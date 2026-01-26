Новини
ЕС и Индия укрепват връзките си на Деня на републиката

ЕС и Индия укрепват връзките си на Деня на републиката

26 Януари, 2026 09:47

Военният парад в Делхи събира европейски лидери и индийския премиер преди финализирането на амбициозно споразумение за свободна търговия

ЕС и Индия укрепват връзките си на Деня на републиката - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Ръководителите на европейските институции присъстваха днес на военния парад в Делхи по случай Деня на републиката в Индия като почетни гости на индийското правителство, съобщава Франс прес, предава БТА.

Паралелно с честванията се очаква двете страни да подпишат амбициозно споразумение за свободна търговия.

Парадът представи пехотни подразделения, конни и камилски войски, военна техника, ракети, дронове и самолети, участвали в конфликта с Пакистан през май миналата година.

„Това събитие е израз на нашия общ ангажимент за изграждане на една силна и развита Индия“, заяви премиерът Нарендра Моди преди началото на парада.

Сред официалните гости бяха председателят на Европейския съвет Антонио Коща и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, които наблюдаваха преминаването на парадните блокове и техниката от трибуна.

ЕС и Индия преговарят за търговско споразумение повече от 20 години, като ускорението в последно време се дължи на митническата война, започната от президента на САЩ Доналд Тръмп. Очаква се окончателното подписване на документа, наричан „споразумението на всички споразумения“, на двустранна среща на върха утре.

През 2024 г. оборотът на стоки между ЕС и Индия достигна 120 милиарда евро - почти 90% ръст за десет години, а при услугите стойността е около 60 милиарда евро, според Евростат.

Двете страни търсят нови пазари, за да заобиколят американските мита и китайския контрол върху износа. Брюксел разглежда Индия като ключов пазар за бъдещето, докато Делхи вижда Европа като стратегически източник на технологии и инвестиции, нужни за модернизацията на страната и създаването на милиони нови работни места.

Денят на републиката отбелязва годишнината от приемането на индийската конституция през 1950 г., три години след независимостта на страната от Британската империя.


Индия
