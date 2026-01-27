Новини
Най-малко 6126 души са убити при репресиите на протестите в Иран

Най-малко 6126 души са убити при репресиите на протестите в Иран

27 Януари, 2026 10:55

Пристигането на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" и съпровождащите го ескадрени миноносци с управляеми ракети дава на САЩ възможност да нанесат удари по Иран

Най-малко 6126 души са убити при репресиите на протестите в Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малко 6126 души са убити при потушаването на националните протести в Иран и все още има опасения, че още много хора са загинали, заявиха активисти цитирани от Асошиейтед прес. В същото време американска авионосна група пристигна в Близкия изток за евентуален военен отговор на кризата, предаде БТА.

Пристигането на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" и съпровождащите го ескадрени миноносци с управляеми ракети дава на САЩ възможност да нанесат удари по Иран, особено след като държави от Залива дадоха сигнал, че искат да останат извън евентуалната атака, въпреки че на тяхна територия са разположени американски военни.

Две подкрепяни от Иран милиции в Близкия изток дадоха знак за готовност да започнат нови атаки, вероятно в опит да подкрепят Иран, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с военни действия заради убийствата на мирни протестиращи или евентуално започване на масови екзекуции от страна на Техеран след демонстрациите.

Иран многократно е заплашвал да въвлече целия Близък изток във война, въпреки че противовъздушната му отбрана и въоръжените сили все още се възстановяват след войната, започнала през юни от Израел, отбелязва АП.

Както хусите, така и групировката "Катаиб Хизбула", не се включиха в 12-дневната война на Израел срещу Иран, по време на която Съединените щати бомбардираха ирански ядрени обекти. Нежеланието им да се намесят изтъква разпадането на "Оста на съпротивата" на Иран след атаките на Израел по време на войната му срещу "Хамас" в ивицата Газа.

Новите данни, огласени днес, са предоставени от базираната в САЩ агенция "Хюман Райтс Активистс" (Human Rights Activists News Agency, HRANA), която е показала точност при няколко вълни на безредици в Иран. Групата проверява всеки смъртен случай чрез мрежа от активисти на терен в Иран.

Тя посочва, че сред загиналите има най-малко 5777 протестиращи, 214 представители на сили, свързани с правителството, 86 деца и 49 цивилни, които не са участвали в демонстрациите. Потушаването е довело и до над 41 800 ареста, допълва организацията.

Асошиейтед прес не може самостоятелно да потвърди броя на жертвите, тъй като властите са прекъснали интернет връзката и са нарушили телефонните връзки към Ислямската република.

Правителството на Иран посочва значително по-нисък брой загинали – 3117 души, като твърди, че 2427 от тях са цивилни и служители на силите за сигурност, а останалите определя като терористи. В миналото иранската теокрация е занижавала или не е съобщавала броя на жертвите при вълнения.

Протестите в Иран започнаха на 28 декември, предизвикани от срива на иранската валута риал, и бързо се разпространиха в цялата страна. Те бяха посрещнати с насилствено потушаване от иранската теокрация, чийто мащаб едва сега започва да става ясен, след като страната остана без интернет за повече от две седмици – най-дългото прекъсване в историята ѝ.

Иранският посланик в ООН заяви на заседание на Съвета за сигурност на ООН снощи, че многократните заплахи на Тръмп за използване на военна сила срещу страната "нито са двусмислени, нито са неправилно тълкувани". Амир Саид Иравани повтори и обвиненията, че американският лидер е насърчавал "въоръжени терористични групи", подкрепяни от Съединените щати и Израел, да упражняват насилие в Иран, но не представи доказателства в подкрепа на твърденията си.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хохо Бохо

    13 3 Отговор
    Трябва са отбележим, че това са първите в историята ИИ генерирани протести с жертви. Факт

    10:57 27.01.2026

  • 2 Лагерта

    16 3 Отговор
    Наяма нац. протести в Иран има платени терористи от Мосад и ЦРУ

    11:00 27.01.2026

  • 3 Дегтярьов

    11 1 Отговор
    Соросите броят

    11:01 27.01.2026

  • 4 Бесен - Язовец

    12 2 Отговор
    Направо 600 000 🤭😂😂 хуец за соросите

    11:02 27.01.2026

  • 5 123

    10 0 Отговор
    В петък бяха 30 000

    Коментиран от #8

    11:05 27.01.2026

  • 6 Неанонимен

    1 9 Отговор
    Коментари 24: русофилската ботферма потегли на трета.

    11:06 27.01.2026

  • 8 Бесен - Язовец

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "123":

    По 30 000 на час, нещо не си разбрал !

    11:08 27.01.2026

  • 9 стоян георгиев

    10 0 Отговор
    Иран е 90 000 000 население на,, протестите " е имало 500 000 ко правим са соросня ?

    Коментиран от #22

    11:10 27.01.2026

  • 11 Гост

    7 0 Отговор
    Не сте разбрали правилно 6126 и 1/2 са били само бебетата

    11:12 27.01.2026

  • 12 Артилерист

    11 0 Отговор
    Американската цветна революция в Иран този път не успя. Жалко за загиналите превратаджии, но ако този ирански "Майдан" беше успял, нищо добро не очакваше държавата Иран. Най-малката беда щеше да е да последва случилото се в Украйна след киевския Майдан: кървава саморазправа с несъгласните, братоубийствени бунтове, насилствено налагане на нова идеология и тп...

