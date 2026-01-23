Не е под контрол! Руски танкер от сенчестия флот на Путин заседна в Средиземно море

Петролният танкер "Прогрес“, който е превозвал руски петрол, е заседнал в Средиземно море близо до бреговете на Алжир, след като системите му за управление са отказали, съобщава Вloomberg, цитирана от Фокус.
Известно е, че танкерът е пътувал по крайбрежието на Северна Африка към Суецкия канал с товар от около 730 000 барела руски петрол Urals.
След като е преминал покрай Алжир в сряда следобед, корабът рязко е променил курса си и е излязъл извън корабните коридори. Рано сутринта в четвъртък навигационният му статус се е променил на "Не е под контрол“ и скоростта му е спаднала до около един възел, според данни за проследяване, събрани от Bloomberg.
Според експерти на агенцията, всичко сочи, че аварията се дължи на техническа неизправност на борда на 19-годишния кораб. Корабът се управлява от Legacy Marine LLC от Санкт Петербург.
Танкерът е под санкции на ЕС и Великобритания. След като беше добавен към списъка със санкции, името на кораба беше сменено два пъти. Танкерът наскоро смени знамето си и бе вписан в Руския морски регистър на корабоплаването.
1 Швейк
21:26 23.01.2026
2 да питам
21:27 23.01.2026
3 Па то коф им Фюреро
Хехехехехехе
21:27 23.01.2026
4 Бялата Златка
Коментиран от #10, #12, #23, #29
21:28 23.01.2026
5 варна
корабите им потъващи руски щайги
21:28 23.01.2026
6 Ицо
21:29 23.01.2026
7 Даниел Немитов
21:30 23.01.2026
8 Спецназ
Проблема с танкера е че е заседнал в плитчина.
ТОВА, че некакви англо саски и други не им искат да приемат петрола си е техен.
Пиратството е било разпространено да крадат за Англия в карибския регион.
Ако започнат и в Средиземно море ще ми се издигнат като бандити, Баце!
Ома едно НО!
Кораба е с РУСКИ ФЛАГ и тука вече ще се бие по сериозному!
Коментиран от #11, #14, #15, #17
21:30 23.01.2026
9 Боре Шлепа
21:30 23.01.2026
10 Евгений Онанегин
До коментар #4 от "Бялата Златка":Да тяхна е също безаналоговата технология за производство на квас.
21:31 23.01.2026
11 Тръмп
До коментар #8 от "Спецназ":Дали?
21:32 23.01.2026
12 Швейк
До коментар #4 от "Бялата Златка":Наскоро създадоха и универсален петдесеттонен консервоотварящ агрегат
21:32 23.01.2026
13 Ганчев
21:33 23.01.2026
14 Се ми се чини шо дека
До коментар #8 от "Спецназ":Си най тъпото..тъдява!
А и на пе деразин мязаш
Ееееедехееее
21:35 23.01.2026
15 Сериозно
До коментар #8 от "Спецназ":казваш, немогат, видяхме ги
21:35 23.01.2026
16 И Киев е Руски
Коментиран от #18, #19, #21
21:35 23.01.2026
17 шпекнаz
До коментар #8 от "Спецназ":един баурр тъ чека
21:37 23.01.2026
18 Копейкотрошач
До коментар #16 от "И Киев е Руски":Имам тесла...
Коментиран от #26
21:37 23.01.2026
19 и ивицата ти Гаza е обща
До коментар #16 от "И Киев е Руски":и пак ше я долбят
21:38 23.01.2026
21 Руската пропаганда
До коментар #16 от "И Киев е Руски":Има за цел глупака.
21:39 23.01.2026
22 Ха сега де...
Най наивното е как това си го мислеха за превилегия, която може да се прилага само от Русия към всеки който си поискат? Ами няма нещо измислено от човек, за което друг човек да не намери начин да го приложи обратно или да намери противодействие. И това се случва по бързо отколкото на някои им се иска.
21:40 23.01.2026
23 Ного ясно
До коментар #4 от "Бялата Златка":Тизе видел ли си някъде по целиот СВЕТ, дръвен КЕН -еф с кофа и със фотка на педофила на вратата?
Коментиран от #28
21:41 23.01.2026
24 Последния Софиянец
21:41 23.01.2026
25 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #30, #33
21:41 23.01.2026
26 ха-ха 😝
До коментар #18 от "Копейкотрошач":Имам зъболекарски клещи ...
21:41 23.01.2026
27 604
21:41 23.01.2026
28 Бялата Златка
До коментар #23 от "Ного ясно":Ама имат най евтините солдати в мире, за шише самагон и кубик дърва заминават на фронта!
21:42 23.01.2026
29 Митко
До коментар #4 от "Бялата Златка":Имам ВЕФ, дядо ми го подари, още работи, дори свети и има укв. А на него са му го подарили като е отивал войник. Утре ще го подаря на един от внуците си.
21:43 23.01.2026
30 Атина Палада
До коментар #25 от "🤣🤣🤣🤣🤣🤣":Ама поне султанчето от калното мазе има най скъпите дворци, всичко е обзаведено с талиански мебели и унитази!
21:44 23.01.2026
31 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
21:45 23.01.2026
32 заседнал
21:46 23.01.2026
33 604
До коментар #25 от "🤣🤣🤣🤣🤣🤣":демек некои мое дъ съ мейд ин варна....
21:46 23.01.2026
34 Гъдю
21:47 23.01.2026