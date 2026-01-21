Поделиха ли си света САЩ и Русия? Вторият мандат на Доналд Тръмп все повече изглежда като чудесен подарък за Кремъл

Според някои медии и анализатори, вторият мандат на Доналд Тръмп е "подарък" за Владимир Путин. Това мнение се подкрепя от редица факти и някои "замаскирани теории". Някои твърдят, че още в Аляска двамата лидери са си поделили света, но дали това е така, предстои да разберем, пише Фокус.



Според Die Welt помощта на САЩ за Украйна е пресъхнала и изтеглянето на американците от континента е реалистичен сценарий. Доналд Тръмп отказа да даде ракети "Томахоук" на Украйна, защото "не иска да се разделя с неща, от които се нуждаят САЩ".



На няколко пъти беше разочарован както от Зеленски, така и от Путин. Преди дни Доналд Тръмп обвини президента на Украйна, а не руския лидер за неспособността да сложи край на войната в Украйна.



Русия неведнъж е твърдяла, че ЕС "спъва мирния процес", а на фона на тези твърдения, вече бушува нов скандал в света - анексирането на Гренландия. Тръмп заяви, че островът е от съществено значение за САЩ и че Вашингтон се нуждае от него, за да гарантира националната сигурност.



Die Welt отбелязва, че американският лидер би могъл да провокира разпадането на НАТО чрез анексиране на Гренландия и да започне търговски конфликт с Европейския съюз. Тръмп обяви, че от 1 февруари ще влязат в сила мита на осем европейски държави - Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Холандия и Финландия, а мерките ще останат в сила, докато Съединените щати не постигнат споразумение за закупуване на Гренландия от Дания.



В съвместно изявление засегнатите европейски държави предупредиха, че тарифните заплахи рискуват да навредят на трансатлантическите отношения и биха могли да предизвикат опасна ескалация. А някои експерти прогнозират и за разпада на НАТО в близко бъдеще.



Президентът на Франция заговори за потенциално използване на "търговска базука срещу САЩ", а председателят на ЕК призова "Европа да бъде готова да се промени още по-бързо и да стане по-независима".



От Axios съобщиха, че подписването на плана за 800 млрд. долара за Украйна, се отменя. Украйна остава на заден план в момента на форума в Давос.

