Руски дронове атакуват Кривой Рог вече десет часа
  Тема: Украйна

Руски дронове атакуват Кривой Рог вече десет часа

22 Януари, 2026 12:54 1 899 70

  • русия-
  • кривой рог-
  • дронове-
  • днепропетровска област

Частни домове пострадаха, има ранени; градът преживява сериозни прекъсвания на електрозахранването

Руски дронове атакуват Кривой Рог вече десет часа - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руската армия извършва атака с дронове срещу Кривой Рог в Днепропетровска област от десет часа, съобщава ръководителят на Съвета за отбрана на града Александър Вилкул, предава Укринформ, цитирана от Фокус.

„От нощта и сутринта врагът насочва дронове към нашия град“, посочи Вилкул. Според него едноетажна частна къща е частично унищожена, а пожарът, възникнал в резултат на атаката, вече е потушен. 70-годишна жена е ранена.

Около 10:00 часа градският представител заяви, че атаката продължава вече десет часа и все още има дронове „Шахеди“ над града.

В нощта на 14 януари руските сили извършиха масирана атака с дронове, която остави голяма част от Кривой Рог без електричество и отопление. Повече от 45 000 абонати бяха засегнати от аварийни прекъсвания, а около 700 къщи останаха без отопление.

По-рано, на 8 януари, руската армия удари с балистични ракети жилищни сгради в Кривой Рог, като също нанесе значителни щети.


Украйна
  • 1 Доналд Тръмп, Президентът

    8 37 Отговор
    На кой му пука ?
    За Четири Года си заминаха 2млн рускоговорящи.
    Хайде още толкоз и тази година. С.А.Щ нямат нужда от рускоговорящи в Украйна 👍

    Коментиран от #29, #36, #61

    12:57 22.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    8 40 Отговор
    Слава на Украйна!

    Коментиран от #23

    12:57 22.01.2026

  • 3 Eнергетик

    36 3 Отговор
    Има ли ток в Кииф?

    12:57 22.01.2026

  • 4 Зеленски

    35 4 Отговор
    Ще се бием до последният украинец

    12:57 22.01.2026

  • 5 Атина Палада

    9 37 Отговор
    4-та година се мъчат братушките в Донбас-няма такава патрава армия,като руската

    Коментиран от #15

    12:58 22.01.2026

  • 6 Българин

    8 41 Отговор
    Затова Азов и Десен сектор режат руски тикви в Покровск и Купянск.

    Коментиран от #9, #12, #60

    12:58 22.01.2026

  • 7 Гръм и мълнии

    54 3 Отговор
    Над 10 часа атака с дронове и само една 70 годишна жена е ранена.Късметлии са украинците, че Путин не е като Нетаняху.

    12:59 22.01.2026

  • 8 Сатана Z

    28 5 Отговор
    В Кривой рог ще бъде издигнат мавзолей на Зе Ленски за особени заслуги към украинците.

    Коментиран от #67

    12:59 22.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Наблюдател

    32 5 Отговор
    Уж Русията санкционирана, а пък то Юропата фалирва.
    Голям номер им скрои Господ-Бог-Путин.

    13:01 22.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Турчин

    2 14 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Ние 500 години тренирахме този спорт на Български терен .Може да направиме един мач на жълтите павета ?

    Коментиран от #18, #24

    13:01 22.01.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 3 Отговор
    НЕ МОЖЕ ЛИ НАЦИСТИТЕ ДА ХОДЯТ КАТО ЕВРЕИТЕ
    В ИЗРАЕЛ
    .... И ДА ИДВАТ САМО ЗА РЕЛИГИОЗНИ ПРАЗНИЦИ ЕДИН ПЪТ В ГОДИНАТА В УКРАЙНА ?

    13:02 22.01.2026

  • 14 АЙДЕ ДЕ

    14 0 Отговор
    Ами то от дронове място не остана за житото... как ще поникне, ожене, и да дойде при нас

    13:04 22.01.2026

  • 15 Паладий

    18 1 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    Сто пъти пишеш едно и също, бавноразвиващ се ли си или нещо още по-зле?

    Коментиран от #20, #47

    13:05 22.01.2026

  • 16 КЗББ и ДП

    16 0 Отговор
    Ударили са старчески дом,а детска градина не са ли удряли или училище в час по украинска история?

    13:05 22.01.2026

  • 17 КОПИЙКИТЕ

    3 14 Отговор
    Бързо на фронта да защитавате та фюрето ви родното място.

    13:05 22.01.2026

  • 18 Боруна Лом

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Турчин":

    РЕЗАН ОТПАДЪК!

    13:07 22.01.2026

  • 19 А где

    11 2 Отговор
    Зеля? Защо не защитава родния си град?

    13:07 22.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Перо

    17 2 Отговор
    Искат в Украйна ционизъм, ето им го, студ, глад и смърт! Пак да искат, тъпо население!

