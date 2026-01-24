Новини
Зеленски след преговорите с Русия в Абу Даби: Успяхме да обсъдим много неща
Зеленски след преговорите с Русия в Абу Даби: Успяхме да обсъдим много неща

24 Януари, 2026 19:36

Зеленски заяви, че военните официални представители са определили списък с въпроси за обсъждане на следващите срещи

Зеленски след преговорите с Русия в Абу Даби: Успяхме да обсъдим много неща - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преговорите между делегациите на Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби приключиха, след като на тях бяха обсъдени параметрите за прекратяване на войната, предадоха Укринформ и Ройтерс, цитирани от БТА.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди, че срещата в Обединените арабски емирства (ОАЕ) е приключила. Двудневният тристранен формат се проведе за първи път от дълго време. Зеленски подчерта: „Успяхме да обсъдим много неща и е важно, че преговорите бяха конструктивни.“

Зеленски заяви, че военните официални представители са определили списък с въпроси за обсъждане на евентуална бъдеща среща. Той отбеляза, че след срещите, проведени през последните няколко дни, всички страни са се съгласили да докладват на столиците си за всеки аспект от преговорите и да координират по-нататъшните стъпки с лидерите си. „Военните са определили списък с въпроси за евентуална следваща среща. При наличие на желание за напредък – а Украйна е готова – следващите срещи ще се състоят, вероятно следващата седмица. Очаквам с нетърпение личния доклад на делегацията след завръщането ѝ“, каза той.

„Благодарен съм на ОАЕ и лично на президента на Емирствата за посредничеството и готовността да бъдат домакини на по-нататъшни срещи. Украйна работи за мир и сигурност. Благодаря на всички, които помагат!“, добави украинският президент.

Украинският държавен глава също припомни, че преговорите са се провели включително с участието на военни представители от трите страни.

От украинска страна присъстваха секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, началникът на канцеларията на Зеленски Кирило Буданов и неговия заместник Сергей Кислица, началникът на генералния щаб на въоръжените сили генерал Андрий Гнатов, ръководителят на президентската партия Давид Арахамия и заместник-началникът на военното разузнаване Вадим Скибицки.

От американска страна присъстваха специалният пратеник Стив Уиткоф, зетят на президента на САЩ Джаред Къшнър, министърът на американските сухопътни сили Дан Дрискол, генералът Алекс Гринкевич и ръководителят на Федералната служба за обществени поръчки към Агенцията за общи услуги на САЩ Джош Грюнбаум.

От руска страна присъстваха представители на военното разузнаване и армията.


Украйна
  • 1 Българин

    11 44 Отговор
    Зеленски е невероятен родолюбец, който от началото на войната е до своя народ. За разлика от страхливеца Путлер.

    Коментиран от #4, #7, #8, #13

    19:39 24.01.2026

  • 2 Помак

    26 4 Отговор
    Сдавай !

    19:39 24.01.2026

  • 3 в обу даби

    27 4 Отговор
    Може да обсъждат процедурата за капитулацията диктувана от рижия на зеления.

    19:40 24.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 гост

    28 5 Отговор
    В Киив,- студено, хората - озверени, в радата- опозиция, в хунтата - напират за коркорбашии, не се знае на кой ще му изгърмят бушоните и -ту-тууууууу! А Така кеф ти Маями, кеф ти Давос, кеф ти Абу Даби - топло, добре хранят, добре пазят, а резултатите от срещите - на следващата среща! Всяка среща е спечелен ден и глътка въздух за наркомана!

    19:43 24.01.2026

  • 6 Цвете

    6 25 Отговор
    НЯКОЙ СПОМНЯ ЛИ СИ ПРОФЕСИЯТА РОНАЛД РЕЙГЪН? ТОЙ ,КАКВО ПОСТИГНА ,ЗА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА? ТОВА, ЧЕ ДНЕС ВСИЧКИ СЕ СМЯТАМЕ ЗА ЕДИННИ. КОЛКО ПРЕГОВОРИ ОЩЕ СА НЕОБХОДИМИ ,ЗА ДА РАЗБЕРЕ КРЕМЪЛ ,ЧЕ ЖИВОТА Е КРАТЪК? ДО КОГА ТАЗИ АГОНИЯ? ДЪЛГА МАСА С КЪС ПРЕДСТАВИТЕЛ.

    Коментиран от #12

    19:44 24.01.2026

  • 7 Шопо

    9 13 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    С помощ от България Зеленски може да победи Русия.

    19:45 24.01.2026

  • 8 Ами

    19 4 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Че то там народ остана ли?

    19:45 24.01.2026

  • 9 Цвете

    6 15 Отговор
    НЯКОЙ СПОМНЯ ЛИ СИ ПРОФЕСИЯТА РОНАЛД РЕЙГЪН? ТОЙ ,КАКВО ПОСТИГНА ,ЗА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА? ТОВА, ЧЕ ДНЕС ВСИЧКИ СЕ СМЯТАМЕ ЗА ЕДИННИ. КОЛКО ПРЕГОВОРИ ОЩЕ СА НЕОБХОДИМИ ,ЗА ДА РАЗБЕРЕ КРЕМЪЛ ,ЧЕ ЖИВОТА Е КРАТЪК? ДО КОГА ТАЗИ АГОНИЯ? ДЪЛГА МАСА С КЪС ПРЕДСТАВИТЕЛ.

    Коментиран от #14

    19:45 24.01.2026

  • 10 мдаа

    7 21 Отговор
    Пратениците на ботокса пак не са могли да изпросят Донбас.

    Коментиран от #19

    19:46 24.01.2026

  • 11 И в тази визия очаквайте

    24 3 Отговор
    и тази нощ поредният Армагедон върху Украйна.
    Нищо не сте постигнали но лично ти Зеленски продължаваш с твоите лъжи.

    19:48 24.01.2026

  • 12 Къс представител

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "Цвете":

    но к.. му е много дълъг и дебел и така ви е поел че......

    19:52 24.01.2026

  • 13 Българин

    17 4 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Ако зеленски беше родолюбец, щеше да се подчини и да приеме всички рсуки условия, вместо да излага народа си на унищожение! АКо ние много се бяхме репчили на турците, щехме ли да оцелеем 500 години?!?

    19:53 24.01.2026

  • 14 Ами

    22 1 Отговор

    До коментар #9 от "Цвете":

    Актьор.
    Рейгън го играеше президент, а Буш старши управлявше САЩ.
    Сега е същото.
    Зеленски го играе президент, но друг управлява :)

    19:53 24.01.2026

  • 15 руската мечка

    5 16 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    20:02 24.01.2026

  • 16 ТРЪМП:

    4 17 Отговор
    „Търмп в Давос - 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    Коментиран от #18, #20

    20:03 24.01.2026

  • 17 Механик

    16 1 Отговор
    И кво стана след обсъждането? Чей Крим?
    Моста гътнаха ли го хаймарсовете, че вече 3-та година чакам да пием кафе със Зеленски в Крим?
    Леопардите и Абрамските вече в Москва ли са?
    Путин ви цепна като на стара ватенка ръкава. Обърна ви с хастара навънка.

    20:12 24.01.2026

  • 18 Механик

    14 1 Отговор

    До коментар #16 от "ТРЪМП:":

    Пак ли ревтуните за убитите руски войници?
    Нали искате да поразите Русия? Кефете се на загубите и, а не да ревете. Че става смешно и не ви се връзва логиката.
    Руснаците ви тумбят на почивки и не ви дават да си поемете въздух. Нощеска пак ще ви дъндят, а утре ще виете като горнооряховски мотриси.

    20:18 24.01.2026

  • 19 единствения

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "мдаа":

    който проси е наркомански останалите си вземат без да питат ( само големите играчи де а не евро-гейзерите)…

    Коментиран от #22

    20:19 24.01.2026

  • 20 как 5 направо 50 хиляди

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "ТРЪМП:":

    не сте разбрали добре… засилвайте пропагандата за повдигане на духа!!!

    20:21 24.01.2026

  • 21 Мишел

    6 0 Отговор
    "По-голямата част мнения на депутати от Руската дума са, че конфликтът не трябва да бъде замразяван, нито да бъдат искани територии. "Русия вложи целия си финансов и военен ресурс в тази война. Никакви територии или условия не могат да оправдаят това, което Русия даде до момента. Тези варианти, както и да бъдат представяни, означават загуба. Русия трябва да настоява за връщането на цяла Украйна под политическото влияние на Москва. Само и единствено това би означавало победа за Русия и би осигурило стратегически и реални ползи за нас."

    20:28 24.01.2026

  • 22 Розовото пони Путин 🌈

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "единствения":

    Прося не е точната дума, като бях при Ким Чен му казах, че ми свършиха войниците, той сам предложи да ми даде 20хил. от неговите 🌈😅🌈🥳

    20:36 24.01.2026

  • 23 Рублевка

    3 0 Отговор
    Светът забрави за последствията от ядрените оръжия. За почти един век, те станаха 1000 пъти ПО-МОЩНИ и натрупаните запаси на РФ са огромни. Като следствие се води война с дронове и пехотни атаки. Няколко ядрени удара биха принудили покрайнините, отцепили се от Русия към респект и мир.

    Коментиран от #25

    20:37 24.01.2026

  • 24 Дискомбобулатор

    2 3 Отговор
    Путин е в паника от новото оръжие. Цирконите падат като круши...

    Коментиран от #28, #30

    20:38 24.01.2026

  • 25 си дзън

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "Рублевка":

    Тръмп за ПВО на Венецуела (руско ПВО): "натискаха копчетата и ... нищо"

    Коментиран от #27

    20:40 24.01.2026

  • 26 Зевзек

    2 2 Отговор
    Неудобно ли е да питам, при положение, че Крим, Донецк и Луганск са по руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия още си е в Донецк ?

    20:40 24.01.2026

  • 27 Рублевка

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "си дзън":

    Включително такива като тебе имам предвид. Гъбата издухва в стратосферата панелките на няколко стотин хиляди лумпени и настъпва мир. Избягват се милиони жертви.

    Коментиран от #29

    20:43 24.01.2026

  • 28 не е само Путин

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Дискомбобулатор":

    всички руснаци по рождение са в паника. Руснаците са най-страхливата нация в света. Това им е национална черта.

    20:44 24.01.2026

  • 29 си дзън

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Рублевка":

    Вярно е, че руснаците са с най-много гъбички по тялото, ама Дискомбобулатора ще ги излекува
    всичките.

    20:46 24.01.2026

  • 30 си дзън

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Дискомбобулатор":

    Половината от охраната на Мадуро са се изпозастреляли сами, вследстие на Дискомбобулатора.

    20:52 24.01.2026

  • 31 татунчо 🍌

    1 0 Отговор
    Цял пасквил за зеленият и делегацията му , а за Русия - само последния ред ....Ех , тая Марчето , бе , и от лицемерие не можеш да го докараш .

    20:53 24.01.2026

