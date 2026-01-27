Новини
Среднощна атака в Одеса остави трима изчезнали и нанесe сериозни щети
  Тема: Украйна

Среднощна атака в Одеса остави трима изчезнали и нанесe сериозни щети

27 Януари, 2026 11:20 577 31

Аварийни екипи разчистват развалините, а общинските служби подпомагат засегнатите жители

Среднощна атака в Одеса остави трима изчезнали и нанесe сериозни щети - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Аварийните екипи продължават работа в Одеса след среднощна атака, при която трима души все още се водят изчезнали, съобщава одеският градски канал „Одеса, официална“ в Телеграм, предава БТА.

В Хаджибейския район на града продължава спасително-издирвателна операция, докато в Приморския район ударът е нанесъл щети на 43 къщи и 122 апартамента. Спасителите от Държавната служба за извънредни ситуации разчистват развалините, а граждани вече са подали 67 сигнала за помощ.

В Пересипския район има щети по три къщи и над 200 счупени прозореца, а 51 сгради са напълно унищожени вследствие на пожар, предизвикан от атаката. Общинските служби подпомагат жителите, временно покривайки счупените прозорци с плоскости, а на терен са разположени оперативни щабове, които консултират гражданите за обезщетения от градския бюджет.

В Одеска област българите наброяват над 150 000 души, като в самия град живеят около 50–60 хиляди. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в районите Болград, Измаил и Белгород-Днестровски.


Украйна
