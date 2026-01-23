Новини
Свят »
Русия »
Втори ден гасят поразената от украински дрон нефтена база в руския град Пенза
  Тема: Украйна

Втори ден гасят поразената от украински дрон нефтена база в руския град Пенза

23 Януари, 2026 05:35, обновена 24 Януари, 2026 09:05 2 400 70

  • русия-
  • нефтена база-
  • пенза-
  • украйна-
  • атака-
  • дронове

При атаката не са установени жертви и ранени

Втори ден гасят поразената от украински дрон нефтена база в руския град Пенза - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В руския град Пенза 150 души и 40 единици техника се борят с пожар втори ден, след като останките на дрон се разбиха на територията на нефтобаза.

Това съобщи областният губернатор Олег Мелниченко в своя Telegram канал.

Още новини от Украйна

„150 пожарникари и спасители, използващи повече от 40 единици техника, продължават да работят за овладяване на пожара, причинен от катастрофата на отломки от вражески дрон на територията на нефтобаза вчера“, написа той.

Атаката с безпилотни летателни апарати срещу града започна вчера около 4:00 ч. сутринта и доведе до пожар в нефтена база. Няма жертви или ранени, заяви областния губернатор Олег Мелниченко.

В 1:39 ч. московско време Мелниченко обяви, че в Пензенска област е издадена тревога за дронове. Около час по-късно той обяви плана „Килим“ в сила за региона. Летище Пенза спря полетите. В 4:54 ч. московско време Мелниченко обяви въздушна тревога за Пенза.

На 31 юли 2025 г. за първи път в Пенза беше издадена въздушна тревога. Инцидентът спря обществения транспорт в града, а автогарата беше затворена. След това Мелниченко съобщи, че девет дрона са се взривили в помещенията на фабрика в Заводской район на Пенза, причинявайки пожар.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 46 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Каунь

    38 25 Отговор
    Те тва е Украйнский мир!

    Коментиран от #69

    05:43 23.01.2026

  • 2 ЯЗАРЕЖДАЙ ОРЕШНИКА

    41 26 Отговор
    С КВОТО ТРЯБВА И ПРИКЮЧИ ТАЯ ЗАПАДАна УКРИЯ....

    05:43 23.01.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    48 23 Отговор
    И после ще реват, че енергийната инфраструктура на Украйна е станала на сол.

    Коментиран от #53

    05:45 23.01.2026

  • 4 Ленин

    35 20 Отговор
    Те и Бучата, така си избучиха, точно преди преговорите за мир

    Коментиран от #30

    05:46 23.01.2026

  • 5 Володимир Зеленски, президент

    37 42 Отговор
    "...няма жертви и ранени..."

    Сравнете прецизните, хуманни украински удари с руската варварщина и геноцид !!! Максимум ефективност, нула жертви 👍

    Коментиран от #6

    05:46 23.01.2026

  • 6 Каунь

    37 20 Отговор

    До коментар #5 от "Володимир Зеленски, президент":

    Те руснаците цял Орешник изстреляха, без да има жертви, ти ми говориш за някви дрончета дето не могат да счупят и стъклото на Ладата даже.

    Коментиран от #7, #40

    05:54 23.01.2026

  • 7 Кирило Буданов, разведчик

    31 40 Отговор

    До коментар #6 от "Каунь":

    Тоя Орешник показа нулева ефективност, нула поражения при цена 80млн $........

    Коментиран от #10, #16, #28, #68

    06:04 23.01.2026

  • 8 Глас от бункера

    32 31 Отговор
    Нямам друг избор и полезен ход, освен да изпращам още мужици на фронта в Украйна.

    Важното е аз да оцелея ...

    06:06 23.01.2026

  • 9 Значи

    28 23 Отговор
    пак е време за Орешник !

    06:07 23.01.2026

  • 10 Малко си преувеличил.

    22 27 Отговор

    До коментар #7 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Келявият Орешник струва около 40 милиона.

    06:08 23.01.2026

  • 11 Накратко

    30 40 Отговор
    Путлер не може да си позволи край на войната, защото така ще подпише сам смъртната си присъда. Това е истината.
    За 4 години нито една от първоначално обявените цели на "СВО" не е изпълнена и няма да бъде, а вече на всички е ясно, че окупираните земи са разменната монета за да има някакъв мир .
    Декември беше първия месец в който агресора имаше повече загуби отколкото попълнения в личния състав. Тази тенденция ще се запази и занапред.

