Защо Карни не се впечатлява от Тръмп: Пример и за ЕС?

Това определено бе най-честният анализ на актуалната световна ситуация: в речта си пред Световния икономически форум в Давос канадският премиер Марк Карни използва думата „разрив“. Според него старият световен ред повече няма да се върне – затова не бива да се тъгува по миналото. Носталгията не е стратегия, каза още Карни, защото от разрива може да се роди нещо по-голямо, по-добро, по-силно и по-справедливо.
Същевременно канадският премиер призова за обединение на средните сили в света, за да не бъдат смазани от великите сили САЩ и Китай. „Защото ако не са на масата, те ще се окажат в менюто“, каза Карни, според когото общите инвестиции в отбрана и устойчивост са по-изгодни, отколкото ако всеки си строи собствена крепост“.
13 договора за шест месеца
В края на 2025 година Канада се присъедини към инициативата на ЕС SAFE, която предоставя на канадските оръжейни компании улеснен достъп до европейския пазар. През последните шест месеца Канада е подписала и още 12 споразумения в сферата на търговията и сигурността със страни от четири континента, подчерта Карни.
Сред тези страни е и Китай, посочва АРД. Миналата седмица китайският лидер Си Дзинпин и Карни се договориха да премахнат голяма степен от съществуващите двустранни търговски бариери за определени продукти. Китай намалява митата за канадската рапица, а Канада в замяна намалява митата за китайските електрически автомобили.
Канадският експерт по търговията Жак Шор смята, че подобни стъпки са правилни. „Ние диверсифицирахме търговията си, включвайки и други части от света – Европа, Индопасифика. Мисля, че можем да разчитаме на тези страни, за да растем.“
На САЩ вече не може да се разчита
Тъй като Канада вече не може да разчита на някогашния си най-близък съюзник САЩ. Откакто Доналд Тръмп налага все по-високи мита на канадците и дори заплашва да анексира страната, Канада иска повече независимост.
Това изобщо не се харесва на американския президент, посочва АРД. Ден по-късно на същото място Тръмп реагира обидено на смелата реч на Карни: „Канада, впрочем, получава доста безплатни подаръци от нас. Те трябва да са благодарни, но не са. Чух какво каза вчера техният премиер. Канада живее благодарение на САЩ. Спомни си за това, Марк, когато държиш реч следващия път“. Междувременно Тръмп изтегли обратно и поканата към Канада да се включи в неговия „Съвет за мир“, отбелязва германската обществена медия.
Атаките не плашат Карни
Карни отдавна не се впечатлява от този вид атаки на американския президент. Той се опитва да стимулира икономиката на страната, намалява данъците, инвестира във важни перспективни сектори. Но предстои да се види дали неговата стратегия ще излезе успешна в дългосрочен план, пише АРД.
Засега числата говорят в негова полза. Откакто САЩ въведоха новите мита, в Канада, която е с по-малко на брой население, в абсолютни числа бяха открити повече работни места, отколкото в по-голямата съседка. А в Г-7 напоследък канадският БВП е вторият по бърз растеж, включително благодарение на миграцията.
Апел към Европа
След речта на Карни в Давос редица медии коментираха, че Европа трябва да се поучи от курса на Канада. Карни няма никакво намерение да се подмазва на Тръмп – вместо това залага на честността, самоувереността и на ясните позиции, която директно прилага. В същото време към ЕС бяха отправени множество упреци, че не действа в съответствие със сериозността на положението.
Така например споразумението за свободна търговия със страните от Меркосур бе отложено от европейските парламентаристи – знак, че диверсификацията на търговията не е върховен приоритет за всички в Европа. Дори и споразумението за свободна търговия между ЕС и Канада вече с години така и не е ратифицирано от всички европейски държави.
Апелът на Карни е еднозначен: за обединение и противопоставяне със сила срещу суперсилите по икономическите и отбранителните въпроси. Този призив е отправен преди всичко към Европа, изтъква още АРД. Германската обществена медия отбелязва, че по-добър съсед и съюзник от Канада няма – страната е толкова богата на суровини, колкото и Русия. Но за разлика от Русия канадците споделят европейските ценности.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Канада приключи!
17:10 24.01.2026
2 от разрива може да се роди нещо
даващи парите на наивните си данъкоплатци
за по големи глупости от зелки и кафяви пришълци и нато
17:11 24.01.2026
3 ТРЪМП:
Коментиран от #7, #8
17:13 24.01.2026
4 от там да започнем
Коментиран от #5
17:14 24.01.2026
5 Руската пропаганда
До коментар #4 от "от там да започнем":Има за цел глупаците.
