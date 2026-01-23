Новини
В Гренландия чакат да разберат какво ще се случи с тях

23 Януари, 2026 09:35 1 344 39

  • гренландия-
  • дания-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • марк рюте-
  • нато

Тръмп първо отправя заплахи, а после ги отменя. Как реагират в Дания и Гренландия на обявената от него договорена рамка за споразумение?

В Гренландия чакат да разберат какво ще се случи с тях - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Все още не е ясно какво точно означава за Дания и Гренландия споразумението, за което намекна американският президент Доналд Тръмп. Той обаче е убеден, че "те ще бъдат много щастливи". Това е "страхотна сделка за всички", извика Тръмп вчера вечерта на репортер от датската телевизия в Давос.

"Денят завършва по-добре, отколкото започна"

В същото време датският външен министър Ларс Локке Расмусен случайно дава интервю на живо във вечерните новини. Самият той е научил за споразумението малко по-рано - по време на телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, разказва Расмусен. "Денят завършва по-добре, отколкото започна. Защото научихме две неща: Тръмп изключи възможността да атакува Гренландия. И борбата с митата засега е в режим на изчакване. Това е положително."

Расмусен споделя, че се надява сега комуникацията между датското и американското правителство да се подобри и подчертава, че продължава да залага на близки отношения с американците. Защото САЩ са повече от Доналд Тръмп и страната продължава да бъде най-важният съюзник на Дания , каза още той. "Бяха казани много грешни неща, но ако се измъчвам постоянно, когато президентът каже нещо – да го наречем – недиференцирано, тогава нещата само ще продължат да ескалират."

Правителството залага на облекчаване на напрежението

След речта на Тръмп датското правителство очевидно залага на успокояване на обстановката. В същото време министър-председателката Мете Фредериксен ясно заяви, че няма да преговаря по въпроси, свързани с държавния суверенитет.

"НАТО е напълно наясно с позицията на Кралство Дания", е цитирана Фредериксен. "Можем да преговаряме за всичко, свързано с политиката: сигурност, инвестиции, икономика. Но не можем да преговаряме за нашия суверенитет ."

А как реагират хората в Гренландия? Мнозина изглежда не вярват на изявленията на Тръмп, става ясно от анкета на датското радио, проведена в столицата на Нуук. "В един момент той ни заплашва с насилие, а в следващия изведнъж казва, че няма да използва сила. Това е безсмислено", казва участник в запитването. "Не искаме да бъдем превзети, по никакъв начин", добавя друг. "Той не може просто да купи Гренландия", гласи друг коментар.

Тръмп говори за ракетна система и полезни изкопаеми

В интервю за американската телевизия CNBC президентът на САЩ Доналд Тръмп дава първи индикации за това какво би могло да означава евентуално споразумение за острова в Арктика, който е автономна територия в рамките на Кралство Дания. "Те ще бъдат включени в система за противоракетна отбрана и ще получат права върху полезни изкопаеми, точно като нас."

Последното може да се превърне в повод за конфликт. Фактът, че американският президент не е обсъдил темата за природните ресурси с правителството на Гренландия, а с генералния секретар на НАТО, предизвиква критики. Гренландската депутатка в датския парламент Аая Хемниц написа в сряда вечерта във Фейсбук: "НАТО няма мандат да преговаря за нищо, свързано с Гренландия, без нашето участие. И това, че НАТО трябва да взема решения относно нашите природни ресурси, е напълно неприемливо."

Много политици в Европа изглеждат обаче преди всичко облекчени покрай обявеното отпадане на допълнителните наказателни мита на САЩ заради гренландския въпрос . Сега гренландците с нетърпение очакват да разберат как в крайна сметка ще изглежда сделката за острова ми и какво точно ще означава тя за тях. Те искат преди всичко едно: сами да определят своето бъдеще.

Автор: Арне Бартрам (ARD)


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
  • 1 Атина Палада

    10 6 Отговор
    Тръмп ще си остане с мечтите.....

    09:37 23.01.2026

  • 2 Пич

    14 6 Отговор
    Кво чакат , знаете ли ? Чакат да се продадат изгодно , е тва чакат !!! И стискат палци Тръмп да не се откаже !!!

    Коментиран от #8

    09:37 23.01.2026

  • 3 еврея

    11 0 Отговор
    ще им изчопли всичкото злато от острова с размери на 24 Българии

    09:38 23.01.2026

  • 4 честен ционист

    8 7 Отговор
    Ще учат руски, като Ганчовци.

    Коментиран от #9

    09:38 23.01.2026

  • 5 За съжаление

    9 3 Отговор
    Тръмп ще я получи в чиния като едно прекрасно блюдо. Нова геополитика......

    09:39 23.01.2026

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 2 Отговор
    Горките ескимоси, часа ги тежко тръмпистко робство!🦧😪🥳🤣🖕

    09:41 23.01.2026

  • 7 Трол

    7 1 Отговор
    Гренландците да не чакат, ами да си правят ракети като бате Ким.

    09:41 23.01.2026

  • 8 Тва да не е май...

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    ...Ка ти?

    Коментиран от #12

    09:42 23.01.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Ааааааа,Ганчо учи и говори канадски език!🌈🥳🤣🖕

    09:42 23.01.2026

  • 10 Шопо

    7 2 Отговор
    Тръмп обеща по един милион долара на човек, вземайте парите и бегайте.

    09:42 23.01.2026

  • 11 Чичо Дончо

    5 3 Отговор
    Зимайте милиона, ша го харчите у Флорида цел живот

    09:43 23.01.2026

  • 12 Пич

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тва да не е май...":

    Не , това е народопсихологията !!! А сега прочети нещо...

    09:44 23.01.2026

  • 13 среднощен

    7 0 Отговор
    "..В Гренландия чакат да разберат какво ще се случи с тях..";

    Не само Гренландия очаква - "какво ще се случи"..
    Проблемът е, че "малко хора в света знаят"..
    Надяваме се, че тези с "ядрените куфарчета" знаят..

    09:44 23.01.2026

  • 14 Нещастници

    15 0 Отговор
    каквото се случва с всяка колония, ограбване след периода на черпнята с бонбони.... Някоко стотин години ще е така, инуитите в резерват, глобалистите и уолстрийт ще си удесеторят парите. скапания ес с пръс в г с

    09:46 23.01.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    Ще станат щат на САЩ.

    09:47 23.01.2026

  • 16 Чакаха да получатпо 1 млн ДАЛАРА всеки

    4 0 Отговор
    АМААА ..НЯМА ДА СТАНЕ МАЙ ПО ЛЕСНО Е С ИЗНУДВАНЕ....

    09:51 23.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Да си го кажем директно

    13 2 Отговор
    Аз ще ви кажа, какво ще се случи: 20 години ще изплащат рентгеновата снимка и лечение на ръка, след като са паднали на леда, цял живот ще изплащат образованието си, два живота - къщите си, три живота, ако се наложи да лекуват детето си. 2 години ще изплащат глобата за непочистения сняг пред дома си и скоро като получат карти за social credit и energy allowance, ще разберат какво означава: "да ти замръзнат мартинките". Но пък ще имат Мак Доналд и Кентъки Фрай Чикънс, също диабет и рак. На печелившите - честито!

    09:51 23.01.2026

  • 19 Доналд Тръмп, Президентът

    11 3 Отговор
     "...гренландците с нетърпение очакват да разберат..."

    Неуките гренландци да отварят учебника по История и четат какво се е случило с роднините им индианците.
    Бодлива тел и резерват, това чака 50 000 гренландци.

    09:51 23.01.2026

  • 20 Лудия козел

    6 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #27, #34

    09:52 23.01.2026

  • 21 Лудия козел

    4 4 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #35

    09:52 23.01.2026

  • 22 Лудия козел

    3 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    09:52 23.01.2026

  • 23 Титаник и Олимпик

    4 2 Отговор
    А в Украйна, как е положението? Май е същото като в Гренландия, но без ток.

    09:56 23.01.2026

  • 24 Баба Гошка

    7 3 Отговор
    Няма да имат нищо, но ще бъдат щастливи? В резер ватта?Особено, кат видят детето им с трета ръка от замърсяването при из търбушването на девствената приеода?

