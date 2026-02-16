Новини
ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет също осъди палежа на автомобила и дома на кмета на Бистрица

16 Февруари, 2026 15:12 723 24

Защитата на обществения интерес, сигурността на гражданите и нормалното функциониране на местното управление следва да бъдат основен приоритет на цялото общество и на всички политически партии

ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет също осъди палежа на автомобила и дома на кмета на Бистрица - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет (СОС) категорично осъжда палежа на автомобила и опита за палеж на дома на кмета на Бистрица Самуил Попов, извършен в ранните часове на 16 февруари 2026 г. Посегателствата срещу кметове не са само посегателство срещу личността - те засягат институциите, местното самоуправление и демократичния ред. Различията в позиции се решават чрез диалог и разум, а не чрез натиск и страх.

Това написа лидерът на групата Антон Хекимян във "Фейсбук".

По думите му това не е изолиран случай - през юли 2025 г. двама маскирани мъже с бухалки нахлуха в кметството в Бистрица, търсейки кмета, но извършителите така и не бяха установени. Повтаряемостта на инцидентите поставя сериозен въпрос за превантивните механизми за защита на длъжностни лица, посочва Хекимян.

Той заяви, че не могат да допуснат насилието да се превръща в средство за натиск върху представители на местната власт.

Посегателствата срещу кметове не са само посегателство срещу личността - те засягат институциите, местното самоуправление и демократичния ред. Различията в позиции се решават чрез диалог и разум, а не чрез натиск и страх, допълва лидерът на групата.

От ГЕРБ-СДС призовават Министерство на вътрешните работи и компетентните органи за бързо, обективно и задълбочено разследване, установяване на извършителите и прилагане на цялата строгост на закона.

Защитата на обществения интерес, сигурността на гражданите и нормалното функциониране на местното управление следва да бъдат основен приоритет на цялото общество и на всички политически партии, заявяват от ГЕРБ-СДС.

Вчера около 1:30-1:40 ч. е получен сигнал, че автомобилът на кмета на Бистрица Самуил Попов е изгорял, засегната е и входната врата на къщата, съобщиха за БТА от МВР.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 И това

    13 0 Отговор
    същество и то лъсна !

    Коментиран от #6

    15:14 16.02.2026

  • 2 хехе

    15 0 Отговор
    хекимяна да пита централния нападател на бистришките тигри он знае всичко.

    15:14 16.02.2026

  • 3 честен ционист

    7 0 Отговор
    Хекимянчо е одил да се препича на Миконос.

    15:15 16.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 иван костов

    5 9 Отговор
    Не му е чист косъмът на този кмет, щом ппдб/ЛГБТ стои зад него! Както и за всичко друго свързано с педофилите!🤥

    15:17 16.02.2026

  • 6 Най после

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "И това":

    Тона Хекимяна е получил така нужните му мъжки ласки и се отблагодарява на ухажвалите го мъже.

    15:17 16.02.2026

  • 7 Писна ни!

    5 2 Отговор
    От сутринта,де що мърда в Софийска Община се изреди да...,,осъжда" палежа на автомобила и дома на кмета на Бистрица...!
    До тук-ОК!
    Ама айде стегнете се,че да се разкрие кой и защо го прави...чии интереси е настъпил кмета...?!
    Щото при първият му сигнал - реакция-Никва...!

    15:23 16.02.2026

  • 8 голяма гнус е

    8 0 Отговор
    А тази скоро не беше излизала на манежа !

    15:23 16.02.2026

  • 9 кочо чистеменски

    6 0 Отговор
    Фалшиво съдите защото са от вашите бандити ,разбойници и мародери които палят убиват за да изплашат народа и да са на влас за да довършат и това което е останало

    15:26 16.02.2026

  • 10 ПИКО

    5 0 Отговор
    И Хекимянката е петроханец!

    15:30 16.02.2026

  • 11 ПИКО

    6 0 Отговор
    PDF, кажи нещо и за изгорелите турски камиони за боклук. Осъждане нещо?

    15:31 16.02.2026

  • 12 ту-туу

    6 0 Отговор
    хайкимяне къде е сикаджииската герберска мутра сретен идва

    15:32 16.02.2026

  • 13 Пешо

    0 0 Отговор
    Като са го осъдили палежа ,да накажат пороманите свой.

    15:39 16.02.2026

  • 14 Сусу Манарата

    4 0 Отговор
    Хич не го показвайте тоя Ян!

    15:48 16.02.2026

  • 15 Кметчето

    7 0 Отговор
    Явно е от герберианскато секта

    15:50 16.02.2026

  • 16 Корман

    4 0 Отговор
    Този от коя секта беше, защото и за него не говорят за жени. Странни работи стават у нас и явно така ще бъде, докато не се завърне държавата и законността.

    15:56 16.02.2026

  • 17 Цвете

    2 1 Отговор
    ЗАТОВА, ВЗИМАЙ ДЕЙНОСТ И УЧАСТИЕ В РАБОТИТЕ НА ВСИЧКИ. ПРЕСТАНЕТЕ ДА СЪБОТИРАТЕ КМЕТА НА СОФИЯ. ДОКАЖИ, ЧЕ НА " МОСКОВСКА " 33 СЕ ДЕЙСТВА АДЕКВАТНО.🇧🇬👏🇧🇬

    15:59 16.02.2026

  • 18 Уса

    3 1 Отговор
    САЩ подкрепяме този вид палежи

    16:00 16.02.2026

  • 19 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Абе къде е къдравото министърче?
    Къде е батко славко? След като му дадоха 8% одобрение (колкото на шиши) и 1.4% вот, нещо не се обажда от дивана

    16:00 16.02.2026

  • 20 Цвете

    1 1 Отговор
    ЗАТОВА, ВЗИМАЙ ДЕЙНОСТ И УЧАСТИЕ В РАБОТИТЕ НА ВСИЧКИ. ПРЕСТАНЕТЕ ДА СЪБОТИРАТЕ КМЕТА НА СОФИЯ. ДОКАЖИ, ЧЕ НА " МОСКОВСКА " 33 СЕ ДЕЙСТВА АДЕКВАТНО.🇧🇬👏🇧🇬

    16:01 16.02.2026

  • 21 Страшния Мишок

    3 0 Отговор
    Толкова жалко същество дали има и в архивите на БАН? Само питам!

    16:12 16.02.2026

  • 22 Факти

    3 0 Отговор
    ГЕРБ палят и после осъждат. Призовават тяхното МВР да си свърши работата. Комедия...

    16:20 16.02.2026

  • 23 хасан двата у..

    0 0 Отговор
    тоа гз ДАВА

    16:30 16.02.2026

  • 24 ВНИМАНИЕ

    1 0 Отговор
    ПИША ПО ДРУГА ТЕМА : РАДЕВ В ГЕРМАНИЯ ! ТОВА ЗА МЕН СА РАДЕВСКИ ТАРИКАТЛЪЦИ !!! ОТИВА В ГЕРМАНИЯ , ЗА ДА ПЕЧЕЛИ ПО - ЛЕСНО ГЛАСОВЕ ЗА НЕРЕГИСТРИРАНАТА МУ ПАРТИЯ !!! ТАМ Е НЕПОЗНАТ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ГЕРМАНИЯ !!! ТАМ НИКОЙ. НЕ ЗНАЕ И НЕ Е ИЗПИТВАЛ ПРОСТОТИИТЕ МУ !!! УМНО, БРАТЯ БЪЛГАИ !!!

    16:33 16.02.2026

