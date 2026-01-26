Новини
Свят »
Румъния »
Враг пред портите на Русия! Пентагонът разполага отряд американски войници с танкове Abrams в Румъния

Враг пред портите на Русия! Пентагонът разполага отряд американски войници с танкове Abrams в Румъния

26 Януари, 2026 22:48 981 33

  • нато-
  • румъния-
  • танкове-
  • abrams-
  • пентагон-
  • saceur

Отрядът е част от редовното присъствие на САЩ в Румъния, разположено на ротационен принцип, и не означава увеличаване на броя на войските

Враг пред портите на Русия! Пентагонът разполага отряд американски войници с танкове Abrams в Румъния - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Началникът на щаба на отбраната на Румъния Влад Георге заяви, че САЩ са се съгласили да "подобрят качеството и бойните способности на силите, разположени в Румъния“, съобщава Romania Journal, цитирана от Фокус. Според генерала отряд американски войници с танкове "Abrams'' ще бъде разположен в Румъния.

Отрядът е част от редовното присъствие на САЩ в Румъния, разположено на ротационен принцип, и не означава увеличаване на броя на войските. Всъщност през октомври САЩ обявиха, че ще намалят военното си присъствие в Румъния.

Важен елемент от изявлението на началника на армията е разполагането на танкове "Ейбрамс“, основните бойни танкове на американската армия, които се считат за едни от най-модерните в света. Румъния в момента е в процес на придобиване на 54 танка "Ейбрамс“.

Началникът на румънската армия заяви, че е обсъдил въпроса с Върховния главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа (SACEUR) по време на посещението му в Румъния и че НАТО ще запази ангажимента си да предоставя сили за отбраната на страната в съответствие с регионалните планове.

"Съединените щати се съгласиха да запазят същото ниво на военен контингент и освен това да подобрят качеството и бойните способности на силите, разположени в Румъния. Най-добрият пример е този, който SACEUR също спомена по време на посещението си в Румъния: отряд американски войници, оборудван с танкове "Abrams'', ще бъде разположен в Румъния в близко бъдеще“, добави генерал Георге Влад.

През октомври Съединените щати обявиха, че ще намалят военното си присъствие в Румъния, като изтеглят батальон от ротационна бригада, назначена на югоизточния фланг на НАТО, но ще оставят около 1000 войници в страната.

В допълнение към американските войски, Румъния е домакин на множество европейски сили. Общият брой на американските и европейските войски, останали в страната след решението на Вашингтон да намали присъствието си, е около 3500 войници.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анатолиий,

    27 4 Отговор
    Той врага е пред твоите порти, бре т. п.

    Коментиран от #6, #20

    22:51 26.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Да бе

    21 5 Отговор
    Що за дивотия? Статията е тюрлю гювеч. Нищо не е сигурно. Да не говорим, че танковетв "Abrams са произведени за пустинни местности, пясък и пр.

    22:52 26.01.2026

  • 4 Тома

    22 4 Отговор
    Танковете Абрамс станаха на скраб в Украйна

    22:53 26.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    16 6 Отговор
    Румъния не ще да влиза във Фонда за мир на Тръмп и Тръмп я окупира.

    Коментиран от #11, #16

    22:54 26.01.2026

  • 6 Дефакто..

    8 12 Отговор

    До коментар #1 от "Анатолиий,":

    Румъния пред портите на Русия ли е?

    22:55 26.01.2026

  • 7 Епааа

    13 4 Отговор
    И войниците осрьовци, и танковете осрьовци, заплахата е, че може да разсипят руснаците от саксофони!

    22:56 26.01.2026

  • 8 Механик

    13 5 Отговор
    Само да не ползват Абрамсите пролет, когато е гъста растителността и есен-зима, че тогава има "распутица" и абрамасите много дрифтят.

    Коментиран от #31

    22:56 26.01.2026

  • 9 ВВП

    10 5 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Русия няма граници...

    Коментиран от #17

    22:56 26.01.2026

  • 10 Маша и Медведья

    6 8 Отговор
    Таман запивахме и , те ти ... Почваме с ядрата ..

