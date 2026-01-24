Защо Карни не се впечатлява от Тръмп: Пример и за ЕС?

Това определено бе най-честният анализ на актуалната световна ситуация: в речта си пред Световния икономически форум в Давос канадският премиер Марк Карни използва думата „разрив“. Според него старият световен ред повече няма да се върне – затова не бива да се тъгува по миналото. Носталгията не е стратегия, каза още Карни, защото от разрива може да се роди нещо по-голямо, по-добро, по-силно и по-справедливо.

Същевременно канадският премиер призова за обединение на средните сили в света, за да не бъдат смазани от великите сили САЩ и Китай. „Защото ако не са на масата, те ще се окажат в менюто“, каза Карни, според когото общите инвестиции в отбрана и устойчивост са по-изгодни, отколкото ако всеки си строи собствена крепост“.

13 договора за шест месеца

В края на 2025 година Канада се присъедини към инициативата на ЕС SAFE, която предоставя на канадските оръжейни компании улеснен достъп до европейския пазар. През последните шест месеца Канада е подписала и още 12 споразумения в сферата на търговията и сигурността със страни от четири континента, подчерта Карни.

Сред тези страни е и Китай, посочва АРД. Миналата седмица китайският лидер Си Дзинпин и Карни се договориха да премахнат голяма степен от съществуващите двустранни търговски бариери за определени продукти. Китай намалява митата за канадската рапица, а Канада в замяна намалява митата за китайските електрически автомобили.

Канадският експерт по търговията Жак Шор смята, че подобни стъпки са правилни. „Ние диверсифицирахме търговията си, включвайки и други части от света – Европа, Индопасифика. Мисля, че можем да разчитаме на тези страни, за да растем.“

На САЩ вече не може да се разчита

Тъй като Канада вече не може да разчита на някогашния си най-близък съюзник САЩ. Откакто Доналд Тръмп налага все по-високи мита на канадците и дори заплашва да анексира страната, Канада иска повече независимост.

Това изобщо не се харесва на американския президент, посочва АРД. Ден по-късно на същото място Тръмп реагира обидено на смелата реч на Карни: „Канада, впрочем, получава доста безплатни подаръци от нас. Те трябва да са благодарни, но не са. Чух какво каза вчера техният премиер. Канада живее благодарение на САЩ. Спомни си за това, Марк, когато държиш реч следващия път“. Междувременно Тръмп изтегли обратно и поканата към Канада да се включи в неговия „Съвет за мир“, отбелязва германската обществена медия.

Атаките не плашат Карни

Карни отдавна не се впечатлява от този вид атаки на американския президент. Той се опитва да стимулира икономиката на страната, намалява данъците, инвестира във важни перспективни сектори. Но предстои да се види дали неговата стратегия ще излезе успешна в дългосрочен план, пише АРД.

Засега числата говорят в негова полза. Откакто САЩ въведоха новите мита, в Канада, която е с по-малко на брой население, в абсолютни числа бяха открити повече работни места, отколкото в по-голямата съседка. А в Г-7 напоследък канадският БВП е вторият по бърз растеж, включително благодарение на миграцията.

Апел към Европа

След речта на Карни в Давос редица медии коментираха, че Европа трябва да се поучи от курса на Канада. Карни няма никакво намерение да се подмазва на Тръмп – вместо това залага на честността, самоувереността и на ясните позиции, която директно прилага. В същото време към ЕС бяха отправени множество упреци, че не действа в съответствие със сериозността на положението.

Така например споразумението за свободна търговия със страните от Меркосур бе отложено от европейските парламентаристи – знак, че диверсификацията на търговията не е върховен приоритет за всички в Европа. Дори и споразумението за свободна търговия между ЕС и Канада вече с години така и не е ратифицирано от всички европейски държави.

Апелът на Карни е еднозначен: за обединение и противопоставяне със сила срещу суперсилите по икономическите и отбранителните въпроси. Този призив е отправен преди всичко към Европа, изтъква още АРД. Германската обществена медия отбелязва, че по-добър съсед и съюзник от Канада няма – страната е толкова богата на суровини, колкото и Русия. Но за разлика от Русия канадците споделят европейските ценности.