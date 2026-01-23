"Втори ден гасят поразената от украински дрон нефтена база в руския град Пенза"

В руския град Пенза 150 души и 40 единици техника се борят с пожар втори ден, след като останките на дрон се разбиха на територията на нефтобаза.
Това съобщи областният губернатор Олег Мелниченко в своя Telegram канал.
„150 пожарникари и спасители, използващи повече от 40 единици техника, продължават да работят за овладяване на пожара, причинен от катастрофата на отломки от вражески дрон на територията на нефтобаза вчера“, написа той.
Атаката с безпилотни летателни апарати срещу града започна вчера около 4:00 ч. сутринта и доведе до пожар в нефтена база. Няма жертви или ранени, заяви областния губернатор Олег Мелниченко.
В 1:39 ч. московско време Мелниченко обяви, че в Пензенска област е издадена тревога за дронове. Около час по-късно той обяви плана „Килим“ в сила за региона. Летище Пенза спря полетите. В 4:54 ч. московско време Мелниченко обяви въздушна тревога за Пенза.
На 31 юли 2025 г. за първи път в Пенза беше издадена въздушна тревога. Инцидентът спря обществения транспорт в града, а автогарата беше затворена. След това Мелниченко съобщи, че девет дрона са се взривили в помещенията на фабрика в Заводской район на Пенза, причинявайки пожар.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Каунь
Коментиран от #69
05:43 23.01.2026
2 ЯЗАРЕЖДАЙ ОРЕШНИКА
05:43 23.01.2026
3 Данко Харсъзина
Коментиран от #53
05:45 23.01.2026
4 Ленин
Коментиран от #30
05:46 23.01.2026
5 Володимир Зеленски, президент
Сравнете прецизните, хуманни украински удари с руската варварщина и геноцид !!! Максимум ефективност, нула жертви 👍
Коментиран от #6
05:46 23.01.2026
6 Каунь
До коментар #5 от "Володимир Зеленски, президент":Те руснаците цял Орешник изстреляха, без да има жертви, ти ми говориш за някви дрончета дето не могат да счупят и стъклото на Ладата даже.
Коментиран от #7, #40
05:54 23.01.2026
7 Кирило Буданов, разведчик
До коментар #6 от "Каунь":Тоя Орешник показа нулева ефективност, нула поражения при цена 80млн $........
Коментиран от #10, #16, #28, #68
06:04 23.01.2026
8 Глас от бункера
Важното е аз да оцелея ...
06:06 23.01.2026
9 Значи
06:07 23.01.2026
10 Малко си преувеличил.
До коментар #7 от "Кирило Буданов, разведчик":Келявият Орешник струва около 40 милиона.
06:08 23.01.2026
11 Накратко
За 4 години нито една от първоначално обявените цели на "СВО" не е изпълнена и няма да бъде, а вече на всички е ясно, че окупираните земи са разменната монета за да има някакъв мир .
Декември беше първия месец в който агресора имаше повече загуби отколкото попълнения в личния състав. Тази тенденция ще се запази и занапред.
Коментиран от #25
06:12 23.01.2026
12 хихи
Коментиран от #13
06:17 23.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Бомбят Путин...
Боже какви времена доживяхме.
06:35 23.01.2026
16 Ленин
До коментар #7 от "Кирило Буданов, разведчик":След Орешник винаги следват преговори за мир...Поне докато не дотичка Джонсън по терлички...
06:49 23.01.2026
17 Рублевка
Коментиран от #70
06:51 23.01.2026
18 Рублевка
Коментиран от #21
06:56 23.01.2026
19 Факт
Главната заслуга е на дребосъка в бункера.
06:56 23.01.2026
20 Сандо
07:24 23.01.2026
21 Фантазиите са безплатни!
До коментар #18 от "Рублевка":Това ви е проблема на копейките. Нямате връзка с реалността.
07:24 23.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Съветник
Който не знае втория закон на Нютон, сега ще гаси пожари в Раша.
07:35 23.01.2026
24 Добро утро!
Коментиран от #29, #31, #32, #51, #57
07:38 23.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 отекчен
08:34 23.01.2026
27 Това ознава само, че в Украйна
И на още ще издържат.
