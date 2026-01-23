Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Броят на загиналите по време на протестите в Иран е надхвърлил 5000

Броят на загиналите по време на протестите в Иран е надхвърлил 5000

23 Януари, 2026 16:44 376 4

  • иран-
  • техеран-
  • протести

По данни на агенцията най-малко 26 852 души са били арестувани по време на протестите

Броят на загиналите по време на протестите в Иран е надхвърлил 5000 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Базираната в САЩ иранска новинарска агенция "Хюман Райтс Активистс" (Human Rights Activists News Agency, HRANA) обяви днес, че може да потвърди смъртта на 5002 души по време на протестното движение, което разтърси Иран в края на миналата и началото на тази година, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Според HRANA са загинали 4714 демонстранти, 42 непълнолетни, 207 представители на силите за сигурност и 39 случайни минувачи. Организацията допълва, че продължава да разследва още 9787 потенциални смъртни случая.

Работата на правозащитните организации по потвърждаването на жертвите се усложнява заради ограниченията върху интернет връзките в Иран, наложени от властите на 8 януари, отбелязва АФП.

По данни на агенцията най-малко 26 852 души са били арестувани по време на протестите.

Базираната в Норвегия неправителствена организация "Иран Хюман Райтс" (Iran Human Rights) съобщи, че е потвърдила смъртта на 3428 протестиращи, като подчерта, че има сериозни опасения, че реалният брой на жертвите може да достигне 25 000.

Преди два дни иранските власти съобщиха за 3117 загинали, като според официалната версия по-голямата част от тях са членове на силите за сигурност или случайни минувачи, а не протестиращи, посочва Франс прес.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 еххх

    4 4 Отговор
    би било чудесно ако беше истина

    16:47 23.01.2026

  • 2 мдааа

    2 5 Отговор
    Самолетоносача идва... да се подмиват чаршафите, че ще завони здраво.

    Коментиран от #3, #4

    16:50 23.01.2026

  • 3 Американеца

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "мдааа":

    Ще е шоу да гледаме в реално време как потъва самолетоносач а след това и тръмп.

    16:53 23.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания