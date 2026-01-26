Украински дронове поразиха две предприятия в руския град Славянск на Кубан

Отломки от дрон паднаха върху две предприятия в град Славянск на Кубан, съобщи пресслужбата на щаба за реагиране при извънредни ситуации в Краснодарски край на Русия, цитирана от РБК.

„Фрагменти от безпилотни летателни апарати паднаха върху обектите на два бизнеса в Славянск на Кубан, ранявайки един човек. Той е хоспитализиран с наранявания, които не са животозастрашаващи“, се казва в изявлението.

Освен това в обектите са избухнали пожари, които се потушават. Пресслужбата не уточни кои бизнеси са замесени.

Щабът за реагиране при извънредни ситуации съобщи също, че отломки от дронове са открити край на още четири жилищни сгради в града. Няма пострадали.

„Навесът на едната къща е повреден, а прозорците на втората са счупени. В два други случая отломки са паднали в дворовете до къщите“, съобщи пресслужбата на щаба за реагиране при извънредни ситуации.

Преди това, в 2:57 ч. московско време, оперативната група съобщи, че още три частни къщи са били повредени от падащи отломки от дрон. Прозорци са били счупени на три от тях, а покривът на една е бил повреден.

След атаката с дрона, ограничения за пристигащи и заминаващи полети бяха въведени на летище Краснодар (Пашковски) в 1:10 ч. московско време.