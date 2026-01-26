Новини
Москва няма да се подчини на водената от Доналд Тръмп дипломация на натиска
  Тема: Украйна

Москва няма да се подчини на водената от Доналд Тръмп дипломация на натиска

26 Януари, 2026 18:18 1 246 52

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • донецка област

"Коммерсант" съобщи на 22 януари, че руското министерство на отбраната е започнало федерална кампания за набиране на кадри за договорни войници в бойните части за дронове

Москва няма да се подчини на водената от Доналд Тръмп дипломация на натиска - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков направи изявление, в което намекна, че Кремъл използва участието си в текущите преговори със САЩ, за да предотврати значително увеличаване на натиска на САЩ срещу Русия, което би могло да попречи на военните ѝ усилия.

На 24 януари Песков заяви, че "импулсивните" методи на Тръмп в областта на външната политика не съответстват на тези на Русия и че Кремъл разглежда тези методи като предназначени да принудят другите да "се подчинят".

Още новини от Украйна

Това коментира Институтът за изследване на войната (ISW).

Песков заяви, че онези, които "се подчиняват" на Тръмп, "ще продължат да се подчиняват" и че Русия няма да не се подчинява на Тръмп.

От февруари 2025 г. Кремъл се стреми да поддържа баланс между демонстрирането на сила пред населението и съюзниците си и ангажирането на САЩ в достатъчна степен, за да избегне допълнителен американски натиск, който би могъл да принуди руския президент Владимир Путин да направи компромис с първоначалните си военни цели и да се ангажира в значими преговори за прекратяване на войната.

Откритата критика на Песков към външната политика на Тръмп и твърдението, че Русия не трябва да прави компромиси пред натиска на САЩ, подсказват, че Кремъл се стреми да гарантира, че администрацията на Тръмп няма да наложи допълнителни ограничителни мерки директно срещу Русия.

Изявлението на Песков може да бъде мълчаливо признание от страна на Кремъл за уязвимостта на Русия към засиления натиск.

ISW продължава да счита, че Западът, включително САЩ, не е успял да опровергае теорията на Путин за победата и че Кремъл не е дал никакви признаци за готовност за компромис.

САЩ и Европа могат да успеят да опровергаят теорията на Путин за победата и да принудят Русия да направи отстъпки чрез допълнителен натиск, като например увеличаване на военния капацитет на Украйна, налагане на санкции и конфискация на руски активи в чужбина, както и ограничаване на достъпа на Русия до ресурсите, необходими за поддържане на дългосрочните ѝ военни усилия.

Длъжностни лица от Кремъл продължават да повтарят ангажимента на Русия към първоначалните ѝ военни цели и отхвърлят западните гаранции за сигурност за Украйна, на фона на продължаващите съобщения, че преговорите ще бъдат възобновени в следващите дни. Двама американски длъжностни лица заявиха пред Politico на 24 януари, че украинската и руската делегации ще се срещнат отново в Абу Даби на 1 февруари.

Специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф заяви на 24 януари, че тристранните преговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби са били "много продуктивни" и потвърди, че делегациите са планирали да продължат преговорите следващата седмица.

На 24 януари руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков повтори ангажимента на Русия към предполагаемите "фундаментални споразумения", които според Кремъл са били постигнати между Русия и САЩ на срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска през август 2025 г.

Длъжностни лица от Кремъл многократно са се възползвали от липсата на яснота относно резултатите от срещата на върха в Аляска през август 2024 г., за да замъглят усилията на Русия да възпрепятства мирния процес и да твърдят, че на срещата на върха е постигнато съвместно разбиране и споразумение между САЩ и Русия за прекратяване на войната в Украйна, въпреки липсата на ясни съвместни резултати или комюнике.

Руското министерство на външните работи (МВнР) разпространи интервю на директора на Втория отдел на Общността на независимите държави (ОНД) Алексей Полищук, в което той повтори ангажимента на Русия да разреши така наречените "коренни причини" за войната, които Полищук определи като неутралитет и неядрен статут на Украйна, възстановяване на защитата на етническите руснаци и рускоговорящите в Украйна, сваляне на сегашното правителство на Украйна и разрешаване на "заплахите за сигурността" срещу Русия - всичко това е повторна декларация на елементите от първоначалните военни цели на Русия.

Русия продължава да засилва усилията си за набиране на кадри за руските безпилотни системи (USF), които могат да бъдат използвани и в конвенционалните руски сухопътни сили.

