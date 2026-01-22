Новини
Тръмп: Да, аз съм диктатор, но понякога е нужен такъв ВИДЕО

22 Януари, 2026 05:49, обновена 22 Януари, 2026 05:56 993 16

  • доналд тръмп-
  • давос-
  • диктатор-
  • сащ

Американският президент се срещна с бизнес лидери в Давос след речта си на Световния икономически форум

Тръмп: Да, аз съм диктатор, но понякога е нужен такъв ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент се срещна с бизнес лидери в Давос след речта си на Световния икономически форум и се нарече „диктатор“. Видео от събитието беше публикувано от пресслужбата на Белия дом.

Тръмп каза, че е получил добри отзиви за речта си и отдава това на „здравия разум“.

„Не мога да повярвам. Получихме добри отзиви за тази реч. Обикновено казват: „Той е ужасен диктатор“. Аз съм диктатор. Но понякога е нужен диктатор. В този случай не казаха това. И не, това е здрав разум. Всичко се основава на здрав разум“, каза републиканецът.

В първия си ден като президент, когато го попитаха дали се смята за диктатор, Тръмп отрече. „Дори не мога да си представя да ме наричат ​​така“, подчерта той на 21 януари 2025 г.

Близо два месеца след това изявление, онлайн анкета, проведена от 28 февруари до 20 март сред 5025 възрастни от всички 50 щата на САЩ, установи, че повече от половината американци наричат ​​Тръмп „опасен диктатор“.

Петдесет и четири процента от анкетираните заявиха, че не одобряват представянето на Тръмп като президент, докато 43% подкрепиха представянето му след 100 дни на поста. Демократите и републиканците имаха диаметрално противоположни оценки за Тръмп.

На 20 януари се навърши една година, откакто Тръмп стана президент на Съединените щати за втори път. Според републиканеца, през това време той е „сложил край на осем войни“. Въпреки предизборното си обещание да не започва „никакви нови войни“, САЩ проведоха няколко военни операции.

През юни Съединените щати се присъединиха към израелските удари по иранските ядрени съоръжения във Фордоу и Натанз, а през януари 2026 г. проведоха операция „Абсолютна решителност“, която включваше удари по Каракас и залавянето и експулсирането на Мадуро и съпругата му Силия Флорес.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Незнайко

    7 5 Отговор
    Не знам, но изглежда, че безконтролната власт има пагубно въздействие върху психиката на бай Дончо и той почва да губи представа за реалността. Подобно на кремълския пациент започва да живее в свой измислен свят, който трябва до обслужва безумните му амбиции и извратени фантазии! Калигула на 21 век!

    Коментиран от #2, #6

    06:03 22.01.2026

  • 2 Вашето мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Незнайко":

    Край, окончателно за джинжърската общност тръмп е агент краснов, определихте се най после.

    06:05 22.01.2026

  • 3 Не, не, ти си

    8 3 Отговор
    само един кpeтeн, за диктатор се иска и и да имаш ум.

    06:06 22.01.2026

  • 4 Георги

    10 0 Отговор
    миленчо, не е експулсиране, а отвличане!
    Експулсиране, означава да изгонят чужденец от страната.

    06:07 22.01.2026

  • 5 Както и

    3 0 Отговор
    полезенидиот.
    Но скоро някой ще поправи грешката.

    06:07 22.01.2026

  • 6 Соня

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Незнайко":

    Мило, ти не кудкудякаше ли от възторг, когато тръмп отвлече Мадуро? Сега си признава, че търси предатели в Куба, това им е свръхмощното оръжие на краварите.

    06:08 22.01.2026

  • 7 Един избягал

    9 0 Отговор
    От старчески дом, дементирал старик с мания за величие.

    06:09 22.01.2026

  • 8 Диктато заради него 16 хил. убиха в Иран

    6 0 Отговор
    Една от лъжите на Тръмп в Давос- за ветрогенераторите в Китай- аха, китайците ги произвеждали и ги продавали на групавите хора в Европа, според Тръмп.
    А ето факт чека-Китай е на първо място в Света по установени мощности ветротурбини-2020 г. това са 466 Тбт.час.

    06:09 22.01.2026

  • 9 8888

    6 0 Отговор
    Найс, добре е понякога да няма евроатлантически изкривявания а да се каже истината. Тръмп има смелост.
    Сега цял ден медиите ще обвиняват Путин че е направил Тръмп диктатор, защото при тях изкривяванията се заплащат

    06:11 22.01.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    Попитали радио Ереван:
    - Защо в САЩ няма Цветни революции❓
    Радиото веднага дало отговор:
    - Защото там няма посолство на САЩ❗

    Коментиран от #15

    06:31 22.01.2026

  • 13 мдаааа

    0 0 Отговор
    Бай Дончо все повече го хапе кучето , по глъвътъ ...

    06:35 22.01.2026

  • 14 Д-р Марин Белчев

    2 0 Отговор
    Това не е прогрес – това е икономика, в която богатите милиардери печелят още повече и плащат все по-малко данъци. В същото време обикновените хора на труда плащат данъци за услуги, които постепенно изчезват.
    Роботите ще изместват хората и ще взимат работата им, заплатите не растат, училищата и болниците страдат, а гласът на народа става безсилен, защото решенията се взимат само за печалбата на богатите, а не за хората.
    Оформя се технократска фашистко-олигархична диктатура на най-богатите, сред които 80 % от населението на САЩ не са и нямат шанс да бъдат. Залез на демокрацията, свободата и социалната мобилност, прикрит от кухи фрази и заявки за сигурност.

    06:35 22.01.2026

  • 15 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А питАли ли са го - Хубаво ли е или е руско ?

    06:37 22.01.2026

  • 16 Ха, ха, диктатор…

    0 0 Отговор
    По-скоро си избягал пациент.

    06:45 22.01.2026

