Берлин: Времената се промениха! Германия трябва да започне преговори с Франция по предложението ѝ за ядрен щит

Германия трябва да започне да преговаря с Франция по предложението ѝ за ядрен щит, посочи германският вицеканцлер Ларс Клингбайл пред германското издание "Шпигел", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Франция предложи да направи френския ядрен щит по-ефективен за европейската отбрана", заяви вицеканцлерът Клингбайл, който е същевременно и министър на финансите на Германия. Той подчерта, че не поставя под въпрос ядреното възпиране, което осигурява НАТО.

"Подобен стратегически диалог между Германия и Франция е подходящ в тези времена. Трябва да започнем такива преговори", допълва той.