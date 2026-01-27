Новини
Герасимов: Руските сили разширяват зоната за сигурност край границата с Украйна
Герасимов: Руските сили разширяват зоната за сигурност край границата с Украйна

27 Януари, 2026 10:17, обновена 27 Януари, 2026 10:24 1 361 66

Военната група „Север“ действа в Сумска и Харковска област

Герасимов: Руските сили разширяват зоната за сигурност край границата с Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Военната група „Север“ провежда активни бойни действия с цел разширяване на т.нар. зона за сигурност в пограничните райони на украинските Сумска и Харковска област. Това заяви началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Русия Валерий Герасимов, цитиран от Руското министерство на отбраната и „Газета.ру“, предава Фокус.

По думите му през последния месец руските сили са установили контрол над четири населени места, сред които Симиновка и Старица. Според Герасимов тези действия са част от по-широка стратегия за укрепване на сигурността по границата между Русия и Украйна.

По-рано, на 5 януари, военно-политическият анализатор Михаил Онуфрийенко коментира, че изграждането на устойчива буферна зона по цялата граница вероятно ще отнеме значителна част от 2026 година. По негови оценки към момента руските военни са създали локални участъци на зона за сигурност с ширина между 10 и 15 километра, но те обхващат едва около 10% от общата дължина на границата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    21 30 Отговор
    СВО-то ще продължи още 10 години,докато братушките се научат да ядат камъни ....

    Коментиран от #15, #44

    10:25 27.01.2026

  • 2 Атина Палада

    18 28 Отговор
    Установи се,че от руснака по-просто живот.о няма

    Коментиран от #7, #9, #13, #49

    10:26 27.01.2026

  • 3 Ха ХаХа

    29 16 Отговор
    800 бандери са гепени в Купянск .Крият се в мазетата като плъхове и ядат на народа бурканите и зелето

    Коментиран от #14, #26

    10:28 27.01.2026

  • 4 гост

    14 24 Отговор
    тия все укрепват нещо, все някакви бойни задачи вйполняют, не стоят без работа

    Коментиран от #29, #50

    10:28 27.01.2026

  • 5 койдазнай

    17 23 Отговор
    Казва истината. Преди 6 месеца, руската армия беше завзела 201 кв.км на север от Суми.
    Днес са 203 кв.км.

    Коментиран от #32

    10:29 27.01.2026

  • 6 Българин

    15 29 Отговор
    Последните 100 руснаци напуснаха Купянск в чували.

    10:29 27.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ъхъ!!!

    15 26 Отговор
    Тъй, тъй!!! Той затова Путин седи у най-дълбокия бункер, щото зоните за сигурност са разширени?!?

    10:30 27.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Трол

    24 6 Отговор
    ЕС ще отговори с 4589-и пакет санкции.

    Коментиран от #51

    10:30 27.01.2026

  • 11 Сесесере

    13 24 Отговор
    Нека разширяват, докато не дойдат томахавките! Тогава ще се свият, чак до Петропавловск!

    10:30 27.01.2026

  • 12 Факти

    13 27 Отговор
    Русия затъва все по-дълбоко в л. Това, че разруши Украйна, няма да й послужи за утеха. Очакват я много тъжни десетилетия.

    Коментиран от #16

    10:30 27.01.2026

  • 13 Всяка сутрин милиарди хора по света

    13 25 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци.

    10:30 27.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Бялото слънце над пустинята

    12 9 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Хайвер, хайвер, всеки ден, стига, поне малко хлебец да имаше. ...

    10:32 27.01.2026

  • 16 Ха ХаХа

    20 10 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    Простак 210%

    10:33 27.01.2026

  • 17 Сила

    14 18 Отговор
    Тази физиономия казва всичко за Руский мир ...НАЗДРАВЕ !!!

    10:34 27.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ъъъ

    16 2 Отговор
    Не му вервам на Герасимов. Искам бате стУенчо да ми обЯсни.

    10:35 27.01.2026

  • 20 руската мечка

    11 18 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    Коментиран от #21

    10:36 27.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Аз съм веган

    12 14 Отговор
    Това е много хитър план на високия 160см богатир от бункера с високите токчета и ботокса. Още няколко години и ще си умре от старост в бункера.

    Коментиран от #30

    10:39 27.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Сила

    10 14 Отговор

    До коментар #3 от "Ха ХаХа":

    Зеленски затова ли беше в Купянск , да им занесе буркани ....щото са в "капан " ??!