    Коментиран от #25

    06:12 23.01.2026

  • 12 хихи

    24 8 Отговор
    Няма да има преговори...

    Коментиран от #13

    06:17 23.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Бомбят Путин...

    27 29 Отговор
    С натовско оръжие. Войната отдавна са пренесе в Русия.
    Боже какви времена доживяхме.

    06:35 23.01.2026

  • 16 Ленин

    27 19 Отговор

    До коментар #7 от "Кирило Буданов, разведчик":

    След Орешник винаги следват преговори за мир...Поне докато не дотичка Джонсън по терлички...

    06:49 23.01.2026

  • 17 Рублевка

    30 23 Отговор
    Един Орешник с ядрен заряд е достатъчен за цяла нАнглия. Урките имат голямо желание да станат ядрен полигон.

    Коментиран от #70

    06:51 23.01.2026

  • 18 Рублевка

    30 21 Отговор
    Изглежда Киив е изгубил всякакво стратегическо значение. Един атомен Орешник и войната да приключва, преди урките да са опоскали още 900 милиарда от ЕС.

    Коментиран от #21

    06:56 23.01.2026

  • 19 Факт

    25 32 Отговор
    Русия бавно, но неумолимо се приближава към съдбата на крайцера и СССР.

    Главната заслуга е на дребосъка в бункера.

    06:56 23.01.2026

  • 20 Сандо

    26 19 Отговор
    Рано-рано козячетата са отново на барикадата.Хубаво им е на тях,баба Урсузлийка обеща да им даде милиарди евромангизи за добре вършената работа.

    07:24 23.01.2026

  • 21 Фантазиите са безплатни!

    26 26 Отговор

    До коментар #18 от "Рублевка":

    Това ви е проблема на копейките. Нямате връзка с реалността.

    07:24 23.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Съветник

    22 26 Отговор
    Възможностите на Украйна да поразява цели в Русия се увеличават с всеки изминал ден. Путлер да не излиза от бункера!
    Който не знае втория закон на Нютон, сега ще гаси пожари в Раша.

    07:35 23.01.2026

  • 24 Добро утро!

    15 20 Отговор
    Руснак го казва.

    Коментиран от #29, #31, #32, #51, #57

    07:38 23.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 отекчен

    13 3 Отговор
    пак ще смъркат сополи то е ясно

    08:34 23.01.2026

  • 27 Това ознава само, че в Украйна

    15 5 Отговор
    не им толкова студено и тъмно, колкото се оплакват.
    И на още ще издържат.

    08:39 23.01.2026

  • 28 ПВО система Партиот

    25 9 Отговор

    До коментар #7 от "Кирило Буданов, разведчик":

    която не може да свали Орешник(по признание на всички западни военни и медии), струва колкото 5 Орешника!

    А ако нищо не е направил Орешника щеше да снимки и радостни статии по всички медии и нямаше да има квичане

    08:50 23.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Омбре

    19 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ленин":

    Паяжината,ако не бъркам, беше 24 часа преди поредните преговори. Прави впечатление,че това се случва винаги, преди преговори.

    09:05 23.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Огняр

    7 1 Отговор
    Койту ни са а топлил на жив огин, той нищу не е видел, и от нищу не му отбира чyтрата!

    09:19 23.01.2026

  • 34 Ъхъ!!!

    16 4 Отговор
    Палавници! После да не пищят като мангусно маче, че ги бомбят и щели да са на студено, и тъмно.

    09:21 23.01.2026

  • 35 Бомбят Путин...

    6 21 Отговор
    Срам, голям срам за сатрапа кремълски.

    09:33 23.01.2026

  • 36 Стига трили коментари

    4 5 Отговор
    Другари

    09:34 23.01.2026

  • 37 После

    13 1 Отговор
    ревът - тъмно и студено им било.

    Коментиран от #39

    10:44 23.01.2026

  • 38 подпалили ууукрите…

    9 2 Отговор
    с епилираните си розови бузки

    12:43 23.01.2026

  • 39 Пожар

    1 10 Отговор

    До коментар #37 от "После":

    Тук пък е топло,другарю!

