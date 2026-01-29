Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран заплаши американските военни зад граница, Русия се готви за евакуация

Иран заплаши американските военни зад граница, Русия се готви за евакуация

29 Януари, 2026 17:00 2 378 38

  • иран-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • русия

Русия заяви, че е готова да евакуира персонала си от иранската АЕЦ "Бушер", ако се наложи

Иран заплаши американските военни зад граница, Русия се готви за евакуация - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф предупреди днес президента на САЩ Доналд Тръмп, че ще има последици за американските военни в региона, ако Вашингтон реши да атакува Ислямската република, предаде ДПА, съобщи БТА.

„Може би г-н Тръмп може да започне война, но няма да има контрол над нея“, заяви Галибаф през американския телевизионен канал Си Ен Ен. Той допълни, че хилядите американски военни, разположени на хиляди километри от дома, могат със сигурност да пострадат.

Вчера държавният секретар на САЩ Марко Рубио заплаши Иран с превантивен военен удар, ако ръководството в Техеран планира да атакува американски военни обекти.

По време на изслушване в Сената Рубио заяви, че САЩ са разположили между 30 и 40 000 военни в няколко обекта в региона, като всички те са в обхвата на хилядите ирански дронове и балистични ракети с малък обсег. Той оправда засиленото присъствие със защитата на съюзници като Израел от потенциални ирански удари.

Русия е готова, ако е необходимо, да евакуира персонала си от иранската АЕЦ „Бушер“, заяви днес ръководителят на руската държавна корпорация за атомна енергия „Росатом“ Алексей Лихачов, цитиран от ТАСС и Ройтерс.

Миналата година руският президент Владимир Путин каза, че хиляди руснаци работят в единствената атомна електроцентрала в Иран. Тя е построена от Москва за нуждите на страната. В момента Русия строи и други ядрени съоръжения край Бушер.

САЩ не атакуваха АЕЦ „Бушер“ по време на американските удари срещу ирански ядрени обекти през юни миналата година.

Тогава Лихачов предупреди, че атака срещу обекта може да предизвика катастрофа, сравнима с бедствието в Чернобилската АЕЦ през 1986 г.

„По време на т. нар. летен конфликт, или лятната война, територията на централата „Бушер“ беше най-безопасното място в Иран“, заяви той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разглежда възможността за нанасяне на нов голям удар срещу Иран , след като контактите между Вашингтон и Техеран за ограничаване на иранската ядрена програма.

Кремъл внимателно следи развитието на ситуацията около Иран, заяви руският държавен глава Владимир Путин пред президента на Обединените арабски емирства (ОАЕ) шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян, предаде ТАСС, пише БТА.

"Разбира се ние внимателно следим това, което в момента се случва на иранската писта", каза Путин. Той добави, че би искал да обсъди със Ал Нахян всички остри въпроси от регионалната и световната политика, а също различни аспекти от двустранните отношения.

"През август 2025 г. ние с Вас проведохме, тук в Кремъл, детайлни преговори, разгледахме актуални въпроси на руско-емиратското сътрудничество и набелязахме планове за неговото по-нататъшно развитие", припомни Путин. Той предложи да се даде възможност на членовете на делегациите на Русия и ОАЕ да се изкажат по всички най-чувствителни и важни теми. "А след това бих Ви поканил на работен обяд, където бихме могли да поговорим на четири очи за всички тези проблеми", допълни руският лидер.

ОАЕ наскоро бяха домакин на преговори за мир между делегации на Русия, САЩ и Украйна.

По-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че все още не е изчерпана възможността за преговори между САЩ и Иран. Песков добави, че използването на каквато и да е сила срещу Техеран може да предизвика "хаос" в региона и да доведе до сериозни последици.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    25 18 Отговор
    УПРАВИТЕЛЯ НА ЕМИРСТВАТА
    В МОМЕНТА Е В МОСКВА НА КИЛИМЧЕТО
    ......
    И ОБЕЩАВА НА ПУТИН ДА ГО ПОЗЛАТИ
    ..... АКО ИРАНЦИТЕ НЕ УДАРЯТ
    С РАКЕТИТЕ АБУ ДАБИ
    .......
    УЖ ТРЪМП БИЛ ПИЧА :)

    Коментиран от #12

    17:03 29.01.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    28 18 Отговор
    Напуснахме Африка, Армения, Сирия, Венецуела, cейчас и Иран. Ако ще е краставица, рошава да е 😆

    Коментиран от #32, #38

    17:08 29.01.2026

  • 3 много интересно

    24 5 Отговор
    Как пък нито една руска ракета не излетя нито в Иран, нито във Венесуела?

    Коментиран от #17, #23, #27

    17:14 29.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Голия

    9 2 Отговор
    пак ще има подземен стаж

    17:15 29.01.2026

  • 6 Европеец

    19 4 Отговор

    До коментар #4 от "Ухааа":

    Аз пък мисля, ще бай Дончо е добре да посети психиатър...... Няма гаранция, че ще му помогне, както и не му помогна уролога да наруши тишината в спалнята....

