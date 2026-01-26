Враг пред портите на Русия! Пентагонът разполага отряд американски войници с танкове Abrams в Румъния

Началникът на щаба на отбраната на Румъния Влад Георге заяви, че САЩ са се съгласили да "подобрят качеството и бойните способности на силите, разположени в Румъния“, съобщава Romania Journal, цитирана от Фокус. Според генерала отряд американски войници с танкове "Abrams'' ще бъде разположен в Румъния.



Отрядът е част от редовното присъствие на САЩ в Румъния, разположено на ротационен принцип, и не означава увеличаване на броя на войските. Всъщност през октомври САЩ обявиха, че ще намалят военното си присъствие в Румъния.



Важен елемент от изявлението на началника на армията е разполагането на танкове "Ейбрамс“, основните бойни танкове на американската армия, които се считат за едни от най-модерните в света. Румъния в момента е в процес на придобиване на 54 танка "Ейбрамс“.



Началникът на румънската армия заяви, че е обсъдил въпроса с Върховния главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа (SACEUR) по време на посещението му в Румъния и че НАТО ще запази ангажимента си да предоставя сили за отбраната на страната в съответствие с регионалните планове.



"Съединените щати се съгласиха да запазят същото ниво на военен контингент и освен това да подобрят качеството и бойните способности на силите, разположени в Румъния. Най-добрият пример е този, който SACEUR също спомена по време на посещението си в Румъния: отряд американски войници, оборудван с танкове "Abrams'', ще бъде разположен в Румъния в близко бъдеще“, добави генерал Георге Влад.



През октомври Съединените щати обявиха, че ще намалят военното си присъствие в Румъния, като изтеглят батальон от ротационна бригада, назначена на югоизточния фланг на НАТО, но ще оставят около 1000 войници в страната.



В допълнение към американските войски, Румъния е домакин на множество европейски сили. Общият брой на американските и европейските войски, останали в страната след решението на Вашингтон да намали присъствието си, е около 3500 войници.

