Броят на жертвите при протестите в Иран надхвърли 5100 души

24 Януари, 2026 16:25 709 26

Иранското правителство представи протестите като чужд заговор, хвърляйки обвиненията срещу заклетите си врагове Израел и САЩ

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Повече от 5137 смъртни случая бяха потвърдени при масовата вълна от протести в Иран, съобщи днес базираната в САЩ иранска новинарска агенция "Хюман Райтс Активистс", цитирана от ДПА, предаде БТА.

Неправителствената организация разследва още 12 904 случая, като се смята също така, че над 7400 души са получили тежки наранявания.

Активистите от организацията отбелязват, че установяването и проверката на броя на жертвите отнема време, тъй като прекъсването на интернет връзката и други смущения забавят тази дейност, следователно точният мащаб на насилието остава неизвестен.

Според официални данни 3117 души са загубили живота си при протестите, а иранският посланик в Швейцария потвърди на свой ред, че повече от 2400 души са били убити при "терористични прояви".

Иранското правителство представи протестите като чужд заговор, хвърляйки обвиненията срещу заклетите си врагове Израел и САЩ за хилядите жертви.

Иранската армия също така засили реториката си, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че "армада" от бойни кораби на САЩ се насочва към Иран. Командирът на елитния Корпус на гвардейците на Ислямската република (КГИР) генерал-майор Мохамад Пакпур предупреди, че иранските въоръжени сили държат своя "пръст на спусъка".


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🗽🗽🗽

    2 12 Отговор
    Ейбрахам Линкълн иде не бойте се люде.

    16:27 24.01.2026

  • 2 Сатана Z

    19 1 Отговор
    Поименно ако обичате,иначе е кьор фишек.

    16:31 24.01.2026

  • 3 Статистик

    17 0 Отговор
    Днес за трети път броят на жертвите надхвърли 5000 души, значи вече са станали 15 000.

    16:32 24.01.2026

  • 4 Мисирка

    17 0 Отговор
    Във времето на фалшивите новини, ние ви верваме!

    Коментиран от #6

    16:33 24.01.2026

  • 5 Трътлю

    6 5 Отговор
    И чеченците това ги чака ако надигнат глава

    16:33 24.01.2026

  • 6 Т@п@М@р@

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мисирка":

    сЪ побара:))

    16:36 24.01.2026

  • 7 Копейка

    4 11 Отговор
    А нас защо ни карат да викаме за Иран ?

    Коментиран от #9, #20, #24, #25

    16:45 24.01.2026

  • 8 Някой

    14 1 Отговор
    Тази иранска хуманитарна организация има много подозрително американско име. И е базирана в САЩ. Тъй че, явно не е независима, а всъщност е филиал на ЦРУ.
    И как да имаме вяра на такава организация? Истината тогава е диаметрално разположена.

    Коментиран от #14

    16:47 24.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Фен

    11 0 Отговор
    Дано Иран не се превърне в поредната провалена от САЩ държава. Само за този век, това са Ирак, Сирия, Либия, Афганистан, Украйна, Судан.... И това са само най-фрапиращите случай.

    Коментиран от #16

    16:52 24.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бийк

    3 6 Отговор
    Никой от копетата не отговаря
    Готова ли е квартирката на Хаменей
    Не се снишавайте
    Все пак моллите в Иран са ви приятелчета
    За Руслямия правите по над 300 коментара на статия.

    Коментиран от #18

    16:54 24.01.2026

  • 13 Ясно

    4 0 Отговор
    Е че ни имат за канарчетата.

    16:57 24.01.2026

  • 14 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Какво значение има дали въпросната Организация е базирана в Щатите и дали й имаш вяра - получила е "Партийно поръчение" от Белия дом да изнесе въпросните факти което всъщност е "Подгряване" на Световното обществено мнение относно Зверствата на Иранския режим и е СИГУРЕН ЗНАК че Америка ЩЕ НАПАДНЕ.

    17:07 24.01.2026

  • 15 А50

    1 0 Отговор
    Е протестите не свършиха ли вече, че всеки ден се увиличава бройката със стотици. А сащ се готвят да изсипят всичко каквото могат върху Иран, но тогава загиналите няма да ги бройм нали, както си затваряте очите и за палестинците.

    17:10 24.01.2026

  • 16 !!!?

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Фен":

    Най-фрапиращият случай на влияние в историята, са Северна и Южна Корея. Под влияние на САЩ, Южна Корея се превръща в световна икономика и богата държава. Под влияние на Русия, Северна Корея се превръща в най-бедната и мизерна държава в света.

    17:10 24.01.2026

  • 17 Горски

    2 0 Отговор
    Краварите са платили на кюрдите да тероризират Иран. Така бяха дали пари на уйгурите в Китай да правят атентати в метрото в Пекин, ама сега са меки като памук. Как са се трогнали и проливат крокодилски сълзи тези престъпни колонизаторски св..не ,че са убити толкова когато Израел всеки ден убива хиляди палестинци и никой от тези цивилизовани , възпитани, културни демократични колонизаторски св.. не не се трогва ? Лицемерието, двойните стандарти са присъщ за тях нямат граници единствено което винаги остава -- тези колонизатори са надменни , високомерни , подли и коварни и хитри и грабят планетата от 500 години и остават ненаказани и тая ненаказаност им дава право да си мислят ,че Светът принадлежи на тях а останалите страни се благоденстват от техният технологичен процес.

    17:10 24.01.2026

  • 18 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Бийк":

    На maзни niдaлi не отговаряме.

    17:16 24.01.2026

  • 19 Оги

    1 1 Отговор
    Чалмите за требили поголовно. Надявам се дядо Дончо да ги опука зверски и да приключи тези талибани веднъж завинаги.

    Коментиран от #22

    17:18 24.01.2026

  • 20 Шекелка

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Копейка":

    А нас пък ни казаха да викаме за укрохазария.

    17:19 24.01.2026

  • 21 Ъъъъ

    0 0 Отговор
    Мдааа. Избиват протестиращите с обвинения, че били поръчани от Израел и САЩ??? Ммммм, може би трябваше и в България да се избиват протестиращите, понеже обслужиха руските интереси???

    17:21 24.01.2026

  • 22 ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Оги":

    Само чалмите да не опукат ярмулките този път.

    17:21 24.01.2026

  • 23 КАДАФИТУ

    0 1 Отговор
    КАЛАШНИКОВА КЛИЗМА

    Ще има за всички Чалми

    И Аятоласи.

    Процесът за освобождение на
    Иран от Аятолаха
    Ще бъде завършен успешно.

    Ще се правят Клизми със сигурност.

    17:22 24.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ушанков

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Копейка":

    Че ни карат
    И
    КУРанът
    Да целуваме .

    Така прави и Бункерния Фюрер.

    17:26 24.01.2026

  • 26 над 20 хиляди са жертвите

    1 0 Отговор
    Айатоласите са привикали главорези от Хамас и Хизбула да озаптят протестиращите.

    17:27 24.01.2026