    17:18 29.01.2026

  • 7 Онзи

    12 4 Отговор
    Конфликт ше има , твърде много напрежение се насъбра и все някъде ше избие . Интересно дали само с думи и закани ше си останат Иран, и предния път заплашваха ама явно 🤔толкова им е силата. Цялата работа е заради Израел, дотрябвало км е на САЩ какво става в Иран

    17:18 29.01.2026

  • 8 Да,бе

    12 6 Отговор
    Както вървят нещата ще има внос на кравешко в правоъгълни консерви внос от близкият изток към САЩ...Безмитен внос.

    Коментиран от #9

    17:20 29.01.2026

  • 9 хе хе

    15 14 Отговор

    До коментар #8 от "Да,бе":

    Малък Израел ги направи смешни иранците. Представям си американците на какво ще ги направят.

    17:22 29.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 До какви висоти

    13 3 Отговор
    ще стигна цената на петрола. Мислите ли че това ще бъде положително за европейския съюз и глобалната икономика.

    17:23 29.01.2026

  • 12 ОАЕ или СА

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Много сте зле крепостните...

    17:24 29.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Братушките и

    8 7 Отговор
    от Иран ще бегат.

    Коментиран от #20

    17:26 29.01.2026

  • 15 верно е

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "шорошко еврейче-гейче ,":

    само едните псувни ви останаха, неможачи

    Коментиран от #18

    17:28 29.01.2026

  • 16 Ти си русофил

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "шорошко еврейче-гейче ,":

    Друг не може да е толкоз п.р.у.с.т

    17:30 29.01.2026

  • 17 Георги

    4 6 Отговор

    До коментар #3 от "много интересно":

    то няма много варианти - единият е, че тромб и ка путун са се договорили нещо, другият, че руските системи не струват.

    17:31 29.01.2026

  • 18 шорошко еврейче-гейче ,

    3 7 Отговор

    До коментар #15 от "верно е":

    А на вас еврейските гейзери и тава не ви остана...

    Коментиран от #35

    17:31 29.01.2026

  • 19 Айде бе,

    4 2 Отговор
    А те уплашиха ли се или по скоро се развеселиха? Това ми прилича все едно Грузия или Таджикистан да заплаши Путин и той да се свие в бункера си.

    17:32 29.01.2026

  • 20 Бегушките

    5 4 Отговор

    До коментар #14 от "Братушките и":

    Бегушките

    17:34 29.01.2026

  • 21 Григор

    9 3 Отговор
    Интересно САЩ толкова ли са изтрещели,че да ударят АЕЦ"Бушер". Май наистина има луди за връзване.

    17:37 29.01.2026

  • 22 !!!?

    5 6 Отговор
    Какво правят "хилядите руснаци" в иранската ЯЕЦ...
    ...това означава, в нея руснаците правят бомбата, а през това време няколко чалми им четат Корана преди да го целунат !!!?

    17:38 29.01.2026

  • 23 Гръм и мълнии

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "много интересно":

    Не е интересно, а логично.Казват му:
    "Предатели 👍

    17:38 29.01.2026

  • 24 Гръм и мълнии

    5 0 Отговор
    Едните заплашват базите,ако атакуват страната,другите заплашват страната,ако атакуват базите🤣🤣🤣

    17:39 29.01.2026

  • 25 Мишките

    4 2 Отговор
    Бягат….. ха ха ха

    17:40 29.01.2026

  • 26 аz CВО Победа 80

    3 2 Отговор
    Русия да те пази🤣🤣🤣

    17:42 29.01.2026

  • 27 дядо Петър

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "много интересно":

    Ами калпави са, дедовото. Нищо не става от тях. От САЩ и НАТО какво чакат, сега е момента да действуват. Ама трябват много здрави панталонки, защото руснаците си имат "Орешник", "Буревесник", "ЯРС", "Кинжал" и още една камара други. Току виж започнали да излитат и тогава ще стане една, не ти е работа!

    17:42 29.01.2026

  • 28 стоян георгиев

    3 3 Отговор
    Пак ще плачат евреите и ще молят за мир.

    17:43 29.01.2026

  • 29 Ицо

    2 2 Отговор
    Има ли копейки тук?

    17:44 29.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Рушляка навсякъде го тепат

    3 4 Отговор
    като маче у дерек.

    17:45 29.01.2026

  • 32 Дядо

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Тива нищо не е, да видиш ние как се ометохме от Афганистан. Хира чак падаха от самолетите ...

    17:46 29.01.2026

  • 33 Ами

    2 1 Отговор
    Нито руснаците се готвят за евакуация, нито САЩ ще нападнат Иран.

    17:48 29.01.2026

  • 34 Фицо:

    0 0 Отговор
    Тръмп е полудял! Опасен е!

    17:52 29.01.2026

  • 35 Ти си русофил

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "шорошко еврейче-гейче ,":

    Друг не може да е толкоз п.р.у.с.т

    17:53 29.01.2026

  • 36 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Защо в Минесота могат да се убиват протестиращите,а в Техеран не може?

    Коментиран от #37

    17:59 29.01.2026

  • 37 ще си събираш

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Сатана Z":

    кара нти йте

    18:00 29.01.2026

  • 38 Кръчмар

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Някой рус мъж ли те набарал от зад, че толкова мразиш руският народ?

    18:00 29.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания