейската отбрана", заяви вицеканцлерът Клингбайл, който е същевременно и министър на финансите на Германия. Той подчерта, че не поставя под въпрос ядреното възпиране, което осигурява НАТО.
"Подобен стратегически диалог между Германия и Франция е подходящ в тези времена. Трябва да започнем такива преговори", допълва той.
1 вова
15:12 22.01.2026
2 Бай Ставри
15:13 22.01.2026
3 Справедлив
15:14 22.01.2026
4 Брейнлес
15:15 22.01.2026
5 Урсула 1984
15:16 22.01.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #12
15:16 22.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Бай Ганьо
Коментиран от #19
15:20 22.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Някой
Нищо че поляците са имали взаимна изгода с Райхът и нападат по Чехия и Словакия преди това.
15:23 22.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Атина Палада
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Абе ти се врътиш:)) Радев е в комбина с четвъртия райх,ти сънуваш да те изваждал от там:)))
Коментиран от #14
15:24 22.01.2026
13 Хамаско
15:28 22.01.2026
14 таксиджия 🚖
До коментар #12 от "Атина Палада":Тоя смени всички партии. Последно беше от вАзраждане, сега скандира за Румен Боташов 🇮🇱🇺🇲
Коментиран от #15, #18, #28
15:29 22.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Българин
Ако някой има нещо против, да се оплаче на арменския поп!
15:32 22.01.2026
17 Дайте още 90 милиарда на
А украинската корумпирана върхушка естествено че ще ги откраднат и ще ви оставят излъгали. Обръща се палачинката нали навремето вие ги лъгахте с една курабия А сега те вас
Поумяха украинците и разбраха че парата е бе по карата а селяните в окопите там ще си останат.
Коментиран от #23
15:33 22.01.2026
18 Благоевград
До коментар #14 от "таксиджия 🚖":Този е хомо 100%, затова така се върти
15:33 22.01.2026
19 Оракул
До коментар #8 от "Бай Ганьо":Копейките може и да се спасят но такива като тебе ще хвнат 100 процента това за което пишеш.
15:43 22.01.2026
20 Европеец
Ами така де, трябва да се подчертае че въпреки че ви взеха Гренландия вие продължавате да сте наведени. Да не би началниците да си помислят че искате да избягате като се заигравате с французите да си правите някакви ядрени щитове. Ще ви дърпат ушите ми се види.
По-големи плужеци от евроатлантиците няма
15:45 22.01.2026
21 Хм...
Абе някой активно си го търси и накрая всички дружно ще си го намерим! Само че тоя път златния милиард няма да успее да се изсули по тарлъци и да остане отстрани. Ще му се наложи да вземе голямата лъжица и да сърба от глобалния казан с редки г0йн@ наравно с мизерниците от третия свят.
Коментиран от #22, #29
15:48 22.01.2026
22 Абе Руски Тръбар
До коментар #21 от "Хм...":Запази си ов чи те мисли за в тоалетната пред портрета на вожда ка Путин.Недей да заплашваш семката ти д.....ба едногъмкова
Коментиран от #25, #27, #31
15:54 22.01.2026
23 Тихо бе
До коментар #17 от "Дайте още 90 милиарда на":Смех трай там.
Коментиран от #30
15:55 22.01.2026
24 Възмутен
15:58 22.01.2026
25 Баце,
До коментар #22 от "Абе Руски Тръбар":Кръвното, кръвното пази! Че лошото тепърва предстои!
15:59 22.01.2026
26 Еманюел Макрон
15:59 22.01.2026
27 Зевзек
До коментар #22 от "Абе Руски Тръбар":Нещо нервен ми се видиш - поплачи си няма да ти мине ама освен да си поплачеш и да плюеш в безсилна злоба друго не ви остана.
16:00 22.01.2026
28 Смех в блатото
До коментар #14 от "таксиджия 🚖":Бакшиш нучи ли се да си миеш г 3000 сле дффф катсия или още мажиш с ретро вестници Демокрация ?И после се чудиш що повече никой повторно не иска да се вози в бангията татти ?
