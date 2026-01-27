Герасимов: Руските сили разширяват зоната за сигурност край границата с Украйна

Военната група „Север“ провежда активни бойни действия с цел разширяване на т.нар. зона за сигурност в пограничните райони на украинските Сумска и Харковска област. Това заяви началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Русия Валерий Герасимов, цитиран от Руското министерство на отбраната и „Газета.ру“, предава Фокус.
По думите му през последния месец руските сили са установили контрол над четири населени места, сред които Симиновка и Старица. Според Герасимов тези действия са част от по-широка стратегия за укрепване на сигурността по границата между Русия и Украйна.
По-рано, на 5 януари, военно-политическият анализатор Михаил Онуфрийенко коментира, че изграждането на устойчива буферна зона по цялата граница вероятно ще отнеме значителна част от 2026 година. По негови оценки към момента руските военни са създали локални участъци на зона за сигурност с ширина между 10 и 15 километра, но те обхващат едва около 10% от общата дължина на границата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #15, #44
10:25 27.01.2026
2 Атина Палада
Коментиран от #7, #9, #13, #49
10:26 27.01.2026
3 Ха ХаХа
Коментиран от #14, #26
10:28 27.01.2026
4 гост
Коментиран от #29, #50
10:28 27.01.2026
5 койдазнай
Днес са 203 кв.км.
Коментиран от #32
10:29 27.01.2026
6 Българин
10:29 27.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ъхъ!!!
10:30 27.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Трол
Коментиран от #51
10:30 27.01.2026
11 Сесесере
10:30 27.01.2026
12 Факти
Коментиран от #16
10:30 27.01.2026
13 Всяка сутрин милиарди хора по света
До коментар #2 от "Атина Палада":Се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци.
10:30 27.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Бялото слънце над пустинята
До коментар #1 от "Атина Палада":Хайвер, хайвер, всеки ден, стига, поне малко хлебец да имаше. ...
10:32 27.01.2026
16 Ха ХаХа
До коментар #12 от "Факти":Простак 210%
10:33 27.01.2026
17 Сила
10:34 27.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ъъъ
10:35 27.01.2026
20 руската мечка
Коментиран от #21
10:36 27.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Аз съм веган
Коментиран от #30
10:39 27.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Сила
До коментар #3 от "Ха ХаХа":Зеленски затова ли беше в Купянск , да им занесе буркани ....щото са в "капан " ??!
Коментиран от #28
10:40 27.01.2026
27 Димяща ушанка
10:40 27.01.2026
28 Бил е наркоманът в Кепянск
До коментар #26 от "Сила":На Най.....
10:41 27.01.2026
29 хихи
До коментар #4 от "гост":такъв небинарен началник на щаб и такава безаналогова армия като руската, няма никъде по света
Коментиран от #33
10:41 27.01.2026
30 Куфарче тоалетна
До коментар #24 от "Аз съм веган":Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация...
10:41 27.01.2026
31 Руската пропаганда
До коментар #21 от "Ха ХаХа":Има за цел глупака.
10:41 27.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Даа...
Поне веднъж в месеца да казваше по нещо вярно, че да могат копейките да викат "Да ама през ноември 2023 г. каквото каза излезе истина" 🤣🤣🤣
10:44 27.01.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Червен кхмер
С тези смешни 50 км.и за 100 тен път "превзехте"Покровск и Купянск разширихте зоната с още 5 км.
Голяма Спец.АбАсрАция направихте.5000 на седмица при Кабзон не е лоша цифро, но надолу увеличить
Коментиран от #38
10:45 27.01.2026
37 Антитрол
Коментиран от #39
10:46 27.01.2026
38 Ха ХаХа
До коментар #36 от "Червен кхмер":Колко процента от Русия превзе чифутската наркоманска мутра?
Коментиран от #42, #45, #53
10:47 27.01.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Владимир Путин, президент
10:49 27.01.2026
41 Копейка
10:50 27.01.2026
42 Йосиф Кобзон
До коментар #38 от "Ха ХаХа":Справки при мен.
