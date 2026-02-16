Новини
Денис Пушилин: Руската армия прекъсна логистиката на ВСУ в западната част на Константиновка
  Тема: Украйна

Денис Пушилин: Руската армия прекъсна логистиката на ВСУ в западната част на Константиновка

16 Февруари, 2026 13:47 1 332 69

  • русия-
  • украйна-
  • денис пушилин-
  • донбас-
  • донецка народна република

Ръководителят на т. нар. Донецка народна република добавя, че въоръжените сили на Русия са напреднали в посока Добропиля

Денис Пушилин: Руската армия прекъсна логистиката на ВСУ в западната част на Константиновка - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руските войски прекъснаха логистиката на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в западната част на Константиновка, съобщава ръководителят на т. нар. Донецка народна република Денис Пушилин, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

"В посока Константиновка виждаме прекъсване на логистиката на противника в западната част на града“, посочва Пушилин.

Той добавя, че въоръжените сили на Русия са напреднали в посока Добропиля.


  • 1 Хахахаха

    10 24 Отговор
    Пе нис Ду шилин, още ли не са го светнали? Наближава и неговото време.

    Коментиран от #16

    13:49 16.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    10 28 Отговор
    Рубио от Мюнхен: 8000 мъртви руски войници седмично, защо е тази война

    Коментиран от #6, #28

    13:49 16.02.2026

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    9 25 Отговор
    За 5 години няма превзет град блатната орда, а крематорките в соссия пушат 24/7❗

    Коментиран от #8, #38

    13:50 16.02.2026

  • 4 Ауу, срам, какъв срам, аууу...

    14 3 Отговор
    А ма как може да напишете такова нещо,ауу срам,какъв срам, аууу. 🤣

    13:50 16.02.2026

  • 5 Наблюдател

    19 6 Отговор
    Бандеровските фашистки марионетки и техните нацистко-реваншистки спонсори от Европа ще си хапнат от зеленцето.

    13:51 16.02.2026

  • 6 Гоорил

    8 22 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Но най срамното за бункера и копейките е, че нищо не могат да направят!

    13:51 16.02.2026

  • 7 !!!?

    7 18 Отговор
    Да разбираме ли, че това е жадуваната от Копейките "победа"...или друг път !!!?

    13:51 16.02.2026

  • 8 Затова пък

    20 5 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":

    Европа духа супата.

    Коментиран от #23

    13:51 16.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Наблюдател

    6 17 Отговор
    За всичко ще си плати бункерния терорист с ботокса.

    13:52 16.02.2026

  • 12 ас404

    13 3 Отговор
    В най скоро време трябва да се прекъсне кислорода на тая попла4

    13:52 16.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    13 4 Отговор
    Кой допусна тази новина?😅😅😅

    13:52 16.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    6 15 Отговор
    Бункерното ще виси от башнята на спаска за тези престъпления❗❗

    13:52 16.02.2026

  • 18 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров

    4 11 Отговор
    На хижа Петрохан сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    13:52 16.02.2026

  • 19 Лупа

    8 1 Отговор
    Правилно ли е публикуването на вражеска информация ?

    13:53 16.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ха-ха

    9 8 Отговор

    До коментар #13 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #27

    13:54 16.02.2026

  • 22 Трол

    9 0 Отговор
    Руската армия напредва по всички фронтове и скоро ще е в района на Пловдив и Казичене.

    13:54 16.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 гост

    3 7 Отговор
    Този как все още минава между капките....

    13:55 16.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Да ви е.а

    14 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    8000 мъртви руски войници за седмица.А рубио шо не каЗе за 8000 мъртви наркомана за седмица в краварника

    Коментиран от #34

    13:56 16.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Владимир Путин, президент

    7 12 Отговор
    Понякога седя, пия чай, слушам дивотиите на Пушилин и се чудя кво ли пуши ? Точто пък нощес украинците пробиха Запорожкия фронт и излязоха в гръб на руската окупационна армия. Какво клане става, следим вечерните новини !!!

    13:57 16.02.2026

  • 32 Дааааа..

    6 7 Отговор
    ХУ ЙЛО и Гера симав:
    Превзехме Купянск и Селото ПОКРОВСК! Нека западните медии дойдат и да снимат!
    Ееееедехееее
    ТРИДНЕВНИ пи... ДОРИ
    Ееееедехееее

    Коментиран от #40

    13:58 16.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт

    5 10 Отговор

    До коментар #28 от "Да ви е.а":

    Важно е крематорките в блатата да пушат 24/7, остави я америка, там има 350 милиона, а в блатата нече са под 80!

    Коментиран от #43, #52

    13:58 16.02.2026

  • 35 Карго 200

    8 1 Отговор
    Марко Рубио няма право да ни чете лекции за упадакът

    Само тази седмица министърът на здравеопазването на САЩ се похвали, че смърка кокаин от тоалетните чинии, министърът на вътрешните работи обяви плана си за манипулиране на изборите, а самият президент продължи да твърди, че индустриалното замърсяване е страхотно.

