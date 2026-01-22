След "примирието" в Сирия: 11 убити и поне 25 ранени при атаки на кюрдските сили

Сирийското министерство на отбраната съобщи, че 11 души са били убити и най-малко 25 са били ранени в сряда при атаки на кюрдските Сирийски демократични сили (СДС) след обявеното примирие, предаде сирийската държавна телевизия, цитирана от Ройтерс.

След като сключи ново споразумение със СДС правителството обяви четиридневно примирие, влизащо в сила от вторник в 20:00 часа местно време.

Междувременно началникът на Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ) Брад Купър обсъди продължаващото напрежение в Сирия с президента на страната Ахмед аш Шараа. "Двамата коментираха възможностите сирийските правителствени сили да спазват примирието със Сирийските демократични сили и да подкрепят координираното прехвърляне на задържаните от "Ислямска държава" от Сирия в Ирак", заяви говорителят на СЕНТКОМ Тим Хоукинс.

Няколко хиляди души тази вечер участваха в прокюрдски демонстрации в редица градове в Германия, предаде ДПА, като се позова на полицията.



Протестите бяха организирани във връзка със сблъсъците между кюрдските сили в Североизточна Сирия и войските на централното правителство в Дамаск.



Около 1000 души в Берлин души се включиха в протестно шествие от Бранденбургската врата до "Потсдамер плац". Протестиращите настояваха да се вземат мерки за предпазване на кюрдското население в Сирия.



Близо 2000 души бяха демонстрантите в Хамбург.



Организаторите на демонстрацията в Хановер заявиха, че по улиците на града са излезли близо 2000 протестиращи, но според полицията те са били около 800. Говорител на местните сили на реда заяви, че по време на протеста е имало леки инциденти, свързани с използването на пиротехника.



По данни на полицията около 2300 души са се включили в протестите в Бремен. Демонстрации имаше също и във Франкфурт, Касел и Фулда.



Ден по-рано прокюрдски демонстранти в Щутгарт и Хановер атакуваха служители на реда с бутилки и пиротехнически средства.



В хода на продължилата 14 г. гражданска война в Сирия кюрдите установиха полуавтономна администрация в североизточната част на страната. Те се противопоставиха на цялостното им интегриране в оглавяваното от ислямисти централно правителство в Дамаск, което дойде на власт след отстраняването на тогавашния президент Башар Асад в края на 2024 г.



Въпреки че правителствените войски и оглавяваната от кюрди военна коалиция, наречена Сирийски демократични сили, са обявили примирие, през последните седмици между двете страни избухнаха сражения, които принудиха хиляди хора да напуснат домовете си.