Защо Карни не се впечатлява от Тръмп: Пример и за ЕС?

24 Януари, 2026 17:06 1 104 26

В много борбена реч в Давос, която събра огромно одобрение, той обясни какво страната му започва да променя. Може ли да стане пример за ЕС?

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Това определено бе най-честният анализ на актуалната световна ситуация: в речта си пред Световния икономически форум в Давос канадският премиер Марк Карни използва думата „разрив“. Според него старият световен ред повече няма да се върне – затова не бива да се тъгува по миналото. Носталгията не е стратегия, каза още Карни, защото от разрива може да се роди нещо по-голямо, по-добро, по-силно и по-справедливо.

Същевременно канадският премиер призова за обединение на средните сили в света, за да не бъдат смазани от великите сили САЩ и Китай. „Защото ако не са на масата, те ще се окажат в менюто“, каза Карни, според когото общите инвестиции в отбрана и устойчивост са по-изгодни, отколкото ако всеки си строи собствена крепост“.

13 договора за шест месеца

В края на 2025 година Канада се присъедини към инициативата на ЕС SAFE, която предоставя на канадските оръжейни компании улеснен достъп до европейския пазар. През последните шест месеца Канада е подписала и още 12 споразумения в сферата на търговията и сигурността със страни от четири континента, подчерта Карни.

Сред тези страни е и Китай, посочва АРД. Миналата седмица китайският лидер Си Дзинпин и Карни се договориха да премахнат голяма степен от съществуващите двустранни търговски бариери за определени продукти. Китай намалява митата за канадската рапица, а Канада в замяна намалява митата за китайските електрически автомобили.

Канадският експерт по търговията Жак Шор смята, че подобни стъпки са правилни. „Ние диверсифицирахме търговията си, включвайки и други части от света – Европа, Индопасифика. Мисля, че можем да разчитаме на тези страни, за да растем.“

На САЩ вече не може да се разчита

Тъй като Канада вече не може да разчита на някогашния си най-близък съюзник САЩ. Откакто Доналд Тръмп налага все по-високи мита на канадците и дори заплашва да анексира страната, Канада иска повече независимост.

Това изобщо не се харесва на американския президент, посочва АРД. Ден по-късно на същото място Тръмп реагира обидено на смелата реч на Карни: „Канада, впрочем, получава доста безплатни подаръци от нас. Те трябва да са благодарни, но не са. Чух какво каза вчера техният премиер. Канада живее благодарение на САЩ. Спомни си за това, Марк, когато държиш реч следващия път“. Междувременно Тръмп изтегли обратно и поканата към Канада да се включи в неговия „Съвет за мир“, отбелязва германската обществена медия.

Атаките не плашат Карни

Карни отдавна не се впечатлява от този вид атаки на американския президент. Той се опитва да стимулира икономиката на страната, намалява данъците, инвестира във важни перспективни сектори. Но предстои да се види дали неговата стратегия ще излезе успешна в дългосрочен план, пише АРД.

Засега числата говорят в негова полза. Откакто САЩ въведоха новите мита, в Канада, която е с по-малко на брой население, в абсолютни числа бяха открити повече работни места, отколкото в по-голямата съседка. А в Г-7 напоследък канадският БВП е вторият по бърз растеж, включително благодарение на миграцията.

Апел към Европа

След речта на Карни в Давос редица медии коментираха, че Европа трябва да се поучи от курса на Канада. Карни няма никакво намерение да се подмазва на Тръмп – вместо това залага на честността, самоувереността и на ясните позиции, която директно прилага. В същото време към ЕС бяха отправени множество упреци, че не действа в съответствие със сериозността на положението.

Така например споразумението за свободна търговия със страните от Меркосур бе отложено от европейските парламентаристи – знак, че диверсификацията на търговията не е върховен приоритет за всички в Европа. Дори и споразумението за свободна търговия между ЕС и Канада вече с години така и не е ратифицирано от всички европейски държави.

Апелът на Карни е еднозначен: за обединение и противопоставяне със сила срещу суперсилите по икономическите и отбранителните въпроси. Този призив е отправен преди всичко към Европа, изтъква още АРД. Германската обществена медия отбелязва, че по-добър съсед и съюзник от Канада няма – страната е толкова богата на суровини, колкото и Русия. Но за разлика от Русия канадците споделят европейските ценности.


