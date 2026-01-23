"..В Гренландия чакат да разберат какво ще се случи с тях..";

Все още не е ясно какво точно означава за Дания и Гренландия споразумението, за което намекна американският президент Доналд Тръмп. Той обаче е убеден, че "те ще бъдат много щастливи". Това е "страхотна сделка за всички", извика Тръмп вчера вечерта на репортер от датската телевизия в Давос.

"Денят завършва по-добре, отколкото започна"

В същото време датският външен министър Ларс Локке Расмусен случайно дава интервю на живо във вечерните новини. Самият той е научил за споразумението малко по-рано - по време на телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, разказва Расмусен. "Денят завършва по-добре, отколкото започна. Защото научихме две неща: Тръмп изключи възможността да атакува Гренландия. И борбата с митата засега е в режим на изчакване. Това е положително."

Расмусен споделя, че се надява сега комуникацията между датското и американското правителство да се подобри и подчертава, че продължава да залага на близки отношения с американците. Защото САЩ са повече от Доналд Тръмп и страната продължава да бъде най-важният съюзник на Дания , каза още той. "Бяха казани много грешни неща, но ако се измъчвам постоянно, когато президентът каже нещо – да го наречем – недиференцирано, тогава нещата само ще продължат да ескалират."

Правителството залага на облекчаване на напрежението

След речта на Тръмп датското правителство очевидно залага на успокояване на обстановката. В същото време министър-председателката Мете Фредериксен ясно заяви, че няма да преговаря по въпроси, свързани с държавния суверенитет.

"НАТО е напълно наясно с позицията на Кралство Дания", е цитирана Фредериксен. "Можем да преговаряме за всичко, свързано с политиката: сигурност, инвестиции, икономика. Но не можем да преговаряме за нашия суверенитет ."

А как реагират хората в Гренландия? Мнозина изглежда не вярват на изявленията на Тръмп, става ясно от анкета на датското радио, проведена в столицата на Нуук. "В един момент той ни заплашва с насилие, а в следващия изведнъж казва, че няма да използва сила. Това е безсмислено", казва участник в запитването. "Не искаме да бъдем превзети, по никакъв начин", добавя друг. "Той не може просто да купи Гренландия", гласи друг коментар.

Тръмп говори за ракетна система и полезни изкопаеми

В интервю за американската телевизия CNBC президентът на САЩ Доналд Тръмп дава първи индикации за това какво би могло да означава евентуално споразумение за острова в Арктика, който е автономна територия в рамките на Кралство Дания. "Те ще бъдат включени в система за противоракетна отбрана и ще получат права върху полезни изкопаеми, точно като нас."

Последното може да се превърне в повод за конфликт. Фактът, че американският президент не е обсъдил темата за природните ресурси с правителството на Гренландия, а с генералния секретар на НАТО, предизвиква критики. Гренландската депутатка в датския парламент Аая Хемниц написа в сряда вечерта във Фейсбук: "НАТО няма мандат да преговаря за нищо, свързано с Гренландия, без нашето участие. И това, че НАТО трябва да взема решения относно нашите природни ресурси, е напълно неприемливо."

Много политици в Европа изглеждат обаче преди всичко облекчени покрай обявеното отпадане на допълнителните наказателни мита на САЩ заради гренландския въпрос . Сега гренландците с нетърпение очакват да разберат как в крайна сметка ще изглежда сделката за острова ми и какво точно ще означава тя за тях. Те искат преди всичко едно: сами да определят своето бъдеще.

Автор: Арне Бартрам (ARD)