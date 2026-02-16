Президентът на Украйна Володимир Зеленски подчертава в интервю за европейската редакция на Politico, че е по-млад от руския президент Владимир Путин и че той "няма толкова много време“.
"Мисля, че Путин също е в трудна позиция, защото аз мога да говоря с вас, да си стиснем ръцете, не се страхувам, искам да бъда свободен...
Аз съм тук, аз съм свободен човек. И съм по-млад от Путин. Повярвайте ми, това е важно. Той няма много време. Слава Богу, не много време“.
Говорейки за възможно провеждане на избори в Украйна, Зеленски заявява, че 90% от украинците не подкрепят провеждането на избори по време на война.
"Ако президентът Тръмп ми помогне, като окаже натиск върху Путин, да се постигне примирие за 2-3 месеца, ще проведем избори“, обещава Зеленски.
На въпроса как точно Трамп трябва да окаже натиск върху Путин, Зеленски посочва три стъпки: да даде на Украйна силни гаранции за сигурност, пакет за възстановяване на Украйна и да се обади на Путин с искане "да спре там, където е сега“.
"Но ако Путин откаже, Тръмп трябва да ни даде всичко, от което се нуждаем, за да се спасим и защитим и да останем силни. Но аз смятам, че трябва да сложим край на войната, да не продължаваме да се бием“, добавя Зеленски.
Володимир Зеленски: Аз съм по-млад от Путин, на него не му остава много време
16 Февруари, 2026 14:17 1 185 112
Ако президентът Тръмп ми помогне, като окаже натиск върху Путин, да се постигне примирие за 2-3 месеца, ще проведем избори, обещава Зеленски
Президентът на Украйна Володимир Зеленски подчертава в интервю за европейската редакция на Politico, че е по-млад от руския президент Владимир Путин и че той "няма толкова много време“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
14:18 16.02.2026
3 Това е
Коментиран от #73
14:19 16.02.2026
4 Абе
14:19 16.02.2026
5 Владимир Путин офишъл
14:19 16.02.2026
6 Ихууууй
Ти си наред.
14:20 16.02.2026
7 Путин е
Коментиран от #17
14:20 16.02.2026
8 Точно така
Коментиран от #26
14:20 16.02.2026
9 Хахаха,
14:21 16.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 да питам
Коментиран от #23
14:21 16.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ...не било пудра захар.
14:21 16.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 БОЛШЕВИК
14:21 16.02.2026
17 !!!
До коментар #7 от "Путин е":Аре,-без "Руски народ!
Гледай си свои гащи!
14:21 16.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Деций
14:22 16.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Зеления път
14:22 16.02.2026
22 Дедо Грую
14:22 16.02.2026
23 Да кажем
До коментар #11 от "да питам":Не,брат, мексиканец е от Тунис
14:22 16.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Много ме кефи снимката на МиризливПотник
14:22 16.02.2026
26 По твоята
До коментар #8 от "Точно така":логика Медведев, Захарова, Соловев, Песков и синовете му, ще умрат преди Путин. Не мисля.
14:22 16.02.2026
27 Не мога да повярвам
Коментиран от #34, #44
14:22 16.02.2026
28 Адолф
14:23 16.02.2026
29 Ха-ха
До коментар #15 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
14:24 16.02.2026
30 Руски колхозник
14:24 16.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Някой
14:24 16.02.2026
33 Русия
14:24 16.02.2026
34 Брачед
До коментар #27 от "Не мога да повярвам":Др0га и алкохол не прощават на никого.
14:25 16.02.2026
35 Сатана Z
14:25 16.02.2026
36 Пенчо
14:26 16.02.2026
37 Психиатрията
14:26 16.02.2026
38 Зеленски
14:26 16.02.2026
39 Карго 200
Да лъжем, че няма да нахлуем, и след това въпреки това да нахлуем, е традиция, която поддържам и до днес.
Коментиран от #49
14:26 16.02.2026
40 БПФ
14:26 16.02.2026
41 Зеленияпор да се моли за здравето
Коментиран от #53
14:27 16.02.2026
42 Хронос
14:27 16.02.2026
43 Доналд Тръмп офишъл
14:27 16.02.2026
44 Еми да
До коментар #27 от "Не мога да повярвам":Путин стана за посмешище, подигравки и унижение от всички, не само от Делян.
😆
Коментиран от #64
14:28 16.02.2026
45 Не може да се оспори, че
Неукраинец, неруснак, послушен, артист за да се държи пред камерите както му кажат, и много, много алчен.
14:28 16.02.2026
46 Украина талантливая и рабатливая
14:28 16.02.2026
47 Джак Спароу
14:29 16.02.2026
48 Таки
14:29 16.02.2026
49 За Грузия
До коментар #39 от "Карго 200":и ЕС признаха, че причината е била в тях.
В оня агент американски, дет си яде вратовръзката после по телевизията.
14:30 16.02.2026
50 Ретро спомен
14:30 16.02.2026
51 минувачът 🌟
Коментиран от #55
14:30 16.02.2026
52 Свети Петър
14:31 16.02.2026
53 Руски колхозник
До коментар #41 от "Зеленияпор да се моли за здравето":То и Медведев да е, няма да е по-добре...оня няма търпение да ги направи на стъкло.
