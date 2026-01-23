Не е под контрол! Руски танкер от сенчестия флот на Путин заседна в Средиземно море

Петролният танкер "Прогрес“, който е превозвал руски петрол, е заседнал в Средиземно море близо до бреговете на Алжир, след като системите му за управление са отказали, съобщава Вloomberg, цитирана от Фокус.



Известно е, че танкерът е пътувал по крайбрежието на Северна Африка към Суецкия канал с товар от около 730 000 барела руски петрол Urals.



След като е преминал покрай Алжир в сряда следобед, корабът рязко е променил курса си и е излязъл извън корабните коридори. Рано сутринта в четвъртък навигационният му статус се е променил на "Не е под контрол“ и скоростта му е спаднала до около един възел, според данни за проследяване, събрани от Bloomberg.



Според експерти на агенцията, всичко сочи, че аварията се дължи на техническа неизправност на борда на 19-годишния кораб. Корабът се управлява от Legacy Marine LLC от Санкт Петербург.



Танкерът е под санкции на ЕС и Великобритания. След като беше добавен към списъка със санкции, името на кораба беше сменено два пъти. Танкерът наскоро смени знамето си и бе вписан в Руския морски регистър на корабоплаването.

