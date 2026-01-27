Среднощна атака в Одеса остави трима изчезнали и нанесe сериозни щети

Аварийните екипи продължават работа в Одеса след среднощна атака, при която трима души все още се водят изчезнали, съобщава одеският градски канал „Одеса, официална“ в Телеграм, предава БТА.
В Хаджибейския район на града продължава спасително-издирвателна операция, докато в Приморския район ударът е нанесъл щети на 43 къщи и 122 апартамента. Спасителите от Държавната служба за извънредни ситуации разчистват развалините, а граждани вече са подали 67 сигнала за помощ.
В Пересипския район има щети по три къщи и над 200 счупени прозореца, а 51 сгради са напълно унищожени вследствие на пожар, предизвикан от атаката. Общинските служби подпомагат жителите, временно покривайки счупените прозорци с плоскости, а на терен са разположени оперативни щабове, които консултират гражданите за обезщетения от градския бюджет.
В Одеска област българите наброяват над 150 000 души, като в самия град живеят около 50–60 хиляди. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в районите Болград, Измаил и Белгород-Днестровски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #17
11:21 27.01.2026
2 Атина Палада
11:22 27.01.2026
3 Антитрол
11:23 27.01.2026
4 Последния Софиянец
11:24 27.01.2026
5 ЛГБТ
Коментиран от #6, #16
11:24 27.01.2026
6 Даааа
До коментар #5 от "ЛГБТ":Наше момче съеденителче😀
11:25 27.01.2026
7 Пич
Коментиран от #12
11:26 27.01.2026
8 оня с коня
11:27 27.01.2026
9 Абе
11:27 27.01.2026
10 Слаба работа
11:29 27.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #7 от "Пич":В случая си прав ,би ли поразнообразил скучните студени вечери ? Пасси Вняк съм и държа много на хигиената ,общо взето това е .
11:36 27.01.2026
13 Всичко в статията
11:37 27.01.2026
14 Жбръц
11:38 27.01.2026
15 Русия
Коментиран от #18
11:39 27.01.2026
16 Розовото пони Путин 🌈
До коментар #5 от "ЛГБТ":А на мен Песков ми каза в никакъв случай да не излизам от бункера, тук било най-безопасно 🌈😅🌈🥳🌈
11:39 27.01.2026
17 Европеец
До коментар #1 от "Атина Палада":Нали сутринта коментирахме статията за Одеса.... Видяхме ,че "българите" са си там, въпреки че само мислещите се за журналисти се интересуват от това...
11:42 27.01.2026
18 Мдаа
До коментар #15 от "Русия":Значи има още доста да се смеем на излагацията на безаналоговата руска армия, през следващите 20 години, горе долу толкова остана до превземането на Киев и победата.
11:44 27.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Зеленски
11:48 27.01.2026
21 РАКЕТИТЕ ОТ САЩ ИЗГОРЯХА
11:50 27.01.2026
22 гост
В България - война по пътищата - ШЕСТ ЗАГИНАЛИ!
Коментиран от #31
11:51 27.01.2026
23 Лост
11:52 27.01.2026
24 Рублевка
11:52 27.01.2026
25 БЪЛГАРИТЕ В ОДЕСА
Коментиран от #29
11:53 27.01.2026
26 Пригожин
11:54 27.01.2026
27 Ха Ха
11:54 27.01.2026
28 ОДЕСА
11:55 27.01.2026
29 Рублевка
До коментар #25 от "БЪЛГАРИТЕ В ОДЕСА":Мова я знаят само лвовските селяндури. На Източния фронт урките говорят по руски. Все едно да се бият шопи с добруджанци. Купиха ги еничарите за курабийки и няколко златни тоалетни.
11:56 27.01.2026
30 Президентът на Украйна
Защо се правят толкова много излишни срещи за мир и толкова много кебапчета по срещите отиват на вятъра? На 1 февруари пак щяли да се едат кебапи за уж мир.
11:59 27.01.2026
31 Град Козлодуй
До коментар #22 от "гост":Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
12:04 27.01.2026