Иран заплаши американските военни зад граница, Русия се готви за евакуация

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф предупреди днес президента на САЩ Доналд Тръмп, че ще има последици за американските военни в региона, ако Вашингтон реши да атакува Ислямската република, предаде ДПА, съобщи БТА.

„Може би г-н Тръмп може да започне война, но няма да има контрол над нея“, заяви Галибаф през американския телевизионен канал Си Ен Ен. Той допълни, че хилядите американски военни, разположени на хиляди километри от дома, могат със сигурност да пострадат.

Вчера държавният секретар на САЩ Марко Рубио заплаши Иран с превантивен военен удар, ако ръководството в Техеран планира да атакува американски военни обекти.

По време на изслушване в Сената Рубио заяви, че САЩ са разположили между 30 и 40 000 военни в няколко обекта в региона, като всички те са в обхвата на хилядите ирански дронове и балистични ракети с малък обсег. Той оправда засиленото присъствие със защитата на съюзници като Израел от потенциални ирански удари.

Русия е готова, ако е необходимо, да евакуира персонала си от иранската АЕЦ „Бушер“, заяви днес ръководителят на руската държавна корпорация за атомна енергия „Росатом“ Алексей Лихачов, цитиран от ТАСС и Ройтерс.

Миналата година руският президент Владимир Путин каза, че хиляди руснаци работят в единствената атомна електроцентрала в Иран. Тя е построена от Москва за нуждите на страната. В момента Русия строи и други ядрени съоръжения край Бушер.

САЩ не атакуваха АЕЦ „Бушер“ по време на американските удари срещу ирански ядрени обекти през юни миналата година.

Тогава Лихачов предупреди, че атака срещу обекта може да предизвика катастрофа, сравнима с бедствието в Чернобилската АЕЦ през 1986 г.

„По време на т. нар. летен конфликт, или лятната война, територията на централата „Бушер“ беше най-безопасното място в Иран“, заяви той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разглежда възможността за нанасяне на нов голям удар срещу Иран , след като контактите между Вашингтон и Техеран за ограничаване на иранската ядрена програма.

Кремъл внимателно следи развитието на ситуацията около Иран, заяви руският държавен глава Владимир Путин пред президента на Обединените арабски емирства (ОАЕ) шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян, предаде ТАСС, пише БТА.

"Разбира се ние внимателно следим това, което в момента се случва на иранската писта", каза Путин. Той добави, че би искал да обсъди със Ал Нахян всички остри въпроси от регионалната и световната политика, а също различни аспекти от двустранните отношения.

"През август 2025 г. ние с Вас проведохме, тук в Кремъл, детайлни преговори, разгледахме актуални въпроси на руско-емиратското сътрудничество и набелязахме планове за неговото по-нататъшно развитие", припомни Путин. Той предложи да се даде възможност на членовете на делегациите на Русия и ОАЕ да се изкажат по всички най-чувствителни и важни теми. "А след това бих Ви поканил на работен обяд, където бихме могли да поговорим на четири очи за всички тези проблеми", допълни руският лидер.

ОАЕ наскоро бяха домакин на преговори за мир между делегации на Русия, САЩ и Украйна.

По-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че все още не е изчерпана възможността за преговори между САЩ и Иран. Песков добави, че използването на каквато и да е сила срещу Техеран може да предизвика "хаос" в региона и да доведе до сериозни последици.