    22:57 26.01.2026

  • 11 6 без 10 ,

    5 9 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Е , колко ?!🤭😁

    22:58 26.01.2026

  • 12 Копейки

    8 10 Отговор
    няма да се притеснявате. САЩ са големи приятели и съюзници с Русия.

    23:00 26.01.2026

  • 13 Ъъъъ

    10 2 Отговор
    Колко е голям отрядът?🤥 Колкото агитката на Славия, или по малък?

    23:00 26.01.2026

  • 14 Ами

    10 2 Отговор
    "Враг пред портите на Русия!" ... Брейййй :)
    Помислете логично.
    САЩ се готвят да напускат Европа. За какво им железария
    която трябва да транспортират до САЩ и да я бракуват?
    Не е ли по-изгодно да я отикат и да вземат някой долар :)

    23:05 26.01.2026

  • 15 Сатана Z

    10 4 Отговор
    Онатолий Стайков ако беше ходил войник щеше да знае ,че Хитлер е посетил Запорожие през 1943,а Зеленски още го чакат.

    Коментиран от #21, #24

    23:06 26.01.2026

  • 16 Дрътия Софианец

    4 9 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Путин обещал на Дончо , че ако преместиш 17-те ресторанта у Гренландия , ще ти дари 1 млн. Рубли ... 🤭😁

    23:07 26.01.2026

  • 17 Да за Руската Простотия

    2 10 Отговор

    До коментар #9 от "ВВП":

    И Пияния

    Няма граници.

    23:09 26.01.2026

  • 18 Дедо

    8 2 Отговор
    Е па тя Русия е 18 млн.кв.км., то всички сме и пред портите , къде да си разполагаме оръжията , ма Антарктида ли

    Коментиран от #23

    23:10 26.01.2026

  • 19 ХА ХА

    1 10 Отговор
    Що си чешете езиците, нато обгради русия както никога до сега.

    23:13 26.01.2026

  • 20 Копейка

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Анатолиий,":

    Сега викаме ли за САЩ ?

    23:13 26.01.2026

  • 21 Сатанизирания ,

    3 8 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    А , ти ако не беше чел само брошурите на Партията , щеше да знаеш какво е Трети украински фронт ...

    23:14 26.01.2026

  • 22 Иван

    3 4 Отговор
    Американците разполагат войници в руското полукълбо.

    23:15 26.01.2026

  • 23 E точно там

    2 8 Отговор

    До коментар #18 от "Дедо":

    е руската трагедия - много територия, а живея по зле и от Папуа Нова Гвинея 😅 -

    23:16 26.01.2026

  • 24 ХА ХА

    1 7 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    А ти като знаеш толко много, знаеш ли кво е кирилица, да нети задавам и други въпросчета бе умен.

    23:17 26.01.2026

  • 25 Я пак помислете

    5 2 Отговор
    Грешно разчитате сигнала. Ще сменят властта в Румъния защото в момента е слуга на Лондон .

    23:22 26.01.2026

  • 26 Моряка

    5 2 Отговор
    Те руснаците им хванаха цаката.Някой да е чувал в последните години Украйна да има танкове Абрамс?

    23:22 26.01.2026

  • 27 хаха🤣

    1 4 Отговор
    Копейките така се надяваха САЩ да напуснат НАТО 🤣.но уви, пак не се получиха нещата по план 🤣🤣🤣

    Коментиран от #29

    23:27 26.01.2026

  • 28 Иван

    5 1 Отговор
    Укро сво.лач придоби стотици танкове Абрамс.......къде са сега, колко са?

    23:30 26.01.2026

  • 29 Иван

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "хаха🤣":

    Надяваме се Израел да напусне синагогата.

    23:31 26.01.2026

  • 30 Оракул

    5 1 Отговор
    Скрап пред портите е далеч по вероятно с бонус лоша реклама за краварската военна техника!

    23:33 26.01.2026

  • 31 Само питам

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Механик":

    Изтеглиха ли Арматата от Червеният площад?

    Коментиран от #33

    23:39 26.01.2026

  • 32 Ицо

    0 0 Отговор
    Има ли копейки тук?

    23:40 26.01.2026

  • 33 ЪХЪ

    0 4 Отговор

    До коментар #31 от "Само питам":

    Колкото извадиха крайцера Москва.

    23:42 26.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания