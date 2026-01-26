Новини
Гласът на Путин: Интересна идея! Използването на руски активи в Съвета за мир открива нови хоризонти за взаимодействие
  Тема: Украйна

Гласът на Путин: Интересна идея! Използването на руски активи в Съвета за мир открива нови хоризонти за взаимодействие

26 Януари, 2026 16:18 1 242 81

Ще видим какво ще стане, засега няма реакция, подчерта Дмитрий Песков

Гласът на Путин: Интересна идея! Използването на руски активи в Съвета за мир открива нови хоризонти за взаимодействие - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Идеята за прехвърляне на 1 милиард долара от замразените активи на Русия към Съвета за мир отваря нови перспективи за сътрудничество, заяви Дмитрий Песков, говорител на руския президент Владимир Путин, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

„Тя (идеята за прехвърляне на 1 млрд. долара от замразените руски активи) безспорно отваря нови хоризонти за сътрудничество. Ще видим, засега няма реакция“, подчерта той.

Още новини от Украйна

Песков подчерта, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е нарекъл тази инициатива „интересна идея“.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Факт

    12 17 Отговор
    Снимка на президента Доналд Тръмп с пингвин, предизвика огромна вълна от смях и подигравки по целия свят. Пингвинът поразително приличал на Путин.🤣

    16:20 26.01.2026

  • 2 честен ционист

    10 11 Отговор
    У нас цялото Черноморие е замръзен актив на Русия.

    16:20 26.01.2026

  • 3 Атина Палада

    13 27 Отговор
    Русия е във фактически фалит

    Коментиран от #10, #28

    16:20 26.01.2026

  • 4 Европеец

    18 16 Отговор
    Идеята трябва да бъде следната....Крайно време е руският президент Владимир Путин да започне да воюва като хората и да доведе до капитулацията на покрайна..... На руснаците им е писнало от неговата микошавост...

    Коментиран от #15, #39, #48

    16:21 26.01.2026

  • 5 Атина Палада

    12 18 Отговор
    благодарение на умния си цар,братушките 100 години ще седят гладни

    16:21 26.01.2026

  • 6 ПУТИН ИМ РАЗКАЗА

    19 10 Отговор
    КАК СЕ КЪРПА ДЪРПА. НЕГОВАТА ЦЕЛ Е ДЪЛГОСРОЧНА,РАЗПАДАНЕТО НА НАТО И ЕС И Е НА ПЪТ ДА ГО ПОСТИГНЕ. А ЩО СЕ КАСАЕ ЗА УКРАЙНА ПРОБЛЕМЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ РЕШЕН МИГНОВЕННО,НО ИДЕЯТА Е ПО ДЪЛБОКА С ДАЛЕЧЕН ХОРИЗОНТ. УМЕН,ТЪРПЕЛИВ ЧОВЕК.

    Коментиран от #21

    16:21 26.01.2026

  • 7 Петрич

    11 0 Отговор
    До Русия, колко струва един Орешник, пратете за тази сума и сте квит

    16:22 26.01.2026

  • 8 Смях в залата

    9 15 Отговор
    Горките рашки палячовци, чудят се вече какво да измислят, за да им обърне някой внимание. Тръмп така ги завъртя, че ги изпрати в Девета глуха

    😆

    16:23 26.01.2026

  • 9 Смехурко

    9 12 Отговор
    "....разкрива нови хоризонти на сътрудничество"..???

    Заболя ме корема от смях. Кремълският пациент е отписал вече замразените авоари и затова ги търгува, за да спечели бай Дончо за своите цели в Украйна.

    16:23 26.01.2026

  • 10 Европеец

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    За (крадеца на никове) показваш че не ставаш , а камо ли да разбираш нещата....

