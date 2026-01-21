Новини
Поделиха ли си света САЩ и Русия? Вторият мандат на Доналд Тръмп все повече изглежда като чудесен подарък за Кремъл
  Тема: Украйна

Поделиха ли си света САЩ и Русия? Вторият мандат на Доналд Тръмп все повече изглежда като чудесен подарък за Кремъл

21 Януари, 2026 21:40 804 34

Американският лидер би могъл да провокира разпадането на НАТО чрез анексиране на Гренландия и да започне търговски конфликт с Европейския съюз

Поделиха ли си света САЩ и Русия? Вторият мандат на Доналд Тръмп все повече изглежда като чудесен подарък за Кремъл - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Според някои медии и анализатори, вторият мандат на Доналд Тръмп е "подарък" за Владимир Путин. Това мнение се подкрепя от редица факти и някои "замаскирани теории". Някои твърдят, че още в Аляска двамата лидери са си поделили света, но дали това е така, предстои да разберем, пише Фокус.

Според Die Welt помощта на САЩ за Украйна е пресъхнала и изтеглянето на американците от континента е реалистичен сценарий. Доналд Тръмп отказа да даде ракети "Томахоук" на Украйна, защото "не иска да се разделя с неща, от които се нуждаят САЩ".

На няколко пъти беше разочарован както от Зеленски, така и от Путин. Преди дни Доналд Тръмп обвини президента на Украйна, а не руския лидер за неспособността да сложи край на войната в Украйна.

Русия неведнъж е твърдяла, че ЕС "спъва мирния процес", а на фона на тези твърдения, вече бушува нов скандал в света - анексирането на Гренландия. Тръмп заяви, че островът е от съществено значение за САЩ и че Вашингтон се нуждае от него, за да гарантира националната сигурност.

Die Welt отбелязва, че американският лидер би могъл да провокира разпадането на НАТО чрез анексиране на Гренландия и да започне търговски конфликт с Европейския съюз. Тръмп обяви, че от 1 февруари ще влязат в сила мита на осем европейски държави - Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Холандия и Финландия, а мерките ще останат в сила, докато Съединените щати не постигнат споразумение за закупуване на Гренландия от Дания.

В съвместно изявление засегнатите европейски държави предупредиха, че тарифните заплахи рискуват да навредят на трансатлантическите отношения и биха могли да предизвикат опасна ескалация. А някои експерти прогнозират и за разпада на НАТО в близко бъдеще.

Президентът на Франция заговори за потенциално използване на "търговска базука срещу САЩ", а председателят на ЕК призова "Европа да бъде готова да се промени още по-бързо и да стане по-независима".

От Axios съобщиха, че подписването на плана за 800 млрд. долара за Украйна, се отменя. Украйна остава на заден план в момента на форума в Давос.

Още новини от Украйна


САЩ
Подобни новини


  • 1 Българин

    7 19 Отговор
    Тук е пълно с Кремълски пъдпъдъци.

    Коментиран от #3, #11, #20

    21:43 21.01.2026

  • 2 Безспорен факт

    5 14 Отговор
    "Операцията на Тръмп във Венецуела нанася огромен и унизителен удар на Путин.
    Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."

    21:44 21.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Окраинец

    5 2 Отговор
    😭😭😭😭😭

    21:45 21.01.2026

  • 5 Майна

    6 9 Отговор
    Радев получил покана от Тръмп на 19.1.26
    Като Президент за присъединяване към новия лимитът за Мир от Тръмп
    Същата вечер той подава оставка , без да доведе това до знанието на българите
    Много си мислеха, че ние сме незачетени от Тръмп
    Можеше да приеме поканата или на лондонсити не му харесваше
    Това е национално предателство!

    Коментиран от #10

    21:45 21.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Майна

    5 9 Отговор
    Путин и Тръмп обърнаха Епохата
    Двама големи!!!
    Респект!!!
    Радев предаде за пореден път българите

    Коментиран от #12

    21:47 21.01.2026

  • 8 руската мечка

    3 6 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне дръвцето..

    21:48 21.01.2026

  • 9 Баце ЕООД

    2 1 Отговор
    Тия дето не не разбират, не виждам що трябва да съчиняват... Проблемът е икономически, не геопошитически

    21:49 21.01.2026

  • 10 Топлата вода

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Майна":

    Не, не трябва да се приема предложението. Трябва ясно да бъде отхвърлено и да се изпратят български военни на учението в Гренландия срещу апетитите на бизнесмена фашист Тръмп.

    Коментиран от #30

    21:49 21.01.2026

  • 11 Тъпа Мара се побара

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    И тъъъъъъли "Бълпари"

    21:49 21.01.2026

  • 12 Баце ЕООД

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Майна":

    Тръмпака не е голям. Просто е уред, инструмент който добре върши работата си. Путин е велик лидер!

    Коментиран от #26

    21:50 21.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Владимир Путин, президент

    3 6 Отговор
    Разбира се че "поделихме" всичко.
    На Доналд дадох целия свят срещу 18.5% разорена Украйна. Сделката на века.

    Коментиран от #18

    21:51 21.01.2026

  • 15 Зевзек

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Хаха":

    Ревете ли - поревете си това ви остана и можете да плюете в безсилна злоба както на изток така и на запад но няма да е за дълго. Пък на мен ми става едно блаааго като чувам скимтенето на козячетата.

    21:51 21.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Объркано либераСче

    8 0 Отговор
    Е нали Русия е "кочина", парий, страна от третия свят, как така ще дели Света?
    Сега кво стана?

    21:52 21.01.2026

  • 18 Зевзек

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":

    Най важното е че нашите козячета хванаха средния

    Коментиран от #31

    21:53 21.01.2026

  • 19 Ха ха

    2 1 Отговор
    Аксио е по-зле от ТАСС

    21:53 21.01.2026

  • 20 доцент Димов

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Сус бе, говедо!

    21:53 21.01.2026

  • 21 Мда

    2 0 Отговор
    Бля, бля. Дъвче се едно и също. Цитат: "Вторият мандат на Доналд Тръмп все повече изглежда като чудесен подарък за Кремъл". Утре ще се напише същото в разменен словоред: "Чудесен подарък за Кремъл! Вторият мандат на Доналд Тръмп го осигури".

    21:53 21.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мдаа

    1 3 Отговор
    Съмнявам се. Тръмп не е вечният президент за разлика от други такива. Също така САЩ много добре печели от НАТО, надали сами ще си отреже клона на който седи. Да не забравяме, че САЩ е създадена от европейските държави, а не от азиатки.

    21:54 21.01.2026

  • 24 Бах

    1 0 Отговор
    Ами поделиха си света. Ние еб...те булгари.станци , за радост сме в Руската сфера на влияние , което е добре . По нататък ще мислим!

    21:55 21.01.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    🤔
    Когато 🤠 навлизаха в бившите соц. страни и САШтински войници навлизаха в Чехия, Полша, Унгария, Румъния, България....
    НАТОпорчените Германия и Франция викаха
    НАТУТУ е ВИЛИКУ ❗
    Когато 🤠 реши да навлезе в Гренландия...
    същите ревнаха , аууу демокрацията е в опасност🤔

    21:56 21.01.2026

  • 26 Мдаа

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Баце ЕООД":

    Много е велик, няма що. Фалира държавата си, мобилизира младите руснаци и ги изпрати на унищожение на фронта. Той може да е лидер само на роби и глупаци.

    21:56 21.01.2026

  • 27 123

    2 0 Отговор
    Браво на господин Тръмп. Вечна дружба с Путин

    21:57 21.01.2026

  • 28 Хи хи

    1 0 Отговор
    маленкия зеля се тръшка от яд !! Да припомним, каквото надробиш, това ще сърбаш. урките си го надробиха, и сега сърбат ли сърбат.....руските ракети !!!

    21:57 21.01.2026

  • 29 Краят на ерата на Путин

    1 0 Отговор
    "Проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, се разпада под натиска на САЩ."

    21:57 21.01.2026

  • 30 Помнещ

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Топлата вода":

    "и да се изпратят български военни на учението в Гренландия срещу апетитите на бизнесмена фашист Тръмп"

    И защо военни да се пращат - ето всички наши наведени евроатлантици да се хващат и да нарамват мешките и да заминават да защитават Гренландия - нали те ни докараха до това положение с лизане на подметките на краварите.

    Паси нали рева от радост че ни е продал на краварите и те ни окупираха - сега да пали трабанта и да заминава - ама всичките тези от евроатлантическия клуб са се изпокрили като мишоци и не смеят да се покажат.

    21:58 21.01.2026

  • 31 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Зевзек":

    Най-важното е че про3дите, комплексирани братушки бяха наритани, излекувани от великоруски комплекси и вече га идват в България говорят на английски, не на руски 😁👍

    21:58 21.01.2026

  • 32 Факти

    1 0 Отговор
    Двамата глупаци. Единият съсипва Русия, а другият - САЩ. И двете държави вече никой не ги харесва. Европа от зор ще се съюзи с Китай и това ще се окаже неочаквано добра комбинация. И двете сили нямат нефт и газ и искат да загърбят тази зависимост. Китай е иновативна, мирна и предвидима държава. По-добре такъв партньор, отколкото лудите американци. Достатъчно е Холандия да изнесе машината за литография на чипове от последно поколение в Китай и с американската технологична доминация е свършено.

    21:59 21.01.2026

  • 33 Мдаа

    0 0 Отговор
    Между другото какво стана с многополюсния свят?

    21:59 21.01.2026

  • 34 Малкия холандец

    0 0 Отговор
    Още 2022г писах тук, че големите ще се разберат и ще си поделят малките!
    Сега САЩ си вземат Гренландия и Америките
    За Русия източна Европа
    За Китай-Азия и остава централна Европа да си направят един съюз както и Тръмп им намекна на Унгария,Полша, Италия и Австрия

    22:00 21.01.2026