    Коментиран от #15

    11:12 27.01.2026

  • 13 Ха ХаХа

    10 0 Отговор
    Щом го казва Асошейтест пресс значи няма нищо вярно

    11:12 27.01.2026

  • 14 456 до Факти

    9 0 Отговор
    Факти , преди да пускате" новина" първо я проверете.
    Няма как да има от вчера загинали в пр0тести ,защото такива протести в Иран прост0 няма.
    Във вчерашната ви статия бяха 5300

    11:13 27.01.2026

  • 15 456

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "Артилерист":

    Загинаха платените. Още тогава.

    11:14 27.01.2026

  • 16 Пишете пълни глупости

    11 0 Отговор
    В Иран жертвите са шест милиона
    А руските покрай на 600 милиона.
    Пишете по политкоректно защото урси ще ви дърпа ушенцата скъпи ми се.

    Коментиран от #17

    11:14 27.01.2026

  • 17 Мисвирките

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пишете пълни глупости":

    са се отпуснали. Трябва да ги стегнат.

    11:16 27.01.2026

  • 18 БАРС

    9 0 Отговор
    ЛЪЖАТ !ТОВА СА ЛЪЖИТЕ НА ЗАПЪДА НЕЩО КАТО БУЧА МИ МИРИШЕ ВЧЕРА БЯХА 5000 ЛНЕСКА ПОВЕЧЕ ОТ 6000.СПЕЦИ,ЛНО ВДИГАТ ЖЕРТВИТЕ КОИТО НАДАЛИ ИМАТ 50 ТА АМЕРИКА ИСКА ДА ГИ УДАРИ .ТОВА Е ЦЯЛАТА ИСТИНА В ДЪНОТО ИЗРАЕЛ А ЗЕТЧТ НА ТРАМП Е ЕВРЕИН .ТА НАТАТЪК САМИ ПОМЕСЛЕТЕ

    11:16 27.01.2026

  • 19 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Тц ,не е вярно ,62 156 са били .как са търпят и кой плаща за толкова долнопробни измислици бря

    11:17 27.01.2026

  • 21 бай Иван

    3 0 Отговор
    Направо напише 20 000 и "достоверни данни" и ги пратете на Тръмп да има основание за атака. после в ООН какво ще вадите като оная прословута епруватка на Колин Пауъл ? Кървави дрехи на протестиращи ли? А убийствата на цивилни от органите на реда в САЩ . не виждам китайски и руски самолетоносачи да са се насочили натам?

    11:32 27.01.2026

  • 22 Ноември 1989 година

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    България е 9 милиона на жълтите павета са 50 хиляди, следва смяна на режима, да ти го нарисувам ли или разбра че не количеството а качеството има значение?

    Коментиран от #24, #25, #27

    11:36 27.01.2026

  • 23 туман

    4 0 Отговор
    Триста милиарда са били екзекутирани в Иран, само установяването на зионистки режим и предване на всички петролни залежи на САЩ могат да спрат зверствата

    11:36 27.01.2026

  • 24 флип

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ноември 1989 година":

    Интересно дали знаете че НПО-та финансирани от САЩ раздадоха няколко стотин хиляди долара на протестиращите или това не е политкоректно да се помни

    Коментиран от #28

    11:43 27.01.2026

  • 26 Ъъъъъу

    1 0 Отговор
    "Най-малко 6126 души са убити при репресиите на протестите в Иран"

    Агентите на Мосад и ЦРУ в Иран намаляха с поне 6000...🤣

    11:57 27.01.2026

  • 27 Я по-сериозно

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ноември 1989 година":

    Каква смяна на режима те гони, бре!? Абе вие не разбрахте ли, че ако дебелите наглеци искат да запазят властта, ще я запазят по всякакъв начин!? Еле па тука с тези зверски купени милиционери, съд, прокуратура... Дебелаците могат да си правят почти всичко, което пожелаят...

    Тук да се отбележи, че бях на последните протести, както го правя от доста години насам. НО... нека на всички ни е ясно, че властта беше "дадена", само защото ТЯ имаше интерес от това. И то пак беше бутафорна оставка, защото свинчугите продължават да управляват, ама вече, видите ли "в оставка". Инак всичко си е същото - предават националните интереси, клякат пред силните на деня, вилнеят и рушат както и турчин не е рушил!

    Единственият начин наистина да свалим режима е като се събере народа и се накърви! Разберете го най-сетне! С хепънинги, светкане с телефончетата и мирни протести ще сме си все на същото дережде!

    12:02 27.01.2026

  • 28 Другар капиталист

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "флип":

    Още по-интересно Е защо държавната сигурност със сигурност имали предварителна информация не си е оправдала името си като направи нещо по въпроса или не дай си боже да раздаде двойно повече пари след като хората които са направили преврат с интересуват само от пари 😉

    12:02 27.01.2026

