Целите на Казахстан във външната политика

Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев очерта нов етап в политическото развитие на Казахстан, както и външнополитическата позиция на страната в условията на променяща се глобална среда, като потвърди ангажимента към балансирана, прагматична и ръководена от националните интереси дипломация. Също така подчерта приоритетите в икономическата интеграция, продоволствената сигурност и стратегическото значение на цифровизацията и изкуствения интелект за националната конкурентоспособност.. Това стана на тазгодишното събрание на Националния курултай (по-нататък в текста - Курултай). Той се проведе на 20 януари в град Къзълорда.

Външна политика в променяща се глобална среда

Президентът Токаев отбеляза, че международните отношения преминават през дълбоки промени, характеризиращи се със спад на доверието, ерозия на международното право и нарастваща глобална милитаризация.

В този контекст външната политика на Казахстан трябва да остане балансирана, предпазлива и твърдо основана на националните интереси.

Той подчерта, че дипломатическите решения имат дългосрочни последици и следва да се вземат с професионализъм и сдържаност. „Като цяло в дипломацията цената на грешното решение е толкова висока, че може да причини непоправима вреда на дългосрочните интереси на държавата. Това знаем от собствен опит. Ако в икономиката една програма или концепция може да бъде заменена с други програмни документи, което, за съжаление, често се случва при нас, то подписите в международни договори не подлежат на отмяна. Това, което е написано с писалка, не може да бъде отсечено с брадва.“

По думите му дипломацията трябва да служи като инструмент за компромис, а не за конфронтация, утвърждавайки ролята на Казахстан като предсказуем и отговорен международен партньор.

„Страната ни трябва да разчита на ценностите, които обединяват цялото човечество. Ние се застъпваме за мир между представители на различни народи и религии. Ето защо присъединяването към това Споразумение е от особено значение и ще допринесе за повишаване на международния авторитет на страната ни“, каза той.

Казахстан е отговорна средна сила и по размер на територията е най-голямата държава в ислямската общност. Ние сме на страната на здравия разум и справедливостта и винаги ще се ръководим от тази политика. Всички наши външнополитически акции са подчинени на една основна цел – гарантиране на териториалната цялост, сигурността и суверенитета на Казахстан. За мен, главата на казахстанската държава, независимостта е преди всичко! Това не е юбилеен лозунг, а основен принцип на националната стратегия в този неспокоен свят. Много пъти съм казвал: независимостта е преди всичко национално единство и разбирателство. За нас е важно да укрепваме сплотеността на народа, да проявяваме стратегическа сдържаност и мъдрост, при това ясно да виждаме пред себе си главната цел за изграждане на просперираща, авторитетна, силна държава.

Права на човека, върховенство на закона и гражданска отговорност

Токаев потвърди ангажимента на Казахстан за изграждане на правова държава, като подчерта, че правната реформа трябва да върви ръка за ръка с укрепването на гражданската отговорност и националното самосъзнание.

Той изтъкна значението на конституционните реформи от 2022 г., включително създаването на Конституционен съд, касационни съдилища и предоставянето на конституционен статут на Комисаря по правата на човека (омбудсмана), като ключови стъпки за засилване защитата на правата на гражданите.

Реформите в административното правосъдие и съдебните процедури са подобрили възможностите на гражданите и предприемачите да защитават законните си интереси в съда.

Токаев подчерта, че принципът „Закон и ред“ се прилага еднакво за всички.

„Не може да се позволи на всякакви политически авантюристи да подкопаят ценностното ядро на нашата нация, да насочат младите хора по грешния път на новомодните „алтернативни“ морални ценности. Сигурен съм, че всички разбират за какво говоря. Държавата е длъжна да пази традиционните културни ценности, да противодейства на пропагандата на разрушителни и, ако наричаме нещата с истинските им имена, неморални модели на поведение. В нашето общество институцията на брака трябва да бъде законодателно укрепена като доброволен съюз между мъж и жена, официално заверен от държавна институция. Но в същото време в никакъв случай не трябва да се допуска наказателно преследване, морална дискриминация за убеждения, които се различават от официалната, държавна позиция по морални въпроси. И позицията на държавата може да се сведе до формулата: „Всеки гражданин има право на избор, но никой няма право да налага този избор“. Нашата държава твърдо ще защитава правата и свободите, честта и достойнството на всички граждани“, каза той.

Токаев отново потвърди задължението на държавата да защитава правата, свободите, достойнството и сигурността на всички граждани.