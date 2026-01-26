Wizz Air UK търси разрешение за старт на полети до САЩ

Нискотарифната авиокомпания Wizz Air UK е подала искане за разрешение да започне полети между Обединеното кралство и Съединените щати, съобщава специализираното издание Flight Global. В първоначалния етап превозвачът планира да оперира чартърни трансатлантически полети, предава Фокус.

В документацията, внесена в Министерството на транспорта на САЩ, компанията обаче настоява за пълен достъп до правата, предвидени в споразумението за „отворено небе“ между Вашингтон и Лондон. Целта е да се осигури необходимата гъвкавост за евентуално стартиране на редовни пътнически линии на по-късен етап.

Wizz Air UK разполага с флот от 21 самолета Airbus A321neo, включително три машини A321XLR, предназначени за по-дълги разстояния. Засега авиокомпанията не посочва конкретни американски дестинации, като уточнява, че маршрутите ще зависят от сезонното търсене и спецификата на чартърните договори.

Превозвачът настоява за ускорено одобрение от американските власти, за да може да стартира услугите си възможно най-скоро. Според Wizz Air UK навлизането ѝ на трансатлантическия пазар ще разшири избора за пътуване, ще подобри обслужването и ще засили конкуренцията в полза на пътниците от двете страни на Атлантика.

Британското подразделение на Wizz Air е създадено през 2017 г. като отделна структура на централноевропейската група, с цел да се ограничат негативните последици от Брекзит. За финансовата година, приключила на 31 март 2025 г., компанията отчита оперативна загуба от 46,5 млн. паунда при ръст на приходите с 6% до 447 млн. паунда.

В момента групата Wizz Air преразглежда стратегическите си приоритети, след като миналата година прекрати дейността на Wizz Air Abu Dhabi и редуцира ангажимента си към самолетите A321XLR.