14:31 16.02.2026
54 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #78
14:32 16.02.2026
55 мошЕто 🥊
До коментар #51 от "минувачът 🌟":Зеленски е още жив , защото Путин така е решил . Да не му знае много устата , че да не му се случи случка по някое време ...
14:33 16.02.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 пешо
14:33 16.02.2026
58 Дали е така
Коментиран от #68
14:34 16.02.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Тц тц тц тц
14:35 16.02.2026
61 Тома
14:35 16.02.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Ко каза, ко?
До коментар #44 от "Еми да":И кой се смее на Путин, освен ти и няколко лумпена още от форума? Затова ли му се молят да спре войната,че е смешен,а?С лопати и перални ошашави всички. ЕС нямала вече ракети за ПВО, вчера не приеха 90 млрд, заради противоречия в Коалицията на несмешните..и още и още...не знам за кого е смешно това.
14:37 16.02.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 оня 🥋
До коментар #58 от "Дали е така":,,Значи украинския народ , настоява зеленски да остане пожизнено президент,, ......
Тогава да си живеят урките в праисторически времена и да не се сополивят всеки ден , че лошите руснаци ги биели .Явно им е малко , щом вървят по гайдата на зеления гном .
14:38 16.02.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 ето
14:39 16.02.2026
72 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
Коментиран от #84
14:39 16.02.2026
73 Хехехе
До коментар #3 от "Това е":Че то бе безспорен факт,че и Навални е по-млад от Путин...?!
Така,че хората са казали -
,,Не казвай,хоп-преди да скочиш...!"...!
14:39 16.02.2026
74 Ко речи?
14:39 16.02.2026
75 село мое , 🐮
До коментар #65 от "мошЕто 🥊":Не ползвай чужди никове - наблягай на храната , че писането не е за твоята кра....ту...на !
14:40 16.02.2026
76 Карго 200
ВСУ не се отказват от опитите си да разширят зоната на проникване по линията Сосновка - Орестопол. Укр натрупва сили за пробив към Степово и Березово.
Рибар също потвърди контрола на ВСУ над югозападния Часив Яр. и натиска на украинците за пробив към централната част на града
14:40 16.02.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Всеки патолог ще потвърди
До коментар #54 от "Mими Кучева🐕🦺":че всички болести идват от нередовно шмъркане.
14:40 16.02.2026
79 Ха ха ха ха
14:41 16.02.2026
80 Ами хайде де...!
До коментар #65 от "мошЕто 🥊":Реализирайте най-накрая сънят си...!
Само плашите...!
14:41 16.02.2026
81 Прав е Зеленски!
14:41 16.02.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Сатана Z
14:41 16.02.2026
84 Краден НИК,
До коментар #72 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":За 5г. наркомана не можа да си върне една махала, един камък.
14:41 16.02.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 овч, 🐑
Коментиран от #101
14:43 16.02.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 мошето менте ,
До коментар #65 от "мошЕто 🥊":Гледай си стадото и не се занимавай с неща , дето искат мислене .Ти такива ,,атрибути ,, НЯМАШ ! Понял ?!
14:44 16.02.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Старец
14:44 16.02.2026
94 защо
Цинично е да се подигравате на болен човек.
Имайте страх от Бога!
14:45 16.02.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Старец
14:46 16.02.2026
98 володя
Коментиран от #102, #108
14:46 16.02.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Я пък тоя
Зеленски каза.
14:47 16.02.2026
101 ха-ха !
До коментар #89 от "овч, 🐑":К....ух , ти от коя махала си , че крадеш чуждите никове ? Да не си от Максуда , че там сте все такива - обичате да крад...вате чуждото , защото нямате пипи за свое ...
Коментиран от #103
14:48 16.02.2026
102 Тома
До коментар #98 от "володя":Това е 100%, увито в килим и тиксо.
14:48 16.02.2026
103 Последния Софиянец
До коментар #101 от "ха-ха !":Ти с колко ника си другар, тьота на бройка ли плаща!
14:49 16.02.2026
104 Зелчо разчиташ на дедо дончо
Така че докато окаже натиск може свети петър да си го прибере
А ванс хич не си му любимец
Така че загащвай зеления потник и бъди по смирен
14:49 16.02.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Боят настана!
14:50 16.02.2026
107 Кирило Буданов, разведчик
Шефа най-добре знае, аз само изпълнявам.
Гледаме Новините !!! 😁
Коментиран от #110
14:50 16.02.2026
108 Ти па ся...?!
До коментар #98 от "володя":Глей от много притеснения,да не вземеш да ритнеш камбаната...!
По-яваш,с притесненията...!
14:51 16.02.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 мара , ба , джудж !
До коментар #107 от "Кирило Буданов, разведчик":Как дела ?! Пак си неврозен и днес ...Не вървят нещата с украинците ли , или ти е малко водката ? Не се коси , напаряй джумерки и може да ти мине ! Полезни са за нервите .
14:53 16.02.2026
111 БеГемот
14:54 16.02.2026
112 Замислен
14:55 16.02.2026