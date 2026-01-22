Новини
Берлин: Времената се промениха! Германия трябва да започне преговори с Франция по предложението ѝ за ядрен щит
  Тема: Украйна

Берлин: Времената се промениха! Германия трябва да започне преговори с Франция по предложението ѝ за ядрен щит

22 Януари, 2026 15:11 1 329 35

Париж предложи да направи френския ядрен щит по-ефективен за европейската отбрана, заяви вицеканцлерът Ларс Клингбайл, който е същевременно и министър на финансите на Германия

Берлин: Времената се промениха! Германия трябва да започне преговори с Франция по предложението ѝ за ядрен щит - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германия трябва да започне да преговаря с Франция по предложението ѝ за ядрен щит, посочи германският вицеканцлер Ларс Клингбайл пред германското издание "Шпигел", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Франция предложи да направи френския ядрен щит по-ефективен за европейската отбрана", заяви вицеканцлерът Клингбайл, който е същевременно и министър на финансите на Германия. Той подчерта, че не поставя под въпрос ядреното възпиране, което осигурява НАТО.

Още новини от Украйна

"Подобен стратегически диалог между Германия и Франция е подходящ в тези времена. Трябва да започнем такива преговори", допълва той.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 вова

    18 13 Отговор
    На един Орешник сте ми бе, сви щитове ви гонят

    15:12 22.01.2026

  • 2 Бай Ставри

    16 9 Отговор
    Дойчланд капут, както винаги.

    15:13 22.01.2026

  • 3 Справедлив

    9 10 Отговор
    Бий хитлер по главата, бий, бий, бий!

    15:14 22.01.2026

  • 4 Брейнлес

    17 6 Отговор
    Когато главата ти е празна никакъв щит не може да ти помогне пък бил той и ядрен!

    15:15 22.01.2026

  • 5 Урсула 1984

    10 7 Отговор
    Бойко и Орбан предадоха ЕС

    15:16 22.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    13 11 Отговор
    Дано Радев ни извади от потъващия Четвърти Райх.

    Коментиран от #11, #12

    15:16 22.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бай Ганьо

    9 10 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки, пак да хванат средния

    Коментиран от #19

    15:20 22.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Някой

    7 3 Отговор
    Както е израза: Гаранция Франция. Това май за Полша преди ВСВ.
    Нищо че поляците са имали взаимна изгода с Райхът и нападат по Чехия и Словакия преди това.

    15:23 22.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Атина Палада

    6 7 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Абе ти се врътиш:)) Радев е в комбина с четвъртия райх,ти сънуваш да те изваждал от там:)))

    Коментиран от #14

    15:24 22.01.2026

  • 13 Хамаско

    2 7 Отговор
    Качеството на френския ядрен щит е легендарно, откакто е създаден нито една ядрена ракета не е успяла да го пробие!

    15:28 22.01.2026

  • 14 таксиджия 🚖

    5 7 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    Тоя смени всички партии. Последно беше от вАзраждане, сега скандира за Румен Боташов 🇮🇱🇺🇲

    Коментиран от #15, #18, #28

    15:29 22.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Българин

    4 8 Отговор
    Какви преговори?!? Германия има програма за ядрени оръжия от 1939-та. Просто трябва да си завършат запчнатото! И няма нужда да се съобразяват с никой! Просто да заявят като Япония, че имат балисични ракети с междуконтинентален обсег и 40 тона оръжеен плутоний.
    Ако някой има нещо против, да се оплаче на арменския поп!

    15:32 22.01.2026

  • 17 Дайте още 90 милиарда на

    7 3 Отговор
    Украйна и се заблуждавайте че тя ще ви пази от Русия.
    А украинската корумпирана върхушка естествено че ще ги откраднат и ще ви оставят излъгали. Обръща се палачинката нали навремето вие ги лъгахте с една курабия А сега те вас
    Поумяха украинците и разбраха че парата е бе по карата а селяните в окопите там ще си останат.

    Коментиран от #23

    15:33 22.01.2026

  • 18 Благоевград

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "таксиджия 🚖":

    Този е хомо 100%, затова така се върти

    15:33 22.01.2026

  • 19 Оракул

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Бай Ганьо":

    Копейките може и да се спасят но такива като тебе ще хвнат 100 процента това за което пишеш.

    15:43 22.01.2026

  • 20 Европеец

    3 1 Отговор
    "Той подчерта, че не поставя под въпрос ядреното възпиране, което осигурява НАТО"

    Ами така де, трябва да се подчертае че въпреки че ви взеха Гренландия вие продължавате да сте наведени. Да не би началниците да си помислят че искате да избягате като се заигравате с французите да си правите някакви ядрени щитове. Ще ви дърпат ушите ми се види.

    По-големи плужеци от евроатлантиците няма

    15:45 22.01.2026

  • 21 Хм...

    3 1 Отговор
    Тъй де! Що само жaбapитe да инкасират орехи и сарми? Друго си е да отнесат голямата сопа заедно с дойчовците.
    Абе някой активно си го търси и накрая всички дружно ще си го намерим! Само че тоя път златния милиард няма да успее да се изсули по тарлъци и да остане отстрани. Ще му се наложи да вземе голямата лъжица и да сърба от глобалния казан с редки г0йн@ наравно с мизерниците от третия свят.