Руското издание "Коммерсант" съобщи на 22 януари, че руското министерство на отбраната (MoD) е започнало федерална кампания за набиране на кадри за договорни войници в руските части за дронове.

"Коммерсант" съобщи, че руското Министерство на отбраната предлага едногодишни договори, в които се посочва, че Министерството на отбраната може да назначава новобранците само във формированията за дронове, не може да ги прехвърля в подразделения като пехотата, и трябва да ги освобождава от служба при изтичане на първоначалния договор, ако новобранците откажат да подпишат договор за подновяване.

Представители на руското Министерство на отбраната заявиха пред "Коммерсант", че Министерството на отбраната търси млади кандидати с аналитични умения, компютърни познания, добри двигателни умения и вестибуларна стабилност, като дава приоритет на технологични специалисти и студенти.

Други доклади обаче сочат, че руското министерство на отбраната може да използва поне някои от наетите лица да управляват дронове в конвенционалните руски сухопътни сили.

Руското опозиционно издание "Астра" потвърди на 24 януари, че руското министерство на отбраната провежда кампания за набиране на кадри в руските университети от средата на януари 2026 г.

"Aстра" разговаря със студенти от руски университети, които са присъствали на презентация на руското Министерство на отбраната за набиране на кадри, и заяви, че военното ведомство е принудило студентите да подпишат декларация, че разбират, че договорът е за една година и че могат да напуснат след една година служба.

"Aстра" съобщи, че Висшето училище по икономика в Москва е потвърдило в отделен отговор на адвокат, че руските студенти не подписват специален договор за оператори на бойни дронове, а стандартен договор с Министерството на отбраната.

"Астра" съобщи, че адвокатът е заявил, че този стандартен договор може да позволи на руското военно командване да прати тези новобранци в пехота и да ги стовари на фронта, като е възможно да задържи студентите в армията дори и след изтичането на едногодишния договор.

ISW по-рано оцени, че Кремъл се опитва с различни средства да увеличи набирането на новобранци, за да компенсира високите загуби на фронта, което включва използването на необходимостта от защита на критичната инфраструктура като слабо оправдание, за да се прикрият по-широките усилия за подготовка на активни резервисти за разгръщане.

Кремъл също така е концентрирал усилията си за частично принудително мобилизиране в централните региони на Русия, за да предпази по-големите и по-чувствителни от политическа гледна точка населени центрове, като град Москва, от усилията за принудително формиране на нови бойни части за фронта в Украйна.


  • 1 Последния Софиянец

    7 12 Отговор
    В Борда за мир на Тръмп сме заедно с Русия и Турция и имаме равен глас с тях.

    Коментиран от #5

    18:20 26.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 А така

    10 6 Отговор
    Няма да се давашПутине.
    Доволно е, че четири години не трескат в Украйна.

    18:21 26.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Доналд Тръмп, Президентът

    6 12 Отговор
    Сериозно ?
    По 5000 узкоглази пътуват на седмица в сандъци.
    Бензина нет, деньги нет, Венецуела нет.
    Мислиш ли че ми дреме ? 😆

    Коментиран от #8, #28

    18:25 26.01.2026

  • 7 Ха ха

    8 12 Отговор
    Руснаците пак ги
    На е баха

    18:26 26.01.2026

  • 8 Обикновен човек

    9 10 Отговор

    До коментар #6 от "Доналд Тръмп, Президентът":

    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.

    Коментиран от #17

    18:27 26.01.2026

  • 9 Георги

    7 8 Отговор
    те пък методите на Путин са все едини мили и добродушни

    18:29 26.01.2026

  • 10 Факт

    4 4 Отговор
    Знаят, че са уязвими. Както и всички други!

    18:29 26.01.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    9 8 Отговор
     "...Песков заяви че Русия няма да не се подчинява на Тръмп...."

    ?????
    Песков милия понякога такива несвързани дивотии говори.......😁😁😁

    18:29 26.01.2026

  • 12 Ъхъ!!!

    5 9 Отговор
    Както винаги! Няма да се съгласи, а ще изрази "озабоченост" и ще начертае нови червени линии. Както когато му клъцнаха на Путин Мадурото.

    18:31 26.01.2026

  • 13 Оракула от Делфи

    7 9 Отговор
    Путин е на ясно, че след подписване на Мир с Украйна , него няма да го има като личност в Росия!
    Такава е съдбата на всеки Руски диктатор, цар или Секретар!!!
    Николай (втори), ,Ленин ,Сталин, Хрущчов , Брежнев , Горбачов
    Елцин..... и на ход е Путин!!!

