Зеленски след преговорите с Русия в Абу Даби: Успяхме да обсъдим много неща

Преговорите между делегациите на Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби приключиха, след като на тях бяха обсъдени параметрите за прекратяване на войната, предадоха Укринформ и Ройтерс, цитирани от БТА.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди, че срещата в Обединените арабски емирства (ОАЕ) е приключила. Двудневният тристранен формат се проведе за първи път от дълго време. Зеленски подчерта: „Успяхме да обсъдим много неща и е важно, че преговорите бяха конструктивни.“
Зеленски заяви, че военните официални представители са определили списък с въпроси за обсъждане на евентуална бъдеща среща. Той отбеляза, че след срещите, проведени през последните няколко дни, всички страни са се съгласили да докладват на столиците си за всеки аспект от преговорите и да координират по-нататъшните стъпки с лидерите си. „Военните са определили списък с въпроси за евентуална следваща среща. При наличие на желание за напредък – а Украйна е готова – следващите срещи ще се състоят, вероятно следващата седмица. Очаквам с нетърпение личния доклад на делегацията след завръщането ѝ“, каза той.
„Благодарен съм на ОАЕ и лично на президента на Емирствата за посредничеството и готовността да бъдат домакини на по-нататъшни срещи. Украйна работи за мир и сигурност. Благодаря на всички, които помагат!“, добави украинският президент.
Украинският държавен глава също припомни, че преговорите са се провели включително с участието на военни представители от трите страни.
От украинска страна присъстваха секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, началникът на канцеларията на Зеленски Кирило Буданов и неговия заместник Сергей Кислица, началникът на генералния щаб на въоръжените сили генерал Андрий Гнатов, ръководителят на президентската партия Давид Арахамия и заместник-началникът на военното разузнаване Вадим Скибицки.
От американска страна присъстваха специалният пратеник Стив Уиткоф, зетят на президента на САЩ Джаред Къшнър, министърът на американските сухопътни сили Дан Дрискол, генералът Алекс Гринкевич и ръководителят на Федералната служба за обществени поръчки към Агенцията за общи услуги на САЩ Джош Грюнбаум.
От руска страна присъстваха представители на военното разузнаване и армията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #4, #7, #8, #13
19:39 24.01.2026
2 Помак
19:39 24.01.2026
3 в обу даби
19:40 24.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 гост
19:43 24.01.2026
6 Цвете
Коментиран от #12
19:44 24.01.2026
7 Шопо
До коментар #1 от "Българин":С помощ от България Зеленски може да победи Русия.
19:45 24.01.2026
8 Ами
До коментар #1 от "Българин":Че то там народ остана ли?
19:45 24.01.2026
9 Цвете
Коментиран от #14
19:45 24.01.2026
10 мдаа
Коментиран от #19
19:46 24.01.2026
11 И в тази визия очаквайте
Нищо не сте постигнали но лично ти Зеленски продължаваш с твоите лъжи.
19:48 24.01.2026
12 Къс представител
До коментар #6 от "Цвете":но к.. му е много дълъг и дебел и така ви е поел че......
19:52 24.01.2026
13 Българин
До коментар #1 от "Българин":Ако зеленски беше родолюбец, щеше да се подчини и да приеме всички рсуки условия, вместо да излага народа си на унищожение! АКо ние много се бяхме репчили на турците, щехме ли да оцелеем 500 години?!?
19:53 24.01.2026
14 Ами
До коментар #9 от "Цвете":Актьор.
Рейгън го играеше президент, а Буш старши управлявше САЩ.
Сега е същото.
Зеленски го играе президент, но друг управлява :)
19:53 24.01.2026
15 руската мечка
20:02 24.01.2026
16 ТРЪМП:
Коментиран от #18, #20
20:03 24.01.2026
17 Механик
Моста гътнаха ли го хаймарсовете, че вече 3-та година чакам да пием кафе със Зеленски в Крим?
Леопардите и Абрамските вече в Москва ли са?
Путин ви цепна като на стара ватенка ръкава. Обърна ви с хастара навънка.
20:12 24.01.2026
18 Механик
До коментар #16 от "ТРЪМП:":Пак ли ревтуните за убитите руски войници?
Нали искате да поразите Русия? Кефете се на загубите и, а не да ревете. Че става смешно и не ви се връзва логиката.
Руснаците ви тумбят на почивки и не ви дават да си поемете въздух. Нощеска пак ще ви дъндят, а утре ще виете като горнооряховски мотриси.
20:18 24.01.2026
19 единствения
До коментар #10 от "мдаа":който проси е наркомански останалите си вземат без да питат ( само големите играчи де а не евро-гейзерите)…
Коментиран от #22
20:19 24.01.2026
20 как 5 направо 50 хиляди
До коментар #16 от "ТРЪМП:":не сте разбрали добре… засилвайте пропагандата за повдигане на духа!!!
20:21 24.01.2026
21 Мишел
20:28 24.01.2026
22 Розовото пони Путин 🌈
До коментар #19 от "единствения":Прося не е точната дума, като бях при Ким Чен му казах, че ми свършиха войниците, той сам предложи да ми даде 20хил. от неговите 🌈😅🌈🥳
20:36 24.01.2026
23 Рублевка
Коментиран от #25
20:37 24.01.2026
24 Дискомбобулатор
Коментиран от #28, #30
20:38 24.01.2026
25 си дзън
До коментар #23 от "Рублевка":Тръмп за ПВО на Венецуела (руско ПВО): "натискаха копчетата и ... нищо"
Коментиран от #27
20:40 24.01.2026
26 Зевзек
20:40 24.01.2026
27 Рублевка
До коментар #25 от "си дзън":Включително такива като тебе имам предвид. Гъбата издухва в стратосферата панелките на няколко стотин хиляди лумпени и настъпва мир. Избягват се милиони жертви.
Коментиран от #29
20:43 24.01.2026
28 не е само Путин
До коментар #24 от "Дискомбобулатор":всички руснаци по рождение са в паника. Руснаците са най-страхливата нация в света. Това им е национална черта.
20:44 24.01.2026
29 си дзън
До коментар #27 от "Рублевка":Вярно е, че руснаците са с най-много гъбички по тялото, ама Дискомбобулатора ще ги излекува
всичките.
20:46 24.01.2026
30 си дзън
До коментар #24 от "Дискомбобулатор":Половината от охраната на Мадуро са се изпозастреляли сами, вследстие на Дискомбобулатора.
20:52 24.01.2026
31 татунчо 🍌
20:53 24.01.2026