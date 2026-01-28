Новини
Бенямин Нетаняху: Нека нашите врагове знаят, че всеки, който посегне на Израел, ще плати непосилна цена

28 Януари, 2026 19:45

В малката палестинска територия, където двете страни се обвиняват взаимно в ежедневни нарушения на договореното прекратяване на огъня, около 2,2 милиона жители все още се намират в драматична хуманитарна ситуация

Бенямин Нетаняху: Нека нашите врагове знаят, че всеки, който посегне на Израел, ще плати непосилна цена - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че враговете на Израел ще платят „непосилна цена“, ако нападнат страната, в реч, произнесена преди погребението на Ран Гвили, последния заложник на радикалната палестинска групировка "Хамас" в ивицата Газа, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Решени сме да изпълним задачите си - да разоръжим "Хамас" и да демилитаризираме Газа, и ще успеем. Нека нашите врагове знаят, че всеки, който посегне на Израел, ще плати непосилна цена“, заяви Нетаняху.

В малката палестинска територия, където двете страни се обвиняват взаимно в ежедневни нарушения на договореното прекратяване на огъня, около 2,2 милиона жители все още се намират в драматична хуманитарна ситуация, отбелязва АФП.

Вторият етап от плана на Тръмп, одобрен от Съвета за сигурност на ООН през ноември миналата година, предвижда, освен разоръжаването на "Хамас", постепенно изтегляне на израелската армия, която все още контролира повече от половината от територията, и разполагането на международни сили за стабилизиране на ситуацията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 И все пак

    14 4 Отговор
    Вечно ще уважавам този, който не се интересува от цената, а от крайният резултат. Всички, които първо смятат и искат да не се минат или са евреи или са слуги на евреи!

    19:48 28.01.2026

  • 2 Европеец

    22 4 Отговор
    По-голям враг на Израел от лудия и корумпиран Бени май няма...... Политиката на Израел Влади до това да бъде мразен от много арабски и други държави...

    19:48 28.01.2026

  • 3 И Киев е Руски

    18 1 Отговор
    Труда ще ви направи свободни

    19:51 28.01.2026

  • 4 Лопата Орешник

    16 1 Отговор
    Тоя мъпет не схваща ли, че като говори така мотивира терористи и джихадисти да се жертват, само и само да навредят на Израел? Колкото по висока цена плаща мъченика, толкова повече девици го чакат на небето! И този го знае, но има нужда от това , защото само това го държи на власт?!

    19:52 28.01.2026

  • 5 404

    8 1 Отговор
    Около 9000 затворници, предимно болни и изключително измършавели, останали в лагерния комплекс, които СС все още не били успели да убият. Те били държани в централния лагер (Щамлагер. Аушвиц І), Биркенау (Аушвиц ІІ), Моновиц (Аушвиц III) и неговите подлагери. Тези хора избегнали смъртта и били освободени. СС успели да убият затворници, държани в сателитни лагери, включително Фюрстенгруб във Весола, Чехович-Вакуум в Чехович и Блаххамер в Силезийската тенекиена фабрика общо около 700 еврейски затворници

    19:52 28.01.2026

  • 6 И Киев е Руски

    9 1 Отговор
    В средата на януари 1945 г. германците започват окончателната ликвидация на лагера на смъртта Аушвиц и неговите сателитни лагери, евакуирайки общо приблизително 58 ООО души оттам между 17 и 21 януари. По същото време германците премахват охранителните кули. обграждащи лагера Аушвиц-Биркенау. Оттогава нататък районът се охранява само от войски на СС. Колони от затворници, охранявани от войски на СС, първо са изпратени във Водзислав Шльонски и Гливице и едва оттам са транспортирани по-дълбоко в Третия райх с железопътен транспорт в открити товарни вагони до Маутхаузен, Бухенвалд и други германски концентрационни лагери

    19:53 28.01.2026

  • 7 И Киев е Руски

    11 1 Отговор
    Когато Червената армия влезе в лагерите Аушвиц-Биркенау-Моновиц на 27 януари 1945 г., останаха само няколко хиляди болни и измършавели затворници, пише МП. Това бяха онези, които не можеха да се включат в евакуационните маршове, които по-късно ще бъдат известни като маршове на смъртта

    19:54 28.01.2026

  • 8 Ха ха

    13 0 Отговор
    Кой ви е посягал .Вълкът пиел вода по нагоре от агнето и му казал ей ти недей да ми мътиш водата защото ще те изям.

    19:55 28.01.2026

  • 9 Удриии

    1 12 Отговор
    АЯТОЛАСИТЕ
    Нетаняху.
    Докато са живи Мир няма да има .

    19:56 28.01.2026

  • 10 ФЕЙК

    10 0 Отговор
    Жалко, че предците му не са пострадали в холокоста. Сега той извършва геноцид спрямо братята си семити.

    19:56 28.01.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 2 Отговор
    КОЙ ЩЕ БОМБАНДИРА ХЪЛМОВЕ ПО КОИТО ПАСАТ КОЗИ ?
    .....
    СЪВСЕМ ДРУГО Е ДА БЪДАТ УДАРЕНИ ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ЕВРЕИТЕ ОТ АМЕРИКАНСКИТЕ БАНКИ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК - КАТАР, АБУ ДАБИ , КУВЕЙТ, БАХРЕЙН
    ........
    ШЕФА НА АБУ ДАБИ ТОЛКОВА НАПРАЩЯЛ ЧЕ УТРЕ Е НА КИЛИМЧЕТО В МОСКВА - МОЛИ БАТЮШКАТА ДА СЕ ОБАДИ НА ДЯДО АЯТОЛАХ - ЗА ДА НЕ ГОРИ БУРЖ ХАЛИФА :)

    19:56 28.01.2026

  • 12 Тримата Евреи

    0 11 Отговор
    ШАЛОМОВИЧ МЕНДЕЛ и СОЛОВЬОВ

    Ще заличат Руската Кочина.

    19:57 28.01.2026

  • 13 404

    8 4 Отговор
    Ако не бяха СССР сега нямаше да има Мосад и тема подобни извращения

    19:57 28.01.2026

  • 14 Тоалетната хартия

    12 1 Отговор
    Историята казва друго, евреите са гонени и преследвани по целия свят. Тоз иска да остане без държава!!

    Коментиран от #24

    19:57 28.01.2026

  • 15 Лумпен

    5 1 Отговор
    Къде ми е сапуна...?

    20:02 28.01.2026

  • 16 Някой

    10 1 Отговор
    Няма проблем. Същото го казват и иранците. Който им посегне, ще гори. Къде е проблема? Не сте изключителни.

    20:02 28.01.2026

  • 17 ХАХАХА

    2 1 Отговор
    ЗАЯКА ГЕРОЙ ДО ЛЪВЪ.

    20:02 28.01.2026

  • 18 Султан Левент 1

    8 1 Отговор
    Този много добре знае че дните му са преброени,при най малкият зор ще се качи на самолета и ще избяга в САЩ при сина си без да го е капка срам за евреите останали в Израел които след съдебни дела ще трябва да плащат милиарди репарации на палестинците поради извършен от Нетаняху геноцид...

    20:05 28.01.2026

  • 19 Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱

    1 6 Отговор
    Слава на Израел .

    20:08 28.01.2026

  • 20 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Исрахел ще отече както и укрия ,и пишете всичко точно както е казал този сатана ,не крийте истината мисирки .

    20:10 28.01.2026

  • 21 Виц за Биби

    5 0 Отговор
    Един пиян се качил в препълнен трамвай и закрещял- "Ей, искате ли сега да ви разкатая всички!"
    Като видял обаче че пътниците били повечето мъже и го погледнали с насмешка, видял наблизо един грамаден бабанка и го попитал- "Как се казваш?", бабанката отвърнал - "Пешо".
    Тогава пияния смело извикал ""Ей, искате ли сега ние с Пешо да ви разкатаем всички!"

    20:10 28.01.2026

  • 22 име

    4 0 Отговор
    Я се разкарай, изверг. Дявола в тяло като на човек!

    20:14 28.01.2026

  • 23 Аятолах Хaминeй

    3 0 Отговор
    Скоро Caтaн.яхyyу ще подскача под стрелата на крана!

    20:15 28.01.2026

  • 24 име

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тоалетната хартия":

    Те НЯМАТ държава, зашото са натирени от всички народи по света, заради безобразията, които са вършили. Твам, дето са в момента, е открадната земя от Палестина, а те просто се разселиха насила, и я заграбиха цялата, типично по техен стил!

    20:16 28.01.2026

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    0 0 Отговор
    ПРИ 10 НА СТЕПЕН 30 ЗВЕЗДИ . СМЯТАЙТЕ КОЛКО ПЛАНЕТИ
    .........
    ГОСПОД ДОШЪЛ ТОЧНО НА ЗЕМЯТА, ТОЧНО В ПУСТИНЯТА, ТОЧНО ПРИ ЕДИН КОЗАР НА ИМЕТО АВРАМ
    И МУ КАЗАЛ " ТИ СИ МОЯ СИН И ВИЕ СТЕ МОЯ НАРОД"
    .....
    ТВА ДАЖЕ В МЕЖДУЗВЕЗДНИ ВОЙНИ НЯМАШЕ ТОЛКОВА САЙЪНС ФИКШЪН ;)

    20:20 28.01.2026