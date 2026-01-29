Провал на преговорите за ядрената програма на Техеран! Тръмп обмисля нов удар срещу Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля възможността за нов мащабен удар срещу Иран, тъй като предишните преговори между Вашингтон и Техеран за ограничаване на ядрената програма и производството на балистични ракети не дадоха резултат, пише CNN, позовавайки се на източници, цитирани от Фокус.



Сред вариантите, които Тръмп обмисля, са военни въздушни удари на САЩ срещу ирански лидери и служители на службите за сигурност, които се смята, че носят отговорност за убийствата на протестиращи. Обмислят се и удари по ирански ядрени обекти и правителствени институции.



Според източници на американската телевизия Тръмп все още не е взел окончателно решение.



"В най-добрия случай той иска да нанесе мощен и убедителен удар, който да принуди Техеран да приеме условията на САЩ по отношение на оръжията," заявява един от служителите. Ако бъде дадена заповед за атака срещу Иран, Тръмп ще иска да обяви победа възможно най-скоро, посочва медията.



Според телевизионния канал, в началото на януари Иран и САЩ са провели предварителни преговори чрез дипломати от Оман и с участието на представителя на Тръмп – Стив Уиткоф и министъра на външните работи на Иран Абас Арагчи. Страните са обсъждали възможна среща за предотвратяване на удара на САЩ, но тя така и не се е състояла, съобщават източниците. Други запознати споделят, че не е имало сериозни преки преговори между страните.



Според лице, запознато с последните данни на американските специални служби, Иран се опитва да възстанови ядрените си съоръжения още по-дълбоко под земята след удара на САЩ през юни. Режимът също така забрани на ядрения надзорен орган на ООН да инспектира съоръженията му.

