Провал на преговорите за ядрената програма на Техеран! Тръмп обмисля нов удар срещу Иран

Провал на преговорите за ядрената програма на Техеран! Тръмп обмисля нов удар срещу Иран

29 Януари, 2026 12:33 1 200 39

Според източници на американската телевизия Белият дом все още не е взел окончателно решение

Анатоли Стайков

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля възможността за нов мащабен удар срещу Иран, тъй като предишните преговори между Вашингтон и Техеран за ограничаване на ядрената програма и производството на балистични ракети не дадоха резултат, пише CNN, позовавайки се на източници, цитирани от Фокус.

Сред вариантите, които Тръмп обмисля, са военни въздушни удари на САЩ срещу ирански лидери и служители на службите за сигурност, които се смята, че носят отговорност за убийствата на протестиращи. Обмислят се и удари по ирански ядрени обекти и правителствени институции.

Според източници на американската телевизия Тръмп все още не е взел окончателно решение.

"В най-добрия случай той иска да нанесе мощен и убедителен удар, който да принуди Техеран да приеме условията на САЩ по отношение на оръжията," заявява един от служителите. Ако бъде дадена заповед за атака срещу Иран, Тръмп ще иска да обяви победа възможно най-скоро, посочва медията.

Според телевизионния канал, в началото на януари Иран и САЩ са провели предварителни преговори чрез дипломати от Оман и с участието на представителя на Тръмп – Стив Уиткоф и министъра на външните работи на Иран Абас Арагчи. Страните са обсъждали възможна среща за предотвратяване на удара на САЩ, но тя така и не се е състояла, съобщават източниците. Други запознати споделят, че не е имало сериозни преки преговори между страните.

Според лице, запознато с последните данни на американските специални служби, Иран се опитва да възстанови ядрените си съоръжения още по-дълбоко под земята след удара на САЩ през юни. Режимът също така забрани на ядрения надзорен орган на ООН да инспектира съоръженията му.


  • 1 Кога ще бесят Аятолаха ?

    11 26 Отговор
    Да гледаме на живо!

    Коментиран от #5, #6, #7, #9

    12:34 29.01.2026

  • 2 КЗББ и ДП

    23 7 Отговор
    Чичо Дончо си търси белята

    12:37 29.01.2026

  • 3 Ъъъъ

    28 4 Отговор
    Какво стана със старият удар, нали победиха??🤥 БайДончо лично го обяви.

    Коментиран от #29

    12:38 29.01.2026

  • 4 удриииии

    10 25 Отговор
    ще мирише пак на пържено руско пво

    Коментиран от #18

    12:39 29.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Орк

    19 6 Отговор

    До коментар #1 от "Кога ще бесят Аятолаха ?":

    По добре първо да обесят всичките глупаци!

    12:41 29.01.2026

  • 8 ВЪРЖИ ПОПА ДА Е МИРНО СЕЛОТО

    16 2 Отговор
    НАПРАВО СМЕ КЪСМЕТЛИИ , ЧЕ НЯМАМЕ ТАКОВА ПОДОБИЕ НА УПРАВЛЯВАЩ

    Коментиран от #27

    12:42 29.01.2026

  • 9 Не бързай

    17 4 Отговор

    До коментар #1 от "Кога ще бесят Аятолаха ?":

    Не се знае дали аятолаха няма да надживее рижавия

    12:43 29.01.2026

  • 10 Да ви е.а

    19 3 Отговор
    Сега ве4е сламения пер4ем ще настъпи китайската мотика

    Коментиран от #13

    12:43 29.01.2026

  • 11 Удри Бай Дончо

    10 17 Отговор
    Чаршаф и ядрено оръжие е като маймуна с граната.

    12:46 29.01.2026

  • 12 Гръм и мълнии

    24 1 Отговор
    Провал?🤣🤣🤣 Този самолетоносач да се се разкарва напразно насам натам? Тръмп не го интересуват преговори. Той иска да граби и изнудва.Само пари са му в главата.

    12:46 29.01.2026

  • 13 ще ще

    5 7 Отговор

    До коментар #10 от "Да ви е.а":

    ще ще ще ще

    12:46 29.01.2026

  • 14 ....

    9 4 Отговор
    Като не искаш мира, нати секира

    12:47 29.01.2026

  • 15 Копейка

    7 11 Отговор
    За левъ и аятолаха шъ се беся!

