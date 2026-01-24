Младеж загина от токов удар на метростанция в Берлин, след като се е опитал да вземе електронната си цигара, паднала на железопътната линия, предаде ДПА, съобщи БТА.
Полицията в Берлин заяви, че 17-годишният юноша е бил част от група на станция "Дойче Опер" (Немска опера) и се опитал да вземе електронната си цигара (вейп), паднала под спрял влак.
При опита си той е докоснал релсите, след което е получил токов удар и е починал на място.
Говорител на полицията уточни, че влаковете не винаги се намират на релсите, тъй като понякога се паркират временно на метростанциите. Въпреки това релсите могат да останат под електрическо напрежение, което крие опасност от токов удар при допир.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами да, те
Коментиран от #5
15:19 24.01.2026
2 Ххх
Коментиран от #8
15:19 24.01.2026
3 Българин
Коментиран от #4, #6
15:23 24.01.2026
4 Спокойно
До коментар #3 от "Българин":да си пафкат вейповете. Няма опасност от токов удар, защото ток скоро няма да имаааа.
15:27 24.01.2026
5 Така
До коментар #1 от "Ами да, те":са те дженZ-та, то не знае дали тече ток, или не. Тока излиза от контактите, където се зареждат телефонните.
15:30 24.01.2026
6 ГОРКИТЕ
До коментар #3 от "Българин":Дано се оправят хората, дано по-често да им хвърлят бомби, че да се сгреят! Нямат си държава да ги защитава и опази, да им осигури ток и парно!
15:35 24.01.2026
7 татунчо 🍌
Коментиран от #11
15:42 24.01.2026
8 Копеите и до сега
До коментар #2 от "Ххх":ги прескачат. А не трябва. Само в петък се пуска ток по релсите.
Коментиран от #12
15:45 24.01.2026
9 западналите
15:45 24.01.2026
10 Въх
15:45 24.01.2026
11 Возил ли си се
До коментар #7 от "татунчо 🍌":в московски трамвай? Не го прави, ако имаш слабо сърце и не искаш да повръщаш.
Коментиран от #15
15:47 24.01.2026
12 Хихихихи
До коментар #8 от "Копеите и до сега":Копеите са от друго тесто хора- железни, за разлика от западналите джендита.
Коментиран от #14
15:48 24.01.2026
13 УдоМача
15:49 24.01.2026
14 За всеки случай
До коментар #12 от "Хихихихи":пази се от релсите в петък. Като са железни копеите, да ги ползват за проводници. За друго не стават.
15:51 24.01.2026
15 татунчо 🍌
До коментар #11 от "Возил ли си се":НО Е СИГУРНО , ЧЕ МОЖЕШ ДА СЕ ПОВОЗИШ , А ПРИ УРКИТЕ И ТОВА НЕ МОГАТ ....🙄
15:59 24.01.2026