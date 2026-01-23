"Втори ден гасят поразената от украински дрон нефтена база в руския град Пенза"

В руския град Пенза 150 души и 40 единици техника се борят с пожар втори ден, след като останките на дрон се разбиха на територията на нефтобаза.

Това съобщи областният губернатор Олег Мелниченко в своя Telegram канал.

„150 пожарникари и спасители, използващи повече от 40 единици техника, продължават да работят за овладяване на пожара, причинен от катастрофата на отломки от вражески дрон на територията на нефтобаза вчера“, написа той.

Атаката с безпилотни летателни апарати срещу града започна вчера около 4:00 ч. сутринта и доведе до пожар в нефтена база. Няма жертви или ранени, заяви областния губернатор Олег Мелниченко.

В 1:39 ч. московско време Мелниченко обяви, че в Пензенска област е издадена тревога за дронове. Около час по-късно той обяви плана „Килим“ в сила за региона. Летище Пенза спря полетите. В 4:54 ч. московско време Мелниченко обяви въздушна тревога за Пенза.

На 31 юли 2025 г. за първи път в Пенза беше издадена въздушна тревога. Инцидентът спря обществения транспорт в града, а автогарата беше затворена. След това Мелниченко съобщи, че девет дрона са се взривили в помещенията на фабрика в Заводской район на Пенза, причинявайки пожар.