    16:23 26.01.2026

  • 11 "Русия е на път да се откаже

    8 15 Отговор
    от обявената цел на СВО. Русия, притисната от икономически проблеми и от президента Тръмп, вероятно ще се съгласи да приключи войната, ако Украйна се съгласи да изтегли войските си Донецка област, която Русия не успява да окупира до момента. За Русия остава да продължи да контролира фактически трите области, които бяха под руско влияние преди февруари 2022г - Донецк, Луганск и Крим. Източници от Кремъл твърдят, че настроенията в Русия са разнопосочни, но повечето са в подкрепа на тезата, чe спиране на войната, в замяна фактическото признаване на окупираните територии е равносилно на загуба. Руските националисти призовават за продължаване на войната до постигане на целта на Русия - пълно политическо влияние над Украйна."

    Коментиран от #27

    16:24 26.01.2026

  • 12 Както винаги

    10 12 Отговор
    Песков отговоря без някой да го пита.

    16:25 26.01.2026

  • 13 Атина Палада

    10 15 Отговор
    оказа се,че от руснака по-просто живо..о няма

    Коментиран от #25

    16:25 26.01.2026

  • 14 Българин

    10 10 Отговор
    Тук е пълно със смахнати тролове копейкаджии.

    16:26 26.01.2026

  • 15 Ха ХаХа

    4 6 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    Кой па се интересува от твоята идея😁

    16:27 26.01.2026

  • 16 Хипотетично

    11 1 Отговор
    Мотивите на Г.Георгиев за отлагане ратификацията в парламента на договора за съвета на мира , издава основателен страх и откровенна липса на мнозинство (ПП/ДБ е против заедно с БСП,Възр.,МЕЧ,Величие) от отхвърляне на договора.

    16:28 26.01.2026

  • 17 Махараминдри Баба

    6 5 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #65

    16:29 26.01.2026

  • 18 Махараминдри Баба

    6 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #32, #53

    16:29 26.01.2026

  • 19 Някой

    0 7 Отговор
    Голяма част от водещите се евреи идват исторически от Русия. Приелите юдаизма ги броят евреи. Нищо че палестинците са по-евреи от тях по ДНК. Дори там с по религии разделението е на някакви братя и единият клон е на юдаизма, а другият на мюсюлманите.

    Коментиран от #37

    16:29 26.01.2026

  • 20 Махараминдри Баба

    6 6 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    16:29 26.01.2026

  • 21 Руската пропаганда

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "ПУТИН ИМ РАЗКАЗА":

    Има за цел глупака.

    16:29 26.01.2026

  • 22 О...

    7 7 Отговор
    Руските активи в САЩ са около 5-6 милиарда $, и дори да ги разблокират е нищо. Виж в Европа е друга работа, от 250 до 300 милиарда $, последното число вероятно е с доходите върху активите, които така или иначе вече се предават на Украйна. Така, че дори САЩ да ги разблокират това са трохи. А Европа никога няма да се съгласи да върне парите на Путин, те ще останат блокирани завинаги, дори Русия напълно да се изтегли от Украйна. Вероятно е да послужат за да удоволетворят бъдещите съдебни претенции на Украйна след войната, ако тя разбира се спечели евентуалните дела срещу Русия, което е на 98% сигурно. А и Тръмп едва ли ще от блокира такава смешна сума. За какво му е да го прави за да ревнат отново враговете му че е путински агент ли ? Така че това са влажни путински мечти.

    Коментиран от #54

    16:31 26.01.2026

  • 23 Българин

    6 5 Отговор
    Укро-дронове вършеят в Купянск и Покровск.Пръскат камбаните на орките като презрели пъпеши.

    Коментиран от #80

    16:33 26.01.2026

  • 24 хаха🤣

    4 6 Отговор
    Пак ли снимка на двамата руски хобити🤣🤣🤣

    16:33 26.01.2026

  • 25 Така ли

    8 4 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    А кой ти даде Свободата бе тарикат за да може сега да пишеш по форумите на БГ език.Неблагодарно племе затова са ни мачкали 500 години ,не сме народ а мърша.

    Коментиран от #29

    16:33 26.01.2026

  • 26 стоян георгиев

    6 5 Отговор
    Песков казва с други думи че не се надява русия да получи и долар от замразените активи.така е.няма да получи нищо,но ще трябва и бая да даде още.

    16:34 26.01.2026

  • 27 Ами

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от ""Русия е на път да се откаже":

    Тук май по голяма победа от с Финландия трябва да се обяви даже:))))Там Финландия победила ,щото върнала само цяла Карелия и няколко по малки области:))Тук гледам върната територия колкото цяла България малко ви се вижда:)))Обавявайте победа за укрите ,какво се пънкате за 15,20 процента от Донбас:)))),че областите от 2 станаха 4 и 6 сега:))

    Коментиран от #34, #36

    16:35 26.01.2026

  • 28 Така е.

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Сами си го направиха. Жалко за младите руснаци, в следващите 30 г. няма да могат да се възстановят.

    16:35 26.01.2026

  • 29 Атина Палада

    6 4 Отговор

    До коментар #25 от "Така ли":

    Добре,че бяха украинците и опълченците на Шипка-да измият срама на руската армия ....

    16:35 26.01.2026

  • 30 Историк

    6 4 Отговор
    Песков би трябвало да знае как е свършил Гьобелс.

    16:36 26.01.2026

  • 31 Спецназ

    5 2 Отговор
    НИЕ сме хитреците на СВЕТА, Баце!

    Станахме със жик-так СЪЮЗНИЦИ едновременно с Москва и Вашингтон!

    Има дребни детайли че нЕма да имаме право нито на Вето, нито на глас,

    АМА!
    НИЕ, Баце вече задаваме политиката на Света!
    ФАКТ!

    1 милиард вноска е малко дИбела,
    ама си имаме Печатница за евра в София- ще ги нагодим работите, СПОКО!

    16:36 26.01.2026

  • 32 Ха-ха

    5 4 Отговор

    До коментар #18 от "Махараминдри Баба":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    16:37 26.01.2026

  • 33 Ами

    5 3 Отговор
    С предложението за замразените руски активи, Путин вдига топката на Тръмп.
    САЩ вече има с какво да оправдаят вдигането на санкциите наложени на Русия.
    Но пък го набиват яко на ЕС :)

    Коментиран от #38

    16:37 26.01.2026

  • 34 Я пъ тоа

    5 6 Отговор

    До коментар #27 от "Ами":

    Путин яко са окопава в Донбас...що ли. Иначе 1,4 милиони руснаци заминаха в небитието. Земя се връща, живот никога.

    Коментиран от #71

    16:37 26.01.2026

  • 35 ...

    7 1 Отговор
    Няма как да продадеш апартамент който е запориран. Сорри.

    Коментиран от #41

    16:37 26.01.2026

  • 36 Копейка

    2 5 Отговор

    До коментар #27 от "Ами":

    А на нас тук какъв ни е кяра?

    Коментиран от #75

    16:37 26.01.2026

  • 37 да питам

    7 5 Отговор

    До коментар #19 от "Някой":

    верно ли Пуся не е руснак, а монголец ?

    16:38 26.01.2026

  • 38 Путине, Путине...

    6 5 Отговор

    До коментар #33 от "Ами":

    Ша гледаш замразените активи през крив макарон. С тях са купува оръжие за избиване на руснаци.

    Коментиран от #68

    16:38 26.01.2026

  • 39 Въх

    4 6 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    "Да воява като хората" ...... да воюва ама НЕ МОЖЕ, НЕ МОЖЕ. В тази агресивна война руската армия покри знамената си с неувхващ позор. ПОЗОР ! Блажени сме тия които доживяхме и го видяхме с очите си !

    16:39 26.01.2026

  • 40 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 4 Отговор
    Двама руски клепара.

    16:39 26.01.2026

  • 41 Я пъ тоа

    1 4 Отговор

    До коментар #35 от "...":

    Ако си под санкции....направо ша ти конфискуват апартаментчето.

    16:40 26.01.2026

  • 42 Ново пет

    4 4 Отговор
    Кви милиарди сънува Путин....блажени са вярващите.

    16:41 26.01.2026

  • 43 Дас Хаген

    6 4 Отговор
    ЕС дава на Украйна 90 милиарда, Русия на съвета за мир един! Тръмп се застъпва другите да бъдат размразени, ЕС няма от къде да вземе обещаните! Следва разпад първо НАТО след това и ЕС! От всичко печели най много Тръмп!

    Коментиран от #46, #47

    16:41 26.01.2026

  • 44 Копейки

    4 5 Отговор
    няма да се притеснявате. До 1 седмица Путин ще е спасил Мадуро, да 1 месец Европа ще върне на Путин 300 млрд., до 2 месеца Путин ще е превзел Киев, до 3 месеца ще е превзел Европа, до 1 година ще подпише военен съюз със САЩ и така Русия ще владее целия свят през следващите 100 години.

    16:42 26.01.2026

  • 45 Обикновен човек

    5 4 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    Коментиран от #55

    16:42 26.01.2026

  • 46 Я пъ тоа

    4 5 Отговор

    До коментар #43 от "Дас Хаген":

    Къв разпад на НАТО бре.....натовско оръжие бомби Путин като за последно...разпадна са СССР, що ли?

    Коментиран от #52

    16:43 26.01.2026

  • 47 Руската пропаганда

    5 5 Отговор

    До коментар #43 от "Дас Хаген":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #56

    16:43 26.01.2026

  • 48 1234

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    Идеята ти е добра, но Русия просто няма такава възможност.

    16:44 26.01.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Колективен руски крепостен

    4 4 Отговор
    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?Да вадя ли водката?

    16:46 26.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Дас Хаген

    5 2 Отговор

    До коментар #46 от "Я пъ тоа":

    Такъв разпад какъвто се наблюдава последните дни! Тръмп си създава свое с по богати партньори от европейските! Какво има Европа нищо освен емигранти и рухнала икономика!

    16:47 26.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Смешник

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "О...":

    Ще върнат като ги натисне Тръмп къде ще ходят А Зеления пор е доста недолюбван от него

    Коментиран от #64

    16:48 26.01.2026

  • 55 Орк

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "Обикновен човек":

    Да бе, да живееш в еврохалифат е голяма чест!!!

    Коментиран от #60

    16:49 26.01.2026

  • 56 Дас Хаген

    4 1 Отговор

    До коментар #47 от "Руската пропаганда":

    Каква пропаганда? Да видим какво му са спретнали на Зеленски за подписване!!!! На либералите ще им причернее!

    16:49 26.01.2026

  • 57 А где

    3 4 Отговор
    МОЧАТА?

    Коментиран от #61

    16:50 26.01.2026

  • 58 !!!?

    3 5 Отговор
    Използването на руските активи в "Съвета за мир" е добра идея !!!
    Всички участници в "Съвета за мир" ще получат по 1 млрд. от замразените руски актини да си платят вноската...и Тръмп сигурно няма да откаже !!!?

    Коментиран от #62

    16:53 26.01.2026

  • 59 да питам

    3 5 Отговор
    защо Пуся ходи на токчета , по света има и други мъже-джуджета но те не носят токчета ?

    Коментиран от #67

    16:54 26.01.2026

  • 60 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 4 Отговор

    До коментар #55 от "Орк":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?

    Коментиран от #66

    16:54 26.01.2026

  • 61 МОЧАТА

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "А где":

    го гътнаха и го направиха на чакъл за асфалтиране за АПИ

    16:56 26.01.2026

  • 62 Орк

    4 1 Отговор

    До коментар #58 от "!!!?":

    Верно едно, че ще получат всички .