16:03 22.01.2026
29 Единственото което
До коментар #21 от "Хм...":не сме видяли от Русия са ядрените им оръжия. Всичко друго е неработещ, неточен или силно несигурен и много скъп боклук - ПАКФА, Армата, Кинжал, Авангард, Циркон, Буревестник, Посейдон, Сармат, Орешник, Булава, Синева, Топол, Ярс, прехвалената им ПВО С-300, С-400 която нищо не направи в Иран и Венецуела. Да не отваряме дума за качеството на автомобили, авиация, бяла и черна техника... и всичко друго издялано в Русия. Обаче ядрените им оръжия били 20г. пред американските?! Има в нета разследване за ядрените оръжия на РФ от Христо Грозев.
Коментиран от #32, #33, #34
16:03 22.01.2026
30 Помнещ
До коментар #23 от "Тихо бе":Лошо а, всички да се бъзикат с вас а вие да не знаете на кого да се навеждате вече. Кво стана със "силното и сплотено" НАТО.
16:04 22.01.2026
31 ОНЗИ
До коментар #22 от "Абе Руски Тръбар":Ръгай яко чушки🌶️ в боба и пази нервите, бре лепилар ,че за човешкото тяло резервни части няма ,а и скоро приклучва войната в Осрайна и повече донори осраинци няма да има .
16:05 22.01.2026
32 Тити
До коментар #29 от "Единственото което":Тоа Ристьо Грозния жив ли е още този помм миар ?
16:06 22.01.2026
33 Зевзек
До коментар #29 от "Единственото което":"Има в нета разследване за ядрените оръжия на РФ от Христо Грозев"
Че той нали се крие щото Путин го търсел да го застрелял ( според негови думи) - как е разследвал руските ядрени оръжия ми е интересно. Ама пък за пред нашите козячета с по две мозъчни клетки може и да мине - те не се славят със способността да мислят - даже мисленето е мисия невъзможна при тях.
16:08 22.01.2026
34 Запознат
До коментар #29 от "Единственото което":Орешника нали го видя без ядрено оръжие - прехвалените Пейтриъти даже и не можаха да реагират.
Коментиран от #35
16:11 22.01.2026
35 Военен анализатор:
До коментар #34 от "Запознат":Русия харчи 100 млн. долара за ракета „Орешник“, чийто ефект е по-слаб от един боен полет на Су-34
Ракетата РС-26 „Рубеж“, известна още като „Орешник“, е представена от руската пропаганда като ракета, способна да нанесе опустошителен удар. Според военния анализатор Александър Коваленко, реалността е съвсем различна.
В конвенционалната ѝ конфигурация, „Орешник“ носи 36 бойни блокa, всеки със сила, еквивалентна на 20–25 кг тротил. Така общият боен ефект е около 700–750 кг тротилов еквивалент.
За сравнение:
– една ракета 9М723 („Искандер“) носи 480–700 кг
– една бомба ФАБ-250 = 250 кг
– Су-34 може да носи 22 ФАБ-250 → >2 тона тротил
С други думи:
„Орешник“, който струва над 100 млн. долара, има разрушителна мощ три пъти по-малка от един боен полет на Су-34.
За същите средства Русия може да изстреля над 50 „Искандера“, с 35 пъти по-силен боен ефект.
Още по-важно е, че за повече от година „Орешник“ е използван само два пъти — въпреки постоянните закани на Кремъл да отмъщава за атаки в тила, по НПЗ, подводници, генерали и др.
Анализът на Коваленко показва, че „Орешник“ е по-скоро пропагандно оръжие, отколкото реален военен инструмент – скъпо, рядко и неефективно средство за психологическо въздействие.
„За тази цена могат да получат реална бойна мощ, но избират шоу и страх“, заключава той.
16:14 22.01.2026