Володимир Зеленски: Аз съм по-млад от Путин, на него не му остава много време
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Аз съм по-млад от Путин, на него не му остава много време

16 Февруари, 2026 14:17 1 185 112

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • донбас

Ако президентът Тръмп ми помогне, като окаже натиск върху Путин, да се постигне примирие за 2-3 месеца, ще проведем избори, обещава Зеленски

Володимир Зеленски: Аз съм по-млад от Путин, на него не му остава много време - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Президентът на Украйна Володимир Зеленски подчертава в интервю за европейската редакция на Politico, че е по-млад от руския президент Владимир Путин и че той "няма толкова много време“.

"Мисля, че Путин също е в трудна позиция, защото аз мога да говоря с вас, да си стиснем ръцете, не се страхувам, искам да бъда свободен...

Аз съм тук, аз съм свободен човек. И съм по-млад от Путин. Повярвайте ми, това е важно. Той няма много време. Слава Богу, не много време“.

Говорейки за възможно провеждане на избори в Украйна, Зеленски заявява, че 90% от украинците не подкрепят провеждането на избори по време на война.

"Ако президентът Тръмп ми помогне, като окаже натиск върху Путин, да се постигне примирие за 2-3 месеца, ще проведем избори“, обещава Зеленски.

На въпроса как точно Трамп трябва да окаже натиск върху Путин, Зеленски посочва три стъпки: да даде на Украйна силни гаранции за сигурност, пакет за възстановяване на Украйна и да се обади на Путин с искане "да спре там, където е сега“.

"Но ако Путин откаже, Тръмп трябва да ни даде всичко, от което се нуждаем, за да се спасим и защитим и да останем силни. Но аз смятам, че трябва да сложим край на войната, да не продължаваме да се бием“, добавя Зеленски.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 37 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    36 10 Отговор
    Хи хи хи хи

    14:18 16.02.2026

  • 3 Това е

    8 36 Отговор
    Безспорен факт.

    Коментиран от #73

    14:19 16.02.2026

  • 4 Абе

    74 6 Отговор
    Там ред няма, наркос.

    14:19 16.02.2026

  • 5 Владимир Путин офишъл

    64 6 Отговор
    Не е сигурно дали ще живееш повече.

    14:19 16.02.2026

  • 6 Ихууууй

    56 5 Отговор
    Колко по- млади измряха!!!!
    Ти си наред.

    14:20 16.02.2026

  • 7 Путин е

    10 50 Отговор
    Роб на съветската идеология. Освен себе си, погуби и целия руски народ.

    Коментиран от #17

    14:20 16.02.2026

  • 8 Точно така

    53 3 Отговор
    И наркоманите не са дълголетни

    Коментиран от #26

    14:20 16.02.2026

  • 9 Хахаха,

    47 2 Отговор
    ами Тръмп е по стар от Путин,по логиката на ду чето от киив,би трябвало.по рано да си отиде ! Кой тогава ще му помага?! Аз мисля че това го ведо укро фашизирано ще си отиде пръв,самоубили го покровителите му!

    14:21 16.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 да питам

    4 30 Отговор
    А верно ли Пуся е монголец ?

    Коментиран от #23

    14:21 16.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ...не било пудра захар.

    29 2 Отговор
    Изтрещяла работа.

    14:21 16.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 БОЛШЕВИК

    29 1 Отговор
    Тая с косата не се интересува кой е по-млад и красив, пред нея няма ред, кого си пожелае и кога си го пожелае идва и го прибира в по-добрият свят!

    14:21 16.02.2026

  • 17 !!!

    14 4 Отговор

    До коментар #7 от "Путин е":

    Аре,-без "Руски народ!
    Гледай си свои гащи!

    14:21 16.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Деций

    28 1 Отговор
    Тя тази кой е млад , кой стар и на кой колко му остава не се знае.Много млади не успяха да остареят.

    14:22 16.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Зеления път

    27 2 Отговор
    Мераклиите не смятат, че си свободен и че имаш още много време пред теб, Зелен и ти го знаеш много добре. Затова се правиш на Мики Маус денонощно.

    14:22 16.02.2026

  • 22 Дедо Грую

    26 3 Отговор
    Нарко нарко зелен. Знаеш ли колко много наркомани като теб , закопах?

    14:22 16.02.2026

  • 23 Да кажем

    18 1 Отговор

    До коментар #11 от "да питам":

    Не,брат, мексиканец е от Тунис

    14:22 16.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Много ме кефи снимката на МиризливПотник

    30 2 Отговор
    Реве на умряло. Като за последно. Амин!

    14:22 16.02.2026

  • 26 По твоята

    3 14 Отговор

    До коментар #8 от "Точно така":

    логика Медведев, Захарова, Соловев, Песков и синовете му, ще умрат преди Путин. Не мисля.

    14:22 16.02.2026

  • 27 Не мога да повярвам

    20 2 Отговор
    Наистина ли е казал това???

    Коментиран от #34, #44

    14:22 16.02.2026

  • 28 Адолф

    31 2 Отговор
    Нашмърканата зелена еуглена да не се бърка на Господ на работата. Там ред няма.

    14:23 16.02.2026

  • 29 Ха-ха

    2 15 Отговор

    До коментар #15 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    14:24 16.02.2026

  • 30 Руски колхозник

    18 2 Отговор
    Освен пропагандата, и 6елото се влошава.

    14:24 16.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Някой

    24 2 Отговор
    Да внимават какво си пожелават. Путин съм го обвинявал, че е прекалено мек. Друг нямаше да чака до 2022г. Можеше още 2010г да влезе, когато издигнаха местният Хитлер (Бандера) за герой на народа.

    14:24 16.02.2026

  • 33 Русия

    25 1 Отговор
    Владимир Путин е Велик световен лидер с който се съобразява целият свят,той ще остане в историята като най добрият Руски Президент уважаван и запомнен като Петър Първи,а ти си носна кърпичка в ръцете на НАТО и евро-либералните фашисти които в момента който скоро наближава нямат нужда от теб ще отидеш кошчето на историята,а краят ти ще бъде жесток и мъчителен.

    14:24 16.02.2026

  • 34 Брачед

    24 0 Отговор

    До коментар #27 от "Не мога да повярвам":

    Др0га и алкохол не прощават на никого.

    14:25 16.02.2026

  • 35 Сатана Z

    25 1 Отговор
    И Хитлер е бил по—млад от Сталин ама не го е надживял

    14:25 16.02.2026

  • 36 Пенчо

    18 0 Отговор
    Едно и също от години! Изчерпахте ли се.....какво сатва !?

    14:26 16.02.2026

  • 37 Психиатрията

    23 1 Отговор
    Наркоман остарял няма !

    14:26 16.02.2026

  • 38 Зеленски

    20 1 Отговор
    Ти си най- долното двуного, което може да се роди от еврейските коптори!

    14:26 16.02.2026

  • 39 Карго 200

    0 17 Отговор
    През 1921 г. започна съветската инвазия в Грузия. По-малко от година преди това подписахме договор с тях, обещавайки, че никога няма да нахлуем.

    Да лъжем, че няма да нахлуем, и след това въпреки това да нахлуем, е традиция, която поддържам и до днес.

    Коментиран от #49

    14:26 16.02.2026

  • 40 БПФ

    21 0 Отговор
    Тоя явно не осъзнава, че има точно толкова време, колкото Путин реши !!! Много бързо забрави как се криеше в мазето на тъмно и шепнеше на микрофона !!!

    14:26 16.02.2026

  • 41 Зеленияпор да се моли за здравето

    20 1 Отговор
    на Путин, че ако дойде Суровикин ще му стане лошо.

    Коментиран от #53

    14:27 16.02.2026

  • 42 Хронос

    9 0 Отговор
    Путин има време, Тръмп няма време, Зеленски ще остане в украинското време.

    14:27 16.02.2026

  • 43 Доналд Тръмп офишъл

    18 0 Отговор
    Ужас,...време е да го сменяме.

    14:27 16.02.2026

  • 44 Еми да

    1 19 Отговор

    До коментар #27 от "Не мога да повярвам":

    Путин стана за посмешище, подигравки и унижение от всички, не само от Делян.
    😆

    Коментиран от #64

    14:28 16.02.2026

  • 45 Не може да се оспори, че

    19 0 Отговор
    англосансконците добре го избраха тоя иzrod.
    Неукраинец, неруснак, послушен, артист за да се държи пред камерите както му кажат, и много, много алчен.

    14:28 16.02.2026

  • 46 Украина талантливая и рабатливая

    2 15 Отговор
    От тука до Владивосток ще бъхтаме руснаците в амок

    14:28 16.02.2026

  • 47 Джак Спароу

    6 7 Отговор
    Проблемът на Зеленски е, че Путин има поне 20 двойници на различна възраст🤩🤩🤩

    14:29 16.02.2026

  • 48 Таки

    14 1 Отговор
    На тоя вече са му сапунисали въжето.

    14:29 16.02.2026

  • 49 За Грузия

    15 1 Отговор

    До коментар #39 от "Карго 200":

    и ЕС признаха, че причината е била в тях.
    В оня агент американски, дет си яде вратовръзката после по телевизията.