    12:48 29.01.2026

  • 16 малииии

    6 14 Отговор
    от как Ка Путин целуна кОрана всички копейкдажии се молят по 5х в посока Мека

    12:48 29.01.2026

  • 17 Копейки

    7 15 Отговор
    Няма да се притеснявате. До 1 седмица Русия ще спаси Мадуро и аятолаха, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година ще се подпише военен съюз между Русия и САЩ. Не губете надежда.

    12:48 29.01.2026

  • 18 Ко каза

    21 6 Отговор

    До коментар #4 от "удриииии":

    Ако не бяха САЩ, Иран щеше да изпържи Израел. Видяхме им прехвалените куполи.

    Коментиран от #21, #22

    12:48 29.01.2026

  • 19 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    4 10 Отговор
    До насс.иране

    12:49 29.01.2026

  • 20 Удри

    5 8 Отговор
    Иран продължава да изнася дронове, ракети и технологии към Русия.

    Коментиран от #30

    12:49 29.01.2026

  • 21 Руската пропаганда

    4 10 Отговор

    До коментар #18 от "Ко каза":

    Има за цел глупака.

    12:49 29.01.2026

  • 22 точно

    6 12 Отговор

    До коментар #18 от "Ко каза":

    видяхме го. прехвана всичко и умряха двама човека - един старец от уплаха и един чаршаф от Газа. Нищо разрушено нямаше от тази атака. Или случайно си видял снимки? Съмнявам се.

    12:50 29.01.2026

  • 23 От 20 коментара

    13 5 Отговор
    15 са на един и същ укротрол.

    12:50 29.01.2026

  • 24 Розовото пони Путин 🦄

    4 10 Отговор

    До коментар #6 от "Травестито Травестини":

    И аз съм от Руския прайд, но даже ме избраха за президент 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    12:50 29.01.2026

  • 25 Опа

    4 13 Отговор
    Нетаняху скопи аятоласите за 12 дни. Сега Тръмп ще им удари един шамар и приключват.

    12:50 29.01.2026

  • 26 Лукашенко

    1 10 Отговор
    Изкефи не как израелците удариха националната телевизия в Иран с една ракета.

    12:51 29.01.2026

  • 27 Отец Дионисий

    3 9 Отговор

    До коментар #8 от "ВЪРЖИ ПОПА ДА Е МИРНО СЕЛОТО":

    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили иранци, руснаци или северно корейци.

    12:51 29.01.2026

  • 28 Бизнесмен

    4 2 Отговор
    Има стари ракети, които трябва да се изразходват, за да не се налага да се бракуват.

    12:52 29.01.2026

  • 29 Абе ,

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ъъъъ":

    Същото , като с трите Дня ... 🤭

    12:53 29.01.2026

  • 30 мдаааа

    0 4 Отговор

    До коментар #20 от "Удри":

    Северна Корея - тоже ... Дотам се докараха ..

    12:55 29.01.2026

  • 31 Нормално

    2 2 Отговор
    Аятоласите държат до последно. Ако се оттеглят и не могат да поддържат режима, вече няма да са нужни на Китай.

    12:55 29.01.2026

  • 32 да питам

    0 5 Отговор
    верно ли че Русия нямала нито един самолетоносач?

    Коментиран от #34

    12:55 29.01.2026

  • 33 интересно

    0 3 Отговор
    Как така и в Иран, и във Венецуела не излетя нито една руска ракета?

    Коментиран от #35

    12:57 29.01.2026

  • 34 има има

    3 4 Отговор

    До коментар #32 от "да питам":

    Кузя... ма той бил самолетоТРОШАЧ, че тръгна с 4 към Сирия, а се върна с 1 с повреден колесник

    Коментиран от #37

    12:58 29.01.2026

  • 35 е как защо

    2 3 Отговор

    До коментар #33 от "интересно":

    Защото са с лазерно насочване, а Лазър пак бил пиян.

    12:59 29.01.2026

  • 36 Тов. Членин

    3 7 Отговор
    Таваришчи , да ви светна - Започваме ударно производство на - Лада , Москвич и Волга ... Ама в Китай ..

    Коментиран от #39

    12:59 29.01.2026

  • 37 Кузя

    1 4 Отговор

    До коментар #34 от "има има":

    Куза запалили и после потопили.

    12:59 29.01.2026

  • 38 Който дава Шахеди на руснаците

    0 5 Отговор
    това му се случва!

    13:04 29.01.2026

  • 39 Поне

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Тов. Членин":

    не затварят заводи - като в нацистка Германия

    13:09 29.01.2026