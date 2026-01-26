Гласът на Путин: Интересна идея! Използването на руски активи в Съвета за мир открива нови хоризонти за взаимодействие

Идеята за прехвърляне на 1 милиард долара от замразените активи на Русия към Съвета за мир отваря нови перспективи за сътрудничество, заяви Дмитрий Песков, говорител на руския президент Владимир Путин, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

„Тя (идеята за прехвърляне на 1 млрд. долара от замразените руски активи) безспорно отваря нови хоризонти за сътрудничество. Ще видим, засега няма реакция“, подчерта той.

Песков подчерта, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е нарекъл тази инициатива „интересна идея“.