17:16 24.01.2026
6 стоян георгиев
17:16 24.01.2026
7 Българин
До коментар #3 от "ТРЪМП:":Руснаците имат записани 25 млн доброволци. Ако на седмица от тях загиват 5000. то сега записаните доброволци ще стигнат за 100 години. С една дума, 80% от тях ще умрат от старост след деситилетия!
А малцина ще станат Герой, паднали за Величието на Русия!
17:17 24.01.2026
8 Българин
До коментар #3 от "ТРЪМП:":Новата цел на ВСУ- 50 000 ликвидирани вати на месец.
17:18 24.01.2026
9 Пламен
МЕЖДУ ДРУГОТО Е ИМАЛО ТАКАВА ОПАСНОСТ - И ДВЕТЕ СТРАНИ СА ПОДГОТВЯЛИ БОЙНИ ПЛАНОВЕ .
МЕЧТАТА НА ПУТЛЕР Е СЪЩАТА , ОБАЧЕ МАЛИЯ МИЛИЦИОНЕР НЕ Е ЧЕЛ ИСТОРИЯ . :)
17:19 24.01.2026
10 Все ми е тая за Канада, но
Коментиран от #14, #18
17:21 24.01.2026
11 Последния Софиянец
17:22 24.01.2026
12 Хахаха
Глобализмът приключи!
Не го казвам аз, а го констатира в Давос, водещият - Лари Флин СЕО на Блекрок
17:23 24.01.2026
13 Умен е
17:25 24.01.2026
14 Умен е
До коментар #10 от "Все ми е тая за Канада, но":Канада и Европа са си напълно самодостатъчни. Не им трябват нито Америка нито русия. Вече си имат и Южна Америка. Америка и русия да духат супата.
Коментиран от #24
17:26 24.01.2026
15 Сатана Z
Европейският райх е изправен пред продоволствена криза ,която ще настъпи много скоро,след като Европейската комисия отреже субсидиите на фермерите и европейската райска градина ще бъде залята от нискокачествена селскостопанска и животинска продукция от Монсанто Южна Америка.
Коментиран от #19
17:27 24.01.2026
16 Професор
17:27 24.01.2026
17 Българин
17:28 24.01.2026
18 Грешчица
До коментар #10 от "Все ми е тая за Канада, но":Объркал си се. Сега Европа тръгва нагоре, а русия затъва. Което е добре защото сме европейци, а не руснаци.
17:28 24.01.2026
19 Колективен руски крепостен
До коментар #15 от "Сатана Z":Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
17:28 24.01.2026
20 Джефри Епстийн
Си мислят
Че Кремълския Актив
Агент Краснов е вечен .
Хахаха хахаха хахаха
Ноември месец ще бъде приключено
Със всички простотии
На Рижавата Перука
След това Импийчнат и осъден
За Педофилия
Рижака .
Ще го настанят Точно във същата килия
На Приятелчето му Джефри.
Коментиран от #25
17:31 24.01.2026
21 Сатана Z
Канадската провинция Алберта е „естествен партньор за Съединените щати“ и нейните жители разполагат с „отлични ресурси“, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент, позовавайки се на евентуален референдум за независимостта на провинцията.
„Мисля, че трябва да им позволим да се присъединят към Съединените щати. А Алберта е естествен партньор за Съединените щати. Те имат големи ресурси. Жителите на Алберта са много независими. Носят се слухове, че може да проведат референдум за това дали искат да останат в Канада или не“, каза той в интервю за Джак Пособиец.
Бесент добави, че макар богатството от природни ресурси на Алберта да ѝ пречи да „изгради тръбопровод до Тихия океан“, жителите говорят за референдум и „искат суверенитет“.
17:32 24.01.2026
22 Уса
17:33 24.01.2026
23 Над 70 %
Вече е продадено и издухано.
Скоро ще трябва някой да продава
И
Дворецът в Геленджик.
Денги нетъ
Хахахахаха хахахахаха
17:34 24.01.2026
24 Професор
До коментар #14 от "Умен е":И ти си си самодостатъчен -- пишеш по някоя дивотия тук-там, удариш си по една чкия отвреме навреме, похарчиш си социалната помощ за бира и цигари и си си екстра...
Коментиран от #26
17:34 24.01.2026
25 Ясно е
До коментар #20 от "Джефри Епстийн":Канада и Европа са си напълно самодостатъчни. Не им трябват нито Америка нито русия. Вече си имат и Южна Америка. Америка и русия да духат супата. И сам си даваш отговор, защото са рублоидиоти.
17:38 24.01.2026
26 Посоката
До коментар #24 от "Професор":Чики ...джиите са на изток, трябва ти мозъчен компас.
17:40 24.01.2026