    13:58 16.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Лука

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт":

    Опитай и цитати от мао ,ким че ун,ким ченир и други гробокопачи на капитализъма !

    13:58 16.02.2026

  • 38 Механик

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":

    Да де, ама какво си върнахте вие укрите за това време. Къде ви е Бахмут, къде ви е мариупол.
    За крим няма да питам изобщо.
    Чей Курск? М?

    Коментиран от #60

    13:59 16.02.2026

  • 39 Българин

    6 5 Отговор
    Ама нали Константиновка беше превзета от безаналоговите?

    13:59 16.02.2026

  • 40 провинциалист

    4 6 Отговор

    До коментар #32 от "Дааааа..":

    Всяка дума от зурлата на бункерното е лъоа, с това хранят копейките, друго нямат

    14:00 16.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Механик

    11 3 Отговор

    До коментар #34 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт":

    Крематорката дали пуши или не, не знам.
    Само наблюдавам устойчвата тенденция 1000 убити укри срещу едва 20 руснака.

    14:02 16.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Така е Пен ДЕЛ)))

    6 3 Отговор

    До коментар #36 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт":

    ВОИНА ХУ ЙЛО дето Избега по трусики от некаков ГОТВАЧ , .освободи единствено...КУ..РА на рамАзан!!
    АааааааХахахаха
    Нема се сдухваш самоубиец
    АааааааХахахаха

    14:02 16.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Боби Баламата

    3 2 Отговор
    Туй нЯщо при Лиса бон ли е бре?Щото у Европата казват че от 14 год... Пич- КИН пеДо-фила превзема ДОНБАС и.. пи--- ЗДА?!!

    14:07 16.02.2026

  • 52 Да ви е.а

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт":

    ЕЕ поне им е топло Кво да говорим за био отпадъка в кiiv и за малкият ти пе.ис дато са прикл.4или земненият си път

    14:08 16.02.2026

  • 53 Грешиш

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт":

    Следващата ти война ще бъде между теб и Наполеон, Хитлер, Александър Македонски и Майкъл Джексън.

    14:08 16.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ха-ха

    4 2 Отговор

    До коментар #48 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    14:10 16.02.2026

  • 57 Владимир Путин, президент

    6 5 Отговор

    До коментар #48 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт":

    Благодаря за данните, ето и руските загуби за да е пълна картината. Спасибо.

    Загуби на руската армия от 24.02.2022 - 31.01.26

    контрактници – 1 249 380 (+820) души;
    резервисти – 11 661 (+5) души;
    танкове – 24 020 (+2) единици;
    друга бронетехника – 77 969 (+235) единици; артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
    МЛРС – 1 638 (+1) единици;
    противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици; самолети – 435 единици;
    хеликоптери – 347 единици;
    крилати ракети – 4 270 единици;
    дронове – 4 070 единици;
    кораби/лодки – 28 единици;
    подводници – 2 единици;

    Коментиран от #62

    14:10 16.02.2026

  • 58 руски банан

    3 2 Отговор
    Къде е армията на славната донецка република, та се налага чужденци да вършат работата на Пенис Душилин?

    Коментиран от #68

    14:11 16.02.2026

  • 59 Питащ

    6 2 Отговор
    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #63

    14:11 16.02.2026

  • 60 Карго 200

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "Механик":

    За това време ли!?

    Украйна освободи

    Септември 2022

    Изюм, Балаклея, Лиман и Купяск

    Ноември 2022

    Областният град Херсон

    14:13 16.02.2026

  • 61 Нямат край

    6 3 Отговор

    До коментар #36 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт":

    русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    14:14 16.02.2026

  • 62 Боят настана!

    2 5 Отговор

    До коментар #57 от "Владимир Путин, президент":

    Въпреки загубите, Русия има достатъчно ядрени заряди да унищожи света. Купи си противогаз и таблети йод. Прочети в интернет как да се държиш след ядрени удари. Нас руснаците вече не ни смятат за братя и директно ще ударят с атома.

    14:14 16.02.2026

  • 63 Владимир Путин, президент

    5 3 Отговор

    До коментар #59 от "Питащ":

    "...за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци..."

    Ми те така за мой кеф, пък и исках да покажа на таварищ Си какво е руска сила и мощ. С последното нещо ми се не получи, пихме по една водка и забравихме.

    14:14 16.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Владимир Путин, президент

    3 1 Отговор

    До коментар #64 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт":

    "...демилитаризацията продължава..."

    Точно !!!
    За Четири Года се демилитализираха навсегда 1.2млн руски neниc акробата и още толкова майки плачат
    Пабеда за нами 😁

    14:23 16.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт

    2 1 Отговор
    А изпушилин каза ли кога ще има вода и ток в донбас!

    14:32 16.02.2026

  • 68 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "руски банан":

    При кабзон.

    14:32 16.02.2026

  • 69 Хехе

    1 1 Отговор
    Стана ми интересно и пуснах Константиновка в google да видя какво е. Попадам на статия от 25 юни 2025 как руските войски ще обграждат града и хората се евакуират... Не върви бързо работата явно...

    14:39 16.02.2026