    09:56 23.01.2026

  • 25 Истината боли

    9 3 Отговор
    Каквото на индианците в САЩ и Канада - ще им вземат децата, ще ги раздадат на ев...ски семейства, ще ги алкохолизират, ще ги покръстят и сменят имената, ще им раздадат одеяла, заразени с всякакви нелечими болести, ще вкарат мъжете им в мините и т.н. и т.н..Все хубави неща за които знаем от историята, а тя е колело и се върти, докато не си научиш урока и не вземеш ПРЕДВАРИТЕЛНИ МЕРКИ....

    09:58 23.01.2026

  • 26 село Тепава (Ловеч)

    7 0 Отговор
    "Свободата Санчо, е на върха на копието..."
    Дон Кихот

    10:00 23.01.2026

  • 27 Трън

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Лудия козел":

    Какво общо има фашизмът? Фашизъм е имало само в Италия. Преди да лепите разни етикети наляво и надясно, добре е да прочетете малко книжки.

    10:04 23.01.2026

  • 28 Дедо

    1 2 Отговор
    Мълчите и чекате по 1 милион гущера на калпак. И язе ако може да стана греландец.

    10:06 23.01.2026

  • 29 Факти

    5 3 Отговор
    Нищо няма да се случи. Европа шамароса Тръмп с ответни мерки и той даде задна. Борсите в САЩ тръгнаха надолу и спонсорите му дръпнаха ушите. Тръмп каза пред медиите, че няма сделка, а "концепция за сделка". На въпроса дали САЩ ще придобие собствеността, той отговори, че сделката е много сложна и ще стане ясна след време. Тръмп се издъни и сега се опитва да се измъкне. Сега ще обяви, че е "спечелил" правото да строи военни бази, което САЩ го имат и в момента по договор с Дания от 1951 г. Единственото, което постигна е, че съвсем отблъсна Европа. Това за нас е добре дошло, защото сега имаме основание да диверсифицираме връзките си с целия свят и САЩ не могат да ни кажат копче, дори след като Тръмп си замине. Доверие се гради с години, руши се за секунди и се възстановява цяла вечност.

    10:07 23.01.2026

  • 30 Простият

    2 0 Отговор
    Щом като САЩ е най-важния съюзник на Дания, какъв е проблема Тръмп първо да прибере Гренландия, а след това и Дания - няма мита, няма заплахи, няма проблеми. Може заедно, а може и като отделни щати - няколко щата повече или по малко не са проблем за Америка - това вече се е случвало. Всичко ще мине на по висок етап, а не само най близки съюзници.

    Коментиран от #33

    10:09 23.01.2026

  • 31 ЗРИТЕЛ

    2 0 Отговор
    На дневен ред сте... нека малко да се позатопли времето, и знамена да не забравите,... и да почерпите...

    10:19 23.01.2026

  • 32 бай Даньо

    2 0 Отговор
    Само да попитам...Приемате ли документи за гражданство

    10:20 23.01.2026

  • 33 Простият

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "Простият":

    Ще бъде кофти за Европа, ще има сълзи и сополи известно време, ама всичко ще стане доброволно по съюзнически без да пукне и една пушка - какво по добро от това.

    10:21 23.01.2026

  • 34 Фашистка русия

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Лудия козел":

    Не върви Фашистка русия да се бори срещу фашизма!

    10:32 23.01.2026

  • 35 Ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Лудия козел":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    10:34 23.01.2026

  • 36 Квото и да говорите

    1 2 Отговор
    Свалихте си гащите пред дончо барабар с оня подлизурко рюте

    Иначе само се кокошините

    10:37 23.01.2026

  • 37 Оракула от Делфи

    1 2 Отговор
    Чакат" Доналд Дък" да ги направи милионери в долари!
    Обещал им е по един милион на "глава - чукче",
    ако продадат на САЩ леда и водата!

    10:44 23.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Реалностите

    0 0 Отговор
    Едни, ще работят, като роби в американските военни бази и ще служат на безмозъчни, а други ще копят в мините за редкоземни на Крал Дончо! С две думи нищо добро не ги чака, доказано от американската история и над 150 000 000 избити индианци?

    10:52 23.01.2026