  • 1 Българин

    4 12 Отговор
    Тоя карни е без значение.
    Канада приключи!

    17:10 24.01.2026

  • 2 от разрива може да се роди нещо

    9 3 Отговор
    по-голямо котило от бръмбари и калинки
    даващи парите на наивните си данъкоплатци
    за по големи глупости от зелки и кафяви пришълци и нато

    17:11 24.01.2026

  • 3 ТРЪМП:

    4 9 Отговор
    „Търмп в Давос - 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    Коментиран от #7, #8

    17:13 24.01.2026

  • 4 от там да започнем

    6 5 Отговор
    Колко пола има в Канада? От отговорът зависи бъдещето.

    Коментиран от #5

    17:14 24.01.2026

  • 5 Руската пропаганда

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "от там да започнем":

    Има за цел глупаците.

    17:16 24.01.2026

  • 6 стоян георгиев

    5 0 Отговор
    Канада и гренландия са много добра алтернатива на на сибир.ес трябва да се интегрира с канада .

    17:16 24.01.2026

  • 7 Българин

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "ТРЪМП:":

    Руснаците имат записани 25 млн доброволци. Ако на седмица от тях загиват 5000. то сега записаните доброволци ще стигнат за 100 години. С една дума, 80% от тях ще умрат от старост след деситилетия!
    А малцина ще станат Герой, паднали за Величието на Русия!

    17:17 24.01.2026

  • 8 Българин

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "ТРЪМП:":

    Новата цел на ВСУ- 50 000 ликвидирани вати на месец.

    17:18 24.01.2026

  • 9 Пламен

    3 3 Отговор
    МЕЧТАТА НА ХИТЛЕР Е БИЛА ДА ИМА ВОЙНА МЕЖДУ САЩ И КАНАДА .В ТАКЪВ СЛУЧАЙ ТОЙ Е МОЖЕЛ ДА ПРАВИ КАКВОТО СИ ПОИСКА В ЕВРОПА .
    МЕЖДУ ДРУГОТО Е ИМАЛО ТАКАВА ОПАСНОСТ - И ДВЕТЕ СТРАНИ СА ПОДГОТВЯЛИ БОЙНИ ПЛАНОВЕ .

    МЕЧТАТА НА ПУТЛЕР Е СЪЩАТА , ОБАЧЕ МАЛИЯ МИЛИЦИОНЕР НЕ Е ЧЕЛ ИСТОРИЯ . :)

    17:19 24.01.2026

  • 10 Все ми е тая за Канада, но

    6 4 Отговор
    ЕС приключва и това е добре! Нека е по-бързо, иначе халифат с 82 пола. За ЛГБТВ това е добре - засега!

    Коментиран от #14, #18

    17:21 24.01.2026

  • 11 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    Провинция Албърта ще прави референдум за присъединяване към САЩ.

    17:22 24.01.2026

  • 12 Хахаха

    3 2 Отговор
    Зойче зеле хвали пораженческа и долнопробна реч,на поредното глобалистко ...л.
    Глобализмът приключи!
    Не го казвам аз, а го констатира в Давос, водещият - Лари Флин СЕО на Блекрок

    17:23 24.01.2026

  • 13 Умен е

    4 2 Отговор
    Канада и Европа са си напълно самодостатъчни. Не им трябват нито Америка нито русия. Вече си имат и Южна Америка. Америка и русия да духат супата.

    17:25 24.01.2026

  • 14 Умен е

    2 4 Отговор

    До коментар #10 от "Все ми е тая за Канада, но":

    Канада и Европа са си напълно самодостатъчни. Не им трябват нито Америка нито русия. Вече си имат и Южна Америка. Америка и русия да духат супата.

    Коментиран от #24

    17:26 24.01.2026

  • 15 Сатана Z

    2 2 Отговор
    “споразумението за свободна търговия със страните от Меркосур“

    Европейският райх е изправен пред продоволствена криза ,която ще настъпи много скоро,след като Европейската комисия отреже субсидиите на фермерите и европейската райска градина ще бъде залята от нискокачествена селскостопанска и животинска продукция от Монсанто Южна Америка.

    Коментиран от #19

    17:27 24.01.2026

  • 16 Професор

    4 0 Отговор
    Вън лигльото-глобалист и неотроцкист Карни от Канада, която е пред пълен разпад. В Алберта хората се редят посред зима на 2-3 часови опашки за да се подпишат под петиция за референдум за отцепване от Канада. Така че, лъжите на Карни не минават.

    17:27 24.01.2026

  • 17 Българин

    1 0 Отговор
    След Гренландия следва Канада, а сетне и Мексико...Рижия разбойник не играе на дребно! Аз предлагам да изпратим подписка измежду нас народа със предложението да ни присъедини към САЩ не вярвам да откаже! Другата опция е да ни вземе Русия, че това тегло на "Вечен преход" повече не се търпи и по-зле става...Тръмпоч пращай средиземноморския флот към Бургас и Варна!

    17:28 24.01.2026

  • 18 Грешчица

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Все ми е тая за Канада, но":

    Объркал си се. Сега Европа тръгва нагоре, а русия затъва. Което е добре защото сме европейци, а не руснаци.

    17:28 24.01.2026

  • 19 Колективен руски крепостен

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    17:28 24.01.2026

  • 20 Джефри Епстийн

    2 2 Отговор
    Защо всички Рублоидоти
    Си мислят
    Че Кремълския Актив
    Агент Краснов е вечен .

    Хахаха хахаха хахаха

    Ноември месец ще бъде приключено
    Със всички простотии
    На Рижавата Перука

    След това Импийчнат и осъден
    За Педофилия
    Рижака .

    Ще го настанят Точно във същата килия
    На Приятелчето му Джефри.

    Коментиран от #25

    17:31 24.01.2026

  • 21 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Бай Дончо няма да взима цяла Канада ,както и Путин цяла Украйна

    Канадската провинция Алберта е „естествен партньор за Съединените щати“ и нейните жители разполагат с „отлични ресурси“, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент, позовавайки се на евентуален референдум за независимостта на провинцията.

    „Мисля, че трябва да им позволим да се присъединят към Съединените щати. А Алберта е естествен партньор за Съединените щати. Те имат големи ресурси. Жителите на Алберта са много независими. Носят се слухове, че може да проведат референдум за това дали искат да останат в Канада или не“, каза той в интервю за Джак Пособиец.

    Бесент добави, че макар богатството от природни ресурси на Алберта да ѝ пречи да „изгради тръбопровод до Тихия океан“, жителите говорят за референдум и „искат суверенитет“.

    17:32 24.01.2026

  • 22 Уса

    1 1 Отговор
    Карни не е по-различен от еврогеиските сатанисти.Цялата му кариера е изтъкана от връзки и критиките към капитализъма са един театър и е пределно чсно,че той загива бавно и безславно.Капитализма създава много богати личности и обедняващи държави с обедняващо население и тук Карни сгреши,като каза,че със засилване на капитализма ще преборят Китай.Това вече и Тръмп е разбрал,че никога няма да стане,защото е нужен социализъм по-здрав и проклет от китайския,за да настигнат Китай и го победят не само на бойното поле а икономически за което са нужни работници,които да разсъждават по социалистически а не наркомански поколения на оито не им пука за нищо и чакат само на напечатените помощи от капиталистите.Тръмп се опитва да запази капитализма,за да няма разправия с богатите и да изгради социализъм за бедните а богатите да се скрият или снишат докато отмине бурята,но дали ще стане е друг въпрос

    17:33 24.01.2026

  • 23 Над 70 %

    1 1 Отговор
    От Златото на Кремля

    Вече е продадено и издухано.

    Скоро ще трябва някой да продава
    И
    Дворецът в Геленджик.

    Денги нетъ

    Хахахахаха хахахахаха

    17:34 24.01.2026

  • 24 Професор

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Умен е":

    И ти си си самодостатъчен -- пишеш по някоя дивотия тук-там, удариш си по една чкия отвреме навреме, похарчиш си социалната помощ за бира и цигари и си си екстра...

    Коментиран от #26

    17:34 24.01.2026

  • 25 Ясно е

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Джефри Епстийн":

    Канада и Европа са си напълно самодостатъчни. Не им трябват нито Америка нито русия. Вече си имат и Южна Америка. Америка и русия да духат супата. И сам си даваш отговор, защото са рублоидиоти.

    17:38 24.01.2026

  • 26 Посоката

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Професор":

    Чики ...джиите са на изток, трябва ти мозъчен компас.

    17:40 24.01.2026

