Москва няма да се подчини на водената от Доналд Тръмп дипломация на натиска

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков направи изявление, в което намекна, че Кремъл използва участието си в текущите преговори със САЩ, за да предотврати значително увеличаване на натиска на САЩ срещу Русия, което би могло да попречи на военните ѝ усилия.

На 24 януари Песков заяви, че "импулсивните" методи на Тръмп в областта на външната политика не съответстват на тези на Русия и че Кремъл разглежда тези методи като предназначени да принудят другите да "се подчинят".

Това коментира Институтът за изследване на войната (ISW).

Песков заяви, че онези, които "се подчиняват" на Тръмп, "ще продължат да се подчиняват" и че Русия няма да не се подчинява на Тръмп.

От февруари 2025 г. Кремъл се стреми да поддържа баланс между демонстрирането на сила пред населението и съюзниците си и ангажирането на САЩ в достатъчна степен, за да избегне допълнителен американски натиск, който би могъл да принуди руския президент Владимир Путин да направи компромис с първоначалните си военни цели и да се ангажира в значими преговори за прекратяване на войната.

Откритата критика на Песков към външната политика на Тръмп и твърдението, че Русия не трябва да прави компромиси пред натиска на САЩ, подсказват, че Кремъл се стреми да гарантира, че администрацията на Тръмп няма да наложи допълнителни ограничителни мерки директно срещу Русия.

Изявлението на Песков може да бъде мълчаливо признание от страна на Кремъл за уязвимостта на Русия към засиления натиск.

ISW продължава да счита, че Западът, включително САЩ, не е успял да опровергае теорията на Путин за победата и че Кремъл не е дал никакви признаци за готовност за компромис.

САЩ и Европа могат да успеят да опровергаят теорията на Путин за победата и да принудят Русия да направи отстъпки чрез допълнителен натиск, като например увеличаване на военния капацитет на Украйна, налагане на санкции и конфискация на руски активи в чужбина, както и ограничаване на достъпа на Русия до ресурсите, необходими за поддържане на дългосрочните ѝ военни усилия.

Длъжностни лица от Кремъл продължават да повтарят ангажимента на Русия към първоначалните ѝ военни цели и отхвърлят западните гаранции за сигурност за Украйна, на фона на продължаващите съобщения, че преговорите ще бъдат възобновени в следващите дни. Двама американски длъжностни лица заявиха пред Politico на 24 януари, че украинската и руската делегации ще се срещнат отново в Абу Даби на 1 февруари.

Специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф заяви на 24 януари, че тристранните преговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби са били "много продуктивни" и потвърди, че делегациите са планирали да продължат преговорите следващата седмица.

На 24 януари руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков повтори ангажимента на Русия към предполагаемите "фундаментални споразумения", които според Кремъл са били постигнати между Русия и САЩ на срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска през август 2025 г.

Длъжностни лица от Кремъл многократно са се възползвали от липсата на яснота относно резултатите от срещата на върха в Аляска през август 2024 г., за да замъглят усилията на Русия да възпрепятства мирния процес и да твърдят, че на срещата на върха е постигнато съвместно разбиране и споразумение между САЩ и Русия за прекратяване на войната в Украйна, въпреки липсата на ясни съвместни резултати или комюнике.

Руското министерство на външните работи (МВнР) разпространи интервю на директора на Втория отдел на Общността на независимите държави (ОНД) Алексей Полищук, в което той повтори ангажимента на Русия да разреши така наречените "коренни причини" за войната, които Полищук определи като неутралитет и неядрен статут на Украйна, възстановяване на защитата на етническите руснаци и рускоговорящите в Украйна, сваляне на сегашното правителство на Украйна и разрешаване на "заплахите за сигурността" срещу Русия - всичко това е повторна декларация на елементите от първоначалните военни цели на Русия.

Русия продължава да засилва усилията си за набиране на кадри за руските безпилотни системи (USF), които могат да бъдат използвани и в конвенционалните руски сухопътни сили.

Руското издание "Коммерсант" съобщи на 22 януари, че руското министерство на отбраната (MoD) е започнало федерална кампания за набиране на кадри за договорни войници в руските части за дронове.

"Коммерсант" съобщи, че руското Министерство на отбраната предлага едногодишни договори, в които се посочва, че Министерството на отбраната може да назначава новобранците само във формированията за дронове, не може да ги прехвърля в подразделения като пехотата, и трябва да ги освобождава от служба при изтичане на първоначалния договор, ако новобранците откажат да подпишат договор за подновяване.

Представители на руското Министерство на отбраната заявиха пред "Коммерсант", че Министерството на отбраната търси млади кандидати с аналитични умения, компютърни познания, добри двигателни умения и вестибуларна стабилност, като дава приоритет на технологични специалисти и студенти.

Други доклади обаче сочат, че руското министерство на отбраната може да използва поне някои от наетите лица да управляват дронове в конвенционалните руски сухопътни сили.

Руското опозиционно издание "Астра" потвърди на 24 януари, че руското министерство на отбраната провежда кампания за набиране на кадри в руските университети от средата на януари 2026 г.

"Aстра" разговаря със студенти от руски университети, които са присъствали на презентация на руското Министерство на отбраната за набиране на кадри, и заяви, че военното ведомство е принудило студентите да подпишат декларация, че разбират, че договорът е за една година и че могат да напуснат след една година служба.

"Aстра" съобщи, че Висшето училище по икономика в Москва е потвърдило в отделен отговор на адвокат, че руските студенти не подписват специален договор за оператори на бойни дронове, а стандартен договор с Министерството на отбраната.

"Астра" съобщи, че адвокатът е заявил, че този стандартен договор може да позволи на руското военно командване да прати тези новобранци в пехота и да ги стовари на фронта, като е възможно да задържи студентите в армията дори и след изтичането на едногодишния договор.

ISW по-рано оцени, че Кремъл се опитва с различни средства да увеличи набирането на новобранци, за да компенсира високите загуби на фронта, което включва използването на необходимостта от защита на критичната инфраструктура като слабо оправдание, за да се прикрият по-широките усилия за подготовка на активни резервисти за разгръщане.

Кремъл също така е концентрирал усилията си за частично принудително мобилизиране в централните региони на Русия, за да предпази по-големите и по-чувствителни от политическа гледна точка населени центрове, като град Москва, от усилията за принудително формиране на нови бойни части за фронта в Украйна.