Вучич заплаши със смяна на министри при нови кризи с ток и вода

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че ще настоява за смяна на министри в правителството, ако те не изпълняват съвестно задълженията си и не реагират адекватно при кризи, предаде РТС, цитирана от БТА.

Вучич направи изявлението си по време на извънредно заседание на кабинета, проведено по покана на сръбския министър-председател Джуро Мацут.

„Или ще работят, или вие ще отидете в Скупщината с инициатива за смяна на министрите, или аз ще го направя. Гарантирам ви, че ще осигуря мнозинство за тяхната смяна“, заяви президентът.

Той подчерта, че при нов силен снеговалеж и неблагоприятни метеорологични условия, ако гражданите отново останат без електричество и водоснабдяване, отговорните министри и ръководители на институции ще бъдат освободени от постовете си.

В началото на годината в над 10 общини в Сърбия беше обявено бедствено положение, след като десетки хиляди хора останаха без ток и вода по време на празничния период около Коледа и Нова година.

Според Вучич трябва да бъде прекратена практиката министри да ползват продължителни почивки и да не работят с необходимата отдаденост. Той призова ръководителите на публични дружества, отговарящи за електро- и водоснабдяването, да напуснат постовете си, ако не са готови да поемат отговорност и да работят за промяна.

Президентът отбеляза, че е разговарял лично с директори на комунални услуги, за да ги информира за сериозните проблеми с прекъсванията на електроснабдяването по време на неотдавнашното студено време.

По време на заседанието Вучич коментира и международната обстановка, като предупреди, че светът навлиза в период на по-дълбока фрагментация и конфликти.

„Това е перманентен процес. Светът през 2026 г. няма да бъде по-мирен, а ще бъде много по-проблематично място за живеене, отколкото дори през 2025 г.“, заяви сръбският президент.