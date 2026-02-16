Денис Пушилин: Руската армия прекъсна логистиката на ВСУ в западната част на Константиновка

Руските войски прекъснаха логистиката на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в западната част на Константиновка, съобщава ръководителят на т. нар. Донецка народна република Денис Пушилин, предава ТАСС, цитирана от Фокус.
"В посока Константиновка виждаме прекъсване на логистиката на противника в западната част на града“, посочва Пушилин.
Той добавя, че въоръжените сили на Русия са напреднали в посока Добропиля.
1 Хахахаха
Коментиран от #16
13:49 16.02.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #28
13:49 16.02.2026
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
Коментиран от #8, #38
13:50 16.02.2026
4 Ауу, срам, какъв срам, аууу...
13:50 16.02.2026
5 Наблюдател
13:51 16.02.2026
6 Гоорил
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Но най срамното за бункера и копейките е, че нищо не могат да направят!
13:51 16.02.2026
7 !!!?
13:51 16.02.2026
8 Затова пък
До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":Европа духа супата.
Коментиран от #23
13:51 16.02.2026
11 Наблюдател
13:52 16.02.2026
12 ас404
13:52 16.02.2026
15 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
13:52 16.02.2026
17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
13:52 16.02.2026
18 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров
13:52 16.02.2026
19 Лупа
13:53 16.02.2026
21 Ха-ха
До коментар #13 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Коментиран от #27
13:54 16.02.2026
22 Трол
13:54 16.02.2026
25 гост
13:55 16.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Да ви е.а
До коментар #2 от "Последния Софиянец":8000 мъртви руски войници за седмица.А рубио шо не каЗе за 8000 мъртви наркомана за седмица в краварника
Коментиран от #34
13:56 16.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Владимир Путин, президент
13:57 16.02.2026
32 Дааааа..
Превзехме Купянск и Селото ПОКРОВСК! Нека западните медии дойдат и да снимат!
Ееееедехееее
ТРИДНЕВНИ пи... ДОРИ
Ееееедехееее
Коментиран от #40
13:58 16.02.2026
34 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт
До коментар #28 от "Да ви е.а":Важно е крематорките в блатата да пушат 24/7, остави я америка, там има 350 милиона, а в блатата нече са под 80!
Коментиран от #43, #52
13:58 16.02.2026
35 Карго 200
Само тази седмица министърът на здравеопазването на САЩ се похвали, че смърка кокаин от тоалетните чинии, министърът на вътрешните работи обяви плана си за манипулиране на изборите, а самият президент продължи да твърди, че индустриалното замърсяване е страхотно.
13:58 16.02.2026
37 Лука
До коментар #10 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт":Опитай и цитати от мао ,ким че ун,ким ченир и други гробокопачи на капитализъма !
13:58 16.02.2026
38 Механик
До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":Да де, ама какво си върнахте вие укрите за това време. Къде ви е Бахмут, къде ви е мариупол.
За крим няма да питам изобщо.
Чей Курск? М?
Коментиран от #60
13:59 16.02.2026
39 Българин
13:59 16.02.2026
40 провинциалист
До коментар #32 от "Дааааа..":Всяка дума от зурлата на бункерното е лъоа, с това хранят копейките, друго нямат
14:00 16.02.2026
43 Механик
До коментар #34 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт":Крематорката дали пуши или не, не знам.
Само наблюдавам устойчвата тенденция 1000 убити укри срещу едва 20 руснака.
14:02 16.02.2026
45 Така е Пен ДЕЛ)))
До коментар #36 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт":ВОИНА ХУ ЙЛО дето Избега по трусики от некаков ГОТВАЧ , .освободи единствено...КУ..РА на рамАзан!!
АааааааХахахаха
Нема се сдухваш самоубиец
АааааааХахахаха
14:02 16.02.2026
51 Боби Баламата
14:07 16.02.2026
52 Да ви е.а
До коментар #34 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт":ЕЕ поне им е топло Кво да говорим за био отпадъка в кiiv и за малкият ти пе.ис дато са прикл.4или земненият си път
14:08 16.02.2026
53 Грешиш
До коментар #10 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт":Следващата ти война ще бъде между теб и Наполеон, Хитлер, Александър Македонски и Майкъл Джексън.
14:08 16.02.2026
56 Ха-ха
До коментар #48 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
14:10 16.02.2026
57 Владимир Путин, президент
До коментар #48 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт":Благодаря за данните, ето и руските загуби за да е пълна картината. Спасибо.
Загуби на руската армия от 24.02.2022 - 31.01.26
контрактници – 1 249 380 (+820) души;
резервисти – 11 661 (+5) души;
танкове – 24 020 (+2) единици;
друга бронетехника – 77 969 (+235) единици; артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
МЛРС – 1 638 (+1) единици;
противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици; самолети – 435 единици;
хеликоптери – 347 единици;
крилати ракети – 4 270 единици;
дронове – 4 070 единици;
кораби/лодки – 28 единици;
подводници – 2 единици;
Коментиран от #62
14:10 16.02.2026
58 руски банан
Коментиран от #68
14:11 16.02.2026
59 Питащ
Коментиран от #63
14:11 16.02.2026
60 Карго 200
До коментар #38 от "Механик":За това време ли!?
Украйна освободи
Септември 2022
Изюм, Балаклея, Лиман и Купяск
Ноември 2022
Областният град Херсон
14:13 16.02.2026
61 Нямат край
До коментар #36 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт":русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂
14:14 16.02.2026
62 Боят настана!
До коментар #57 от "Владимир Путин, президент":Въпреки загубите, Русия има достатъчно ядрени заряди да унищожи света. Купи си противогаз и таблети йод. Прочети в интернет как да се държиш след ядрени удари. Нас руснаците вече не ни смятат за братя и директно ще ударят с атома.
14:14 16.02.2026
63 Владимир Путин, президент
До коментар #59 от "Питащ":"...за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци..."
Ми те така за мой кеф, пък и исках да покажа на таварищ Си какво е руска сила и мощ. С последното нещо ми се не получи, пихме по една водка и забравихме.
14:14 16.02.2026
65 Владимир Путин, президент
До коментар #64 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт":"...демилитаризацията продължава..."
Точно !!!
За Четири Года се демилитализираха навсегда 1.2млн руски neниc акробата и още толкова майки плачат
Пабеда за нами 😁
14:23 16.02.2026
67 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт
14:32 16.02.2026
68 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт
До коментар #58 от "руски банан":При кабзон.
14:32 16.02.2026
69 Хехе
14:39 16.02.2026