Милиони американци се подготвят за катастрофална ледена буря

23 Януари, 2026 15:46

Бурята, която се очаква да започне днес и да продължи през уикенда, се прогнозира да донесе обилен сняг

Снимка: БГНЕС/ EPA
Милиони американци от Ню Мексико до Сверна и Южна Каролина се подготвят за потенциално катастрофална ледена буря, която може да събори дървета и електропроводи и да прекъсне електроснабдяването за дни, а във Вашингтон, Филаделфия, Ню Йорк и Бостън може да падне толкова сняг, че да направи пътуването много трудно или почти невъзможно, сочат прогнозите, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Около 160 милиона души – почти половината от населението на САЩ – са обект на различни наблюдения, предупреждения и други сигнали, свързани със зимната буря, обяви Националната метеорологична служба вчера следобед. Сигнали бяха отправени от Аризона и Монтана на запад до Севарна и Южна Каролина и Мейн на изток.

Бурята, която се очаква да започне днес и да продължи през уикенда, се прогнозира да донесе обилен сняг и всички видове зимни валежи, включително леден дъжд и сняг. Атмосферна река от влага може да се образува до уикенда, носейки валежи в Тексас и други щати по крайбрежието на Мексиканския залив и продължавайки през Джорджия, Северна и Южна Каролина, преди да се насочи на североизток, прогнозират синоптиците.

"Снежната покривка може да достигне 30 сантиметра или повече в големите градове по магистрала I-95 от Вашингтон до Бостън“, заявиха синоптиците от метеорологичната служба на Източното крайбрежие, които са все по-уверени, че бурята ще засегне тези големи градове.

Във Вашингтон, окръг Колумбия, "комбинацията от обилен сняг и лед, съчетана с продължителни много ниски температури, представлява уникален и значителен риск за живота и имуществото на практика в целия регион", предупредиха синоптиците.


САЩ
