Поделиха ли си света САЩ и Русия? Вторият мандат на Доналд Тръмп все повече изглежда като чудесен подарък за Кремъл

Според някои медии и анализатори, вторият мандат на Доналд Тръмп е "подарък" за Владимир Путин. Това мнение се подкрепя от редица факти и някои "замаскирани теории". Някои твърдят, че още в Аляска двамата лидери са си поделили света, но дали това е така, предстои да разберем, пише Фокус.
Според Die Welt помощта на САЩ за Украйна е пресъхнала и изтеглянето на американците от континента е реалистичен сценарий. Доналд Тръмп отказа да даде ракети "Томахоук" на Украйна, защото "не иска да се разделя с неща, от които се нуждаят САЩ".
На няколко пъти беше разочарован както от Зеленски, така и от Путин. Преди дни Доналд Тръмп обвини президента на Украйна, а не руския лидер за неспособността да сложи край на войната в Украйна.
Русия неведнъж е твърдяла, че ЕС "спъва мирния процес", а на фона на тези твърдения, вече бушува нов скандал в света - анексирането на Гренландия. Тръмп заяви, че островът е от съществено значение за САЩ и че Вашингтон се нуждае от него, за да гарантира националната сигурност.
Die Welt отбелязва, че американският лидер би могъл да провокира разпадането на НАТО чрез анексиране на Гренландия и да започне търговски конфликт с Европейския съюз. Тръмп обяви, че от 1 февруари ще влязат в сила мита на осем европейски държави - Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Холандия и Финландия, а мерките ще останат в сила, докато Съединените щати не постигнат споразумение за закупуване на Гренландия от Дания.
В съвместно изявление засегнатите европейски държави предупредиха, че тарифните заплахи рискуват да навредят на трансатлантическите отношения и биха могли да предизвикат опасна ескалация. А някои експерти прогнозират и за разпада на НАТО в близко бъдеще.
Президентът на Франция заговори за потенциално използване на "търговска базука срещу САЩ", а председателят на ЕК призова "Европа да бъде готова да се промени още по-бързо и да стане по-независима".
От Axios съобщиха, че подписването на плана за 800 млрд. долара за Украйна, се отменя. Украйна остава на заден план в момента на форума в Давос.
1 Българин
21:43 21.01.2026
2 Безспорен факт
Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."
21:44 21.01.2026
4 Окраинец
21:45 21.01.2026
5 Майна
Като Президент за присъединяване към новия лимитът за Мир от Тръмп
Същата вечер той подава оставка , без да доведе това до знанието на българите
Много си мислеха, че ние сме незачетени от Тръмп
Можеше да приеме поканата или на лондонсити не му харесваше
Това е национално предателство!
21:45 21.01.2026
7 Майна
Двама големи!!!
Респект!!!
Радев предаде за пореден път българите
21:47 21.01.2026
8 руската мечка
21:48 21.01.2026
9 Баце ЕООД
21:49 21.01.2026
10 Топлата вода
До коментар #5 от "Майна":Не, не трябва да се приема предложението. Трябва ясно да бъде отхвърлено и да се изпратят български военни на учението в Гренландия срещу апетитите на бизнесмена фашист Тръмп.
21:49 21.01.2026
11 Тъпа Мара се побара
До коментар #1 от "Българин":И тъъъъъъли "Бълпари"
21:49 21.01.2026
12 Баце ЕООД
До коментар #7 от "Майна":Тръмпака не е голям. Просто е уред, инструмент който добре върши работата си. Путин е велик лидер!
21:50 21.01.2026
14 Владимир Путин, президент
На Доналд дадох целия свят срещу 18.5% разорена Украйна. Сделката на века.
21:51 21.01.2026
15 Зевзек
До коментар #3 от "Хаха":Ревете ли - поревете си това ви остана и можете да плюете в безсилна злоба както на изток така и на запад но няма да е за дълго. Пък на мен ми става едно блаааго като чувам скимтенето на козячетата.
21:51 21.01.2026
17 Объркано либераСче
Сега кво стана?
21:52 21.01.2026
18 Зевзек
До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":Най важното е че нашите козячета хванаха средния
21:53 21.01.2026
19 Ха ха
21:53 21.01.2026
20 доцент Димов
До коментар #1 от "Българин":Сус бе, говедо!
21:53 21.01.2026
21 Мда
21:53 21.01.2026
23 Мдаа
21:54 21.01.2026
24 Бах
21:55 21.01.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Когато 🤠 навлизаха в бившите соц. страни и САШтински войници навлизаха в Чехия, Полша, Унгария, Румъния, България....
НАТОпорчените Германия и Франция викаха
НАТУТУ е ВИЛИКУ ❗
Когато 🤠 реши да навлезе в Гренландия...
същите ревнаха , аууу демокрацията е в опасност🤔
21:56 21.01.2026
26 Мдаа
До коментар #12 от "Баце ЕООД":Много е велик, няма що. Фалира държавата си, мобилизира младите руснаци и ги изпрати на унищожение на фронта. Той може да е лидер само на роби и глупаци.
21:56 21.01.2026
27 123
21:57 21.01.2026
28 Хи хи
21:57 21.01.2026
29 Краят на ерата на Путин
21:57 21.01.2026
30 Помнещ
До коментар #10 от "Топлата вода":"и да се изпратят български военни на учението в Гренландия срещу апетитите на бизнесмена фашист Тръмп"
И защо военни да се пращат - ето всички наши наведени евроатлантици да се хващат и да нарамват мешките и да заминават да защитават Гренландия - нали те ни докараха до това положение с лизане на подметките на краварите.
Паси нали рева от радост че ни е продал на краварите и те ни окупираха - сега да пали трабанта и да заминава - ама всичките тези от евроатлантическия клуб са се изпокрили като мишоци и не смеят да се покажат.
21:58 21.01.2026
31 Владимир Путин, президент
До коментар #18 от "Зевзек":Най-важното е че про3дите, комплексирани братушки бяха наритани, излекувани от великоруски комплекси и вече га идват в България говорят на английски, не на руски 😁👍
21:58 21.01.2026
32 Факти
21:59 21.01.2026
33 Мдаа
21:59 21.01.2026
34 Малкия холандец
Сега САЩ си вземат Гренландия и Америките
За Русия източна Европа
За Китай-Азия и остава централна Европа да си направят един съюз както и Тръмп им намекна на Унгария,Полша, Италия и Австрия
22:00 21.01.2026