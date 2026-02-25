Паметник на украинския поет Тарас Шевченко бе осквернен в Нови Сад

Паметник на украинския поет, писател и политик Тарас Шевченко беше осквернен в северния сръбски град Нови Сад на четвъртата годишнина от руското нахлуване в Украйна, предава регионалната телевизия Ен1, предаде БТА.
Паметникът, разположен близо до университетския кампус в Нови Сад, е бил залят вчера с черна боя от неизвестен извършител. Това се е случило часове преди планирано събиране на граждани в знак на солидарност с Украйна и нейния народ.
Паметникът на Тарас Шевченко в Нови Сад е издигнат през 2021 г. и е дарен от украинския град Лвов, припомня телевизията. Произведението е дело на украинския скулптор Володимир Цисарик.
1 Елементарно Уотсън!
Коментиран от #3
10:47 25.02.2026
2 Весо
10:47 25.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Симетрично
10:49 25.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Швейк
Коментиран от #11
10:51 25.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тъпото руско говедо
Коментиран от #16, #32
10:53 25.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Точен
До коментар #7 от "Швейк":Откъде знаеш, че сърбин е оцапал фашисткия паметник?
10:54 25.02.2026
12 Сила
Коментиран от #33
10:55 25.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ФАКТ
Коментиран от #29
10:58 25.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Умен Атлантик
До коментар #9 от "Тъпото руско говедо":Аз пък си падах по Мавзолея и МОЧА, ама умни атлантици им видяха сметката. Паметникът на Съветската Армия беше особено величествен на фона на Витоша планина (при мрачно време) - склуптурната група беше истинско произведение на изкуството. Класическата сграда на Мавзолея беше много по естетична от градски тоалетни и паркинг за коли, за каквито се използува грозната пустош там сега. Ама, атлантизъм в действие
Коментиран от #24
11:06 25.02.2026
17 Възраждане
11:07 25.02.2026
18 Констатация
Коментиран от #19, #35
11:09 25.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Стефан
11:20 25.02.2026
21 Иванов
11:21 25.02.2026
22 Квартал 95
11:22 25.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ЧНГ Пловдив
До коментар #16 от "Умен Атлантик":Чисти набързо и гАлоша 🗿🔨💥
11:25 25.02.2026
25 Сесесере2🤢🤮
До коментар #23 от "Вечна слава на нашата освободителкаРусия":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌
11:26 25.02.2026
26 Шевченко пише
До коментар #19 от "аха":поезията си на украински и на руски език. Откупен е от крепостничество благодарение на това, че е забелязан талантът му на художник. Колкото Левски има общо с настоящото състояние на държавата България толкова и Шевченко има общо със състоянието на съвременна Украйна, т.е. вадиш погрешен извод , подкрепен с неподходящ пример.
11:28 25.02.2026
27 Пламен
Коментиран от #36
11:31 25.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ФАКТ
До коментар #14 от "ФАКТ":С минуси не се променя история сладури. Нито се оборват факти.
Коментиран от #34
11:36 25.02.2026
30 Тиква
11:38 25.02.2026
31 ВСИЧКИ ПАМЕТНИЦИ НА ОРКИ НА ЧАКЪЛ !
12:07 25.02.2026
32 А дебилното украинско теле
До коментар #9 от "Тъпото руско говедо":като рушеше български паметници, тогава укроподлогите мълчахте, като pьraни niдaли, каквито и сте.
12:19 25.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Сладурче розово,
До коментар #29 от "ФАКТ":а хазарите които докараха османлиите на балканския полуостров, защо не ги споменаваш, от тяхната семка ли си?!
12:25 25.02.2026
35 И според
До коментар #18 от "Констатация":украинската википедия е писал на !!!!!! МАЛОРУСКИ език.
Тъй, че напълно възможно е да е омазан и от някой бандеровец. Знаем, те са радетели за мовата и борци с всичко руско.
12:27 25.02.2026
36 Огнян
До коментар #27 от "Пламен":Хи хи хи
А другите девет от десетте как го търпят тоа, един от десетте де,
та не са го заклали до сега ???!
12:44 25.02.2026