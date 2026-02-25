Новини
Паметник на украинския поет Тарас Шевченко бе осквернен в Нови Сад
  Тема: Украйна

Паметник на украинския поет Тарас Шевченко бе осквернен в Нови Сад

25 Февруари, 2026 10:45 1 008 36

Паметникът е бил залят вчера с черна боя от неизвестен извършител

Паметник на украинския поет Тарас Шевченко бе осквернен в Нови Сад - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Паметник на украинския поет, писател и политик Тарас Шевченко беше осквернен в северния сръбски град Нови Сад на четвъртата годишнина от руското нахлуване в Украйна, предава регионалната телевизия Ен1, предаде БТА.

Паметникът, разположен близо до университетския кампус в Нови Сад, е бил залят вчера с черна боя от неизвестен извършител. Това се е случило часове преди планирано събиране на граждани в знак на солидарност с Украйна и нейния народ.

Паметникът на Тарас Шевченко в Нови Сад е издигнат през 2021 г. и е дарен от украинския град Лвов, припомня телевизията. Произведението е дело на украинския скулптор Володимир Цисарик.


Сърбия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Елементарно Уотсън!

    10 53 Отговор
    Само рашист или русофил може да го е направил.

    Коментиран от #3

    10:47 25.02.2026

  • 2 Весо

    25 0 Отговор
    Има ли настроение?

    10:47 25.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Симетрично

    50 2 Отговор
    Укро-хунтата малко ли руски паметници и православни църкви оскверни пък някой атлантист да се възмути ?

    10:49 25.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Швейк

    6 40 Отговор
    Сръбската простотия по нищо не отстъпва на българската

    Коментиран от #11

    10:51 25.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тъпото руско говедо

    7 43 Отговор
    Бил е залят от тъпо русофилско говедо. Да го издирят по камерите, само, че няма да го сторят, защото и Вучич е тъпо русофилско говедо.

    Коментиран от #16, #32

    10:53 25.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Точен

    30 3 Отговор

    До коментар #7 от "Швейк":

    Откъде знаеш, че сърбин е оцапал фашисткия паметник?

    10:54 25.02.2026

  • 12 Сила

    6 30 Отговор
    Сърбите са редко долни твари ....по гадни и от албанците даже !!!

    Коментиран от #33

    10:55 25.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ФАКТ

    7 18 Отговор
    Има ДВА НАРОДА които са ни нападали в гръб докато сме се биели на друг фронт. Един от тях е Сърбия.... другия е най-добрия приятел на Сърбия. Сетете се (ако сте учили) или седнете и вижте как падаме под византийско робство.

    Коментиран от #29

    10:58 25.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Умен Атлантик

    21 6 Отговор

    До коментар #9 от "Тъпото руско говедо":

    Аз пък си падах по Мавзолея и МОЧА, ама умни атлантици им видяха сметката. Паметникът на Съветската Армия беше особено величествен на фона на Витоша планина (при мрачно време) - склуптурната група беше истинско произведение на изкуството. Класическата сграда на Мавзолея беше много по естетична от градски тоалетни и паркинг за коли, за каквито се използува грозната пустош там сега. Ама, атлантизъм в действие

    Коментиран от #24

    11:06 25.02.2026

  • 17 Възраждане

    19 4 Отговор
    Правилно. Сърбите са нетърпими спрямо неонацизма

    11:07 25.02.2026

  • 18 Констатация

    12 3 Отговор
    Най-обикновен вандализъм, представен в политическа окраска.Тарас Шевченко е роден през 1814г. като крепостен в с. Моринци, Киевска губерния на Руската империя.

    Коментиран от #19, #35

    11:09 25.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Стефан

    9 2 Отговор
    Браво, само така с фашагите бандеровци.

    11:20 25.02.2026

  • 21 Иванов

    13 3 Отговор
    Никога до 1991 не е имало държава с име Украйна. Имаше руска република, наречена УССР. Не е имало нито украински език, нито история, нито литература. Някой чул ли е за украински писател. А руските класици ги чете ЦЯЛ СВЯТ.

    11:21 25.02.2026

  • 22 Квартал 95

    12 2 Отговор
    Може да го е направил някой украинец. Те украинците, като избягат от Украйна и спират да се преструват на бандеровци и зеленофили.

    11:22 25.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ЧНГ Пловдив

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "Умен Атлантик":

    Чисти набързо и гАлоша 🗿🔨💥

    11:25 25.02.2026

  • 25 Сесесере2🤢🤮

    3 4 Отговор

    До коментар #23 от "Вечна слава на нашата освободителкаРусия":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    11:26 25.02.2026

  • 26 Шевченко пише

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "аха":

    поезията си на украински и на руски език. Откупен е от крепостничество благодарение на това, че е забелязан талантът му на художник. Колкото Левски има общо с настоящото състояние на държавата България толкова и Шевченко има общо със състоянието на съвременна Украйна, т.е. вадиш погрешен извод , подкрепен с неподходящ пример.

    11:28 25.02.2026

  • 27 Пламен

    2 8 Отговор
    В нови сад, всеки десети е руснак и рашист. за тях фашизъмът е гордост

    Коментиран от #36

    11:31 25.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ФАКТ

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "ФАКТ":

    С минуси не се променя история сладури. Нито се оборват факти.

    Коментиран от #34

    11:36 25.02.2026

  • 30 Тиква

    4 0 Отговор
    Всичко окрабандерско под земята, фашисти и окбандери също, света ще бъде чист, без нагли помияри окраинец.

    11:38 25.02.2026

  • 31 ВСИЧКИ ПАМЕТНИЦИ НА ОРКИ НА ЧАКЪЛ !

    1 2 Отговор
    УБИЙЦИТЕ НА БОАГА НЯМАТ ПАМЕТНИЦИ !

    12:07 25.02.2026

  • 32 А дебилното украинско теле

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тъпото руско говедо":

    като рушеше български паметници, тогава укроподлогите мълчахте, като pьraни niдaли, каквито и сте.

    12:19 25.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Сладурче розово,

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "ФАКТ":

    а хазарите които докараха османлиите на балканския полуостров, защо не ги споменаваш, от тяхната семка ли си?!

    12:25 25.02.2026

  • 35 И според

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Констатация":

    украинската википедия е писал на !!!!!! МАЛОРУСКИ език.

    Тъй, че напълно възможно е да е омазан и от някой бандеровец. Знаем, те са радетели за мовата и борци с всичко руско.

    12:27 25.02.2026

  • 36 Огнян

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Пламен":

    Хи хи хи
    А другите девет от десетте как го търпят тоа, един от десетте де,
    та не са го заклали до сега ???!

    12:44 25.02.2026

