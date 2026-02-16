Володимир Зеленски: Аз съм по-млад от Путин, на него не му остава много време

Президентът на Украйна Володимир Зеленски подчертава в интервю за европейската редакция на Politico, че е по-млад от руския президент Владимир Путин и че той "няма толкова много време“.



"Мисля, че Путин също е в трудна позиция, защото аз мога да говоря с вас, да си стиснем ръцете, не се страхувам, искам да бъда свободен...



Аз съм тук, аз съм свободен човек. И съм по-млад от Путин. Повярвайте ми, това е важно. Той няма много време. Слава Богу, не много време“.



Говорейки за възможно провеждане на избори в Украйна, Зеленски заявява, че 90% от украинците не подкрепят провеждането на избори по време на война.



"Ако президентът Тръмп ми помогне, като окаже натиск върху Путин, да се постигне примирие за 2-3 месеца, ще проведем избори“, обещава Зеленски.



На въпроса как точно Трамп трябва да окаже натиск върху Путин, Зеленски посочва три стъпки: да даде на Украйна силни гаранции за сигурност, пакет за възстановяване на Украйна и да се обади на Путин с искане "да спре там, където е сега“.



"Но ако Путин откаже, Тръмп трябва да ни даде всичко, от което се нуждаем, за да се спасим и защитим и да останем силни. Но аз смятам, че трябва да сложим край на войната, да не продължаваме да се бием“, добавя Зеленски.

