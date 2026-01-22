Тръмп: Да, аз съм диктатор, но понякога е нужен такъв ВИДЕО

Американският президент се срещна с бизнес лидери в Давос след речта си на Световния икономически форум и се нарече „диктатор“. Видео от събитието беше публикувано от пресслужбата на Белия дом.

Тръмп каза, че е получил добри отзиви за речта си и отдава това на „здравия разум“.

„Не мога да повярвам. Получихме добри отзиви за тази реч. Обикновено казват: „Той е ужасен диктатор“. Аз съм диктатор. Но понякога е нужен диктатор. В този случай не казаха това. И не, това е здрав разум. Всичко се основава на здрав разум“, каза републиканецът.

В първия си ден като президент, когато го попитаха дали се смята за диктатор, Тръмп отрече. „Дори не мога да си представя да ме наричат ​​така“, подчерта той на 21 януари 2025 г.

Близо два месеца след това изявление, онлайн анкета, проведена от 28 февруари до 20 март сред 5025 възрастни от всички 50 щата на САЩ, установи, че повече от половината американци наричат ​​Тръмп „опасен диктатор“.

Петдесет и четири процента от анкетираните заявиха, че не одобряват представянето на Тръмп като президент, докато 43% подкрепиха представянето му след 100 дни на поста. Демократите и републиканците имаха диаметрално противоположни оценки за Тръмп.

На 20 януари се навърши една година, откакто Тръмп стана президент на Съединените щати за втори път. Според републиканеца, през това време той е „сложил край на осем войни“. Въпреки предизборното си обещание да не започва „никакви нови войни“, САЩ проведоха няколко военни операции.

През юни Съединените щати се присъединиха към израелските удари по иранските ядрени съоръжения във Фордоу и Натанз, а през януари 2026 г. проведоха операция „Абсолютна решителност“, която включваше удари по Каракас и залавянето и експулсирането на Мадуро и съпругата му Силия Флорес.