    13:08 22.01.2026

  • 22 Гошо

    14 1 Отговор
    Еиии това украйнците много перална много нещо са имали , кои ги знае тия руснаци що чипове са извлекли

    Коментиран от #27

    13:09 22.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 стоян

    3 17 Отговор

    До коментар #12 от "Турчин":

    До 12 ком - само че като сатрапа сталин няма друг рязал повече рузки тикви - преди войната 20 милиона и по време на войната още 28 милиона и рузнаците го боготворят защото бил спечелил войната - ама 1989 гд група руски туристи в Берлин питали - ние ли спечелихме войната или германците

    Коментиран от #38, #39, #51

    13:10 22.01.2026

  • 25 Перо

    4 17 Отговор
    Но трябва да призная, че до като не висне ботокса от башнята няма да има мир!

    Коментиран от #28

    13:11 22.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Европеец

    4 16 Отговор

    До коментар #22 от "Гошо":

    В блатата мрат от глад и студ, о бункерното ги праща за 20 000 рублш да гинат в Украина само дворците да са ок!

    Коментиран от #31, #37, #41, #54

    13:12 22.01.2026

  • 28 Зинко

    13 2 Отговор

    До коментар #25 от "Перо":

    Зеленски като Мусолини в ценъра на Киев

    13:13 22.01.2026

  • 29 Не бързай!

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Доналд Тръмп, Президентът":

    Забрави ли,че Тръмп е ,,Агент Краснов" на Путин?!
    Или помниш 3 минутки,като маймунките...!

    Коментиран от #52

    13:15 22.01.2026

  • 30 Баташкото клане

    2 10 Отговор
    Как смятат руснаците да живеят в една държава с украинците след всичко това?

    Коментиран от #35

    13:18 22.01.2026

  • 31 А где ток в Киiве...?!

    13 1 Отговор

    До коментар #27 от "Европеец":

    Исчезнул,ли що ли...?!?!

    13:18 22.01.2026

  • 32 Илиан

    0 13 Отговор
    Ами те освен на рушат нищо друго не могат. Днес чета руснаците щяли ципове да произвеждат - голям смях, че те не могат най-елементарната интеграла да проризведат, един операционен нискошумящ усилвател не могат, а това е най-простото. Май само на балканите още има привърженици на русия, иначе в цял свят не искат да чуят за тях. Имам един приятел който по едно време се занимаваше с разни антики от първата и вторар световна и купуваше разни боклуци от русия и ги продаваше на запад. Казва, че сега никой не търси такива неща, даже имал някакъв редовен клиент от Англия който изхвърлил цялата си колекция от разни военни медали и т.н Та дори да спечелят войната ще са най-големите смешници 100 години поне.

    Коментиран от #34, #44, #65

    13:19 22.01.2026

  • 33 стоян георгиев- стъки

    8 1 Отговор
    Уудри Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    13:20 22.01.2026

  • 34 Ивайло Крачунов

    13 0 Отговор

    До коментар #32 от "Илиан":

    Илиане ,по добре намери някой майстор на ципове в София Изток ,че ципът който са ти монтирали на задната част на дънките между джобовете е прецакан и зее или още по добре :вземи и бельо да носиш !

    13:23 22.01.2026

  • 35 Историк

    6 4 Отговор

    До коментар #30 от "Баташкото клане":

    Ами дедите как живяха 600 г заедно с османските си братя ?

    13:24 22.01.2026

  • 36 Лекувай си

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Доналд Тръмп, Президентът":

    халюцинациите.

    13:24 22.01.2026

  • 37 В Киев няма вода, няма ток,

    10 0 Отговор

    До коментар #27 от "Европеец":

    и ТЦК лови оцелелите по улиците и ги бусифицират.

    13:25 22.01.2026

  • 38 Пъстър свят

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "стоян":

    Ей миши ,не се прави на Големият стоян георгиев известен с палавия си и закачлив характер и най вече с редовната стилна тясна яка !

    Коментиран от #48

    13:27 22.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 стоян георгиев πи4оka

    9 1 Отговор
    Последно не разбрах,ся Доналд Тръмп рижата Агент Краснов ли е чея будет Гренландия 🤣🤣🤣 ?

    13:29 22.01.2026

  • 41 Бъркаш Киев и

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Европеец":

    Зеленски.

    13:29 22.01.2026

  • 42 АБВ

    11 0 Отговор
    "Руски дронове атакуват Кривой Рог вече десет часа"

    Малко е ! Трябва да атакуват 24 часа, 7 дни в седмицата.
    Колкото повече, толкова повече ! Мечо Пух

    13:30 22.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Илиано, пак ли те изтърваха

    7 0 Отговор

    До коментар #32 от "Илиан":

    от психодиспансера на?

    13:31 22.01.2026

  • 45 Саде да попитам!

    3 0 Отговор
    А теА нищоправци от снимката,чий го дирят...?!

    13:32 22.01.2026

  • 46 Зеленски

    10 0 Отговор
    бОли ме златната тоалетна мен за украинските граждани!

    13:32 22.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Дрътия Софианец

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "Пъстър свят":

    Абе не мога да схвана с тези вашите конспирации ,какво имаш предвид под тясна яка -демек че стоян георгиев е тесняк ли ?Много бъркаш в случая ,не питай старило ами патило .

