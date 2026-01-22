"Руски дронове атакуват Кривой Рог вече десет часа"

Руската армия извършва атака с дронове срещу Кривой Рог в Днепропетровска област от десет часа, съобщава ръководителят на Съвета за отбрана на града Александър Вилкул, предава Укринформ, цитирана от Фокус.

„От нощта и сутринта врагът насочва дронове към нашия град“, посочи Вилкул. Според него едноетажна частна къща е частично унищожена, а пожарът, възникнал в резултат на атаката, вече е потушен. 70-годишна жена е ранена.

Около 10:00 часа градският представител заяви, че атаката продължава вече десет часа и все още има дронове „Шахеди“ над града.

В нощта на 14 януари руските сили извършиха масирана атака с дронове, която остави голяма част от Кривой Рог без електричество и отопление. Повече от 45 000 абонати бяха засегнати от аварийни прекъсвания, а около 700 къщи останаха без отопление.

По-рано, на 8 януари, руската армия удари с балистични ракети жилищни сгради в Кривой Рог, като също нанесе значителни щети.