Новини
Свят »
Украйна »
Русия атакува масирано Киев и Харков с дронове и ракети, съобщава се за загинал и много ранени
  Тема: Украйна

Русия атакува масирано Киев и Харков с дронове и ракети, съобщава се за загинал и много ранени

24 Януари, 2026 03:00, обновена 24 Януари, 2026 04:05 761 16

  • киев-
  • харков-
  • атаки-
  • русия-
  • украйна-
  • война

Кривой рог също е подложен на нападение

Русия атакува масирано Киев и Харков с дронове и ракети, съобщава се за загинал и много ранени - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия масирано атакува Украйна с ракети и дронове, а при нападението има загинали и ранени, съобщи УНИАН. Много къщи са повредени в Харков.

Според кмета на украинската столица Виталий Кличко един човек е загинал, а четирима са ранени. Трима от ранените са хоспитализирани. Има прекъсвания в топло- и водоснабдяването на левия бряг на Киев.

В Дарницки район руски въздушен удар е повредил частно медицинско заведение: прозорците са повредени, а един човек е ранен.

Пак там е ударена недовършена многоетажна жилищна сграда, което е причинило пожар на 5-ия и 6-ия етаж.

В Голосеевския район на Киев е ударена нежилищна сграда, което е предизвикало пожар, съобщи началникът на Киевската градска държавна администрация Тимур Ткаченко.

Удари в Индустриалния район на Харков са повредили общежитие за разселени лица, болница и родилен дом.

В района на Холосеевски са повреди прозорци на частен дом в резултат на руска атака.

Съобщава се за щети по гаражи в района на Днепровски; на място има пожар. Цистерна с гориво гори на паркинг в района на Днепровски в резултат на падащи отломки.

Шестетажна офис сграда е била ударена в района на Соломянски.

Кличко съобщи, че в района са извикани медици.

„Нежилищна сграда е ударена в районите Деснянски и Холосеевски. Киев е подложен на масирана вражеска атака“, написа той.

Военновъздушните сили съобщиха за атака срещу столицата от десетки бойни дронове и балистични ракети, докато мониторингови канали съобщиха за удар по Киевска област с ракета „Циркон“.

На свой ред кметът на Харков Игор Терехов съобщи за последствията от руската атака срещу града. Според него 11 души са ранени.

„В Немишлянски район собственичка на жилище е ранена в резултат на вражеска атака, след като ракета „Шахед“ е ударила дома ѝ. Много съседни жилища също са повредени. В Индустриален район шестима души са ранени“, написа той.

"На 23 януари руските окупатори започнаха поредна атака срещу Украйна, причинявайки ранени и разрушения", съобщи Александър Ганжа, началник на Днепропетровската областна военна администрация, който допълни, че "врагът отново е атакувал региона вечерта и през нощта".

„Руската армия тероризира Кривой Рог и околността, като използва дронове. Ударите причиниха пожари и повредиха гражданската инфраструктура“, заяви той.

Освен това, районът на Синелниковщина също е бил подложен на атака, като руснаците са използвали дронове срещу общността Василковска.

Преди атака от тази нощ министърът на енергетиката Денис Шмигал обяви. че Украйна планира да премине от аварийни към почасови прекъсвания на електрозахранването.

Според него ситуацията в електропреносната мрежа остава тежка, със значителен недостиг на капацитет.

„Въпреки това, благодарение на координираните действия на „Укренерго“ и операторите на разпределителната система, наблюдаваме тенденция към частична стабилизация. Очакваме постепенно да преминем от аварийни към почасови прекъсвания през следващите дни. Също така формираме допълнителни резервни екипи за подобряване на работата“, написа той.

Според него е завършена пълна проверка на когенерационните блокове в Киев и околния регион.

„Ясно определихме общия им брой и техническата им работоспособност. В момента само една трета от въведените в експлоатация блокове реално доставят енергия към мрежата. Сътрудничим си с местните власти по този въпрос. Всички блокове трябва да са в експлоатация“, добави министърът.

Енергийният експерт Генадий Рябцев заяви, че подобряването на метеорологичните условия няма да повлияе на прекъсването на електрозахранването в Киев, тъй като основният проблем не е сланата, а сериозните повреди по електропроводите.

Според него капацитетът за разпределение и пренос на електроенергия в Киев в момента е ограничен: атомните електроцентрали в момента работят с по-малко от пълен капацитет, защото няма друго място за пренос на електроенергия.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сексолог

    11 3 Отговор
    Никакъв мир за 00kpайна - само як сеkс!

    03:17 24.01.2026

  • 3 стоян георгиев

    14 3 Отговор
    Кой не скача е москал 😂😂😂

    Скачайте са! Укри бандеровци!

    03:20 24.01.2026

  • 4 Хихихи

    14 2 Отговор
    Не е лесно да си фашист в наши дни, а фашист/русофоб още по-малко!

    03:22 24.01.2026

  • 5 Софиянец

    7 2 Отговор
    И?! И кво? Не бе, не, и кво? И кво ми пука? А?! Кво ми пука за тия?

    03:28 24.01.2026

  • 6 Копейков

    1 7 Отговор
    Хайде на связи :))

    03:39 24.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Лазаров

    14 2 Отговор
    Ако наистина е атакувала жилищни райони,както правят укрите,щеше да има хиляди жертви. Бъдете коректни! Русия не атакува гражданска структура,исвен ако гражданите не са с пагони или не говорят инглиш,франсе,дойч или други редки езици!

    03:44 24.01.2026

  • 9 Милен

    2 8 Отговор
    Време е Дончо да арестува хобита Путлер.

    03:55 24.01.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    11 1 Отговор
    Снощи украинците удариха някакъв петролен склад в Пенза и тази нощ руснаците ги попиляха.

    03:57 24.01.2026

  • 11 Лопата Орешник

    11 1 Отговор
    Окрите са луди! Цял ден празнуват и тръбят че са ударили нещо в Русия и после цялата нощ реват като ги застигне Немезис!

    03:58 24.01.2026

  • 12 Колхозник

    1 8 Отговор
    Русия фалира.

    Коментиран от #16

    03:59 24.01.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор
    Време е Зеленски да събува белите гащи и да ги качва на върлина, че както е тръгнало, камък върху камък няма да остане в Украйна.

    04:13 24.01.2026

  • 14 Сега русофилите за кой ще гласуват

    1 3 Отговор
    Радев ще заличи Копейкин.

    04:21 24.01.2026

  • 15 Марихуан Зеленоплодски

    5 0 Отговор
    Нищо не е... Можеше да бъде и по лошо!

    04:26 24.01.2026

  • 16 Марихуан Зеленоплодски

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Колхозник":

    Фалира на баба ти...... Прашката!

    04:28 24.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания