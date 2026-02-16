ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет също осъди палежа на автомобила и дома на кмета на Бистрица

Групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет (СОС) категорично осъжда палежа на автомобила и опита за палеж на дома на кмета на Бистрица Самуил Попов, извършен в ранните часове на 16 февруари 2026 г. Посегателствата срещу кметове не са само посегателство срещу личността - те засягат институциите, местното самоуправление и демократичния ред. Различията в позиции се решават чрез диалог и разум, а не чрез натиск и страх.
Това написа лидерът на групата Антон Хекимян във "Фейсбук".
По думите му това не е изолиран случай - през юли 2025 г. двама маскирани мъже с бухалки нахлуха в кметството в Бистрица, търсейки кмета, но извършителите така и не бяха установени. Повтаряемостта на инцидентите поставя сериозен въпрос за превантивните механизми за защита на длъжностни лица, посочва Хекимян.
Той заяви, че не могат да допуснат насилието да се превръща в средство за натиск върху представители на местната власт.
Посегателствата срещу кметове не са само посегателство срещу личността - те засягат институциите, местното самоуправление и демократичния ред. Различията в позиции се решават чрез диалог и разум, а не чрез натиск и страх, допълва лидерът на групата.
От ГЕРБ-СДС призовават Министерство на вътрешните работи и компетентните органи за бързо, обективно и задълбочено разследване, установяване на извършителите и прилагане на цялата строгост на закона.
Защитата на обществения интерес, сигурността на гражданите и нормалното функциониране на местното управление следва да бъдат основен приоритет на цялото общество и на всички политически партии, заявяват от ГЕРБ-СДС.
Вчера около 1:30-1:40 ч. е получен сигнал, че автомобилът на кмета на Бистрица Самуил Попов е изгорял, засегната е и входната врата на къщата, съобщиха за БТА от МВР.