    Коментиран от #28

    10:40 27.01.2026

  • 27 Димяща ушанка

    10 12 Отговор
    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    10:40 27.01.2026

  • 28 Бил е наркоманът в Кепянск

    14 6 Отговор

    До коментар #26 от "Сила":

    На Най.....

    10:41 27.01.2026

  • 29 хихи

    9 15 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    такъв небинарен началник на щаб и такава безаналогова армия като руската, няма никъде по света

    Коментиран от #33

    10:41 27.01.2026

  • 30 Куфарче тоалетна

    9 12 Отговор

    До коментар #24 от "Аз съм веган":

    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация...

    10:41 27.01.2026

  • 31 Руската пропаганда

    9 11 Отговор

    До коментар #21 от "Ха ХаХа":

    Има за цел глупака.

    10:41 27.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Даа...

    10 13 Отговор
    Този ще се запомни като най-нескопосания лъжец сред московските лъжци ! 🤣🤣🤣
    Поне веднъж в месеца да казваше по нещо вярно, че да могат копейките да викат "Да ама през ноември 2023 г. каквото каза излезе истина" 🤣🤣🤣

    10:44 27.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Червен кхмер

    9 10 Отговор
    Тази руска орка има "изключително интелигентно" лице.Като всички руZки генерали.
    С тези смешни 50 км.и за 100 тен път "превзехте"Покровск и Купянск разширихте зоната с още 5 км.
    Голяма Спец.АбАсрАция направихте.5000 на седмица при Кабзон не е лоша цифро, но надолу увеличить

    Коментиран от #38

    10:45 27.01.2026

  • 37 Антитрол

    10 9 Отговор
    Аман от безмозъчни тролове копейкаджии.

    Коментиран от #39

    10:46 27.01.2026

  • 38 Ха ХаХа

    8 9 Отговор

    До коментар #36 от "Червен кхмер":

    Колко процента от Русия превзе чифутската наркоманска мутра?

    Коментиран от #42, #45, #53

    10:47 27.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Владимир Путин, президент

    6 9 Отговор
    Нямам никаква идея и спомени кой назначи тоя дayн на работа !!! 😆

    10:49 27.01.2026

  • 41 Копейка

    6 7 Отговор
    Шъ се беся! Изгубихме левъ! Последната битка за България!!

    10:50 27.01.2026

  • 42 Йосиф Кобзон

    7 7 Отговор

    До коментар #38 от "Ха ХаХа":

    Справки при мен.

    10:50 27.01.2026

  • 43 Герасимов:

    13 8 Отговор
    Дори със САЩ и Китай на наша страна четери години не можем да победим една несъществуваща държава.

    Коментиран от #65

    10:51 27.01.2026

  • 44 Владимир Путин, президент

    10 7 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    "....докато братушките се научат да ядат камъни ...."

    Вчера умря магарето, което три месеца учех да се храни с вестници !!! Сега ще пробвам науча една Лошад горката 😁

    10:52 27.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    5 5 Отговор
    🤣🤣 Когато в Абу Даби член на руската делегация повдига въпроса за териториалните отстъпки, Кирило Буданов пита- Извинете, а каква беше вашата фамилия???? Ислед като я научава , си записва нещо в бележника. Повече въпросът за териториалните придобивки не е бил повдиган..🤣

    Коментиран от #64

    10:55 27.01.2026

  • 47 Владимир Путин, президент

    6 6 Отговор
    Гледам тоя дayн в лицето и се чудя колко ли още време ще ме лъже с тая омачкана от срам и алкохол физиономия....

    10:56 27.01.2026

  • 48 РУZКАТА

    5 6 Отговор
    армия е НАЙ-РОЗОВАТА армия в света. ТОТАЛ ЩЕТА
    😆

    10:56 27.01.2026

  • 49 РФ е един огромен КЕН eф !

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Даже нашите русофили имат повече гънки.
    Иcтината е, че рycофилите ни cа ментета .
    Аkо бяха иcтинckи рycофили, пyтинофили, cъветофили ... или kаkто и да cе наричат почитателите на тунингованото с ботокс, ходещо на токчета жуже, щяха поне половината да cе отзоват на поkаната на Пyтлер и да напуснат омразните им ЕС и НАТО. Ето Пyтин обещава леcно и бързо полyчаване на гражданcтво, виcоkи заплати, ниckи цени, kачеcтвено образование и доcтъпна медицина. Всичко това щяха да го получат без да е нужно да се мъчат в страни от НАТО.
    Могат на праkтиkа да поkажат признателноcтта cи kъм Рyccия за това, че ни е оkyпирала на два пъти и да cе вkлючат в "cпециалната операция" на Пyтлер, а не да громят ykраинците от диванчето през интернет, паpaзитирайки социалната система на Запада.