    Коментиран от #22, #29

    15:48 22.01.2026

  • 22 Абе Руски Тръбар

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "Хм...":

    Запази си ов чи те мисли за в тоалетната пред портрета на вожда ка Путин.Недей да заплашваш семката ти д.....ба едногъмкова

    Коментиран от #25, #27, #31

    15:54 22.01.2026

  • 23 Тихо бе

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Дайте още 90 милиарда на":

    Смех трай там.

    Коментиран от #30

    15:55 22.01.2026

  • 24 Възмутен

    2 1 Отговор
    Олеле и този мал.оум.ник как ще разбере че руснаците са го атакували че да задействат "щитът" - те нямат сателити. Като се стоварят ракетите върху главите им тогава ли ще го задействат - до къде наведени подлоги докараха Европа.

    15:58 22.01.2026

  • 25 Баце,

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Абе Руски Тръбар":

    Кръвното, кръвното пази! Че лошото тепърва предстои!

    15:59 22.01.2026

  • 26 Еманюел Макрон

    3 1 Отговор
    Гаранция Франция ,бюргери !

    15:59 22.01.2026

  • 27 Зевзек

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Абе Руски Тръбар":

    Нещо нервен ми се видиш - поплачи си няма да ти мине ама освен да си поплачеш и да плюеш в безсилна злоба друго не ви остана.

    16:00 22.01.2026

  • 28 Смех в блатото

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "таксиджия 🚖":

    Бакшиш нучи ли се да си миеш г 3000 сле дффф катсия или още мажиш с ретро вестници Демокрация ?И после се чудиш що повече никой повторно не иска да се вози в бангията татти ?

    16:03 22.01.2026

  • 29 Единственото което

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Хм...":

    не сме видяли от Русия са ядрените им оръжия. Всичко друго е неработещ, неточен или силно несигурен и много скъп боклук - ПАКФА, Армата, Кинжал, Авангард, Циркон, Буревестник, Посейдон, Сармат, Орешник, Булава, Синева, Топол, Ярс, прехвалената им ПВО С-300, С-400 която нищо не направи в Иран и Венецуела. Да не отваряме дума за качеството на автомобили, авиация, бяла и черна техника... и всичко друго издялано в Русия. Обаче ядрените им оръжия били 20г. пред американските?! Има в нета разследване за ядрените оръжия на РФ от Христо Грозев.

    Коментиран от #32, #33, #34

    16:03 22.01.2026

  • 30 Помнещ

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Тихо бе":

    Лошо а, всички да се бъзикат с вас а вие да не знаете на кого да се навеждате вече. Кво стана със "силното и сплотено" НАТО.

    16:04 22.01.2026

  • 31 ОНЗИ

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Абе Руски Тръбар":

    Ръгай яко чушки🌶️ в боба и пази нервите, бре лепилар ,че за човешкото тяло резервни части няма ,а и скоро приклучва войната в Осрайна и повече донори осраинци няма да има .

    16:05 22.01.2026

  • 32 Тити

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Единственото което":

    Тоа Ристьо Грозния жив ли е още този помм миар ?

    16:06 22.01.2026

  • 33 Зевзек

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Единственото което":

    "Има в нета разследване за ядрените оръжия на РФ от Христо Грозев"

    Че той нали се крие щото Путин го търсел да го застрелял ( според негови думи) - как е разследвал руските ядрени оръжия ми е интересно. Ама пък за пред нашите козячета с по две мозъчни клетки може и да мине - те не се славят със способността да мислят - даже мисленето е мисия невъзможна при тях.

    16:08 22.01.2026

  • 34 Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Единственото което":

    Орешника нали го видя без ядрено оръжие - прехвалените Пейтриъти даже и не можаха да реагират.

    Коментиран от #35

    16:11 22.01.2026

  • 35 Военен анализатор:

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Запознат":

    Русия харчи 100 млн. долара за ракета „Орешник“, чийто ефект е по-слаб от един боен полет на Су-34
    Ракетата РС-26 „Рубеж“, известна още като „Орешник“, е представена от руската пропаганда като ракета, способна да нанесе опустошителен удар. Според военния анализатор Александър Коваленко, реалността е съвсем различна.
    В конвенционалната ѝ конфигурация, „Орешник“ носи 36 бойни блокa, всеки със сила, еквивалентна на 20–25 кг тротил. Така общият боен ефект е около 700–750 кг тротилов еквивалент.
    За сравнение:
    – една ракета 9М723 („Искандер“) носи 480–700 кг
    – една бомба ФАБ-250 = 250 кг
    – Су-34 може да носи 22 ФАБ-250 → >2 тона тротил
    С други думи:
    „Орешник“, който струва над 100 млн. долара, има разрушителна мощ три пъти по-малка от един боен полет на Су-34.
    За същите средства Русия може да изстреля над 50 „Искандера“, с 35 пъти по-силен боен ефект.
    Още по-важно е, че за повече от година „Орешник“ е използван само два пъти — въпреки постоянните закани на Кремъл да отмъщава за атаки в тила, по НПЗ, подводници, генерали и др.
    Анализът на Коваленко показва, че „Орешник“ е по-скоро пропагандно оръжие, отколкото реален военен инструмент – скъпо, рядко и неефективно средство за психологическо въздействие.
    „За тази цена могат да получат реална бойна мощ, но избират шоу и страх“, заключава той.

    16:14 22.01.2026

