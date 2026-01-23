Новини
Не е под контрол! Руски танкер от сенчестия флот на Путин заседна в Средиземно море

23 Януари, 2026 21:21 821 34

  • танкер-
  • русия-
  • петрол-
  • санкции-
  • роснефт-
  • лукойл-
  • средиземно море

Известно е, че петролният танкер "Прогрес“ е пътувал по крайбрежието на Северна Африка към Суецкия канал с товар от около 730 000 барела руски петрол Urals

Не е под контрол! Руски танкер от сенчестия флот на Путин заседна в Средиземно море - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Bloomberg Bloomberg

Петролният танкер "Прогрес“, който е превозвал руски петрол, е заседнал в Средиземно море близо до бреговете на Алжир, след като системите му за управление са отказали, съобщава Вloomberg, цитирана от Фокус.

Известно е, че танкерът е пътувал по крайбрежието на Северна Африка към Суецкия канал с товар от около 730 000 барела руски петрол Urals.

След като е преминал покрай Алжир в сряда следобед, корабът рязко е променил курса си и е излязъл извън корабните коридори. Рано сутринта в четвъртък навигационният му статус се е променил на "Не е под контрол“ и скоростта му е спаднала до около един възел, според данни за проследяване, събрани от Bloomberg.

Според експерти на агенцията, всичко сочи, че аварията се дължи на техническа неизправност на борда на 19-годишния кораб. Корабът се управлява от Legacy Marine LLC от Санкт Петербург.

Танкерът е под санкции на ЕС и Великобритания. След като беше добавен към списъка със санкции, името на кораба беше сменено два пъти. Танкерът наскоро смени знамето си и бе вписан в Руския морски регистър на корабоплаването.


  • 1 Швейк

    15 14 Отговор
    Сделано в СССР

    21:26 23.01.2026

  • 2 да питам

    11 14 Отговор
    защо руските корабчета никога не стигат там закъдето са тръгнали ?

    21:27 23.01.2026

  • 3 Па то коф им Фюреро

    12 11 Отговор
    Пе дофил,..таков и флота ПИН доски
    Хехехехехехе

    21:27 23.01.2026

  • 4 Бялата Златка

    12 5 Отговор
    Русия е високотехнологична нация.

    Коментиран от #10, #12, #23, #29

    21:28 23.01.2026

  • 5 варна

    13 10 Отговор
    иззтребителите им летящи щайги
    корабите им потъващи руски щайги

    21:28 23.01.2026

  • 6 Ицо

    10 7 Отговор
    Има ли копейки тук?

    21:29 23.01.2026

  • 7 Даниел Немитов

    9 11 Отговор
    Тя цяла Русия е заседнала в плитчините при Путя Първи Кагебейски, те за един танкер се закъхарили!

    21:30 23.01.2026

  • 8 Спецназ

    11 8 Отговор
    КАКЪВ Е ПРОБЛЕМА?

    Проблема с танкера е че е заседнал в плитчина.

    ТОВА, че некакви англо саски и други не им искат да приемат петрола си е техен.

    Пиратството е било разпространено да крадат за Англия в карибския регион.

    Ако започнат и в Средиземно море ще ми се издигнат като бандити, Баце!

    Ома едно НО!

    Кораба е с РУСКИ ФЛАГ и тука вече ще се бие по сериозному!

    Коментиран от #11, #14, #15, #17

    21:30 23.01.2026

  • 9 Боре Шлепа

    8 9 Отговор
    Нали уж монголските подводници и баржи пазеха тия тенекиите бе дееа?

    21:30 23.01.2026

  • 10 Евгений Онанегин

    8 8 Отговор

    До коментар #4 от "Бялата Златка":

    Да тяхна е също безаналоговата технология за производство на квас.

    21:31 23.01.2026

  • 11 Тръмп

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "Спецназ":

    Дали?

    21:32 23.01.2026

  • 12 Швейк

    7 7 Отговор

    До коментар #4 от "Бялата Златка":

    Наскоро създадоха и универсален петдесеттонен консервоотварящ агрегат

    21:32 23.01.2026

  • 13 Ганчев

    6 9 Отговор
    Руско-съветската зган нищо свястно не може да произведе.

