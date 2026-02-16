Новини
Жената на Криско - Цвети, ходила на психолог, за да се лекува от болезнена ревност

16 Февруари, 2026 15:31

Специалистът насочил майката, че има дълбоки травми от детството

Жената на Криско - Цвети, ходила на психолог, за да се лекува от болезнена ревност - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова

Жената до един от най-успешните ни рап изпълнители Криско, Цветелина Петрова рядко говори за себе си, но когато го прави, думите ѝ са откровени. Зад усмивката на чаровната брюнетка се крие дълъг път на осъзнаване, работа със себе си и болезнени уроци, които са я превърнали в жената и майката, която е днес, пише Хот Арена.

Цвети признава, че в началото на връзката си с Криско била болезнено ревнива. Следяла го, проверявала го, живеела с постоянния страх, че може да го загуби. „Беше обсебващо и токсично поведение!”, казва тя. Осъзнаването обаче не дошло веднага. Бившата стюардеса взела трудното, но спасително решение да започне работа с психолог, за да стигне до корена на проблемите си и да преработи дълбоки лични травми. Оказало се, че причината за нейната несигурност и ревност се крие още в детството. Чаровната брюнетка е израснала с баща, който никога не ѝ казвал, че е красива, даже напротив – често отправял забележки към външния ѝ вид. Така в нея се зародили комплекси и усещане, че не е достатъчна, че трябва постоянно да доказва стойността си. С времето, терапията и личната работа, Цвети успява да отработи тази болка.

Избраницата на Криско е дете на разведени родители и това също оформя мирогледа ѝ за семейството. Точно затова с Криско имат желязно правило – никога да не си повишават тон пред децата. „Каквото и да се случва между нас, го изговаряме насаме”, казва Цвети. Ако има напрежение или спор, двамата изчакват, остават сами и решават проблема с комуникация, но никога пред малките. За Цвети това е въпрос на принцип и отговорност – децата не бива да носят чужди конфликти на плещите си.

Най-голямото изпитание в живота на двойката обаче идва с раждането на сина им Дани. Момченцето е със синдром на Даун – диагноза, която преобръща света им. Първите три години по думите на Цвети били „адски трудни”. Шокът, страхът, вината, въпросите без отговор – всичко се стоварило върху нея наведнъж. Отново помощта на психолог се оказала спасителен пояс. Терапиите ѝ помогнали да приеме реалността, да не се самообвинява и да разбере, че различното не означава по-малко ценно.

С днешна дата Цветелина говори по тази тема по-спокойно. Тя не крие, че не ѝ е лесно и че всеки ден е предизвикателство. „Ако с дъщеря ми Амая трябва да повторя нещо 10 пъти, с Дани го повтарям 100 пъти”, признава Петрова. Въпреки трудностите тя вярва, че синът им ги е избрал за родители, за да ги направи по-силни, по-смирени, за да могат чрез личния си пример да помогнат и на други семейства, изправени пред същата съдба.

Любовната история на Цвети и Криско също звучи като сценарий на филм. Двамата се запознават на снимките на негов видеоклип. Тогава тя се изявява като танцьорка в балет – страст, която има още от малка. Танците са нейният начин да изразява себе си, да се чувства свободна и уверена, но вече не се занимава професионално. По онова време работи още като стюардеса, успешно съвместявайки двете професии. Дори има сериозни планове да се установи в Дубай, където вижда възможност за развитие и нов живот. Любовта обаче се оказва по-силна. Криско я убеждава да не заминава, за да бъдат заедно. Самата Цвети също бързо разбира, че Дубай не е нейното място. „Едно е да отидеш на екскурзия, съвсем друго е да живееш там”, казва тя.

Днес Цвети твърди, че най-голямото ѝ желание е да се отдаде на семейството и на двете си деца. Няма намерение да се връща към професията на стюардеса. От около година развива профилите си в социалните мрежи и работи като инфлуенсър, споделяйки тайните си за красота и по-рядко лични моменти.

Преди да срещне Цвети, Криско имаше бурна връзка с плеймейтката Ася Капчикова, която днес също е майка на три деца. Отношенията между рапъра и бившата му не са добри, като причината са многобройните ѝ изневери в миналото. Талев предпочита да не се връща към този период от живота си и да не коментира темата. Днес той и Цветелина изглеждат като семейство, минало през огън и вода, но излязло по-силно. Те са категорични, че всеки ден се учат един от друг.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Барбалей

    10 2 Отговор
    Коя е жената на снимката?

    15:34 16.02.2026

  • 2 Що ти требеше бе моме

    11 2 Отговор
    Да се занимаваш с лекета
    Ламтежа за пари ше ти излезе солено

    Така става с 90%от златотърсачките

    Коментиран от #6

    15:34 16.02.2026

  • 3 ПИКО

    5 0 Отговор
    Минал е покрай рапър. Поне се отказа от петроханството.

    15:38 16.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Див селянин

    6 0 Отговор
    Яла ва издрънча с аннъ лопата

    15:40 16.02.2026

  • 6 Коуега

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Що ти требеше бе моме":

    А никой не му се работи

    15:41 16.02.2026

  • 7 Иво

    10 0 Отговор
    От малка имала мечта да работи като простотутка в Дубай, но като размислила решила, че може да е простотутка и в София.

    15:51 16.02.2026

  • 8 Спиро

    3 0 Отговор
    А истината е, че ще го изгуби..

    15:54 16.02.2026

  • 9 дрън дрън

    7 0 Отговор
    От жени ли го ревнува или от мъже?

    16:02 16.02.2026

  • 10 ГацоБацов

    4 0 Отговор
    Язе знам к да я излекувам

    16:10 16.02.2026

  • 11 Механик

    1 2 Отговор
    "...страх, че може да го загуби"
    Ех, момичеее! Когато губиш не знаеш какво печелиш.
    Щеше да си благодарна да го изгубиш тоя не-до-мъж и да си намериш някой дето да ти направи нормално дете.

    16:15 16.02.2026

  • 12 Верно ли

    2 0 Отговор
    Естествено, че ще ревнува. Ревнивците обикновено прехвърлят върху партньора си гузната си съвест от предишни изцепки. Кой знае колко са я въртяли на хайдушки грил по летищните хотели, сега ревнувала!

    16:29 16.02.2026

  • 13 Валерко

    2 0 Отговор
    Болезнена ревност, че някой пердаши мъжа и в задния двор...

    16:30 16.02.2026