    14:30 16.02.2026

  • 50 Ретро спомен

    20 1 Отговор
    Не съм чул от Путин да заплашва,намеква или пожелава нещо лошо на някого.

    14:30 16.02.2026

  • 51 минувачът 🌟

    15 1 Отговор
    Зеленият трагикомик пак се изказа неподготвен - на кой колко му остава не решава нито той , нито който и да било ! Не се знае наркоманите колко преживяват , пък и не знаем как ще свърши зеля , че да мисли за другите . Го.....лям го вади , ама - мееек !

    Коментиран от #55

    14:30 16.02.2026

  • 52 Свети Петър

    19 0 Отговор
    При мен ред няма ЧАДО ! Когато ти духна свещичката !

    14:31 16.02.2026

  • 53 Руски колхозник

    16 0 Отговор

    До коментар #41 от "Зеленияпор да се моли за здравето":

    То и Медведев да е, няма да е по-добре...оня няма търпение да ги направи на стъкло.

    14:31 16.02.2026

  • 54 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 2 Отговор
    Зеленски е прав!Путин не шмърка,и няма да живее дълго.🥳🤣👍

    Коментиран от #78

    14:32 16.02.2026

  • 55 мошЕто 🥊

    15 1 Отговор

    До коментар #51 от "минувачът 🌟":

    Зеленски е още жив , защото Путин така е решил . Да не му знае много устата , че да не му се случи случка по някое време ...

    14:33 16.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 пешо

    13 0 Отговор
    ша ти изъхни нуса от белото

    14:33 16.02.2026

  • 58 Дали е така

    10 1 Отговор
    Говорейки за възможно провеждане на избори в Украйна, Зеленски заявява, че 90% от украинците не подкрепят провеждането на избори по време на война. - Значи украинския народ , настоява зеленски да остане пожизнено президент

    Коментиран от #68

    14:34 16.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Тц тц тц тц

    15 0 Отговор
    Не копай гроб други му, сам ще паднеш в него.

    14:35 16.02.2026

  • 61 Тома

    16 0 Отговор
    Бати зеле не знаеш ли че за умирачката ред няма

    14:35 16.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Ко каза, ко?

    15 0 Отговор

    До коментар #44 от "Еми да":

    И кой се смее на Путин, освен ти и няколко лумпена още от форума? Затова ли му се молят да спре войната,че е смешен,а?С лопати и перални ошашави всички. ЕС нямала вече ракети за ПВО, вчера не приеха 90 млрд, заради противоречия в Коалицията на несмешните..и още и още...не знам за кого е смешно това.

    14:37 16.02.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 оня 🥋

    15 0 Отговор

    До коментар #58 от "Дали е така":

    ,,Значи украинския народ , настоява зеленски да остане пожизнено президент,, ......

    Тогава да си живеят урките в праисторически времена и да не се сополивят всеки ден , че лошите руснаци ги биели .Явно им е малко , щом вървят по гайдата на зеления гном .

    14:38 16.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 ето

    12 0 Отговор
    Това не е изказване на президент, а на клоун. Като какъв дава съвет на Тръмп ? С тези претенции които има, държавата която управлява става све по-малка - факт.

    14:39 16.02.2026

  • 72 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    0 14 Отговор
    За 5 години няма превзет град блатната орда, а крематорките в соссия пушат 24/7❗

    Коментиран от #84

    14:39 16.02.2026

  • 73 Хехехе

    16 0 Отговор

    До коментар #3 от "Това е":

    Че то бе безспорен факт,че и Навални е по-млад от Путин...?!
    Така,че хората са казали -
    ,,Не казвай,хоп-преди да скочиш...!"...!

    14:39 16.02.2026

  • 74 Ко речи?

    13 0 Отговор
    Абе той и Нахални беше млад ама виж как взе че умря. Нал мъ разбираш?

    14:39 16.02.2026

  • 75 село мое , 🐮

    7 0 Отговор

    До коментар #65 от "мошЕто 🥊":

    Не ползвай чужди никове - наблягай на храната , че писането не е за твоята кра....ту...на !

    14:40 16.02.2026

  • 76 Карго 200

    1 10 Отговор
    "Рибар "за Запорожие:

    ВСУ не се отказват от опитите си да разширят зоната на проникване по линията Сосновка - Орестопол. Укр натрупва сили за пробив към Степово и Березово.
    Рибар също потвърди контрола на ВСУ над югозападния Часив Яр. и натиска на украинците за пробив към централната част на града

    14:40 16.02.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Всеки патолог ще потвърди

    5 0 Отговор

    До коментар #54 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    че всички болести идват от нередовно шмъркане.