    21:33 23.01.2026

  • 14 Се ми се чини шо дека

    8 7 Отговор

    До коментар #8 от "Спецназ":

    Си най тъпото..тъдява!
    А и на пе деразин мязаш
    Ееееедехееее

    21:35 23.01.2026

  • 15 Сериозно

    5 5 Отговор

    До коментар #8 от "Спецназ":

    казваш, немогат, видяхме ги

    21:35 23.01.2026

  • 16 И Киев е Руски

    9 7 Отговор
    Честно казано, не е съвсем ясно какъв е смисълът да се губи време и пари за празни приказки в Абу Даби. Тъй като не е постигнато споразумение по конкретни въпроси, говоренето за всичко е просто празни приказки. Трябва да унищожим Холопия възможно най-интензивно, тогава всички ще разберат, че това са просто руини, които не носят никаква стойност. И особено трябва да се тревожим за западните региони, откъдето произлиза цялата тази напаст

    Коментиран от #18, #19, #21

    21:35 23.01.2026

  • 17 шпекнаz

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Спецназ":

    един баурр тъ чека

    21:37 23.01.2026

  • 18 Копейкотрошач

    6 5 Отговор

    До коментар #16 от "И Киев е Руски":

    Имам тесла...

    Коментиран от #26

    21:37 23.01.2026

  • 19 и ивицата ти Гаza е обща

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "И Киев е Руски":

    и пак ше я долбят

    21:38 23.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Руската пропаганда

    5 5 Отговор

    До коментар #16 от "И Киев е Руски":

    Има за цел глупака.

    21:39 23.01.2026

  • 22 Ха сега де...

    1 5 Отговор
    "...системите му за управление са отказали..."
    Най наивното е как това си го мислеха за превилегия, която може да се прилага само от Русия към всеки който си поискат? Ами няма нещо измислено от човек, за което друг човек да не намери начин да го приложи обратно или да намери противодействие. И това се случва по бързо отколкото на някои им се иска.

    21:40 23.01.2026

  • 23 Ного ясно

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "Бялата Златка":

    Тизе видел ли си някъде по целиот СВЕТ, дръвен КЕН -еф с кофа и със фотка на педофила на вратата?

    Коментиран от #28

    21:41 23.01.2026

  • 24 Последния Софиянец

    3 8 Отговор
    Блатната скрап се разпада като халифтата им кален, само копейките им завиждат на клощарията!

    21:41 23.01.2026

  • 25 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    3 7 Отговор
    Този сенчест флот на БЛАТАРИТЕ се състои от кораби на 50 ,60 години. Така че нищо ново.Ей край няма руЗЗкото нещастие.

    Коментиран от #30, #33

    21:41 23.01.2026

  • 26 ха-ха 😝

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Копейкотрошач":

    Имам зъболекарски клещи ...

    21:41 23.01.2026

  • 27 604

    5 4 Отговор
    имам усещането , че е пълно с руски танкери......и то сенчести, призраци никнът кът гъби! искам да попитам има ли руски танкери дето да не са сенчести или? тия да си направят нещо като сдружение на сенчестите .....

    21:41 23.01.2026

  • 28 Бялата Златка

    2 6 Отговор

    До коментар #23 от "Ного ясно":

    Ама имат най евтините солдати в мире, за шише самагон и кубик дърва заминават на фронта!

    21:42 23.01.2026

  • 29 Митко

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бялата Златка":

    Имам ВЕФ, дядо ми го подари, още работи, дори свети и има укв. А на него са му го подарили като е отивал войник. Утре ще го подаря на един от внуците си.

    21:43 23.01.2026

  • 30 Атина Палада

    4 3 Отговор

    До коментар #25 от "🤣🤣🤣🤣🤣🤣":

    Ама поне султанчето от калното мазе има най скъпите дворци, всичко е обзаведено с талиански мебели и унитази!

    21:44 23.01.2026

  • 31 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 3 Отговор
    Няма край блатния позор!

    21:45 23.01.2026

  • 32 заседнал

    1 1 Отговор
    В плитчините на Средиземно море сигурно? Щото там около Алжир е 3 метра сигурно

    21:46 23.01.2026

  • 33 604

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "🤣🤣🤣🤣🤣🤣":

    демек некои мое дъ съ мейд ин варна....

    21:46 23.01.2026

  • 34 Гъдю

    2 2 Отговор
    Нюрнберг 2! Нема беганье! Вече са заделени средства 10 мил. в доларами! Кaсапите няма да имат спокойствие доживот! Шъ умиpгат медленно! Путин в тъмница вместье с римляни!

    21:47 23.01.2026