10:50 27.01.2026
43 Герасимов:
Коментиран от #65
10:51 27.01.2026
44 Владимир Путин, президент
До коментар #1 от "Атина Палада":"....докато братушките се научат да ядат камъни ...."
Вчера умря магарето, което три месеца учех да се храни с вестници !!! Сега ще пробвам науча една Лошад горката 😁
10:52 27.01.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
Коментиран от #64
10:55 27.01.2026
47 Владимир Путин, президент
10:56 27.01.2026
48 РУZКАТА
😆
10:56 27.01.2026
49 РФ е един огромен КЕН eф !
До коментар #2 от "Атина Палада":Даже нашите русофили имат повече гънки.
Иcтината е, че рycофилите ни cа ментета .
Аkо бяха иcтинckи рycофили, пyтинофили, cъветофили ... или kаkто и да cе наричат почитателите на тунингованото с ботокс, ходещо на токчета жуже, щяха поне половината да cе отзоват на поkаната на Пyтлер и да напуснат омразните им ЕС и НАТО. Ето Пyтин обещава леcно и бързо полyчаване на гражданcтво, виcоkи заплати, ниckи цени, kачеcтвено образование и доcтъпна медицина. Всичко това щяха да го получат без да е нужно да се мъчат в страни от НАТО.
Могат на праkтиkа да поkажат признателноcтта cи kъм Рyccия за това, че ни е оkyпирала на два пъти и да cе вkлючат в "cпециалната операция" на Пyтлер, а не да громят ykраинците от диванчето през интернет, паpaзитирайки социалната система на Запада.
Ментета cа!
10:57 27.01.2026
50 точно
До коментар #4 от "гост":боксуват и въртят в кръг в ДНР като пумпали от 12г. неможачи
11:00 27.01.2026
51 ЕС и САЩ
До коментар #10 от "Трол":си гледат живота и спокойствието, а глупавата Русийка даде 2 милиона жертви за тоя дето духа и накрая фалира.:)
11:02 27.01.2026
52 Отец Дионисий
11:03 27.01.2026
53 Ха ха
До коментар #38 от "Ха ХаХа":Те нямат за цел нещо да превземат.Те се защитават от дивата и крадлива орда на Путлер.И успешно го правят.
Да питам за един приятел Превзехте ли за стотен път,Покровск и Купянск??? 5 000 на седмица это хорошо ,но надо увеличить
11:04 27.01.2026
54 Я пък тоя
Спи ли? Били ли са го? Пиян ли е?
За един приятел питам.
11:05 27.01.2026
55 Маша алкаша
11:07 27.01.2026
56 Копейки
11:08 27.01.2026
57 Я пък тоя
Сигурно някъде украинците ядат бой
Коментиран от #59
11:09 27.01.2026
58 Докато
11:11 27.01.2026
59 Владимир Путин, президент
До коментар #57 от "Я пък тоя":Ако имах Буданов за разведчик и Сирски за генерал, сега да съм във Вашингтон, а Доналд да ми сипва водката 👍😁
Коментиран от #60
11:14 27.01.2026
60 Тръмп
До коментар #59 от "Владимир Путин, президент":Ако имах Буданов, Сирски и Зеленски. Досега да съм съм капитулира пред Русия 10 пъти.
Как тези идиоти не превзеха 1% територия от Русия
11:23 27.01.2026
61 Рублевка
11:26 27.01.2026
62 От 1-ви до 60-ти
11:32 27.01.2026
63 ...
11:33 27.01.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Могат са карат и на водката
До коментар #43 от "Герасимов:":Атина Палада
1928ОТГОВОР
СВО-то ще продължи още 10 години,докато братушките се научат да ядат камъни
-;-
За какво да се научаеват да ядат камъните, като са си свикнали на водката със сельодката?!
11:51 27.01.2026
66 Герасимов да каже !
11:54 27.01.2026