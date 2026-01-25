Новини
Напрежение и сблъсъци на антиправителствен протест в Тирана ВИДЕО

25 Януари, 2026 05:33, обновена 25 Януари, 2026 04:36 559 1

Съобщава се за ранени 11 полицаи, от опозицията отрекоха информацията

Напрежение и сблъсъци на антиправителствен протест в Тирана ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Напрежение и сблъсъци белязаха днешния протест на основната опозиционна Демократическа партия на Албания (ДП/PD) пред сградата на Министерския съвет в Тирана съобщава Евронюз Албания.

Протестът се проведе тази вечер с искане за оставка на правителството на премиера и лидер на Социалистическата партия на Албания (СП/PS) Еди Рама, създаване на техническо правителство и организиране на свободни избори след твърдения на опозицията за манипулиране на гласовете на парламентарния вот в Албания миналата година.

В резултат на атаки с коктейли Молотов и твърди предмети тази вечер са били ранени 11 полицаи, които получават медицинска помощ към момента, съобщава медията. Около сградата на Министерския съвет в центъра на албанската столица са нанесени и материални щети.

От полицията, цитирани от Евронюз Албания, информираха, че лицата, участвали в нападенията, са идентифицирани и работата по ескортирането им до полицейски управления продължава. Разследващите власти са започнали да събират сведения за извършените нападения над служителите на реда.

По сведения на медията до момента арестувани са 20 протестиращи.

След като бяха разпръснати с водни оръдия и сълзотворен газ, протестиращите се отправиха към сградата на албанския парламент, която се намира малко по-надолу по централния булевард в Тирана „Дъшморът е Комбит“. За справяне с напрегнатата ситуацията и пред парламента електричеството на някои улици наоколо бе спряно, а протестиращите отново бяха разпръснати с водно оръдие.

Ситуацията беше овладяна след намесата на силите на реда, отбелязва Евронюз Албания. Властите предупреждават, че всеки акт на насилие ще бъде подведен под отговорност.

От Демократическата партия отхвърлиха информацията за ранените полицаи на полицията като лъжливи и неоснователни твърдения, пише още медията. Според проверка във всички болници на Тирана, извършена от ДП, нито един полицейски служител не е потърсил медицинска помощ.

От партията обвиниха полицията, че се опитва да представи протеста като насилствен и заявиха, че по време на манифестацията е имало десетки ранени и арестувани хора.

Според опозиционната партия използването на сълзотворен газ и водно оръдие показват напрежението в политическата ситуация в страната.


Албания
