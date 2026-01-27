"Най-малко 6126 души са убити при репресиите на протестите в Иран"

Най-малко 6126 души са убити при потушаването на националните протести в Иран и все още има опасения, че още много хора са загинали, заявиха активисти цитирани от Асошиейтед прес. В същото време американска авионосна група пристигна в Близкия изток за евентуален военен отговор на кризата, предаде БТА.
Пристигането на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" и съпровождащите го ескадрени миноносци с управляеми ракети дава на САЩ възможност да нанесат удари по Иран, особено след като държави от Залива дадоха сигнал, че искат да останат извън евентуалната атака, въпреки че на тяхна територия са разположени американски военни.
Две подкрепяни от Иран милиции в Близкия изток дадоха знак за готовност да започнат нови атаки, вероятно в опит да подкрепят Иран, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с военни действия заради убийствата на мирни протестиращи или евентуално започване на масови екзекуции от страна на Техеран след демонстрациите.
Иран многократно е заплашвал да въвлече целия Близък изток във война, въпреки че противовъздушната му отбрана и въоръжените сили все още се възстановяват след войната, започнала през юни от Израел, отбелязва АП.
Както хусите, така и групировката "Катаиб Хизбула", не се включиха в 12-дневната война на Израел срещу Иран, по време на която Съединените щати бомбардираха ирански ядрени обекти. Нежеланието им да се намесят изтъква разпадането на "Оста на съпротивата" на Иран след атаките на Израел по време на войната му срещу "Хамас" в ивицата Газа.
Новите данни, огласени днес, са предоставени от базираната в САЩ агенция "Хюман Райтс Активистс" (Human Rights Activists News Agency, HRANA), която е показала точност при няколко вълни на безредици в Иран. Групата проверява всеки смъртен случай чрез мрежа от активисти на терен в Иран.
Тя посочва, че сред загиналите има най-малко 5777 протестиращи, 214 представители на сили, свързани с правителството, 86 деца и 49 цивилни, които не са участвали в демонстрациите. Потушаването е довело и до над 41 800 ареста, допълва организацията.
Асошиейтед прес не може самостоятелно да потвърди броя на жертвите, тъй като властите са прекъснали интернет връзката и са нарушили телефонните връзки към Ислямската република.
Правителството на Иран посочва значително по-нисък брой загинали – 3117 души, като твърди, че 2427 от тях са цивилни и служители на силите за сигурност, а останалите определя като терористи. В миналото иранската теокрация е занижавала или не е съобщавала броя на жертвите при вълнения.
Протестите в Иран започнаха на 28 декември, предизвикани от срива на иранската валута риал, и бързо се разпространиха в цялата страна. Те бяха посрещнати с насилствено потушаване от иранската теокрация, чийто мащаб едва сега започва да става ясен, след като страната остана без интернет за повече от две седмици – най-дългото прекъсване в историята ѝ.
Иранският посланик в ООН заяви на заседание на Съвета за сигурност на ООН снощи, че многократните заплахи на Тръмп за използване на военна сила срещу страната "нито са двусмислени, нито са неправилно тълкувани". Амир Саид Иравани повтори и обвиненията, че американският лидер е насърчавал "въоръжени терористични групи", подкрепяни от Съединените щати и Израел, да упражняват насилие в Иран, но не представи доказателства в подкрепа на твърденията си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хохо Бохо
10:57 27.01.2026
2 Лагерта
11:00 27.01.2026
3 Дегтярьов
11:01 27.01.2026
4 Бесен - Язовец
11:02 27.01.2026
5 123
Коментиран от #8
11:05 27.01.2026
6 Неанонимен
11:06 27.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Бесен - Язовец
До коментар #5 от "123":По 30 000 на час, нещо не си разбрал !
11:08 27.01.2026
9 стоян георгиев
Коментиран от #22
11:10 27.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Гост
11:12 27.01.2026
12 Артилерист
Коментиран от #15
11:12 27.01.2026
13 Ха ХаХа
11:12 27.01.2026
14 456 до Факти
Няма как да има от вчера загинали в пр0тести ,защото такива протести в Иран прост0 няма.
Във вчерашната ви статия бяха 5300
11:13 27.01.2026
15 456
До коментар #12 от "Артилерист":Загинаха платените. Още тогава.
11:14 27.01.2026
16 Пишете пълни глупости
А руските покрай на 600 милиона.
Пишете по политкоректно защото урси ще ви дърпа ушенцата скъпи ми се.
Коментиран от #17
11:14 27.01.2026
17 Мисвирките
До коментар #16 от "Пишете пълни глупости":са се отпуснали. Трябва да ги стегнат.
11:16 27.01.2026
18 БАРС
11:16 27.01.2026
19 Kaлпазанин
11:17 27.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 бай Иван
11:32 27.01.2026
22 Ноември 1989 година
До коментар #9 от "стоян георгиев":България е 9 милиона на жълтите павета са 50 хиляди, следва смяна на режима, да ти го нарисувам ли или разбра че не количеството а качеството има значение?
Коментиран от #24, #25, #27
11:36 27.01.2026
23 туман
11:36 27.01.2026
24 флип
До коментар #22 от "Ноември 1989 година":Интересно дали знаете че НПО-та финансирани от САЩ раздадоха няколко стотин хиляди долара на протестиращите или това не е политкоректно да се помни
Коментиран от #28
11:43 27.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ъъъъъу
Агентите на Мосад и ЦРУ в Иран намаляха с поне 6000...🤣
11:57 27.01.2026
27 Я по-сериозно
До коментар #22 от "Ноември 1989 година":Каква смяна на режима те гони, бре!? Абе вие не разбрахте ли, че ако дебелите наглеци искат да запазят властта, ще я запазят по всякакъв начин!? Еле па тука с тези зверски купени милиционери, съд, прокуратура... Дебелаците могат да си правят почти всичко, което пожелаят...
Тук да се отбележи, че бях на последните протести, както го правя от доста години насам. НО... нека на всички ни е ясно, че властта беше "дадена", само защото ТЯ имаше интерес от това. И то пак беше бутафорна оставка, защото свинчугите продължават да управляват, ама вече, видите ли "в оставка". Инак всичко си е същото - предават националните интереси, клякат пред силните на деня, вилнеят и рушат както и турчин не е рушил!
Единственият начин наистина да свалим режима е като се събере народа и се накърви! Разберете го най-сетне! С хепънинги, светкане с телефончетата и мирни протести ще сме си все на същото дережде!
12:02 27.01.2026
28 Другар капиталист
До коментар #24 от "флип":Още по-интересно Е защо държавната сигурност със сигурност имали предварителна информация не си е оправдала името си като направи нещо по въпроса или не дай си боже да раздаде двойно повече пари след като хората които са направили преврат с интересуват само от пари 😉
12:02 27.01.2026