Бенямин Нетаняху: Нека нашите врагове знаят, че всеки, който посегне на Израел, ще плати непосилна цена

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че враговете на Израел ще платят „непосилна цена“, ако нападнат страната, в реч, произнесена преди погребението на Ран Гвили, последния заложник на радикалната палестинска групировка "Хамас" в ивицата Газа, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Решени сме да изпълним задачите си - да разоръжим "Хамас" и да демилитаризираме Газа, и ще успеем. Нека нашите врагове знаят, че всеки, който посегне на Израел, ще плати непосилна цена“, заяви Нетаняху.
В малката палестинска територия, където двете страни се обвиняват взаимно в ежедневни нарушения на договореното прекратяване на огъня, около 2,2 милиона жители все още се намират в драматична хуманитарна ситуация, отбелязва АФП.
Вторият етап от плана на Тръмп, одобрен от Съвета за сигурност на ООН през ноември миналата година, предвижда, освен разоръжаването на "Хамас", постепенно изтегляне на израелската армия, която все още контролира повече от половината от територията, и разполагането на международни сили за стабилизиране на ситуацията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И все пак
19:48 28.01.2026
2 Европеец
19:48 28.01.2026
3 И Киев е Руски
19:51 28.01.2026
4 Лопата Орешник
19:52 28.01.2026
5 404
19:52 28.01.2026
6 И Киев е Руски
19:53 28.01.2026
7 И Киев е Руски
19:54 28.01.2026
8 Ха ха
19:55 28.01.2026
9 Удриии
Нетаняху.
Докато са живи Мир няма да има .
19:56 28.01.2026
10 ФЕЙК
19:56 28.01.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
СЪВСЕМ ДРУГО Е ДА БЪДАТ УДАРЕНИ ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ЕВРЕИТЕ ОТ АМЕРИКАНСКИТЕ БАНКИ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК - КАТАР, АБУ ДАБИ , КУВЕЙТ, БАХРЕЙН
........
ШЕФА НА АБУ ДАБИ ТОЛКОВА НАПРАЩЯЛ ЧЕ УТРЕ Е НА КИЛИМЧЕТО В МОСКВА - МОЛИ БАТЮШКАТА ДА СЕ ОБАДИ НА ДЯДО АЯТОЛАХ - ЗА ДА НЕ ГОРИ БУРЖ ХАЛИФА :)
19:56 28.01.2026
12 Тримата Евреи
Ще заличат Руската Кочина.
19:57 28.01.2026
13 404
19:57 28.01.2026
14 Тоалетната хартия
Коментиран от #24
19:57 28.01.2026
15 Лумпен
20:02 28.01.2026
16 Някой
20:02 28.01.2026
17 ХАХАХА
20:02 28.01.2026
18 Султан Левент 1
20:05 28.01.2026
19 Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱
20:08 28.01.2026
20 Kaлпазанин
20:10 28.01.2026
21 Виц за Биби
Като видял обаче че пътниците били повечето мъже и го погледнали с насмешка, видял наблизо един грамаден бабанка и го попитал- "Как се казваш?", бабанката отвърнал - "Пешо".
Тогава пияния смело извикал ""Ей, искате ли сега ние с Пешо да ви разкатаем всички!"
20:10 28.01.2026
22 име
20:14 28.01.2026
23 Аятолах Хaминeй
20:15 28.01.2026
24 име
До коментар #14 от "Тоалетната хартия":Те НЯМАТ държава, зашото са натирени от всички народи по света, заради безобразията, които са вършили. Твам, дето са в момента, е открадната земя от Палестина, а те просто се разселиха насила, и я заграбиха цялата, типично по техен стил!
20:16 28.01.2026
25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.........
ГОСПОД ДОШЪЛ ТОЧНО НА ЗЕМЯТА, ТОЧНО В ПУСТИНЯТА, ТОЧНО ПРИ ЕДИН КОЗАР НА ИМЕТО АВРАМ
И МУ КАЗАЛ " ТИ СИ МОЯ СИН И ВИЕ СТЕ МОЯ НАРОД"
.....
ТВА ДАЖЕ В МЕЖДУЗВЕЗДНИ ВОЙНИ НЯМАШЕ ТОЛКОВА САЙЪНС ФИКШЪН ;)
20:20 28.01.2026