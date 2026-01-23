Как САЩ включиха Белгия в Съвета за мир вместо Беларус

Белият дом погрешно е включил Белгия в списъка със страните, които са се съгласили да се присъединят към създадения от американския президент Доналд Тръмп Съвет за мир. Вероятно страната е била объркана с Беларус . За това съобщи американската телевизия NBC News в четвъртък, 22 януари.

Според медията администрацията на Тръмп е разпространила списък с 22 държави, които са се присъединили към Съвета за мир. Освен Белгия и САЩ , в списъка се оказаха Азербайджан, Аржентина, Армения, Бахрейн, България , Унгария, Египет, Индонезия, Йордания, Казахстан, Катар, Косово, Мароко, Монголия, Обединените арабски емирства (ОАЕ), Пакистан, Парагвай, Саудитска Арабия, Турция и Узбекистан. В списъка обаче липсва Беларус, чийто президент Александър Лукашенко подписа документа за присъединяване към организацията на 20 януари.

Официалният списък на страните участнички в Съвета за мир, съставен от Белия дом, не е публично достъпен. Списъкът с държавите, в който е включена и Белгия, беше публикуван на 22 януари в социалната мрежа X от Хиба Наср, която ръководи бюрото на саудитската телевизия Asharq News във Вашингтон. "За да е ясно: списъкът със страните беше разпространен от Белия дом", уточнява тя.

Белгия: Не сме подписвали устава на Съвета за мир

"Белгия не е подписвала устава на Съвета за мир. Информацията за това е невярна. Искаме Европа да даде единен и координиран отговор. Както много други европейски страни, ние също имаме някои съмнения по отношение на това предложение", написа вицепремиерът и министър на външните работи на Белгия Максим Прево на страницата си в социалната мрежа X.

Белият дом е объркал Белгия с Беларус , включвайки първата в списъка със страните участнички в Съвета за мир, съобщи белгийската телевизия VRT, позовавайки се на правителствени източници. Според информация на американската телевизия NBC, Белгия е подписала документа за присъединяване към организацията, но в последния момент е променила решението си.

Белгийските власти обаче опровергават данните на NBC. "Ние в никакъв случай не сме изразявали намерение да подпишем документа. Информирахме нашите американски партньори за причините, поради които не можем да го подпишем в настоящия му вид", казват от белгийското външно министерство.

Какво представлява създаденият от Тръмп Съвет за мир?

Новата международна инициатива на Доналд Тръмп се представя като ключов механизъм за управление на Газа след войната. Наблюдатели, запознали се с устава на Съвета за мир, констатират, че правомощията на този орган могат да се окажат много по-широки, така че той може да се превърне в конкурент на ООН.

Около 60 държави са получили покана да се присъединят към Съвета за мир. Половината от тях дадоха съгласието си, включително Русия, Азербайджан, Армения, ОАЕ и Турция. От ЕС само две страни подписаха устава: България и Унгария. Останалите държави членки на Общността или отказаха (Норвегия, Словения, Франция, Швеция) да участват в организацията, или не коментираха поканата. Великобритания също не се съгласи да участва в Съвета за мир. На церемонията по подписването на документа по време на Световния икономически форум в Давос присъстваха представители на 19 държави.

Междувременно Доналд Тръмп оттегли поканата за участие в "Съвета за мир", изпратена до Канада . Той публикува в социалната си мрежа Truth Social обръщение към канадския министър-председател Марк Карни. Това се случи след речта на Карни в Давос, в която канадският премиер разкритикува състоянието на световната политика, при която "великите сили" използват икономическата интеграция, митата и други инструменти за оказване на принуда на "средните сили".

Автор: Владимир Бегунков