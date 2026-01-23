Новини
Тръмп оттегли поканата си към Канада за участие в Съвета за мир

23 Януари, 2026 05:43

По-рано тази седмица премиерът на северната съседка на САЩ Карни заяви в Давос, че международният ред, основан на правила, е достигнал своя край

Съветът за мир, създаден от президента на САЩ Доналд Тръмп, оттегля поканата си към канадския премиер Марк Карни да се присъедини към организацията.

Американският лидер обяви това в профила си в социалната мрежа Truth Social.

„Нека това писмо послужи като потвърждение, че Съветът за мир оттегля поканата си към вас да се присъедините към Канада като член на най-престижния Съвет на лидерите, сформиран някога“, написа Тръмп до Карни, цитирано от Ройтерс.

По-рано тази седмица Карни заяви на Световния икономически форум в Давос, че международният ред, основан на правила, е достигнал своя край, и призова държави със средна тежест, като Канада, да изградят стратегическа автономия и нови форми на сътрудничество, без да изоставят ценности като правата на човека, суверенитета и териториалната цялост.

"Изглежда, че всеки ден ни се напомня, че живеем в епоха на съперничество между велики сили, че редът, основан на правила, избледнява, че силните могат да правят каквото могат, а слабите трябва приемат каквото трябва да бъде прието", заяви Карни, позовавайки се на афоризъм на Тукидид, който според него погрешно се представя като неизбежна логика на международните отношения.

Карни описа ситуацията не като преход, а като разрив, в който икономическата интеграция все по-често се използва като оръжие - чрез мита, финансов натиск и уязвими вериги за доставки. Той предупреди, че когато интеграцията се превръща в източник на подчинение, "не можеш да живееш с лъжата за взаимна полза".