    13:34 22.01.2026

  • 49 не може да бъде

    7 0 Отговор
    Сега трябва да се запитаме какви щети нанасят тези безпилотници и защо украинската ПВО не справя - струва ми се че украинската ПВО очаква Шахеди и действа както при атака с Шахеди а се оказва че нападат Герани които нямат нищо общо с Шахедите -освен прилика в началната конфигурация и то само за Герань-2!?Руснаците са развили Шахедите до Герань-2 3 4 и 5 !?както се вижда тази заблуда не е подминала и Факти които продължават да си пишатза Шахедите!?А Герань-3 напр.и Герань -5 всъщност са нови много опасни оръжия -и по технико тактически параметри и по тегло на бойния заряд и по начина на насочване на безпилотника!?

    13:34 22.01.2026

  • 50 Ами,

    1 8 Отговор
    родната деревня на Зеленски е Кривойрог. Реципрочно, британците трябва да изпратят украинските дронове над родилния дом, родил Путин!

    13:39 22.01.2026

  • 51 АсанБГ

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "стоян":

    Еехх стояне ,стояне Тайбе Юсеин и цялата рода а и който те хване .Аз се наситих вече и съм пассс !

    13:40 22.01.2026

  • 52 Владимир Путин, президент

    3 6 Отговор

    До коментар #29 от "Не бързай!":

    "...Тръмп е агент Краснов на Путин..."

    Съдейки по нещата със Сирия, Иран, Венецуела, Гренландия и 2млн рускоговорящи, комай си оказа че Путин е агент Moлец на Тръмп.

    Коментиран от #58, #64

    13:41 22.01.2026

  • 53 стоян георгиев

    6 0 Отговор
    Напред, Русия.

    13:42 22.01.2026

  • 54 Я пък тоя

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Европеец":

    Умират ти мозъчни клетки.
    Ходи, виж, после пиши, че се излагаш!

    Коментиран от #62, #63, #68

    13:43 22.01.2026

  • 55 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    Колко много стояновци се навъдиха тука. Аман от селтаци.

    Коментиран от #59

    13:44 22.01.2026

  • 56 стоян георгиев

    5 1 Отговор
    Къде е тока в Киев?

    13:46 22.01.2026

  • 57 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ИЗРАВНЯВАЙ!!!!!!!!!

    13:46 22.01.2026

  • 58 Ветеран от Прайда 🌈

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Владимир Путин, президент":

    Муци 👄 пука ти на дебеиа ...3 какъв бил Путин ,заповядай при нас в клуб по интереси дружинка Калинка ,винаги е весело с нас !

    13:49 22.01.2026

  • 59 стоян георгиев-π4оka

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "стоян георгиев":

    От камък да си даже ,стоян да си !

    13:50 22.01.2026

  • 60 ганев

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    АКО ИМАШЕ...ПОНЕ МАЛКО..АКЪЛ.....ЩЕШЕ ДА РАЗБЕРЕШ.....КОЛКО СИ Т......ЪП

    13:51 22.01.2026

  • 61 Пара-пета ппдб

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Доналд Тръмп, Президентът":

    А Ти от арабоговорящи ли имаш нужда или вече си такьв? Честно да си признаем подскачащите предимно в Киев и Лвов(като и при нас) убиха тези 1.5 млн. заблудени украинци и не защото трябваше да се присьединят кьм РФ а защото трябваше да зачитат и правата на източните си сьграждани (няма да припомням нашия вьзродителен процес като аналог и днес почти сходството в РСМ). Има неща които са далеко от такива хора като теб и затова по добре използвай времени по предназначение.....

    Коментиран от #66

    13:53 22.01.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Малинов сьщо!

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "Владимир Путин, президент":

    Освен това гледайте това което пуска като информация Караулов в тубата и ще сте една идея по информирани за това което се случва около олигарха ВВП.

    14:00 22.01.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Последния Софиянец

    1 5 Отговор

    До коментар #61 от "Пара-пета ппдб":

    Важното е, че онова страхливото с ботокса се крие 4та година в калния бункер, а над милион и половина вата изпушиха през крематорките, още по три са в колички и носилки, а още няма превзет град!

    14:02 22.01.2026

  • 67 дончичо

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Кривой Рог ще бъде изправен

    14:03 22.01.2026

  • 68 Европеец

    1 3 Отговор

    До коментар #54 от "Я пък тоя":

    Кой нормален ще отиде в блатната кочина да им гледа мизерията, само вие русораабите гладни им завиждате на клошарията и робията, това ви е заложено потомствено в калните гени!

    14:04 22.01.2026

  • 69 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Само от млатене разбира блатара и копейката му!

    14:05 22.01.2026

  • 70 Я пък тоя

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Европеец":

    Простотията ходи по хората. При някой по-много пъти.
    Явно те навестява всеки ден по три пъти като хапче.
    Ходил ли си, видял ли си или един ти казал как чул една, че комшийката ѝ споделила как е в Русия.
    "Многознайко" на теб не ти трябва жокер.

    14:06 22.01.2026

