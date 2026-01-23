Новини
Как САЩ включиха Белгия в Съвета за мир вместо Беларус

23 Януари, 2026 14:41 1 456 36

"Не сме подписвали устава", казват белгийските власти. Същевременно в списъка липсва Беларус.

Как САЩ включиха Белгия в Съвета за мир вместо Беларус - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Белият дом погрешно е включил Белгия в списъка със страните, които са се съгласили да се присъединят към създадения от американския президент Доналд Тръмп Съвет за мир. Вероятно страната е била объркана с Беларус . За това съобщи американската телевизия NBC News в четвъртък, 22 януари.

Според медията администрацията на Тръмп е разпространила списък с 22 държави, които са се присъединили към Съвета за мир. Освен Белгия и САЩ , в списъка се оказаха Азербайджан, Аржентина, Армения, Бахрейн, България , Унгария, Египет, Индонезия, Йордания, Казахстан, Катар, Косово, Мароко, Монголия, Обединените арабски емирства (ОАЕ), Пакистан, Парагвай, Саудитска Арабия, Турция и Узбекистан. В списъка обаче липсва Беларус, чийто президент Александър Лукашенко подписа документа за присъединяване към организацията на 20 януари.

Официалният списък на страните участнички в Съвета за мир, съставен от Белия дом, не е публично достъпен. Списъкът с държавите, в който е включена и Белгия, беше публикуван на 22 януари в социалната мрежа X от Хиба Наср, която ръководи бюрото на саудитската телевизия Asharq News във Вашингтон. "За да е ясно: списъкът със страните беше разпространен от Белия дом", уточнява тя.

Белгия: Не сме подписвали устава на Съвета за мир

"Белгия не е подписвала устава на Съвета за мир. Информацията за това е невярна. Искаме Европа да даде единен и координиран отговор. Както много други европейски страни, ние също имаме някои съмнения по отношение на това предложение", написа вицепремиерът и министър на външните работи на Белгия Максим Прево на страницата си в социалната мрежа X.

Белият дом е объркал Белгия с Беларус , включвайки първата в списъка със страните участнички в Съвета за мир, съобщи белгийската телевизия VRT, позовавайки се на правителствени източници. Според информация на американската телевизия NBC, Белгия е подписала документа за присъединяване към организацията, но в последния момент е променила решението си.

Белгийските власти обаче опровергават данните на NBC. "Ние в никакъв случай не сме изразявали намерение да подпишем документа. Информирахме нашите американски партньори за причините, поради които не можем да го подпишем в настоящия му вид", казват от белгийското външно министерство.

Какво представлява създаденият от Тръмп Съвет за мир?

Новата международна инициатива на Доналд Тръмп се представя като ключов механизъм за управление на Газа след войната. Наблюдатели, запознали се с устава на Съвета за мир, констатират, че правомощията на този орган могат да се окажат много по-широки, така че той може да се превърне в конкурент на ООН.

Около 60 държави са получили покана да се присъединят към Съвета за мир. Половината от тях дадоха съгласието си, включително Русия, Азербайджан, Армения, ОАЕ и Турция. От ЕС само две страни подписаха устава: България и Унгария. Останалите държави членки на Общността или отказаха (Норвегия, Словения, Франция, Швеция) да участват в организацията, или не коментираха поканата. Великобритания също не се съгласи да участва в Съвета за мир. На церемонията по подписването на документа по време на Световния икономически форум в Давос присъстваха представители на 19 държави.

Междувременно Доналд Тръмп оттегли поканата за участие в "Съвета за мир", изпратена до Канада . Той публикува в социалната си мрежа Truth Social обръщение към канадския министър-председател Марк Карни. Това се случи след речта на Карни в Давос, в която канадският премиер разкритикува състоянието на световната политика, при която "великите сили" използват икономическата интеграция, митата и други инструменти за оказване на принуда на "средните сили".

Автор: Владимир Бегунков


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    15 7 Отговор
    Тръмп не го слуша главата

    14:41 23.01.2026

  • 2 честен ционист

    15 0 Отговор
    Бай Дончо не знае, къде се намира Белгия. Нормално е да я е сбъркал с Беларус, а знае ли човек, скоро табелата на град Брюж, може да е и на Кирилица.

    14:42 23.01.2026

  • 3 Българин

    5 20 Отговор
    Тук е пълно със смахнати тролове копейкаджии.

    Коментиран от #16, #26, #28

    14:43 23.01.2026

  • 4 Белият дом погрешно е включил Белгия

    4 0 Отговор
    Стават грешки и в превода.

    14:43 23.01.2026

  • 5 хехе

    9 2 Отговор
    ами таксата за чиповете е милярд плащаш и влизаш в казиното.

    Коментиран от #10, #14

    14:43 23.01.2026

  • 6 Тръмп е най ненавижданият президент във

    11 6 Отговор
    Американската история
    Той се откроява със изключителна ментална неспособност и склонност към максималисъчтично желание за удобрение
    Всичко това води до бърза загуба на доверие от собственнста му нация

    14:44 23.01.2026

  • 7 Все тая им е на онея неграмотници

    9 1 Отговор
    Белгия, Беларус все тая

    14:44 23.01.2026

  • 8 Хасковски каунь

    15 1 Отговор
    Изглежда, че този съвет на Тръмп ще излезе афиф работа.
    Май и това наше подписване се очертава последното отмъщение на Тиквата и Шопара към България и българския народ.

    14:46 23.01.2026

  • 9 кой реши

    13 0 Отговор
    Без да се допита, че България трябва да е в него? Кой?

    14:47 23.01.2026

  • 10 Шишибойко брос

    14 0 Отговор

    До коментар #5 от "хехе":

    Милард е джоб пара за братя Шишибойко, важно е да се разкачст от Магнита! Пък и тоя милиард за вход го дават българите балъци, а не те!

    14:48 23.01.2026

  • 11 Оранжевата деменция

    6 0 Отговор
    не е по-добре от предходния алцхаймер. Объркал е Белгия с Беларус, както бърка Гренландия с Исландия.

    14:49 23.01.2026

  • 12 Архимандрисандрит Бибиян

    0 4 Отговор
    И Русия са включили место Ромсiа!

    14:49 23.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Не е вярно

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "хехе":

    За Хаяшито, Тиквата и Прасето било безплатно.

    14:50 23.01.2026

  • 15 Доналд Тръмп, Президентът

    8 2 Отговор
    Белгия, Беларус, България........толкоз еднакво ми звучат 😁

    14:51 23.01.2026

  • 16 Хасан Хамбург

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Харесвам те ! Уважавам те ! Страхотен си !

    14:52 23.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Идиотокрация

    14 0 Отговор
    Помните ли филма "Идиотокрация"? Оказва се, че не било филм, а пророчество.

    14:54 23.01.2026

  • 20 Шопо

    3 2 Отговор
    Съвета за нир е ООН

    14:54 23.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хахаха

    3 0 Отговор
    Я да проверим, дали Джульо вместо за Беларус е подписал за България!
    Да ги у тъПунгерите!
    Прости самкато налъми!

    14:56 23.01.2026

  • 23 татунчо 🍌

    8 0 Отговор
    Янките са слаби в познанията си по география , това си пролича и от познанията на Тръмп в тая област .

    14:57 23.01.2026

  • 24 Архимандрисандрит Бибиян

    0 5 Отговор
    И България место Фатмакиа-ка си е конституционно!

    14:58 23.01.2026

  • 25 Уточнение

    5 0 Отговор
    Където Беларус там и Белгия все е ЕССР !

    15:02 23.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Червената шапчица

    4 0 Отговор
    Габровец носи кондом на вулканизатор.
    Гумаджията:
    - Ай стига бе, човек! До кога ще го лепим?
    - Ааа, не е за лепене, а е за балансиране... че нещо взе да тегли на една страна.

    15:05 23.01.2026

  • 28 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Последен напън ,ако не влезе гурото им парламента трябва да ходят пак по кофите

    15:07 23.01.2026

  • 29 Дано България

    3 0 Отговор
    Да са я писали Боливия

    15:08 23.01.2026

  • 30 Атина Палада

    0 3 Отговор
    Това са държавите учредителки на новото ООН!
    Старото - глобалистко ,оттече...

    Коментиран от #35

    15:09 23.01.2026

  • 31 То да е

    2 0 Отговор
    Само САЩ ами и тука бяха го писали ,и си викам тия защо врякат като Белгия и тя е включена

    15:09 23.01.2026

  • 32 Обещаното не е като

    2 0 Отговор
    Даденото. А и то оставете ратификацията но се оказа че и решение на заседание на МС е нямало. Ама нито легитимно, нито никакво

    15:10 23.01.2026

  • 33 Ха-ха

    0 0 Отговор
    Решават се вътрешно-политически борби.Борисов усети,че Радев възнамерява да се прави на българския Орбан и го изпревари.Шах с пешката.

    15:31 23.01.2026

  • 34 Дони Деменцията

    0 0 Отговор
    И той спря 8 Войни .

    Какъвто Президента
    Такива са му и Пуделите .

    Тотални Идиоти.

    15:35 23.01.2026

  • 35 След Тръмп

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Атина Палада":

    Ще видим кое къде е Оттекло.

    Малко остана .

    Коментиран от #36

    15:36 23.01.2026

  • 36 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "След Тръмп":

    Завчера в Давос глобалистите развяха белия байрак..Край! Свърши се! Дори открито в речта си ви го каза банкера от леговището на кабала.

    15:39 23.01.2026

Новини по държави:
