Гласът на Путин: Интересна идея! Използването на руски активи в Съвета за мир открива нови хоризонти за взаимодействие

Идеята за прехвърляне на 1 милиард долара от замразените активи на Русия към Съвета за мир отваря нови перспективи за сътрудничество, заяви Дмитрий Песков, говорител на руския президент Владимир Путин, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
„Тя (идеята за прехвърляне на 1 млрд. долара от замразените руски активи) безспорно отваря нови хоризонти за сътрудничество. Ще видим, засега няма реакция“, подчерта той.
Песков подчерта, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е нарекъл тази инициатива „интересна идея“.
1 Факт
16:20 26.01.2026
2 честен ционист
16:20 26.01.2026
3 Атина Палада
Коментиран от #10, #28
16:20 26.01.2026
4 Европеец
Коментиран от #15, #39, #48
16:21 26.01.2026
5 Атина Палада
16:21 26.01.2026
6 ПУТИН ИМ РАЗКАЗА
Коментиран от #21
16:21 26.01.2026
7 Петрич
16:22 26.01.2026
8 Смях в залата
😆
16:23 26.01.2026
9 Смехурко
Заболя ме корема от смях. Кремълският пациент е отписал вече замразените авоари и затова ги търгува, за да спечели бай Дончо за своите цели в Украйна.
16:23 26.01.2026
10 Европеец
До коментар #3 от "Атина Палада":За (крадеца на никове) показваш че не ставаш , а камо ли да разбираш нещата....
16:23 26.01.2026
11 "Русия е на път да се откаже
Коментиран от #27
16:24 26.01.2026
12 Както винаги
16:25 26.01.2026
13 Атина Палада
Коментиран от #25
16:25 26.01.2026
14 Българин
16:26 26.01.2026
15 Ха ХаХа
До коментар #4 от "Европеец":Кой па се интересува от твоята идея😁
16:27 26.01.2026
16 Хипотетично
16:28 26.01.2026
17 Махараминдри Баба
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #65
16:29 26.01.2026
18 Махараминдри Баба
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #32, #53
16:29 26.01.2026
19 Някой
Коментиран от #37
16:29 26.01.2026
20 Махараминдри Баба
16:29 26.01.2026
21 Руската пропаганда
До коментар #6 от "ПУТИН ИМ РАЗКАЗА":Има за цел глупака.
16:29 26.01.2026
22 О...
Коментиран от #54
16:31 26.01.2026
23 Българин
Коментиран от #80
16:33 26.01.2026
24 хаха🤣
16:33 26.01.2026
25 Така ли
До коментар #13 от "Атина Палада":А кой ти даде Свободата бе тарикат за да може сега да пишеш по форумите на БГ език.Неблагодарно племе затова са ни мачкали 500 години ,не сме народ а мърша.
Коментиран от #29
16:33 26.01.2026
26 стоян георгиев
16:34 26.01.2026
27 Ами
До коментар #11 от ""Русия е на път да се откаже":Тук май по голяма победа от с Финландия трябва да се обяви даже:))))Там Финландия победила ,щото върнала само цяла Карелия и няколко по малки области:))Тук гледам върната територия колкото цяла България малко ви се вижда:)))Обавявайте победа за укрите ,какво се пънкате за 15,20 процента от Донбас:)))),че областите от 2 станаха 4 и 6 сега:))
Коментиран от #34, #36
16:35 26.01.2026
28 Така е.
До коментар #3 от "Атина Палада":Сами си го направиха. Жалко за младите руснаци, в следващите 30 г. няма да могат да се възстановят.
16:35 26.01.2026
29 Атина Палада
До коментар #25 от "Така ли":Добре,че бяха украинците и опълченците на Шипка-да измият срама на руската армия ....
16:35 26.01.2026
30 Историк
16:36 26.01.2026
31 Спецназ
Станахме със жик-так СЪЮЗНИЦИ едновременно с Москва и Вашингтон!
Има дребни детайли че нЕма да имаме право нито на Вето, нито на глас,
АМА!
НИЕ, Баце вече задаваме политиката на Света!
ФАКТ!
1 милиард вноска е малко дИбела,
ама си имаме Печатница за евра в София- ще ги нагодим работите, СПОКО!
16:36 26.01.2026
32 Ха-ха
До коментар #18 от "Махараминдри Баба":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
16:37 26.01.2026
33 Ами
САЩ вече има с какво да оправдаят вдигането на санкциите наложени на Русия.
Но пък го набиват яко на ЕС :)
Коментиран от #38
16:37 26.01.2026
34 Я пъ тоа
До коментар #27 от "Ами":Путин яко са окопава в Донбас...що ли. Иначе 1,4 милиони руснаци заминаха в небитието. Земя се връща, живот никога.
Коментиран от #71
16:37 26.01.2026
35 ...
Коментиран от #41
16:37 26.01.2026
36 Копейка
До коментар #27 от "Ами":А на нас тук какъв ни е кяра?
Коментиран от #75
16:37 26.01.2026
37 да питам
До коментар #19 от "Някой":верно ли Пуся не е руснак, а монголец ?
16:38 26.01.2026
38 Путине, Путине...
До коментар #33 от "Ами":Ша гледаш замразените активи през крив макарон. С тях са купува оръжие за избиване на руснаци.
Коментиран от #68
16:38 26.01.2026
39 Въх
До коментар #4 от "Европеец":"Да воява като хората" ...... да воюва ама НЕ МОЖЕ, НЕ МОЖЕ. В тази агресивна война руската армия покри знамената си с неувхващ позор. ПОЗОР ! Блажени сме тия които доживяхме и го видяхме с очите си !
16:39 26.01.2026
40 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
16:39 26.01.2026
41 Я пъ тоа
До коментар #35 от "...":Ако си под санкции....направо ша ти конфискуват апартаментчето.
16:40 26.01.2026
42 Ново пет
16:41 26.01.2026
43 Дас Хаген
Коментиран от #46, #47
16:41 26.01.2026
44 Копейки
16:42 26.01.2026
45 Обикновен човек
Коментиран от #55
16:42 26.01.2026
46 Я пъ тоа
До коментар #43 от "Дас Хаген":Къв разпад на НАТО бре.....натовско оръжие бомби Путин като за последно...разпадна са СССР, що ли?
Коментиран от #52
16:43 26.01.2026
47 Руската пропаганда
До коментар #43 от "Дас Хаген":Има за цел глупака.
Коментиран от #56
16:43 26.01.2026
48 1234
До коментар #4 от "Европеец":Идеята ти е добра, но Русия просто няма такава възможност.
16:44 26.01.2026
50 Колективен руски крепостен
16:46 26.01.2026
52 Дас Хаген
До коментар #46 от "Я пъ тоа":Такъв разпад какъвто се наблюдава последните дни! Тръмп си създава свое с по богати партньори от европейските! Какво има Европа нищо освен емигранти и рухнала икономика!
16:47 26.01.2026
54 Смешник
До коментар #22 от "О...":Ще върнат като ги натисне Тръмп къде ще ходят А Зеления пор е доста недолюбван от него
Коментиран от #64
16:48 26.01.2026
55 Орк
До коментар #45 от "Обикновен човек":Да бе, да живееш в еврохалифат е голяма чест!!!
Коментиран от #60
16:49 26.01.2026
56 Дас Хаген
До коментар #47 от "Руската пропаганда":Каква пропаганда? Да видим какво му са спретнали на Зеленски за подписване!!!! На либералите ще им причернее!
16:49 26.01.2026
57 А где
Коментиран от #61
16:50 26.01.2026
58 !!!?
Всички участници в "Съвета за мир" ще получат по 1 млрд. от замразените руски актини да си платят вноската...и Тръмп сигурно няма да откаже !!!?
