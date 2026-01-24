Новини
Младеж загина от токов удар на метростанция в Берлин

24 Януари, 2026 15:16

Той се е опитал да вземе електронната си цигара, паднала на железопътната линия

Младеж загина от токов удар на метростанция в Берлин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Младеж загина от токов удар на метростанция в Берлин, след като се е опитал да вземе електронната си цигара, паднала на железопътната линия, предаде ДПА, съобщи БТА.

Полицията в Берлин заяви, че 17-годишният юноша е бил част от група на станция "Дойче Опер" (Немска опера) и се опитал да вземе електронната си цигара (вейп), паднала под спрял влак.

При опита си той е докоснал релсите, след което е получил токов удар и е починал на място.

Говорител на полицията уточни, че влаковете не винаги се намират на релсите, тъй като понякога се паркират временно на метростанциите. Въпреки това релсите могат да останат под електрическо напрежение, което крие опасност от токов удар при допир.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те

    11 0 Отговор
    така правят младежите по метростанциите в Берлин...

    Коментиран от #5

    15:19 24.01.2026

  • 2 Ххх

    11 2 Отговор
    Много "столичани" прескачаха трамвайните релси да не ги удари тока!

    Коментиран от #8

    15:19 24.01.2026

  • 3 Българин

    18 1 Отговор
    В Киев опасност от подобен инцидент няма...там чисто и просто са без ток! Както се казва руснаците им спряха тока...

    Коментиран от #4, #6

    15:23 24.01.2026

  • 4 Спокойно

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    да си пафкат вейповете. Няма опасност от токов удар, защото ток скоро няма да имаааа.

    15:27 24.01.2026

  • 5 Така

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами да, те":

    са те дженZ-та, то не знае дали тече ток, или не. Тока излиза от контактите, където се зареждат телефонните.

    15:30 24.01.2026

  • 6 ГОРКИТЕ

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Дано се оправят хората, дано по-често да им хвърлят бомби, че да се сгреят! Нямат си държава да ги защитава и опази, да им осигури ток и парно!

    15:35 24.01.2026

  • 7 татунчо 🍌

    5 0 Отговор
    В укрията поне такъв проблем нямат . На тъмно и студено , но все още - живи .🙄

    Коментиран от #11

    15:42 24.01.2026

  • 8 Копеите и до сега

    0 9 Отговор

    До коментар #2 от "Ххх":

    ги прескачат. А не трябва. Само в петък се пуска ток по релсите.

    Коментиран от #12

    15:45 24.01.2026

  • 9 западналите

    4 0 Отговор
    изтичат в канала!

    15:45 24.01.2026

  • 10 Въх

    0 0 Отговор
    Младеж премести левия си крак върху десния си крак в кафене в село Долно Нагорнище.

    15:45 24.01.2026

  • 11 Возил ли си се

    0 7 Отговор

    До коментар #7 от "татунчо 🍌":

    в московски трамвай? Не го прави, ако имаш слабо сърце и не искаш да повръщаш.

    Коментиран от #15

    15:47 24.01.2026

  • 12 Хихихихи

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Копеите и до сега":

    Копеите са от друго тесто хора- железни, за разлика от западналите джендита.

    Коментиран от #14

    15:48 24.01.2026

  • 13 УдоМача

    8 0 Отговор
    "Говорител на полицията уточни, че влаковете не винаги се намират на релсите, тъй като понякога се паркират временно на метростанциите" - съзнавате ли какво сте написали?!?!?!?!?!?!?!!

    15:49 24.01.2026

  • 14 За всеки случай

    0 6 Отговор

    До коментар #12 от "Хихихихи":

    пази се от релсите в петък. Като са железни копеите, да ги ползват за проводници. За друго не стават.

    15:51 24.01.2026

  • 15 татунчо 🍌

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Возил ли си се":

    НО Е СИГУРНО , ЧЕ МОЖЕШ ДА СЕ ПОВОЗИШ , А ПРИ УРКИТЕ И ТОВА НЕ МОГАТ ....🙄

    15:59 24.01.2026

Новини по държави:
