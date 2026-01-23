Шмигал: Украйна преживява най-тежката криза в енергетиката от началото на войната

Украинската енергийна система преживя най-трудния си ден от масовото прекъсване на електрозахранването през ноември 2022 г. и ситуацията остава „изключително трудна“, заяви министърът на енергетиката Денис Шмигал, цитиран от Ройтерс.

Шмигал, който е и първи вицепремиер, заяви, че трудностите са причинени от редица фактори – постоянни обстрели, както и щети по генериращо оборудване и трансформатори. Условията са най-сложни в Киев и прилежащия регион, както и в югоизточната Днепропетровска област.

„В Украйна премина най-трудният ден за електроенергийната система от прекъсването на електрозахранването през ноември 2022 г. Ситуацията е изключително трудна“, заяви той.

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че 2600 жилищни сгради все още са „без отопление два дни след последните нощни атаки“, докато отоплението на 600 сгради е възстановено. Той допълни, че прекъсванията на електрозахранването остават в сила, докато водоснабдяването е напълно възстановено.

Премиерът Юлия Свириденко заяви, че се полагат усилия за осигуряване на жителите на Киев на алтернативни енергийни източници и генератори.

Руски стратегически бомбардировачи с голям обсег Ту-22М3 са извършили планиран патрул над неутралните води на Балтийско море, съобщи Министерството на отбраната в Москва в профила си в „Телеграм“, предаде Ройтерс.

„Бомбардировачите Ту-22М3 на руските Въздушно-космически сили извършиха планов полет във въздушното пространство над неутралните води на Балтийско море. Ескортът от изтребители беше осигурен от екипажи на Су-35С и Су-30СМ на ВКС“, се казва в изявлението, предаде ТАСС.

Полетът е продължил над пет часа. На определени етапи от маршрута бомбардировачите с далечен обсег са били ескортирани от изтребители от чужди държави. Министерството отбеляза, че екипажи на авиацията с далечен обсег редовно летят над неутралните води на Арктика, Северния Атлантик, Тихия океан, Балтийско и Черно море. Всички полети се извършват при стриктно спазване на международните правила, отбелязаха във ведомството.

Ройтерс отбелязва, че Русия редовно провежда подобни патрули като демонстрация на сила. Изявлението беше публикувано минути след като президентът Владимир Путин започна в Кремъл среща с трима американски пратеници, за да обсъди предложения за прекратяване на войната в Украйна.