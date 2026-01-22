Захарова: Руските моряци от „Маринера“ все още не са освободени

Руската федерация изрази разочарование, че решението на американския президент Доналд Тръмп за освобождаване на руски моряци от танкера „Маринера“ не е било реализирано. Това заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС, предава Фокус.
По-рано руският външен министър Сергей Лавров също коментира случая, като още на 20 януари посочи, че Съединените щати не са изпълнили поетия ангажимент за освобождаването на двама руски моряци от задържания кораб. „Бяхме уверени, че решението е взето на най-високо ниво още същия ден или на следващата сутрин, но през последните дни стана ясно, че то не се прилага“, каза Лавров.
Танкерът, който е получил временно разрешение да плава под руски флаг, беше задържан от бреговата охрана на САЩ в Северния Атлантик на 7 януари.