    09:10 24.01.2026

  • 40 Смятай колко е орешник

    3 18 Отговор

    До коментар #6 от "Каунь":

    Над жилищни згради и прозорците даже здрави останаха

    09:10 24.01.2026

  • 41 ПУСКАНЕТО НА ТОКА В ОКРАИНА

    16 2 Отговор
    Се отлага с още една готина.

    09:11 24.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Владимир Путин, президент

    5 15 Отговор
    Братушките сме си такива - с бензин гасим пожарите, с тесли правим колите, с магерета водим войни...... 😁

    09:12 24.01.2026

  • 44 КОПИЙКИТЕ В БАНДЕРИЯ

    11 4 Отговор
    Ги чака единствено студ и тъма

    09:14 24.01.2026

  • 45 Хи хи хи

    15 0 Отговор
    "Втори ден гасят поразената от украински дрон нефтена база в руския град Пенза"

    Треи месец "пускат" ток в киийюф.........
    ....

    09:15 24.01.2026

  • 46 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    1 16 Отговор
    До насс. И. Ране

    09:17 24.01.2026

  • 47 Махараминдри Баба

    16 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    09:19 24.01.2026

  • 48 Махараминдри Баба

    13 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    09:19 24.01.2026

  • 49 Махараминдри Баба

    14 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    09:20 24.01.2026

  • 50 маке..

    15 2 Отговор

    До коментар #42 от "Асен":

    Само млатаньие и пуцаньие по кieвската хунта,и режаньие на бандерски измръзнали чаркоятьци

    09:20 24.01.2026

  • 51 Владимир Путин, президент

    1 13 Отговор

    До коментар #24 от "Добро утро!":

    "....Руснак го казва...."

    Горкия, да беше си мълчал !!!
    Сигур веч завижда на Навални с крака потопени в кофа и две жици в нея 😁👍

    09:25 24.01.2026

  • 52 Хахахаха

    3 12 Отговор
    Останките от дроновете са най-опасни! По-опасни са от самите дронове! Хахахаха.

    09:25 24.01.2026

  • 53 Хахахаха

    6 16 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Рашите удрят по украинската инфраструктура и после реват, че останали без нефтобази!

    09:25 24.01.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Владимир Путин, президент

    4 12 Отговор

    До коментар #54 от "оня с коня":

    Пък в окопите е пълно с мильони умрели узкоглази и магаретата им 😁👍

    Коментиран от #67

    09:29 24.01.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Хахахаха

    2 8 Отговор

    До коментар #24 от "Добро утро!":

    Браво. Точно казано.

    09:33 24.01.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Сега стана ли ви ясно

    10 3 Отговор
    защо бе и последвалата руска атака?
    А ако има пак статия за украински фърчила по Русия, значи на украинците още не им е достатъчно тъмно и студено, а и не са жадни и немити, колкото се оплакват!

    И да не ни будалкат медиите, че било "непредизвикано"!

    Коментиран от #66

    09:41 24.01.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 гори,гори ясно

    2 7 Отговор
    шоб не погасло!

    09:50 24.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Ха ха ха

    4 6 Отговор
    Щом "останки от дрон" нанасят такива поражения, какво ли би било "цял" дрон да ги изтряска... Нещастници!

    09:58 24.01.2026

  • 65 Бомбят Путин...

    0 2 Отговор
    Войната са пренесе в Русия...отдавна.

    10:21 24.01.2026

  • 66 Бомбят Русия на поразия

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "Сега стана ли ви ясно":

    8 руснаци има на тъмно и студено. Но другарите нищо не пишат

    10:22 24.01.2026

  • 67 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "Владимир Путин, президент":

    В окопите има повече избити путинисти, ама айде

    10:23 24.01.2026

  • 68 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кирило Буданов, разведчик":

    ЛЕ...ЛЕЕЕЕ...МНОГО СИ ЗЛЕ...ЛИПСВА ТИ...УМСТВЕН ..РЕСУРС

    10:27 24.01.2026

  • 69 Говорит Москва

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Каунь":

    Така е, няма убити и ранени, само сълзи и глад

    10:34 24.01.2026

  • 70 Евгени

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Рублевка":

    Не е добра идея. Виж на графиките петното на радиоактивно заразяване след чернобилската авария. Всичката радиация отива на към руските степи. Путин не е луд за да облъчва собствения си народ. Единствения вариант е да удря по американците, но той няма топки за това

    10:38 24.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания