Дмитрий Песков: Ние не приемаме подобни обвинения! Не сме отровили Навални с токсин от дървесни жаби

16 Февруари, 2026 12:54 604 31

Великобритания, Франция, Германия, Швеция и Нидерландия обвиниха в общо изявление Москва, че е убила в арктическа колония Навални, от чиято смърт днес се навършват две години

Кремъл отхвърли категорично днес обвиненията от страна на пет европейски държави, че е убил руския опозиционер Алексей Навални със смъртоносния токсин епибатидин, отделян от някои видове дървесни жаби в Южна Америка, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Великобритания, Франция, Германия, Швеция и Нидерландия обвиниха в общо изявление Москва, че е убила в арктическа колония Навални, от чиято смърт днес се навършват две години.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви в отговор на въпрос на репортер днес, че реакцията в Москва на твърденията на Запада е "крайно негативна".

"Естествено, ние не приемаме подобни обвинения. Не сме съгласни с тях. За нас те са предубедени и безпочвени. И, всъщност, категорично ги отхвърляме", посочи Песков.

От друга страна, той отбеляза, че по време на тристранните преговори Русия-Украйна-САЩ в Женева утре и вдругиден ще се обсъждат "важни въпроси", включително и териториални.

Песков уточни, че съветникът на руския президент Владимир Путин - Владимир Медински, началникът на военното разузнаване Игор Костюков и специалният пратеник на Москва Кирил Дмитриев ще са преговарящите от страната на Русия.


  • 1 честен ционист

    7 2 Отговор
    "Какие ваши доказательства!?"

    12:55 16.02.2026

  • 2 руската мечка

    5 11 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #8, #9

    12:56 16.02.2026

  • 3 мошЕто 🥊

    6 6 Отговор
    Не виждам смисъл руснаците да навлизат в обяснителен режим пред когото и да било ! Станалото - станало и .....так далее !

    Коментиран от #11

    12:59 16.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 изобщо

    7 3 Отговор
    не бих им отговарял на третият пол

    Коментиран от #13

    12:59 16.02.2026

  • 6 Кривоверен алкаш

    4 7 Отговор
    Държавата на отрицанието.....кога е било да потвърдят нещо кото ги уличава в престъпление...Навални си умря от старост...според Кремълските разбойници...

    12:59 16.02.2026

  • 7 койдазнай

    4 7 Отговор
    Абе човека умрял на 41 години. Колко искате да живее в тая Русия?!?
    60 години ли очаквате?!?

    12:59 16.02.2026

  • 8 кух , 🎷​

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "руската мечка":

    Ако можеше да стане , досега Русия нямаше да я има ! Учи руският , че може и да ти потрябва ...!

    13:00 16.02.2026

  • 9 честен ционист

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "руската мечка":

    Ти май не разбираш, че САЩ и Русия са двете страни на една и съща монета?

    13:00 16.02.2026

  • 10 ВВП

    5 1 Отговор
    T трябваше да го гръмнат в корема 10 пъти както стават работите в Минесота ..Ахаха Жабката била от Еквадор ..Хехе .

    13:00 16.02.2026

  • 11 Ха-ха

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "мошЕто 🥊":

    Русийката е фалира, затова влиза в обяснителен режим.!

    Коментиран от #19

    13:01 16.02.2026

  • 12 осраински

    8 1 Отговор
    Навалная се надаше по рано да гътне тоя нешаст.ик

    13:01 16.02.2026

  • 13 Розовото пони Путин 🦄

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "изобщо":

    И аз съм от Руския прайд, но даже ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    13:02 16.02.2026

  • 14 ка Путин капут

    1 6 Отговор
    Тия си мислят, че са голяма работа на отровите. Само дето диагностиката на пе де Рашките е с 50-100 години назад.
    Всичко може да се докаже вече, както и такива отрови които си мислиха, че не могат да се хванат на тестове.

    Коментиран от #28

    13:02 16.02.2026

  • 15 Един друг

    1 4 Отговор
    Не вярвам на нищо, докато от Кремъл не го отрекат. Вече нямам съмнение, отровили са го.

    13:02 16.02.2026

  • 16 ВВП

    3 2 Отговор
    Новичок,Жаби от Еквадор ,Полоний от Дубна ..Ейй тия руснаци ,имат за всеки клесс ,рецепта ..

    13:02 16.02.2026

  • 17 Да що не каза

    1 2 Отговор
    Че вие ползвате Новичок.А за непослушните Руски другари Балконинг.Ех семката ви крепостна.

    13:03 16.02.2026

  • 18 Вчера гледах едно интервю

    4 1 Отговор
    Значи всички тия многознайковци разбраха че бил отровен с токсин от някаква жаба дълбоко в сибир

    А колко време немогат да разберат кой взриви северен поток на тяхна териториа

    Така ли излиза жалка работа

    Коментиран от #21

    13:04 16.02.2026

  • 19 Да ви е.а

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ха-ха":

    фалирала била .Я питай клуба на богатите .Те всеки момент о4акват фалиралите руснаци да ги превземат

    13:05 16.02.2026

  • 20 ФАКТ

    1 3 Отговор
    Само подлеците ползват отрова. Което прави Путин доста надежден заподозрян.

    13:05 16.02.2026

  • 21 грашна опоркла тавариш.

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Вчера гледах едно интервю":

    едното е аутопсия и токсикология - т.е. учени
    дутото е разследване на полицаи и военни - т.е. фатмаци и шапкари

    13:07 16.02.2026

  • 22 ВВП

    2 1 Отговор
    Следващия боклук ше го разстрелят на площада .Както трябва да бъде .според законите на физиката ..За Ко да ходят до Еквадор за жабата ..??

    13:09 16.02.2026

  • 23 Урсулите:

    3 1 Отговор
    Ние АнглоСаксите Измислихне тази нова Лъжа за това, че руснаците са
    отровили НЕвални с токсин от дървесни жаби,
    за да Потулим Аферата Епстийн, в която са
    Замесени много политици от Америка и Европа!

    13:09 16.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ВВП

    1 1 Отговор
    Фон Лайен и Файзер отровиха 50 млн с фалшивите си боклуци ,наречени ваксини..Още 500Млн са болни. .

    13:14 16.02.2026

  • 26 Руснаков

    2 0 Отговор
    Пак се нафрашка сайта с проруски талибани..като таракани са...

    Коментиран от #30

    13:14 16.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ВВП

    0 0 Отговор
    Откраднал 600К долари от Рошен,После станал опозиция ..Окраинска мършъъ..Боклук и половина ..

    13:16 16.02.2026

  • 30 Да ви е.а

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Руснаков":

    отивай до психо диспансера да занесеш леща на родител 2

    13:17 16.02.2026

  • 31 Хи хи

    0 0 Отговор
    Глупости ! Русия няма толкоз копейки да плати такваз скъпа отрова от Южна Америка !! Ако някой беше праснал дневални по тиквата с цепеница по щеше да хване дикиш !!

    13:17 16.02.2026

