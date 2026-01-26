Новини
Свят »
Сърбия »
Вучич заплаши със смяна на министри при нови кризи с ток и вода

Вучич заплаши със смяна на министри при нови кризи с ток и вода

26 Януари, 2026 13:09, обновена 26 Януари, 2026 13:09 492 1

  • вучич-
  • сърбия-
  • кризи-
  • ток-
  • вода

Сръбският президент поиска повече дисциплина и отговорност в работата на правителството

Вучич заплаши със смяна на министри при нови кризи с ток и вода - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че ще настоява за смяна на министри в правителството, ако те не изпълняват съвестно задълженията си и не реагират адекватно при кризи, предаде РТС, цитирана от БТА.

Вучич направи изявлението си по време на извънредно заседание на кабинета, проведено по покана на сръбския министър-председател Джуро Мацут.

„Или ще работят, или вие ще отидете в Скупщината с инициатива за смяна на министрите, или аз ще го направя. Гарантирам ви, че ще осигуря мнозинство за тяхната смяна“, заяви президентът.

Той подчерта, че при нов силен снеговалеж и неблагоприятни метеорологични условия, ако гражданите отново останат без електричество и водоснабдяване, отговорните министри и ръководители на институции ще бъдат освободени от постовете си.

В началото на годината в над 10 общини в Сърбия беше обявено бедствено положение, след като десетки хиляди хора останаха без ток и вода по време на празничния период около Коледа и Нова година.

Според Вучич трябва да бъде прекратена практиката министри да ползват продължителни почивки и да не работят с необходимата отдаденост. Той призова ръководителите на публични дружества, отговарящи за електро- и водоснабдяването, да напуснат постовете си, ако не са готови да поемат отговорност и да работят за промяна.

Президентът отбеляза, че е разговарял лично с директори на комунални услуги, за да ги информира за сериозните проблеми с прекъсванията на електроснабдяването по време на неотдавнашното студено време.

По време на заседанието Вучич коментира и международната обстановка, като предупреди, че светът навлиза в период на по-дълбока фрагментация и конфликти.

„Това е перманентен процес. Светът през 2026 г. няма да бъде по-мирен, а ще бъде много по-проблематично място за живеене, отколкото дори през 2025 г.“, заяви сръбският президент.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 селяк

    1 0 Отговор
    па тука у европейска българия им даваме бонуси за такива неща :Д

    13:46 26.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания