Токио уточни: Северна Корея не е ядрена сила, позицията ни не е променена

Позицията на Токио относно ядрената програма на Пхенян остава непроменена - Северна Корея не е ядрена сила, заяви заместник-главния секретар на кабинета на Япония Кей Сато.

„На фона на все по-сложната регионална ситуация със сигурността Северна Корея продължава да развива своите ядрени и ракетни програми. Това е пряко нарушение на действащите резолюции на Съвета за сигурност на ООН и представлява пряка заплаха за мира и стабилността на Япония, региона и цялата международна общност. Няма промяна в нашата позиция“, каза той.

По време на дебати с лидери на други политически партии Такаичи постави Северна Корея наравно с Русия и Китай, наричайки и трите държави „ядрени сили“. Япония официално не признава Северна Корея за ядрена сила и последователно критикува нейните ядрени и ракетни програми.

Министър-председателката на Япония Санае Такаичи обяви днес, че ще подаде оставка, ако управляващата коалиция на нейната Либерално-демократическа партия (ЛДП) и Партията на японското възстановяване (ПЯВ) не спечели мнозинство в долната камара на парламента (Сюгиина) на предсрочните избори на 8 февруари, предаде японската новинарска агенция Киодо, цитирана от БТА.



Официалната предизборна кампания за този вот започна в Япония днес.



"Искам да заслужа доверието на избирателите. Ако ЛДП и ПЯВ не си осигурят мнозинство, ще подам оставка от поста на премиер", каза Такаичи на предизборен митинг в столицата Токио.



Очаква се за депутатските мандати в долната камара на парламента, които са 465, да се кандидатират над 1270 души, отбелязва Киодо. Това са първите избори, откакто Такаичи бе избрана за първата жена премиер на Япония на 21 октомври миналата година.



Впоследствие ЛДП сложи край на продължилото 26 години коалиционно партньорство с партия "Комейто" и се съюзи с ПЯВ.