    14:40 16.02.2026

  • 79 Ха ха ха ха

    11 1 Отговор
    Искало му се на наркото 2, 3 месеца примирие за да ги въоръжат отново ама русите трева не пасат.

    14:41 16.02.2026

  • 80 Ами хайде де...!

    5 11 Отговор

    До коментар #65 от "мошЕто 🥊":

    Реализирайте най-накрая сънят си...!
    Само плашите...!

    14:41 16.02.2026

  • 81 Прав е Зеленски!

    13 10 Отговор
    На бункерния диктатор му остава още максимум една година,а на Тръмп по-малко от 6 месеца.

    14:41 16.02.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Сатана Z

    10 8 Отговор
    Рубио от Мюнхен: 8000 мъртви руски войници седмично, защо е тази война

    14:41 16.02.2026

  • 84 Краден НИК,

    8 2 Отговор

    До коментар #72 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":

    За 5г. наркомана не можа да си върне една махала, един камък.

    14:41 16.02.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 овч, 🐑

    1 8 Отговор
    За всичко ще си плати бункерния терорист с ботокса.

    Коментиран от #101

    14:43 16.02.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 мошето менте ,

    5 0 Отговор

    До коментар #65 от "мошЕто 🥊":

    Гледай си стадото и не се занимавай с неща , дето искат мислене .Ти такива ,,атрибути ,, НЯМАШ ! Понял ?!

    14:44 16.02.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Старец

    8 0 Отговор
    Е нема толкова т.по същество. Тоя е по п.ост от Урсола и Кая взети заедно.

    14:44 16.02.2026

  • 94 защо

    4 0 Отговор
    Ей, факти
    Цинично е да се подигравате на болен човек.
    Имайте страх от Бога!

    14:45 16.02.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Старец

    1 3 Отговор
    Всяка дума от зурлата на бункерното е лъжа, с това си хранят копейките, друго нямат.

    14:46 16.02.2026

  • 98 володя

    2 4 Отговор
    Да е жив и здрав Путин. Само се притеснявам, че приятелите му, ще го окачат на въжето, дори преди да е тръгнал за Хага.

    Коментиран от #102, #108

    14:46 16.02.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Я пък тоя

    1 4 Отговор
    Тръмп или спира Путин, или дава каквото Зеленски поиска! Няма мърдане.
    Зеленски каза.

    14:47 16.02.2026

  • 101 ха-ха !

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "овч, 🐑":

    К....ух , ти от коя махала си , че крадеш чуждите никове ? Да не си от Максуда , че там сте все такива - обичате да крад...вате чуждото , защото нямате пипи за свое ...

    Коментиран от #103

    14:48 16.02.2026

  • 102 Тома

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "володя":

    Това е 100%, увито в килим и тиксо.

    14:48 16.02.2026

  • 103 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #101 от "ха-ха !":

    Ти с колко ника си другар, тьота на бройка ли плаща!

    14:49 16.02.2026

  • 104 Зелчо разчиташ на дедо дончо

    5 0 Отговор
    А той е батко на путин
    Така че докато окаже натиск може свети петър да си го прибере
    А ванс хич не си му любимец
    Така че загащвай зеления потник и бъди по смирен

    14:49 16.02.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Боят настана!

    0 0 Отговор
    Оставете Зеленски и Украйна. Ние сме на пангара! Русия е изгонила посланика и дипломатите ни от Москва, а посолството е конфискувано. Ще има война.

    14:50 16.02.2026

  • 107 Кирило Буданов, разведчик

    2 1 Отговор
    "...Путин няма много време. Слава Богу, не много време...“

    Шефа най-добре знае, аз само изпълнявам.
    Гледаме Новините !!! 😁

    Коментиран от #110

    14:50 16.02.2026

  • 108 Ти па ся...?!

    2 0 Отговор

    До коментар #98 от "володя":

    Глей от много притеснения,да не вземеш да ритнеш камбаната...!
    По-яваш,с притесненията...!

    14:51 16.02.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 мара , ба , джудж !

    1 0 Отговор

    До коментар #107 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Как дела ?! Пак си неврозен и днес ...Не вървят нещата с украинците ли , или ти е малко водката ? Не се коси , напаряй джумерки и може да ти мине ! Полезни са за нервите .

    14:53 16.02.2026

  • 111 БеГемот

    1 0 Отговор
    Тоя се кани да иляди на поста...

    14:54 16.02.2026

  • 112 Замислен

    0 0 Отговор
    Пакет искал просяка,може и да получи пакет.

    14:55 16.02.2026

