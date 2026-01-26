Новини
Украински дронове поразиха две предприятия в руския град Славянск на Кубан
  Тема: Украйна

Украински дронове поразиха две предприятия в руския град Славянск на Кубан

26 Януари, 2026 06:23, обновена 26 Януари, 2026 06:29 924 8

Един човек е пострадал, настанен е в болница

Украински дронове поразиха две предприятия в руския град Славянск на Кубан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Отломки от дрон паднаха върху две предприятия в град Славянск на Кубан, съобщи пресслужбата на щаба за реагиране при извънредни ситуации в Краснодарски край на Русия, цитирана от РБК.

„Фрагменти от безпилотни летателни апарати паднаха върху обектите на два бизнеса в Славянск на Кубан, ранявайки един човек. Той е хоспитализиран с наранявания, които не са животозастрашаващи“, се казва в изявлението.

Още новини от Украйна

Освен това в обектите са избухнали пожари, които се потушават. Пресслужбата не уточни кои бизнеси са замесени.

Щабът за реагиране при извънредни ситуации съобщи също, че отломки от дронове са открити край на още четири жилищни сгради в града. Няма пострадали.

„Навесът на едната къща е повреден, а прозорците на втората са счупени. В два други случая отломки са паднали в дворовете до къщите“, съобщи пресслужбата на щаба за реагиране при извънредни ситуации.

Преди това, в 2:57 ч. московско време, оперативната група съобщи, че още три частни къщи са били повредени от падащи отломки от дрон. Прозорци са били счупени на три от тях, а покривът на една е бил повреден.

След атаката с дрона, ограничения за пристигащи и заминаващи полети бяха въведени на летище Краснодар (Пашковски) в 1:10 ч. московско време.


Русия
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ха ха

    6 18 Отговор
    Тези дронове вършат същата работа като хваления пак безаналогово "чудо" Орехче сделано в завод Сърп и Чук ,най вече с чука.

    Коментиран от #6

    06:37 26.01.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    7 7 Отговор
    Нравится не нравится, терпи моя красавице !!! 😆👍

    Коментиран от #5

    06:38 26.01.2026

  • 5 Време е

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    Да дъпнеш окончателно шалтера в Покрайнините!
    А ако се прибере Зеленио, украинците ще го намерят и в тъмното!

    07:43 26.01.2026

  • 6 Абе с чук

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ха ха":

    Ли е сделано, със сърп ли, ама авиационния завод в Лвьов вече го няма. Така сърпа и чука вършат добра работа.

    07:43 26.01.2026

  • 7 Бизнес инсайдър

    4 1 Отговор
    Кво значи поразили бре джурналя ,поразени са ви способностите за мислене !Не виждате ли че дроновете са уловени от мрежи .

    08:02 26.01.2026

  • 8 На снимката някакво Сметище

    3 0 Отговор
    Зелена трева и зелени Храдти??? Фейкове и маниполации

    08:12 26.01.2026