    Коментиран от #15, #22, #29

    18:32 26.01.2026

  • 14 Омазна ватенка

    4 8 Отговор
    Нова мобилизация на смъртници.

    18:33 26.01.2026

  • 15 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Оракула от Делфи":

    Нека всеки да гледа себе си!

    18:34 26.01.2026

  • 16 Факт

    6 9 Отговор
    Снимка на президента Доналд Тръмп с пингвин, предизвика огромна вълна от смях и подигравки по целия свят. Пингвинът поразително приличал на Путин.🤣

    Коментиран от #19, #21, #27

    18:34 26.01.2026

  • 17 Янко Виа

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "Обикновен човек":

    Родил си се с късмет в Столипино -Пловдив ,не споделяй така откровено ,че има лоши хора и могат да ти завидят .

    18:34 26.01.2026

  • 18 Няма край

    3 10 Отговор
    руската МЪКА, няма...
    😂

    18:35 26.01.2026

  • 19 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Факт":

    На мен ми прилича на $олташака!

    18:36 26.01.2026

  • 20 Бийк

    2 6 Отговор
    Ех че хубаво
    Тръмпанара много се кефи на такива дето се дърпат
    Москалите да наблюдават какво ще се случи в Иран
    Венецуела беше само демо версия
    И да се сетят какво може да последва

    Коментиран от #25

    18:36 26.01.2026

  • 21 Истината

    7 3 Отговор

    До коментар #16 от "Факт":

    Поглеждал ли си се в огледалото напоследък ,а дженди ,може уплаха да получиш и после куршум трябва да ти леят. 😂😂😂 !

    18:36 26.01.2026

  • 22 И още мисирки ООД

    7 3 Отговор

    До коментар #13 от "Оракула от Делфи":

    Ти по-добре си виж любимото диктаторче от Банкя!

    Коментиран от #51

    18:37 26.01.2026

  • 23 Минувач

    7 3 Отговор
    Още малко и целият Донбас ще отече , както , Луганск , Донецк и Крим преди това ! Факти !

    Коментиран от #38

    18:37 26.01.2026

  • 24 стоян георгиев-π4оka

    5 2 Отговор
    Ся не разбрах последно Тръмп агент Краснов ли е чея будет Гренландия ?

    Коментиран от #30

    18:38 26.01.2026

  • 25 Прудльооо

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Бийк":

    Тихоо !Тихо не си компетентен бре тюфф уеккк !

    Коментиран от #32

    18:39 26.01.2026

  • 26 Копейки

    3 4 Отговор
    няма да се притеснявате. До 1 седмица Путин ще е спасил Мадуро, до 2 седмици Европа ще върне на Путин 300 млрд., до 1 месец Русия ще се върне в Сирия, до 2 месеца Путин ще е превзел Киев, до 3 месеца ще е превзел Европа, до 1 година вече няма да се страхуват от САЩ и подпишат военен съюз с тях, след 1 година Русия вече ще владее целия свят през следващите най-малко 100 години.

    Коментиран от #34, #36

    18:39 26.01.2026

  • 27 Истината

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Факт":

    Ами то кмета на Kiiw не се снима , ама съветва гражданите му да го напуснат ….хихи що ли ?

    18:40 26.01.2026

  • 28 Във Венецуела са разочаровани от Русия

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Доналд Тръмп, Президентът":

    Повече 20 дни изминаха след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, Русия с нищо не е помогнала за освобождаването му, страхувайки се, да се противопостави на САЩ. Венецуела не е единствения военен съюзник на Русия, който е бил в критична ситуация, но не е получил помощ и вече не вижда смисъл от съюз с Русия. В Сирия, Иран и Армения, Русия отново не успя да направи нищо, за да защити съюзниците си. Въпреки отчитането на факта, че Русия в момента се намира в много трудна ситуация, в която тя самата не може да се справи, военните й съюзници се чувстват напълно изоставени и забравени.

    18:40 26.01.2026

  • 29 Жреца на Ботунеца

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Оракула от Делфи":

    Къв Оракул си бе лепилар ,пак си предозирал със токсични субстанции !

    18:41 26.01.2026

  • 30 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "стоян георгиев-π4оka":

    Нямаш проблем!

    18:41 26.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Бийк

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Прудльооо":

    Стига си ме апострофирал
    Отивай да чистиш панелката на Аятолаха

    Коментиран от #35

    18:41 26.01.2026

  • 33 604

    1 0 Отговор
    намека, въх убимъ, скоро и теле под волът ще намерите!!!!

    18:42 26.01.2026

  • 34 Суульоо

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Копейки":

    А на теб в случая ква ти е далаверата ?

    18:42 26.01.2026

  • 35 Прудльооо

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Бийк":

    А сиренето искаш ли със сладката си човчица да му почистиш !

    18:43 26.01.2026

  • 36 Панелко

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Копейки":

    Русите взеха всичко , за което отидоха при смъркача и пет шест милиона бандери си биха камшика , докато занулят клоуна и пак се престрашат да се върнат …

    Коментиран от #52

    18:43 26.01.2026

  • 37 стоян георгиев

    3 3 Отговор
    Докато не изпадне в колапс русия мир в украйна няма да има

    Коментиран от #42

    18:44 26.01.2026

  • 38 Питащ

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Минувач":

    Неудобно ли е да питам, при положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия още е в тези три области, които контролираше преди войната ?

    Коментиран от #43, #44

    18:44 26.01.2026

  • 39 ...каква мисирка, е 6а ти цирка

    3 0 Отговор
    ...и всички коментари да изтриете, пак си оставате боклуци, дае6аващамаадае6а

    18:45 26.01.2026

  • 40 Кмета

    2 0 Отговор
    Напуснете Киев та да ви е мирна главата хихи като един друг умник дето казваше - Не купувайте …

    18:46 26.01.2026

  • 41 "Русия е на път да се откаже

    3 2 Отговор
    от обявената цел на СВО. Русия, притисната от икономически проблеми и от президента Тръмп, вероятно ще се съгласи да приключи войната, ако Украйна се съгласи да изтегли войските си Донецка област, която Русия не успява да окупира до момента. За Русия остава да продължи да контролира фактически трите области, които бяха под руско влияние преди февруари 2022г - Донецк, Луганск и Крим. Източници от Кремъл твърдят, че настроенията в Русия са разнопосочни, но повечето са в подкрепа на тезата, чe спиране на войната, в замяна фактическото признаване на окупираните територии е равносилно на загуба. Руските националисти призовават за продължаване на войната до постигане на целта на Русия - пълно политическо влияние над Украйна."

    18:46 26.01.2026

  • 42 Пъстър свят

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "стоян георгиев":

    Шизи ,не се опитвай безуспешно да имитираш Големият стоян георгиев прочут с палавия си и закачлив характер и най вече с дежурната стилна тясна яка !

    18:46 26.01.2026

  • 43 Лъжещ

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "Питащ":

    Как преброи руските жертви бре с бинокъл от панелката ли ? Хихи

    18:47 26.01.2026

  • 44 Д-р Косев

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "Питащ":

    Умряли са два милиона от срамните буби ,които са ти натресли жрици на любовта по крайпътни паркинги 🤣🤣🤣

    18:49 26.01.2026

  • 45 хаха🤣

    2 1 Отговор
    Закъсняхте тавариши... Тръмп вече ви подчини,🤣 а от неговите лапи измъкване няма....🤣🤣🤣

    18:49 26.01.2026

  • 46 Съобщение

    2 0 Отговор
    Няма убити бандери , а само два милиона безследно изчезнали …

    18:49 26.01.2026

  • 47 От Мордор с Любов

    3 0 Отговор
    Орешници ще има за всички пожелали ги ,от сърце и най вече с много Любов !

    18:50 26.01.2026

  • 48 Ами

    2 0 Отговор
    Либералните медии продължават да пълнят главите на хората с глупости.
    А глупостта е храната за фанатиците. В случая либералфанатиците :)

    18:51 26.01.2026

  • 49 Въпрос

    3 0 Отговор
    Пуснаха ли парното и топлата вода у Kiiw ?

    18:51 26.01.2026

  • 50 Мисля

    1 0 Отговор
    Защо путин ще иска мир, като скед известно веме (месеци) Украйна ще капитулира.

    18:52 26.01.2026

  • 51 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "И още мисирки ООД":

    Банкера от Банкя си има друга публика, явно си съвсем нов в гейма!!!

    18:54 26.01.2026

  • 52 В голяма грешка си

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Панелко":

    Тази война изобщо не е за територии.
    Самите руснаци го казват.
    Войната се води за ВЛИЯНИЕ.
    А за да имаш влияние над дадена държава, управлението на тази държава, трябва да е под твой контрол.
    Русия пробва, но не успя.
    Путин беше жестоко подведен от своето разузнаване, направи фатална грешка и загуби.

    18:57 26.01.2026

