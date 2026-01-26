Враг пред портите на Русия! Пентагонът разполага отряд американски войници с танкове Abrams в Румъния

Началникът на щаба на отбраната на Румъния Влад Георге заяви, че САЩ са се съгласили да "подобрят качеството и бойните способности на силите, разположени в Румъния“, съобщава Romania Journal, цитирана от Фокус. Според генерала отряд американски войници с танкове "Abrams'' ще бъде разположен в Румъния.
Отрядът е част от редовното присъствие на САЩ в Румъния, разположено на ротационен принцип, и не означава увеличаване на броя на войските. Всъщност през октомври САЩ обявиха, че ще намалят военното си присъствие в Румъния.
Важен елемент от изявлението на началника на армията е разполагането на танкове "Ейбрамс“, основните бойни танкове на американската армия, които се считат за едни от най-модерните в света. Румъния в момента е в процес на придобиване на 54 танка "Ейбрамс“.
Началникът на румънската армия заяви, че е обсъдил въпроса с Върховния главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа (SACEUR) по време на посещението му в Румъния и че НАТО ще запази ангажимента си да предоставя сили за отбраната на страната в съответствие с регионалните планове.
"Съединените щати се съгласиха да запазят същото ниво на военен контингент и освен това да подобрят качеството и бойните способности на силите, разположени в Румъния. Най-добрият пример е този, който SACEUR също спомена по време на посещението си в Румъния: отряд американски войници, оборудван с танкове "Abrams'', ще бъде разположен в Румъния в близко бъдеще“, добави генерал Георге Влад.
През октомври Съединените щати обявиха, че ще намалят военното си присъствие в Румъния, като изтеглят батальон от ротационна бригада, назначена на югоизточния фланг на НАТО, но ще оставят около 1000 войници в страната.
В допълнение към американските войски, Румъния е домакин на множество европейски сили. Общият брой на американските и европейските войски, останали в страната след решението на Вашингтон да намали присъствието си, е около 3500 войници.
Враг пред портите на Русия! Пентагонът разполага отряд американски войници с танкове Abrams в Румъния
26 Януари, 2026 22:48 981 33
Отрядът е част от редовното присъствие на САЩ в Румъния, разположено на ротационен принцип, и не означава увеличаване на броя на войските
Началникът на щаба на отбраната на Румъния Влад Георге заяви, че САЩ са се съгласили да "подобрят качеството и бойните способности на силите, разположени в Румъния“, съобщава Romania Journal, цитирана от Фокус. Според генерала отряд американски войници с танкове "Abrams'' ще бъде разположен в Румъния.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анатолиий,
Коментиран от #6, #20
22:51 26.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Да бе
22:52 26.01.2026
4 Тома
22:53 26.01.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #16
22:54 26.01.2026
6 Дефакто..
До коментар #1 от "Анатолиий,":Румъния пред портите на Русия ли е?
22:55 26.01.2026
7 Епааа
22:56 26.01.2026
8 Механик
Коментиран от #31
22:56 26.01.2026
9 ВВП
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Русия няма граници...
Коментиран от #17
22:56 26.01.2026
10 Маша и Медведья
22:57 26.01.2026
11 6 без 10 ,
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Е , колко ?!🤭😁
22:58 26.01.2026
12 Копейки
23:00 26.01.2026
13 Ъъъъ
23:00 26.01.2026
14 Ами
Помислете логично.
САЩ се готвят да напускат Европа. За какво им железария
която трябва да транспортират до САЩ и да я бракуват?
Не е ли по-изгодно да я отикат и да вземат някой долар :)
23:05 26.01.2026
15 Сатана Z
Коментиран от #21, #24
23:06 26.01.2026
16 Дрътия Софианец
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Путин обещал на Дончо , че ако преместиш 17-те ресторанта у Гренландия , ще ти дари 1 млн. Рубли ... 🤭😁
23:07 26.01.2026
17 Да за Руската Простотия
До коментар #9 от "ВВП":И Пияния
Няма граници.
23:09 26.01.2026
18 Дедо
Коментиран от #23
23:10 26.01.2026
19 ХА ХА
23:13 26.01.2026
20 Копейка
До коментар #1 от "Анатолиий,":Сега викаме ли за САЩ ?
23:13 26.01.2026
21 Сатанизирания ,
До коментар #15 от "Сатана Z":А , ти ако не беше чел само брошурите на Партията , щеше да знаеш какво е Трети украински фронт ...
23:14 26.01.2026
22 Иван
23:15 26.01.2026
23 E точно там
До коментар #18 от "Дедо":е руската трагедия - много територия, а живея по зле и от Папуа Нова Гвинея 😅 -
23:16 26.01.2026
24 ХА ХА
До коментар #15 от "Сатана Z":А ти като знаеш толко много, знаеш ли кво е кирилица, да нети задавам и други въпросчета бе умен.
23:17 26.01.2026
25 Я пак помислете
23:22 26.01.2026
26 Моряка
23:22 26.01.2026
27 хаха🤣
Коментиран от #29
23:27 26.01.2026
28 Иван
23:30 26.01.2026
29 Иван
До коментар #27 от "хаха🤣":Надяваме се Израел да напусне синагогата.
23:31 26.01.2026
30 Оракул
23:33 26.01.2026
31 Само питам
До коментар #8 от "Механик":Изтеглиха ли Арматата от Червеният площад?
Коментиран от #33
23:39 26.01.2026
32 Ицо
23:40 26.01.2026
33 ЪХЪ
До коментар #31 от "Само питам":Колкото извадиха крайцера Москва.
23:42 26.01.2026