    Ментета cа!

    10:57 27.01.2026

  • 50 точно

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    боксуват и въртят в кръг в ДНР като пумпали от 12г. неможачи

    11:00 27.01.2026

  • 51 ЕС и САЩ

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "Трол":

    си гледат живота и спокойствието, а глупавата Русийка даде 2 милиона жертви за тоя дето духа и накрая фалира.:)

    11:02 27.01.2026

  • 52 Отец Дионисий

    4 3 Отговор
    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    11:03 27.01.2026

  • 53 Ха ха

    4 3 Отговор

    До коментар #38 от "Ха ХаХа":

    Те нямат за цел нещо да превземат.Те се защитават от дивата и крадлива орда на Путлер.И успешно го правят.
    Да питам за един приятел Превзехте ли за стотен път,Покровск и Купянск??? 5 000 на седмица это хорошо ,но надо увеличить

    11:04 27.01.2026

  • 54 Я пък тоя

    6 3 Отговор
    Гледам снимката и :
    Спи ли? Били ли са го? Пиян ли е?
    За един приятел питам.

    11:05 27.01.2026

  • 55 Маша алкаша

    5 2 Отговор
    Тези наши генералчета са с лица приличащи на Даун. За това и няма пАбеда

    11:07 27.01.2026

  • 56 Копейки

    4 3 Отговор
    няма да се притеснявате. До 1 седмица Путин ще е спасил Мадуро, до 2 месеца Путин ще е превзел Киев, до 3 месеца ще е превзел Европа, до 1 година ще подпише военен съюз със САЩ и така Путин ще владее целия свят през следващите 100 години.

    11:08 27.01.2026

  • 57 Я пък тоя

    5 3 Отговор
    Днес много новини, за Русия!
    Сигурно някъде украинците ядат бой

    Коментиран от #59

    11:09 27.01.2026

  • 58 Докато

    4 3 Отговор
    глупаците бълнуват за Зона за сигурност, Тръмп така ги завъртя, че направи и малкото влияние, което имаха на пух и прах. Докато се опитваш да си спасиш шапката, то лодката потънала

    11:11 27.01.2026

  • 59 Владимир Путин, президент

    5 4 Отговор

    До коментар #57 от "Я пък тоя":

    Ако имах Буданов за разведчик и Сирски за генерал, сега да съм във Вашингтон, а Доналд да ми сипва водката 👍😁

    Коментиран от #60

    11:14 27.01.2026

  • 60 Тръмп

    1 2 Отговор

    До коментар #59 от "Владимир Путин, президент":

    Ако имах Буданов, Сирски и Зеленски. Досега да съм съм капитулира пред Русия 10 пъти.
    Как тези идиоти не превзеха 1% територия от Русия

    11:23 27.01.2026

  • 61 Рублевка

    1 3 Отговор
    От пограничните райони спряха тока в цяла крайна хахаха❗💥😜 Урките да са благодарни че няма атом❗🍄‍🟫

    11:26 27.01.2026

  • 62 От 1-ви до 60-ти

    0 2 Отговор
    коментирали, можете да квичите и бълват лъжлива пропагатда, но реалността е, при Купянск са блокирани в чувал 800 укро питека, които ще са в бели чували или като пленници. Разбирам без изходното ви положение и, че ви се ще родовите несбъдваемите мечти да са реалност, но уви реалността е различна. Дори 10 дена след превземането на Красноармейск/Купянск/ и Димитров/Мирноград/, квичахте, че руснаците лъжат ама те са вече на 10-15 км от тези вече руски градове. По целия фронт руснаците напредват а укрите и те ама към Киев и полската граница.

    11:32 27.01.2026

  • 63 ...

    3 0 Отговор
    Путин върши перфектно работата на САЩ по разсипването на Русия.

    11:33 27.01.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Могат са карат и на водката

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Герасимов:":

    Атина Палада
    1928ОТГОВОР
    СВО-то ще продължи още 10 години,докато братушките се научат да ядат камъни
    -;-
    За какво да се научаеват да ядат камъните, като са си свикнали на водката със сельодката?!

    11:51 27.01.2026

  • 66 Герасимов да каже !

    6 1 Отговор
    В Купянск остана ли жив окупатор?

    11:54 27.01.2026

