Герасимов: Руските сили разширяват зоната за сигурност край границата с Украйна

Военната група „Север“ провежда активни бойни действия с цел разширяване на т.нар. зона за сигурност в пограничните райони на украинските Сумска и Харковска област. Това заяви началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Русия Валерий Герасимов, цитиран от Руското министерство на отбраната и „Газета.ру“, предава Фокус.

По думите му през последния месец руските сили са установили контрол над четири населени места, сред които Симиновка и Старица. Според Герасимов тези действия са част от по-широка стратегия за укрепване на сигурността по границата между Русия и Украйна.

По-рано, на 5 януари, военно-политическият анализатор Михаил Онуфрийенко коментира, че изграждането на устойчива буферна зона по цялата граница вероятно ще отнеме значителна част от 2026 година. По негови оценки към момента руските военни са създали локални участъци на зона за сигурност с ширина между 10 и 15 километра, но те обхващат едва около 10% от общата дължина на границата.