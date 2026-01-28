"Хамас" е готов да прехвърли напълно контрола си над ивицата Газа на Националния комитет за управление

Групировката "Хамас" е готова да "прехвърли напълно" управлението си върху ивицата Газа колкото се може по-скоро, заяви Хазем Касем, говорител на палестинското ислямистко движение. Той обаче настоя за пълното и безпрепятствено отваряне на граничния пункт Рафах с Египет, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Бяха предприети конкретни мерки на място", посочи Касем пред журналисти на АФП в град Дейр ал Балах, в централната част на анклава.

"Вече можем да говорим за пълната готовност на всички министерства, органи и институции, включително и в областта на сигурността, да предадат всички досиета на Националния комитет за управление на Газа (НКУГ)", подчерта говорителят. НКУГ представлява преходна технократична администрация, установена след влизане в сила на плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяването на войната в Газа.

"Протоколите бяха изготвени, досиетата бяха завършени, а на комитетите им е възложено да предадат властта, за да може да се постигне пълно предаване на управлението на ивицата Газа на Националния комитет във всички области на неговата дейност, за която ние ще се погрижим да бъде успешна", допълни Касем.

За тази цел обаче членовете на Комитета трябва да могат да пристигнат в анклава, подчерта Касем, като призова за отварянето на гранично-пропускателния пункт Рафах на границата между Газа и Египет "за свободно влизане и напускане на ивицата по ефективен начин и без пречки от страна на Израел."

Рафах е единственият граничен пункт, осигуряващ сухопътния достъп до ивицата Газа без преминаване през Израел. Той е от ключово значение както за хора, така и за стоки и хуманитарна помощ, отбелязва АФП.

Пропускателният пункт е затворен, откакто израелските въоръжени сили го превзеха през май 2024 г. Той бе отворен за кратко в началото на миналата година след сключването на кратко примирие във войната между Израел и "Хамас", започнала с нападението на групировката на израелска територия, извършено на 7 октомври 2023 г.

Али Шаат, ръководителят на НКУС обяви в Давос, че Рафах ще бъде отворен за движение в двете посоки тази седмица, но засега Израел се е съгласил да отвори граничния пункт само за пешеходци под пълен израелски надзор, без да поема ангажимент за конкретна дата.

САЩ заявиха днес пред Съвета за сигурност на ООН, че демилитаризирането на Газа ще включва извеждане от експлоатация на въоръжението по споразумение, "подкрепено от международно финансирана програма за обратно изкупуване“, предаде Ройтерс.

Изявлението на постоянния представител на САЩ при ООН Майк Уолц отразяват точка 13 от 20-точковия мирен план на Тръмп за Газа, която гласи: „Хамас“ и други групировки поемат ангажимента да не играят никаква роля в управлението на Газа, пряко, непряко или под каквато и да е форма (...) Ще има процес за демилитаризация на Газа под надзора на независими проверители, който ще включва изваждането за постоянно от строй на оръжията посредством договорен процес за разоръжаване, подкрепян от програма за изкупуване и за реинтеграция, финансирана от международните институции и проверявана от независими контрольори“.

Радикалната палестинска групировка "Хамас“ запазва контрола си над близо половината от територията на ивицата Газа след споразумението за примирие от октомври, сключено с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп. Споразумението обвързва по-нататъшното изтегляне на израелските сили с това "Хамас“ да предаде въоръжението си.

САЩ, наред с 26-те държави, присъединили се към Съвета за мир на Тръмп и консултирайки се с Палестинския национален комитет, който ще наблюдава, ще упражнят натиск върху "Хамас“ да се разоръжи, заяви Уолц.

"Хамас“ не бива да има никаква роля в управлението на Газа, пряко или косвено, под каквато и да е форма“, каза той пред Съвета за сигурност, в който членуват 15 държави. "Цялата военна терористична инфраструктура, включително тунелите и съоръженията за производство на оръжие, ще бъде унищожена и няма да бъде възстановена“, допълни той.

"Международни, независими наблюдатели ще проследят процеса на демилитаризация на ивицата Газа, който ще включва окончателно изваждане от употреба на оръжия чрез съгласуван процес на извеждане от експлоатация, подкрепен от международно финансирана програма за обратно изкупуване и реинтеграция“, добави той.