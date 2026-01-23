Новини
Шмигал: Украйна преживява най-тежката криза в енергетиката от началото на войната
  Тема: Украйна

Шмигал: Украйна преживява най-тежката криза в енергетиката от началото на войната

23 Януари, 2026 04:57, обновена 23 Януари, 2026 05:00

Руски стратегически бомбардировачи с голям обсег Ту-22М3 са извършили планиран патрул над неутралните води на Балтийско море

Шмигал: Украйна преживява най-тежката криза в енергетиката от началото на войната - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Украинската енергийна система преживя най-трудния си ден от масовото прекъсване на електрозахранването през ноември 2022 г. и ситуацията остава „изключително трудна“, заяви министърът на енергетиката Денис Шмигал, цитиран от Ройтерс.

Шмигал, който е и първи вицепремиер, заяви, че трудностите са причинени от редица фактори – постоянни обстрели, както и щети по генериращо оборудване и трансформатори. Условията са най-сложни в Киев и прилежащия регион, както и в югоизточната Днепропетровска област.

„В Украйна премина най-трудният ден за електроенергийната система от прекъсването на електрозахранването през ноември 2022 г. Ситуацията е изключително трудна“, заяви той.

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че 2600 жилищни сгради все още са „без отопление два дни след последните нощни атаки“, докато отоплението на 600 сгради е възстановено. Той допълни, че прекъсванията на електрозахранването остават в сила, докато водоснабдяването е напълно възстановено.

Премиерът Юлия Свириденко заяви, че се полагат усилия за осигуряване на жителите на Киев на алтернативни енергийни източници и генератори.

Руски стратегически бомбардировачи с голям обсег Ту-22М3 са извършили планиран патрул над неутралните води на Балтийско море, съобщи Министерството на отбраната в Москва в профила си в „Телеграм“, предаде Ройтерс.

„Бомбардировачите Ту-22М3 на руските Въздушно-космически сили извършиха планов полет във въздушното пространство над неутралните води на Балтийско море. Ескортът от изтребители беше осигурен от екипажи на Су-35С и Су-30СМ на ВКС“, се казва в изявлението, предаде ТАСС.

Полетът е продължил над пет часа. На определени етапи от маршрута бомбардировачите с далечен обсег са били ескортирани от изтребители от чужди държави. Министерството отбеляза, че екипажи на авиацията с далечен обсег редовно летят над неутралните води на Арктика, Северния Атлантик, Тихия океан, Балтийско и Черно море. Всички полети се извършват при стриктно спазване на международните правила, отбелязаха във ведомството.

Ройтерс отбелязва, че Русия редовно провежда подобни патрули като демонстрация на сила. Изявлението беше публикувано минути след като президентът Владимир Путин започна в Кремъл среща с трима американски пратеници, за да обсъди предложения за прекратяване на войната в Украйна.


  • 1 ТОВА

    3 0 Отговор
    Шмугльо е от много акъл !

    05:03 23.01.2026

  • 2 Миролюб Войнов, демократ

    2 3 Отговор
    Украйна преживя руския Голодомор, руския Сталин, руския Берия, руската дружба, ще преживее и тази зима.
    Стига ревахта, а се заемете с фронта !!!

    Коментиран от #5

    05:05 23.01.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    6 1 Отговор
    Кризата още не е започнала. Тя тепърва предстои. Шмигал нищо не разбира от енергетика.

    05:09 23.01.2026

  • 4 Механик

    5 0 Отговор
    Ееее, ма кви са тия приказки бе??
    Нали "операцията паяжина" унищожи всичките Ту-22М3 на Русия я "върна в каменната ера"?
    Аз още помня каква хвалба беше, какви фанфари се надуваха. А па троловете направо се бяха подмокрили от кеф.
    И ква стана тя? Оле-мале, пак на тумбят??!!

    05:18 23.01.2026

  • 5 Механик

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Миролюб Войнов, демократ":

    То хубаво си го казал, ама за фронта трябват бойци, а в Укра не останаха хора за мобилизация.
    Киевското гробище ги погълна вашите бойци.

    05:21 23.01.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Шмигал е счетоводител, като нашата Теменужка, а не енергетик. В енергетиката 2 плюс две не винаги са четири. Понякога са три, а понякога пет. Тоталната разруха ще дойде от вътре, а не от руснаците. Мизерията тепърва предстои. Иначе украинците няма да умрат от студ. Те са живели векове наред когато в Украйна не е имало енергетика.

    05:24 23.01.2026

  • 7 хихи

    3 0 Отговор
    а какви политкоректни статии имаше едно време в демократичните медии
    28 юни 2022
    Кремъл вече хвърли срещу Украйна почти всички оръжия, с които разполага и които поне теоретично може да използва във война. Особено показателно е използването на бомбардировачи Ту-22М3.
    .......и това почти няма край.... хи хи

    05:31 23.01.2026