Коментиран от #62
16:53 26.01.2026
59 да питам
Коментиран от #67
16:54 26.01.2026
60 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #55 от "Орк":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Коментиран от #66
16:54 26.01.2026
61 МОЧАТА
До коментар #57 от "А где":го гътнаха и го направиха на чакъл за асфалтиране за АПИ
16:56 26.01.2026
62 Орк
До коментар #58 от "!!!?":Верно едно, че ще получат всички .
16:57 26.01.2026
65 хаха🤣
До коментар #17 от "Махараминдри Баба":Ей,голям страх от тия фашисти, голямо нещо..🤣 стегнете малко бе руски другари и памперси се продават по магазините, недейте така...🤣🤣🤣
16:57 26.01.2026
66 Орк
До коментар #60 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Чета твоите глупости и отговарям от Москва
17:00 26.01.2026
67 Ами
До коментар #59 от "да питам":Сигурно заради Кабавеа,ама пак по добре от оня с мъжката баба дето го и бие:))))
Коментиран от #70
17:03 26.01.2026
68 Ами
До коментар #38 от "Путине, Путине...":Остави какво ти приказват някой хора.
Руските активи са замразени което означава, че не се пипат.
Дори и лихвите по тях. Така, че с тях не се купува нищо.
ЕС теглеше заеми и казваше, че това уж са лихви от руските активи,
но преди няколко дни ЕЦБ отказа да дава заеми на ЕС,
защото вече са натрупали дълг от 750 милиарда.
Разбираш ли за какво става въпрос или да обяснявам :)
Коментиран от #77
17:07 26.01.2026
69 Владимир Путин, президент
В съдебното производство.....😁😁👍
17:08 26.01.2026
70 Едва ли
До коментар #67 от "Ами":Кабаева какво общо има с тоя дядка. Сигурно има комплекси, много са го били в училище като е бил дребен..
Коментиран от #79
17:10 26.01.2026
71 Ами
До коментар #34 от "Я пъ тоа":Тя и нашата земя е с такава победа,руска:)А иначе в тези земи и Бог няма да позволи и папата го знаеше като им каза на бандерите да отстъпятда забраняват руския бандерите и сметките на жертвите на бандерите поне по 3 ги умножи спрямо руски те:)
17:12 26.01.2026
72 Браво!
17:13 26.01.2026
73 Хмм
17:13 26.01.2026
74 Гласът на Путин е
Коментиран от #76
17:18 26.01.2026
75 Ами
До коментар #36 от "Копейка":Ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и въобще за целия Балкански полуостров,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците. Това е историческият кяр и без червената армия България щеше да загуби земи до Стара планина след вссв ,цяла западна Украйна е от такива земи взети от Румъния,Унгария и Полша след всв благодарение на червената армия,от която се отричат днешните бандери. А сега кяеа ни е,че извратените от запад докараха война ,ама се разклати Европа с извратените и докараха Тръмп да върне 2 та пола :)))Най малкото заради това си струва:))
Коментиран от #78
17:18 26.01.2026
76 Абе
До коментар #74 от "Гласът на Путин е":Като гледаме как го посрещна Тръмп в Аляска и как посрещат другите и като гледаме на кво са вече съгласни наркомана и приятели:))),нека все така да "не му се чува думата ":))))
17:20 26.01.2026
77 Пак аз
До коментар #68 от "Ами":Абе и теб са те били с мотика по главата като малък.
17:22 26.01.2026
78 пиночет
До коментар #75 от "Ами":в Русия кой ще върне двата пола, там с половете стана голяма каша, и мъжете им вече са кът
17:22 26.01.2026
79 Ами
До коментар #70 от "Едва ли":Дете има от него,Макрончо с мъжката баба няма .По естествени биологични причини:))))
17:22 26.01.2026
80 Смях в залата !
До коментар #23 от "Българин":" Руски свещеник: Църковните камбани пазят Русия от дронове. "Богослужението и при нас, и в цяла Русия, ще завърши със специален звън на камбани, който ще заглуши всички дронове. Срещу украинските фиброоптични дронове, само църковния камбанен звън може да помогне "
17:24 26.01.2026
81 ха, ха, ха...
17:24 26.01.2026