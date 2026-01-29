Иран заплаши американските военни зад граница, Русия се готви за евакуация

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф предупреди днес президента на САЩ Доналд Тръмп, че ще има последици за американските военни в региона, ако Вашингтон реши да атакува Ислямската република, предаде ДПА, съобщи БТА.
„Може би г-н Тръмп може да започне война, но няма да има контрол над нея“, заяви Галибаф през американския телевизионен канал Си Ен Ен. Той допълни, че хилядите американски военни, разположени на хиляди километри от дома, могат със сигурност да пострадат.
Вчера държавният секретар на САЩ Марко Рубио заплаши Иран с превантивен военен удар, ако ръководството в Техеран планира да атакува американски военни обекти.
По време на изслушване в Сената Рубио заяви, че САЩ са разположили между 30 и 40 000 военни в няколко обекта в региона, като всички те са в обхвата на хилядите ирански дронове и балистични ракети с малък обсег. Той оправда засиленото присъствие със защитата на съюзници като Израел от потенциални ирански удари.
Русия е готова, ако е необходимо, да евакуира персонала си от иранската АЕЦ „Бушер“, заяви днес ръководителят на руската държавна корпорация за атомна енергия „Росатом“ Алексей Лихачов, цитиран от ТАСС и Ройтерс.
Миналата година руският президент Владимир Путин каза, че хиляди руснаци работят в единствената атомна електроцентрала в Иран. Тя е построена от Москва за нуждите на страната. В момента Русия строи и други ядрени съоръжения край Бушер.
САЩ не атакуваха АЕЦ „Бушер“ по време на американските удари срещу ирански ядрени обекти през юни миналата година.
Тогава Лихачов предупреди, че атака срещу обекта може да предизвика катастрофа, сравнима с бедствието в Чернобилската АЕЦ през 1986 г.
„По време на т. нар. летен конфликт, или лятната война, територията на централата „Бушер“ беше най-безопасното място в Иран“, заяви той.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп разглежда възможността за нанасяне на нов голям удар срещу Иран , след като контактите между Вашингтон и Техеран за ограничаване на иранската ядрена програма.
Кремъл внимателно следи развитието на ситуацията около Иран, заяви руският държавен глава Владимир Путин пред президента на Обединените арабски емирства (ОАЕ) шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян, предаде ТАСС, пише БТА.
"Разбира се ние внимателно следим това, което в момента се случва на иранската писта", каза Путин. Той добави, че би искал да обсъди със Ал Нахян всички остри въпроси от регионалната и световната политика, а също различни аспекти от двустранните отношения.
"През август 2025 г. ние с Вас проведохме, тук в Кремъл, детайлни преговори, разгледахме актуални въпроси на руско-емиратското сътрудничество и набелязахме планове за неговото по-нататъшно развитие", припомни Путин. Той предложи да се даде възможност на членовете на делегациите на Русия и ОАЕ да се изкажат по всички най-чувствителни и важни теми. "А след това бих Ви поканил на работен обяд, където бихме могли да поговорим на четири очи за всички тези проблеми", допълни руският лидер.
ОАЕ наскоро бяха домакин на преговори за мир между делегации на Русия, САЩ и Украйна.
По-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че все още не е изчерпана възможността за преговори между САЩ и Иран. Песков добави, че използването на каквато и да е сила срещу Техеран може да предизвика "хаос" в региона и да доведе до сериозни последици.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
В МОМЕНТА Е В МОСКВА НА КИЛИМЧЕТО
......
И ОБЕЩАВА НА ПУТИН ДА ГО ПОЗЛАТИ
..... АКО ИРАНЦИТЕ НЕ УДАРЯТ
С РАКЕТИТЕ АБУ ДАБИ
.......
УЖ ТРЪМП БИЛ ПИЧА :)
Коментиран от #12
17:03 29.01.2026
2 Владимир Путин, президент
Коментиран от #32, #38
17:08 29.01.2026
3 много интересно
Коментиран от #17, #23, #27
17:14 29.01.2026
5 Голия
17:15 29.01.2026
6 Европеец
До коментар #4 от "Ухааа":Аз пък мисля, ще бай Дончо е добре да посети психиатър...... Няма гаранция, че ще му помогне, както и не му помогна уролога да наруши тишината в спалнята....
17:18 29.01.2026
7 Онзи
17:18 29.01.2026
8 Да,бе
Коментиран от #9
17:20 29.01.2026
9 хе хе
До коментар #8 от "Да,бе":Малък Израел ги направи смешни иранците. Представям си американците на какво ще ги направят.
17:22 29.01.2026
11 До какви висоти
17:23 29.01.2026
12 ОАЕ или СА
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Много сте зле крепостните...
17:24 29.01.2026
14 Братушките и
Коментиран от #20
17:26 29.01.2026
15 верно е
До коментар #13 от "шорошко еврейче-гейче ,":само едните псувни ви останаха, неможачи
Коментиран от #18
17:28 29.01.2026
16 Ти си русофил
До коментар #13 от "шорошко еврейче-гейче ,":Друг не може да е толкоз п.р.у.с.т
17:30 29.01.2026
17 Георги
До коментар #3 от "много интересно":то няма много варианти - единият е, че тромб и ка путун са се договорили нещо, другият, че руските системи не струват.
17:31 29.01.2026
18 шорошко еврейче-гейче ,
До коментар #15 от "верно е":А на вас еврейските гейзери и тава не ви остана...
Коментиран от #35
17:31 29.01.2026
19 Айде бе,
17:32 29.01.2026
20 Бегушките
До коментар #14 от "Братушките и":Бегушките
17:34 29.01.2026
21 Григор
17:37 29.01.2026
22 !!!?
...това означава, в нея руснаците правят бомбата, а през това време няколко чалми им четат Корана преди да го целунат !!!?
17:38 29.01.2026
23 Гръм и мълнии
До коментар #3 от "много интересно":Не е интересно, а логично.Казват му:
"Предатели 👍
17:38 29.01.2026
24 Гръм и мълнии
17:39 29.01.2026
25 Мишките
17:40 29.01.2026
26 аz CВО Победа 80
17:42 29.01.2026
27 дядо Петър
До коментар #3 от "много интересно":Ами калпави са, дедовото. Нищо не става от тях. От САЩ и НАТО какво чакат, сега е момента да действуват. Ама трябват много здрави панталонки, защото руснаците си имат "Орешник", "Буревесник", "ЯРС", "Кинжал" и още една камара други. Току виж започнали да излитат и тогава ще стане една, не ти е работа!
17:42 29.01.2026
28 стоян георгиев
17:43 29.01.2026
29 Ицо
17:44 29.01.2026
31 Рушляка навсякъде го тепат
17:45 29.01.2026
32 Дядо
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Тива нищо не е, да видиш ние как се ометохме от Афганистан. Хира чак падаха от самолетите ...
17:46 29.01.2026
33 Ами
17:48 29.01.2026
34 Фицо:
17:52 29.01.2026
35 Ти си русофил
До коментар #18 от "шорошко еврейче-гейче ,":Друг не може да е толкоз п.р.у.с.т
17:53 29.01.2026
36 Сатана Z
Коментиран от #37
17:59 29.01.2026
37 ще си събираш
До коментар #36 от "Сатана Z":кара нти йте
18:00 29.01.2026
38 Кръчмар
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Някой рус мъж ли те набарал от зад, че толкова мразиш руският народ?
18:00 29.01.2026