    16:57 26.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 хаха🤣

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "Махараминдри Баба":

    Ей,голям страх от тия фашисти, голямо нещо..🤣 стегнете малко бе руски другари и памперси се продават по магазините, недейте така...🤣🤣🤣

    16:57 26.01.2026

  • 66 Орк

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Чета твоите глупости и отговарям от Москва

    17:00 26.01.2026

  • 67 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "да питам":

    Сигурно заради Кабавеа,ама пак по добре от оня с мъжката баба дето го и бие:))))

    Коментиран от #70

    17:03 26.01.2026

  • 68 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Путине, Путине...":

    Остави какво ти приказват някой хора.
    Руските активи са замразени което означава, че не се пипат.
    Дори и лихвите по тях. Така, че с тях не се купува нищо.
    ЕС теглеше заеми и казваше, че това уж са лихви от руските активи,
    но преди няколко дни ЕЦБ отказа да дава заеми на ЕС,
    защото вече са натрупали дълг от 750 милиарда.
    Разбираш ли за какво става въпрос или да обяснявам :)

    Коментиран от #77

    17:07 26.01.2026

  • 69 Владимир Путин, президент

    3 0 Отговор
    Хахаха....тя и Капитулацията открива много нови, интересни сфери на взаимодействие !!!
    В съдебното производство.....😁😁👍

    17:08 26.01.2026

  • 70 Едва ли

    2 2 Отговор

    До коментар #67 от "Ами":

    Кабаева какво общо има с тоя дядка. Сигурно има комплекси, много са го били в училище като е бил дребен..

    Коментиран от #79

    17:10 26.01.2026

  • 71 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Я пъ тоа":

    Тя и нашата земя е с такава победа,руска:)А иначе в тези земи и Бог няма да позволи и папата го знаеше като им каза на бандерите да отстъпятда забраняват руския бандерите и сметките на жертвите на бандерите поне по 3 ги умножи спрямо руски те:)

    17:12 26.01.2026

  • 72 Браво!

    2 0 Отговор
    "Голяма новина"...

    17:13 26.01.2026

  • 73 Хмм

    1 1 Отговор
    ха сега де, значи пеевски е путинист, защото и той подкрепя

    17:13 26.01.2026

  • 74 Гласът на Путин е

    2 0 Отговор
    Глас като глас в Пустиня. Нито някой го чува. Нито някой му обръща внимание.

    Коментиран от #76

    17:18 26.01.2026

  • 75 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Копейка":

    Ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и въобще за целия Балкански полуостров,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците. Това е историческият кяр и без червената армия България щеше да загуби земи до Стара планина след вссв ,цяла западна Украйна е от такива земи взети от Румъния,Унгария и Полша след всв благодарение на червената армия,от която се отричат днешните бандери. А сега кяеа ни е,че извратените от запад докараха война ,ама се разклати Европа с извратените и докараха Тръмп да върне 2 та пола :)))Най малкото заради това си струва:))

    Коментиран от #78

    17:18 26.01.2026

  • 76 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Гласът на Путин е":

    Като гледаме как го посрещна Тръмп в Аляска и как посрещат другите и като гледаме на кво са вече съгласни наркомана и приятели:))),нека все така да "не му се чува думата ":))))

    17:20 26.01.2026

  • 77 Пак аз

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Ами":

    Абе и теб са те били с мотика по главата като малък.

    17:22 26.01.2026

  • 78 пиночет

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Ами":

    в Русия кой ще върне двата пола, там с половете стана голяма каша, и мъжете им вече са кът

    17:22 26.01.2026

  • 79 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Едва ли":

    Дете има от него,Макрончо с мъжката баба няма .По естествени биологични причини:))))

    17:22 26.01.2026

  • 80 Смях в залата !

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    " Руски свещеник: Църковните камбани пазят Русия от дронове. "Богослужението и при нас, и в цяла Русия, ще завърши със специален звън на камбани, който ще заглуши всички дронове. Срещу украинските фиброоптични дронове, само църковния камбанен звън може да помогне "

    17:24 26.01.2026

  • 81 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор
    Когато предложат поне 250 милиарда можем вече да говорим. Сега още не са усрели за разговори.

    17:24 26.01.2026