08:39 23.01.2026
28 ПВО система Партиот
До коментар #7 от "Кирило Буданов, разведчик":която не може да свали Орешник(по признание на всички западни военни и медии), струва колкото 5 Орешника!
А ако нищо не е направил Орешника щеше да снимки и радостни статии по всички медии и нямаше да има квичане
08:50 23.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Омбре
До коментар #4 от "Ленин":Паяжината,ако не бъркам, беше 24 часа преди поредните преговори. Прави впечатление,че това се случва винаги, преди преговори.
09:05 23.01.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Огняр
09:19 23.01.2026
34 Ъхъ!!!
09:21 23.01.2026
35 Бомбят Путин...
09:33 23.01.2026
36 Стига трили коментари
09:34 23.01.2026
37 После
Коментиран от #39
10:44 23.01.2026
38 подпалили ууукрите…
12:43 23.01.2026
39 Пожар
До коментар #37 от "После":Тук пък е топло,другарю!
09:10 24.01.2026
40 Смятай колко е орешник
До коментар #6 от "Каунь":Над жилищни згради и прозорците даже здрави останаха
09:10 24.01.2026
41 ПУСКАНЕТО НА ТОКА В ОКРАИНА
09:11 24.01.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Владимир Путин, президент
09:12 24.01.2026
44 КОПИЙКИТЕ В БАНДЕРИЯ
09:14 24.01.2026
45 Хи хи хи
Треи месец "пускат" ток в киийюф.........
....
09:15 24.01.2026
46 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА
09:17 24.01.2026
47 Махараминдри Баба
Фидел Кастро 1992 г.
09:19 24.01.2026
48 Махараминдри Баба
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
09:19 24.01.2026
49 Махараминдри Баба
09:20 24.01.2026
50 маке..
До коментар #42 от "Асен":Само млатаньие и пуцаньие по кieвската хунта,и режаньие на бандерски измръзнали чаркоятьци
09:20 24.01.2026
51 Владимир Путин, президент
До коментар #24 от "Добро утро!":"....Руснак го казва...."
Горкия, да беше си мълчал !!!
Сигур веч завижда на Навални с крака потопени в кофа и две жици в нея 😁👍
09:25 24.01.2026
52 Хахахаха
09:25 24.01.2026
53 Хахахаха
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":Рашите удрят по украинската инфраструктура и после реват, че останали без нефтобази!
09:25 24.01.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Владимир Путин, президент
До коментар #54 от "оня с коня":Пък в окопите е пълно с мильони умрели узкоглази и магаретата им 😁👍
Коментиран от #67
09:29 24.01.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Хахахаха
До коментар #24 от "Добро утро!":Браво. Точно казано.
09:33 24.01.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Сега стана ли ви ясно
А ако има пак статия за украински фърчила по Русия, значи на украинците още не им е достатъчно тъмно и студено, а и не са жадни и немити, колкото се оплакват!
И да не ни будалкат медиите, че било "непредизвикано"!
Коментиран от #66
09:41 24.01.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 гори,гори ясно
09:50 24.01.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Ха ха ха
09:58 24.01.2026
65 Бомбят Путин...
10:21 24.01.2026
66 Бомбят Русия на поразия
До коментар #59 от "Сега стана ли ви ясно":8 руснаци има на тъмно и студено. Но другарите нищо не пишат
10:22 24.01.2026
67 Я пъ тоа
До коментар #55 от "Владимир Путин, президент":В окопите има повече избити путинисти, ама айде
10:23 24.01.2026
68 ганев
До коментар #7 от "Кирило Буданов, разведчик":ЛЕ...ЛЕЕЕЕ...МНОГО СИ ЗЛЕ...ЛИПСВА ТИ...УМСТВЕН ..РЕСУРС
10:27 24.01.2026
69 Говорит Москва
До коментар #1 от "Каунь":Така е, няма убити и ранени, само сълзи и глад
10:34 24.01.2026
70 Евгени
До коментар #17 от "Рублевка":Не е добра идея. Виж на графиките петното на радиоактивно заразяване след чернобилската авария. Всичката радиация отива на към руските степи. Путин не е луд за да облъчва собствения си народ. Единствения вариант е да удря по американците, но той няма топки за това
10:38 24.01.2026