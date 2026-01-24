Броят на жертвите при протестите в Иран надхвърли 5100 души

Повече от 5137 смъртни случая бяха потвърдени при масовата вълна от протести в Иран, съобщи днес базираната в САЩ иранска новинарска агенция "Хюман Райтс Активистс", цитирана от ДПА, предаде БТА.
Неправителствената организация разследва още 12 904 случая, като се смята също така, че над 7400 души са получили тежки наранявания.
Активистите от организацията отбелязват, че установяването и проверката на броя на жертвите отнема време, тъй като прекъсването на интернет връзката и други смущения забавят тази дейност, следователно точният мащаб на насилието остава неизвестен.
Според официални данни 3117 души са загубили живота си при протестите, а иранският посланик в Швейцария потвърди на свой ред, че повече от 2400 души са били убити при "терористични прояви".
Иранското правителство представи протестите като чужд заговор, хвърляйки обвиненията срещу заклетите си врагове Израел и САЩ за хилядите жертви.
Иранската армия също така засили реториката си, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че "армада" от бойни кораби на САЩ се насочва към Иран. Командирът на елитния Корпус на гвардейците на Ислямската република (КГИР) генерал-майор Мохамад Пакпур предупреди, че иранските въоръжени сили държат своя "пръст на спусъка".
