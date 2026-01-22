Новини
Захарова: Руските моряци от „Маринера“ все още не са освободени

22 Януари, 2026 15:33 601 11

Кремъл заявява, че освобождаването на екипажа на танкера „Маринера“ все още не е факт

Захарова: Руските моряци от „Маринера“ все още не са освободени - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руската федерация изрази разочарование, че решението на американския президент Доналд Тръмп за освобождаване на руски моряци от танкера „Маринера“ не е било реализирано. Това заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС, предава Фокус.

По-рано руският външен министър Сергей Лавров също коментира случая, като още на 20 януари посочи, че Съединените щати не са изпълнили поетия ангажимент за освобождаването на двама руски моряци от задържания кораб. „Бяхме уверени, че решението е взето на най-високо ниво още същия ден или на следващата сутрин, но през последните дни стана ясно, че то не се прилага“, каза Лавров.

Танкерът, който е получил временно разрешение да плава под руски флаг, беше задържан от бреговата охрана на САЩ в Северния Атлантик на 7 януари.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    9 14 Отговор
    Тръмп има да получава от вас 300 млрд долара, вие за двама халопи сте загрижили!

    15:35 22.01.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    10 12 Отговор
    То и ти Маша все още не си се разхубавила, ма никой го не поставя на въпрос. Въпреки че би трябвало !!! 😁

    15:35 22.01.2026

  • 3 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    4 8 Отговор
    ЩЕ...ЩЕ...
    КАТО ПРЕДИ 1989г.
    ПИРАТИТЕ СА ПУСКАЛИ
    БОЛНИТЕ И БУНТОВНИ МОРЯЦИ
    НА ЛОДКА В ОТКРИТИЯ ОКЕАН САМО
    ЕДНО С ЕДНО КАНЧЕ ЗА ВОДА.....

    Коментиран от #5

    15:40 22.01.2026

  • 4 Браво на бай Дон4о

    9 11 Отговор
    Един милион ватенки са при Кобзон, но те за тези двете точно се загрижили!

    15:43 22.01.2026

  • 5 Любопитен

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "МИМОЗА ГРАФИНЯТА":

    Ми храна, цигари,пиене няма ли?

    15:45 22.01.2026

  • 6 Марооо,

    12 3 Отговор
    Оди направи една свирчица на Тръмп!

    15:50 22.01.2026

  • 7 Копейкин Костя

    7 8 Отговор
    Рашибозука, нали екипажа беше от украинци ,само двама бяха руснаци и бяха пуснати веднага на свобода, бе?
    Маша що вие като линейка сега? М?

    15:50 22.01.2026

  • 8 Адрес 4000

    4 7 Отговор
    Тук един форумен експерт по геополитиката твърдеше че са украинци от екипажа ...
    Ще каже ли нещо?
    Атина Палада теб питам?

    Коментиран от #9

    15:51 22.01.2026

  • 9 Адрес 00

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Адрес 4000":

    22-ма украинеца, 2-ма грузинеца и 2-ма руснака.

    15:54 22.01.2026

  • 10 Омбудсман

    6 6 Отговор
    Кво са два мyжика за страна огромная! В день по тъйсяч!

    15:56 22.01.2026

  • 11 АЕН

    1 4 Отговор
    Преди 10 дена тая каза че всички руснаци от този кораб били освободени. Само 2 украинци били задържани. Явно е поизтрезняла и установила истината.

    16:07 22.01.2026

Новини по държави:
