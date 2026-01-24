Зеленски след преговорите с Русия в Абу Даби: Успяхме да обсъдим много неща

Преговорите между делегациите на Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби приключиха, след като на тях бяха обсъдени параметрите за прекратяване на войната, предадоха Укринформ и Ройтерс, цитирани от БТА.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди, че срещата в Обединените арабски емирства (ОАЕ) е приключила. Двудневният тристранен формат се проведе за първи път от дълго време. Зеленски подчерта: „Успяхме да обсъдим много неща и е важно, че преговорите бяха конструктивни.“

Зеленски заяви, че военните официални представители са определили списък с въпроси за обсъждане на евентуална бъдеща среща. Той отбеляза, че след срещите, проведени през последните няколко дни, всички страни са се съгласили да докладват на столиците си за всеки аспект от преговорите и да координират по-нататъшните стъпки с лидерите си. „Военните са определили списък с въпроси за евентуална следваща среща. При наличие на желание за напредък – а Украйна е готова – следващите срещи ще се състоят, вероятно следващата седмица. Очаквам с нетърпение личния доклад на делегацията след завръщането ѝ“, каза той.

„Благодарен съм на ОАЕ и лично на президента на Емирствата за посредничеството и готовността да бъдат домакини на по-нататъшни срещи. Украйна работи за мир и сигурност. Благодаря на всички, които помагат!“, добави украинският президент.

Украинският държавен глава също припомни, че преговорите са се провели включително с участието на военни представители от трите страни.

От украинска страна присъстваха секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, началникът на канцеларията на Зеленски Кирило Буданов и неговия заместник Сергей Кислица, началникът на генералния щаб на въоръжените сили генерал Андрий Гнатов, ръководителят на президентската партия Давид Арахамия и заместник-началникът на военното разузнаване Вадим Скибицки.

От американска страна присъстваха специалният пратеник Стив Уиткоф, зетят на президента на САЩ Джаред Къшнър, министърът на американските сухопътни сили Дан Дрискол, генералът Алекс Гринкевич и ръководителят на Федералната служба за обществени поръчки към Агенцията за общи услуги на САЩ Джош Грюнбаум.

От руска страна присъстваха представители на военното разузнаване и армията.